Ледът под краката на Путин започва да се пропуква

Слабият икономически ръст в Русия и украинските дронове, стигащи вече чак до Сибир, поставят руския президент Путин под силен натиск. Рейтингът му спада и дори от собствените му редици вече се чуват критики.
Ледът под краката на Путин вече показва сериозни пукнатини. Дори проправителствени и държавни институти за проучване на общественото мнение публикуват данни, които показват, че одобрението за работата на руския президент спада, пише германската обществена медия АРД.
Одобрението за Путин спада
В началото на май проправителственият социологически институт „ФОМ“ отчете 73% одобрение за работата на президента, но това е най-ниската стойност от началото на пълномащабната инвазия срещу Украйна. Към такива данни в Русия трябва да се подхожда с резерви, тъй като анкетираните не могат да отговарят напълно свободно, но сегашната низходяща тенденция все пак е впечатляваща, посочва германското издание.
В социалните мрежи има многократно споделяни видеоклипове на гневни и разочаровани руснаци, които явно потвърждават тази тенденция. Те се възмущават от високите цени в супермаркетите или показват улици, осеяни с безброй дупки, и боклуци, край които се виждат охранени плъхове. А коментарите към тях гласят: „На кого ли му е притрябвал интернет, щом има такива съседи?“. Тук намекът е ясен - става дума за крайно непопулярното в Русия ограничаване на достъпа до интернет през последните месеци, пише АРД.
Недоволство от поскъпването в Русия
Една от основните теми на недоволство е свързана с парите. Растящите цени силно занимават руснаците: много хора споделят в мрежите, че при пазаруване харчат все повече пари за по-малко стоки. Това е и следствие от увеличената в началото на годината ставка на ДДС от 20 на 22 процента. За някои стоки, като основни хранителни продукти, детско облекло или лекарства, се прилага намалена ставка от 10 процента.
Самият Путин призна на среща с индустриалци в средата на април, че брутният вътрешен продукт на Русия през януари и февруари тази година е спаднал с 1,8 процента. Според него това се дължало на „календарни, метеорологични и сезонни фактори". Това не били единствените причини, но други той така и не спомена. Това, че войната срещу Украйна може да е един от тези фактори, Путин не каза. Вместо това той поиска от правителството и централната банка предложения как да се постигне по-голям растеж.
Предприемачите се въздържат от инвестиции
Управителката на Централната банка Елвира Набиулина поддържа прогнозата си за растеж от 0,5 до 1,5 процента за 2026 г., но признава, че в момента икономическото развитие е „скромно“. За да се сбъдне тази прогноза, Централната банка понижи основния лихвен процент цели осем пъти от октомври 2024 г. насам – от 21 на 14,5 процента. Идеята зад това бе: ако основният лихвен процент пада, падат и лихвите по кредитите, независимо дали са за физически лица или за предприятия. А това трябва да стимулира потреблението.
Но в проучване на близкия до правителството Съюз на индустриалците и предприемачите в Русия (РСПП) повече от 80 процента от анкетираните предприятия отговарят, че са замразили инвестициите си.
Украински атаки по основния източник на приходи
Към това се добавя и фактът, че украински дронове атакуват все по-масирано руската експортна инфраструктура и вече достигат Западен Сибир и Урал, на повече от 2 000 километра от границата. Само за една седмица над руска територия са били свалени 1 904 дрона, по информация на държавната информационна агенция РИА Новости, посочва АРД.
А целите не са случайни: на 5 май губернаторът на Ленинградска област съобщи, че основната цел на нощната атака е била рафинерията „КИНЕФ“ край Санкт Петербург - една от най-големите в Русия. През последните седмици бяха нанесени многократни удари и по Туапсе край Черно море, и по Уст-Луга на Балтийско море.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обвини украинското ръководство, че с ударите с дронове по Туапсе провокира „по-нататъшна дестабилизация на световните енергийни пазари“, но удобно премълча факта, че Русия е тази, която започна войната, а и самата тя постоянно атакува украинската енергийна инфраструктура.
Критики вече и от собствените редици
Икономическата политика не се приема добре - и не само от гражданите. Председателят на Комунистическата партия Генадий Зюганов определи този курс като разрушителен. Лихвените проценти „задушават“ икономиката, предупреди той на партийно заседание.
