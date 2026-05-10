Новини
Свят »
Русия »
Заговор срещу Путин? Какво се знае
  Тема: Украйна

Заговор срещу Путин? Какво се знае

10 Май, 2026 13:38 1 000 27

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • сергей шойгу-
  • дмитрий медведев

Кремъл драстично е засилил мерките за сигурност около президента Владимир Путин, а причината за това се крие в нарастващите опасения от преврат

Заговор срещу Путин? Какво се знае - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Комплот срещу Путин? Европейска тайна служба съобщава за възможен заговор срещу руския президент. Какво се знае?

Още новини от Украйна

Кремъл драстично е засилил мерките за сигурност около президента Владимир Путин, а причината за това се крие в нарастващите опасения от преврат. Това става ясно от доклад на европейска разузнавателна служба, цитиран от руския разследващ портал "Важните истории", както и от CNN и Financial Times.

Предполагаемите планове за преврат в Русия разделят наблюдателите на два лагера. От едната страна смятат, че такъв сценарий е възможен, а заплахата за Путин е реална. Доказват го успешните операции на украинските тайни служби в и извън Русия. От другата страна разглеждат изтеклата информация като част от кампания за дестабилизиране на руския елит. Повечето от запитаните експерти обаче са единодушни, че Путин действително е силно загрижен за собствената си сигурност. И че напрежението сред руския елита нараства, включително заради икономическите проблеми и натиска на силовите структури върху технократите.

Каква е ролята на Шойгу

В доклада на европейската разузнавателна служба бившият руски министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу е определен като "потенциален дестабилизиращ фактор". Макар че вече не разполага с предишното си влияние, бившият министър може да представлява потенциален риск за властовата система на Путин, казва Роман Анин, основател на независимото руско издание "Важните истории". Според него в Русия се забелязва растящо напрежение между силовите структури, а клановите борби вече са започнали, докато в същото време ролята на Путин като посредник е отслабнала.

"В продължение на дълги години Шойгу беше лидер на изключително влиятелен клан. Като министър на отбраната и шеф на Министерството за гражданска защита той успя да обедини голям брой хора под своето командване и да ги включи в корупционни мрежи. Това по същество представлява нещо като мафиотска омерта", обяснява Анин в интервю за ДВ.

Дългогодишно приятелство свързва Владимир Путин и Сергей Шойгу - двамата са прекарвали почивките си заедно, а снимки, разпространени от Кремъл, ги показват как събират гъби или ловят риба в тайгата. В продължение на 12 години Шойгу ръководеше Министерството за гражданска защита, а през 2012 г. Путин го назначи за министър на отбраната. През 2024 г. той беше уволнен и заменен от Андрей Белоусов. Според наблюдатели Шойгу е изпаднал в немилост заради неуспехите във войната срещу Украйна. С оглед на арестите на негови бивши заместници сега Шойгу навярно се опасява, че същата съдба може да сполети и него, отбелязва Анин.

От какво се страхува Путин

Според информацията в доклада на европейската разузнавателна служба Путин се опасява от евентуално покушение, организирано от представители на руския политически елит, при което биха могли да бъдат използвани дронове. През април анонимен руски канал в Telegram съобщи, че Кремъл се страхува от опасности, свързани с вътрешни събития. В съобщението се говореше за възможни атаки с дронове, организирани директно в Москва, а не извън Русия. Затова дори е имало планове традиционният военен парад на Червения площад по повод 9 май да бъде напълно отменен. Тъй като службите са отчели редица опасности, свързани с провеждането на такова събитие, Путин е бил на крачка от това да го отмени.

Тъй като руският президент силно се тревожи за своята безопасност, в Кремъл са решили да проведат парада в силно орязан формат, пише и политоложката Екатерина Шулман в своя канал в Telegram. "Когато сигурността е най-важен приоритет, най-безопасно е да не се появяваш никъде", пише още тя, обръщайки внимание на факта, че Путин силно ограничава публичните си изяви.

Причина за безпокойството на Путин са и успешните атентати срещу руски генерали, които се приписват на украинските тайни служби, смята на свой ред политологът Абас Галямов. "Затова за Путин сигурността е по-важна от имиджа", казва още той и отбелязва, че вътрешните конфликти в руския елит и руските служби се изострят, като някои кланове действат все по-независимо - без досегашната посредническа роля на Кремъл. Според него обаче елитите засега изчакват и избягват открита конфронтация, за да се приспособят към променените условия. Що се отнася до ролята на Шойгу - експертът го смята за отслабена фигура, лишена от необходимите ресурси и подкрепа. Екатерина Шулман също отбелязва, че публикациите на Financial Times и CNN не говорят за "заговор, ръководен от Шойгу".

Умишлена дезинформация?

Британският политолог и експерт по Русия Марк Галеоти определя съобщенията за предполагаем заговор срещу Путин като "умишлена дезинформация".

В коментар за британското седмично списание The Spectator Галеоти говори за "внезапна вълна от публикации", която "подозрително прилича на психологическа операция". Целта е "да се подклажда параноя сред руския елит", смята Галеоти. Според него на Сергей Шойгу му липсват авторитетът и доверието в рамките на ръководството, за да извърши преврат.

Защо елитът не сваля Путин?

Управляващите елити не са еднородна група с общи интереси, обяснява на свой ред политоложката Александра Прокопенко, бивша служителка в Руската централна банка. Именно това е причината, поради която все още не е имало значими опити за преврат. Изключение прави само бунтът на основателя на наемническата група "Вагнер" Евгений Пригожин през юни 2023 година.

Прокопенко описва властовата система на Путин като пирамиди, изградени около отделни покровители и свързани както с разпределението на ресурси, така и с достъп до процесите на взимане на решения. В този модел на участниците им липсва общ координационен център и следователно условието за колективни действия не е налице. Докато представителите на тази система получават от Путин повече, отколкото биха могли да получат без него, те нямат стимул за открит конфликт, смята Прокопенко. В същото време експертката не изключва, че ситуацията може да се промени, ако ресурсите в рамките на системата намалеят. Войната и санкциите вече са намалили този "пай" и той се разпределя в полза на военните и свързаните с тях индустрии. А това засилва конкуренцията между влиятелните групи и подкопава стабилността на съществуващите съюзи. Същевременно, според Прокопенко, различни групи в рамките на системата се опитват да насочат вниманието на Путин към собствените си интереси.

Експертката описва това не като борба за промяна на курса, а по-скоро като битка за достъп до ресурси - и за място в центъра на взимането на решения. Според Прокопенко неяснотата на правилата е удобна за Путин - защото разделя елитите, принуждава ги да доказват лоялност и им напомня, че правата на собственост в Русия не зависят от закона, а от политическата воля на Кремъл.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    19 3 Отговор
    ...дойче веле...това е достатъчно.

    13:41 10.05.2026

  • 3 Русия

    18 3 Отговор
    Знае се че Дойче се.е едно жалко Соро... изпраж.....

    13:41 10.05.2026

  • 4 Не,че нещо, ама...

    15 1 Отговор
    Знае се,че нищо не се знае.

    13:41 10.05.2026

  • 5 Сталин

    15 3 Отговор
    Само забележете как западните мародери са се загрижили денонощно за здравето и сигурността на Путин ,всеки ден стават и лягат с новини за здравето на Путин

    13:42 10.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 12 Отговор
    оставете го !!! гнома трябва да завърши мисията си по разпада на РФ!

    Коментиран от #10, #12

    13:42 10.05.2026

  • 7 Руски колхозник

    14 4 Отговор
    А бе,молете се Путин да е жив,че ако дойде Маша и Медведя, ще има кръв в сополите

    13:42 10.05.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ЕДИН ПРИЯТЕЛ ИМА ЛЮБОВНИЦА КОЯТО ИМА БРАТОВЧЕД В КРЕМЪЛ, КОЙТО И КАЗАЛ ,
    ...
    ЧЕ ЧОВЕКА КОЙТО ПРАВЕЛ ЗАГОВОРА СРЕЩУ ПУТИН ВЕЧЕ БИЛ
    НАПРАВИЛ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИЦИ КОИТО ГРУ И
    СВР РФ ТРЯБВА ДА ЛИКВИДИРА :)
    ......

    13:43 10.05.2026

  • 9 Владимир Путин офишъл

    10 2 Отговор
    И 6@ л съм ва

    13:43 10.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сталин

    13 1 Отговор
    Западните мародери вече имат страхова психоза, параноя и нощни напикавания само като чуят за Путин

    13:44 10.05.2026

  • 12 Маце

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Изми ли си кафявата точка?