Въпреки че Зюганов формално се счита за опозиционер, критиката му към правителствената политика обикновено остава в умерени граници. Сега обаче той използва по-силни думи. Това може и да е свързано с предстоящите избори за Държавна дума през септември, за които вероятно отсега се опитва да мобилизира избирателите си, посочва АРД.
Но критики се чуват и от средите на индустрията. Така например Олег Дерипаска, шеф на концерна „Базовый элемент", търгуващ с петрол и алуминий, предупреди в средата на януари за предстояща вълна от фалити: „Този напълно примитивен експеримент ще завърши безславно – с фалита на хиляди фирми и предприятия“, заяви той. Под „примитивен експеримент“ Дерипаска има предвид най-вече лихвената политика на държавните банки.
Близкият до Кремъл телевизионен водещ Владимир Соловьов, известен с крайните си коментари, изрази още по-радикално мнение - след пожарите в Туапсе и Уст-Луга той предложи Русия да продава своите суровини предимно на Китай и Северна Корея, вместо на Запада. „Имаме ли изобщо нужда от валута, или ни трябват технологии и продукти?“, попита той реторично в популярното си телевизионно токшоу.
Държавната хазна се изпразва
Вярно е, че от търговията с петрол и газ Русия получава милиарди - основно от Китай и Индия, но също и от ЕС. a печалбите на Москва вероятно дори са се увеличили след блокирането на Ормузкия проток. Въпреки това държавната хазна явно се изпразва и спешно се нуждае от повече приходи и от по-голям растеж – ако не беше така, правителството нямаше да е принудено да повиши данъците и да понижи основния лихвен процент.
Защото войната в Украйна поглъща много пари. В края на март вестник „Файненшъл таймс“ съобщи, че Путин е помолил свръхбогаташите в Русия да направят дарения за войната. Кремъл отрича този факт. Говорителят Песков уточни, че инициативата не е на Путин, а на крупен бизнесмен, предложил да предостави „много, много голяма сума на държавата“. В крайна сметка руските предприемачи били натрупали богатството си през 1990-те години с помощта на държавата. Затова според Песков много от тях сега смятали за свой дълг да върнат нещо на страната си.
Политическият и икономическият климат в Русия се променя. Въпросът е колко дълго още Кремъл ще успява да предотврати публичното обвързване на влощаващото се икономическо положение с войната в Украйна, пише германската обществена медия АРД.
2 Последния Софиянец
7 Стивън Дарси...
От години все едни и същи жълтини на една жълто-розова медия ..
17:06 10.05.2026
8 оня с коня
Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
Парите на данъкоплатците не отиват напразно.
Коментиран от #20
17:07 10.05.2026
11 Ъъъ
Ако това беше някакъв критерий, то Метц отдавана трябваше да е обесен на някой стълб.... 🤣
Коментиран от #39
17:08 10.05.2026
12 Колко жалко
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Щях да им платя гаранциите ако бяха те разглобили. Ама ти все се криеш. Уж си тук, уж си там, и все на косъм да си нае БАН.
Коментиран от #16
17:09 10.05.2026
16 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Колко жалко":Дръжката на руското ми знаме е дълъг железен прът.Идеално за самоотбрана
17:16 10.05.2026
19 Накратко казано:
2. Русия не успява да покрие загубите в жива сила на фронта с нови наемници. За това Путин се опита да мобилизира мъже в Крим, ама май не успя.
3.Руската индустрия не успява да покрие нуждите на армията от техника и боеприпаси. Руснаците масово съобщават за недостатъчно муниции на фронта, а отдавна не атакуват масирано с бронирана за техника. А с тротинетки и мотопедки.
17:20 10.05.2026
20 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #8 от "оня с коня":Да прав си розов сорос ,за вас по добра позиция винаги е била кога ви влиза все по дълбоко,а на хазаро -бандерите у у$райна с всеки изминалал дем им се (подобрява)позицията като дебелия им навлиза все по-по навътре без вазелин,но на такива като вас розови еврЕоатлантици това много ви харесва и затова му казвате добра (позиция) нали...?!
17:21 10.05.2026
21 Лъжи, Пропаганда,
Не питайте за ръста на Германската Икономика защото Мерц е готов да последва Стармър, не дали а кога?🤣
17:21 10.05.2026
23 Смях
Омръзна ми свалят и погребват Путин по няколко пъти на ден.
DW са обсебени от темата, но тука абонамент ли имат?
Коментиран от #28
17:23 10.05.2026
25 Драги копейки,
За да падне рейтингът на Путин, значи дори орките вече почват да се усещат.
17:26 10.05.2026
27 Васил
Коментиран от #31
17:28 10.05.2026
28 Да има и се заплаща
До коментар #23 от "Смях":добре.
Отделени са €враци за Хибридна Дезинформация, 24/7 дори и когато спите трябва да се страхувате от Руснаците, Путин и всичко Руско, някои Телекоми в България просто забраняват Руски Домейни.
17:29 10.05.2026
31 хахахахха
До коментар #27 от "Васил":да,прав си,евр0гейск@т@ к0чин@ се разпада
17:33 10.05.2026
39 дядо дръмпир
До коментар #11 от "Ъъъ":мерц ще го сменят,а путин ще бъде овесен!
17:40 10.05.2026
42 Цензура
Какво е поскъпването в България, при това нашите заплати не растат с двуцифрен процент, за разлика от руските?
Еврoгeйските хазни пълни ли са, щом всички държави от ЕС емитират като бeсни нови външни дългове... за разлика от Русия?
Колко подкрепа има Путин..75? - .и колко подкрепа имат урсулата или трите любoвници на зеленски - микрон, стармър и мерц?
Коментиран от #69
17:41 10.05.2026
48 Начо
Няма друг който така успешно да затрие русия
17:49 10.05.2026
49 Пламен
Дори и със страхлив народец, като руския, се провали.
17:52 10.05.2026
52 Ами
Одобрението за Путин е 73%.
Ръст на БВП на Германия за 2025 година е 0,4%.
Одобрението за Мерц е 11%.
Коментиран от #53, #56
17:57 10.05.2026
54 Путкер
ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА
Скоро ще нападне Армения .
Както вика ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
Венецуела ще я прежалим
Но АРМЕНИЯ трябва да остане под
Руско Влияние .
18:02 10.05.2026
55 Ами
До коментар #53 от "Пламен":Отиваш на сайта на Световната Банка и четеш.
18:05 10.05.2026
56 Ами
До коментар #52 от "Ами":Минимална заплата в Русия 250 €
Минимална заплата в Германия 2 500 €
Коментиран от #65
18:07 10.05.2026
60 Националист. Обяснете моля.
Коментиран от #68
18:23 10.05.2026
65 Ами
До коментар #56 от "Ами":Минималната работна заплата в Русия е около 27 000 рубли.
Но руснаците масово вземат между 80 000 и 110 000 чисто.
В Гемания наистина взимат по-вече от Русия, но там
стандарта на живот е и доста по-висок. За това и
Русия изпревари Германия по БВП по ППС.
Винаги съм казвал - не е важно колко взимаш, важно е как живееш.
Коментиран от #67
18:34 10.05.2026
67 гост
До коментар #65 от "Ами":Да бе , да , хахахаха !!! Затова гледам на руската граница опашки от германци напъващи да се преселят в Раша , хахахах !!! Или беше обратното , 80% от монголоидните москали дават ръка и крак да ги вземат в Германия , а ?? Хахахахаахах !!
18:49 10.05.2026
68 Ами
До коментар #60 от "Националист. Обяснете моля.":Централната банкана Русия е независима институция.
Тя не е зависима от президента или правителството.
Лихвения процент падна под 15%.
Високите лихви охлаждат икономиката. С прости думи,
не произвеждаш, ако не можеш да го продадеш.
Путин извади олигарсите от управлението на държавата много отдавна.
Защо да взимаш от някого нещо, ако си плаща данъците, заплатите на работниците и не се меси в управлението на държавата.
Темата е дълга и не може да се опише в няколко изречения :)
18:50 10.05.2026
69 Така де
До коментар #42 от "Цензура":Затова като си вземеш пенсийката в евра, веднага ги обърни в рубли. Ще изкяриш много.
18:54 10.05.2026