    13:44 10.05.2026

  • 13 Начо

    3 9 Отговор
    Силно се надявам Путин да остане.
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да затрие русия

    13:44 10.05.2026

  • 14 Алекс

    3 9 Отговор
    За президент на Русия не би трябвало да има такъв мекушав, страхлив и нерешителен човек като Путин. За президент на Русия трябва да е някой решителен, смел и достоен като Пригожин, който умишлено убиха веднага, след като заяви, че ще се кандидатира за президент на Русия.

    Коментиран от #27

    13:45 10.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    6 3 Отговор
    Дойче Веле да пали свещи за Путин, щото следващият ще приключи войната в Украйна не за прословутите три дни, а за 24 часа. Това иска вече руският народ. Путин е Мека Мария и все плаче, че са го излъгали. Поставя червени линии и после забравя за тях.

    13:45 10.05.2026

  • 16 Не ни занимавайте с Путин,

    10 3 Отговор
    Германия и Европа си имат достатъчно проблеми.

    Българските Медии печатат Хибридна Дезинформация за Русия и Путин на които дори Гьобелс, Адолф Хитлер и Хайнрих Химлер биха могли да завидят.❤️🇺🇸🤣

    Коментиран от #22

    13:46 10.05.2026

  • 17 венелина

    5 1 Отговор
    за тва всяка вечер там на дуварa ме мъдръсат качествено бай Амет чобанина, Мюмюн козаря, Стамат магаренцето, Иван нересчето, Данчо пръченцето, Стоян папурчето и 40те разбойника от Лом, докат гьльбарника ми стане кат на к0к0рч0 фустата

    13:46 10.05.2026

  • 18 Ъъъъ

    11 1 Отговор
    Каква е тази загадъчна "европейска разузнавателна централа", да не е Абвера? Щото, Дойче веле се издържа от американският конгрес, през бюджета на ЦРУ!

    13:46 10.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Цеко Бомбардировача

    2 8 Отговор
    Пиздоглазата старуха требва да е благодарен на Лука шенко доживот за тва че го спаси! Готвачо щеше да го ..навежда раком и после да го овеси на сезала от Спаската Башня!
    Хихихи

    13:47 10.05.2026

  • 21 хмммм

    7 1 Отговор
    Koгато го отварях си казах: "това не може да не е Дойче Зеле!"

    13:49 10.05.2026

  • 22 факти

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Не ни занимавайте с Путин,":

    а с какво да ви занимаваме? с въртенето на земята,например!

    13:49 10.05.2026

  • 23 Сигурен съм

    3 5 Отговор
    Че копейките лепиларе пръви ше се отрекат от У.. йло пен.. Дела , само...Ден след като Пиздоглазия надене Дървения кос:тюм!
    Хехехе

    13:50 10.05.2026

  • 24 Нострадамус

    2 0 Отговор
    Руснаците масово бягат в Украйна!
    Цели райони около Мосва, Ленинград и Волгоград се присъединяват към Украйна!
    Хората с радост и цветя посрещат премиера на Новата Укро Руска държава!
    И когато се събуди дрогирания Зеленски, плувнал в пот, научи че
    Русия е превзела още една област в Укрия и един укренски полк се е предал на Руснаците,
    а много Укри бягат и се крият от Принудителната Мобилизация в Укрия!

    13:53 10.05.2026

  • 25 Дв вие сте абсолютно ненормални

    1 0 Отговор
    Дв болни са мозъците ви от лъжи

    13:56 10.05.2026

  • 26 Никой

    0 0 Отговор
    Ама не дейте така ! Българските национални предатели за кого ще реват " На кого ни оставяш бащице " ! Национални предатели , защото Русия самостоятелно обяви България за нейн враг .

    13:57 10.05.2026

  • 27 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Алекс":

    "14 Алекс

    35Отговор
    За президент на Русия не би трябвало да има такъв мекушав, страхлив и нерешителен човек като Путин. За президент на Русия трябва да е някой решителен, смел и достоен като Пригожин, който умишлено убиха веднага, след като заяви, че ще се кандидатира за президент на Русия.
    13:45 10.05.2026"

    👍👍👍👍👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝

    13:57 10.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания