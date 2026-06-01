Кристиян Шкварек: Не пипайте платеното майчинство!

1 Юни, 2026 18:55 1 092 43

Страната ни ще преживее истински демографски апокалипсис в следващите няколко десетилетия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не пипайте платеното майчинство в България! Този призив отправя Кристиян Шкварек в профила си във "Фейсбук".

"Страните с най-застаряло население в Европа са както следва: Италия, веднага след нея България. За разлика от Италия, обаче, България съчетава това и с емиграция от страната, както и особено висока смъртност. В следствие на което се нареждаме на първите места по топене на населението на СВЕТА. Страната ни ще преживее истински демографски апокалипсис в следващите няколко десетилетия", пише той в публикацията си.

"На фона на това всякаква мисъл в насока ограничаване малкото на брой позитивни за раждаемостта и семействата мерки, като платеното майчинство, белким спестим някой лев, са абсолютно немислими, тотално сбъркани и чудовищно безотговорни", изтъква той.

"Точно обратното, България има нужда от ПОВЕЧЕ, а не по-малко мерки за подпомагане на семействата, майките, децата и раждаемостта. При това толкова отчаяно имаме нужда от тях, че те трябва да бъдат радикални, екстремни и скъпи. Да гледаме "как е в Европа" по тази тема е тъкмо обратната логика - Европа бързо топи своето коренно население и още по-бързо го заменя с африканско и арабско такова, движейки се към цивилизационен и исторически колапс, невиждан от разпада на Римската империя и Великото Преселение на Народите насам. В България също бизнесът ни тласка все повече към този сценарий, опитвайки се да отвори широко вратите за масова миграция от Узбекистан, Бангладеш, Шри Ланка и тн. Докато оплаква цената на дългото, платено майчинство", пише Шкварек.

И допълва: "Пътят ни като страна трябва да е точно обратния - избягване на масовата подмяна на населението посредством миграция от Азия и Африка, докато правим ВСИЧКО възможно да покачим собствената ни раждаемост. Това винаги е била и една от основните цели на Шествието на Семейството, което ще проведем и тази година, на 13 юни от 17:30 на пл. "Света Неделя". Призовавам правителството да се вслуша в бурната, обществена реакция, както спрямо платеното майчинство днес, така и спрямо предлаганите мерки за облекчение на вноса на работна ръка преди седмица. И каня всички - включително представителите на властта, на партиите и на Народното Събрание на тазгодишното ни Шествие за Семейството, с което да покажем, че пътят, който България ще избере НЕ Е този на европейската подмяна на населението в името на няколко процентни пункта БВП, а този на запазването и развиването на собственото ни такова, с пълната подкрепа на държавата. 13 юни, 17:30, пл. "Света Неделя", елате!".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    17 6 Отговор
    Деца не им трябват.Ще си внесат от Непал.

    18:57 01.06.2026

  • 2 оки

    21 24 Отговор
    навсякъде в цивилизования свят майчинството е 1 година а не 2 както е тук,След първата година майките отиват на работа а децата в ясли.

    Коментиран от #6, #7

    18:58 01.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    18 9 Отговор
    Дъртите комунисти винаги правят едно и също!!! Не само че спират парите за работещите, пенсионерите и майките, но спират и парите за икономиката!!! Така традиционно не им дават и парите от ЕС. Знаеха ли какво е състоянието на държавата!!! Знаеха !!! Излъгаха ви, докато ви гледаха в очите!!! Можеше ли Радев да направи повече, за да не влезем в еврозоната?! Можеше!!! Направи точно толкова, колкото да ви заблуди, че е против!!!

    19:01 01.06.2026

  • 5 Сила

    26 2 Отговор
    Сакън !!! Факултета , Столипиново , Максуда и Шекер маала ще се вдигнат на бунт !!!!
    И ТЕЛК не пипайте , щото МВР то ще опустее ...

    19:01 01.06.2026

  • 6 Да но

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "оки":

    В цивилизования свят и марихуаната е легална за лична употреба.

    19:03 01.06.2026

  • 7 До оки

    16 8 Отговор

    До коментар #2 от "оки":

    Навсякъде в цивилизационния свят средната заплата е около 3500-4000 евро чисто а в бг е 800-900 евро ....айде да поговорим малко за истината а ? Кво ще кажеш .Ако хората взимаха адекватни заплати и доходи на цените които са тук като цяло мислиш ли че някой ще го бърка майчинството колко е дали 1 или 2 години

    19:03 01.06.2026

  • 8 Ееее , пипнаха пенсиите

    9 6 Отговор
    Деца не трябват възрастни те трябват.... Само те да препускат по златния път на копринката. Какво лъготеха, какво правят политическите офицери от народната армия? Народееее!!!

    19:06 01.06.2026

  • 9 Сила

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Глупости , на първо място сме по раждаемост в ЕС , виж статистиката (най вече Сливен , Разград , Шумен ) !!!
    И по малолетни майки пак сме първи !!!
    И не ми казвай , че в личните им карти не пише
    БЪЛГАРИН

    Коментиран от #11, #15

    19:06 01.06.2026

  • 10 Тоалетна Хартия

    15 1 Отговор
    Ако някой се надява на майчинството, се отказва да става родител!!! Само мургавите чакат на помощи. Какво майчинство на дете на 16-17 години!!!??? Цялата система с помощите е сбъркана и то нарочно. Развъждане на хомосапиенс...

    19:09 01.06.2026

  • 11 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Хампири виж статистиката на ООН

    България е на първо място на планетата Земя по демографски колапс и това негативен рекорд го държим вече 7 години ...на първо място сме не само в Европа но и в света...а тези дето раждат 85% от тях са ци.гани а не българи

    Коментиран от #19

    19:09 01.06.2026

  • 12 Само в България

    7 12 Отговор
    платеното майчинство е 3 години!
    Комунизъм!

    Коментиран от #38

    19:10 01.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 665

    14 2 Отговор
    Престанете да размножавате м..густи, ако не искате децата ви да живеят в анклави и да се придвижват на прибежки и припълзявания !

    19:12 01.06.2026

  • 15 мургав брат

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Първи сме по раждаемост, защото ние от факултето помагаме !

    19:14 01.06.2026

  • 16 665

    2 4 Отговор
    престанете да се размножавате бълха ри!
    Вредни са!

    19:15 01.06.2026

  • 17 изненадах се

    12 3 Отговор
    Що за решения ?
    Така ли ще събират пари ?
    Не стига, че образованите, интелигентните хора си позволяват едва по едно дете, но с тези идеи съвсем ще ги демотивират.
    А пенсионерите ? Вижте ги как изглеждат, какво купуват, как се хранят. Масово са болни и без зъби. И да не би да си мислите, че просто такъв им е манталитетът.
    Не, разбира се. Такъв им е бюджетът.

    19:16 01.06.2026

  • 18 Във Франция

    6 7 Отговор
    На 3 - ят месец след раждане вече са на работа, а тука 3 години айляк!

    Коментиран от #23

    19:16 01.06.2026

  • 19 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Ти май не ме разбра , БЪЛГАРИН пише в личната им карта , БЪЛГАРИН !!!
    ти си ги наричай както искаш , но това са БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ , и навсякъде по Света ги приемат като такива !!! И нищо не може да се направи по въпроса ...

    19:17 01.06.2026

  • 20 Циганин

    3 3 Отговор
    нашите братя и сести от Индия са най добрите програмисти в света!
    Американски и свметовни икономисти казаха, че бъдещето е в Индия!

    19:19 01.06.2026

  • 21 Да те питам

    8 3 Отговор
    Все се каня да те питам Шкваров,ти като какъв си си присвоил правото да се изказваш по всички въпроси?
    И то компетентно!

    Коментиран от #22

    19:21 01.06.2026

  • 22 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да те питам":

    Тоя е нещо като чичо Дидо Мехмедали от европейски институт за незнам кво си , но не говори за асфалт... И аз се питам ?!?

    19:24 01.06.2026

  • 23 Тизе

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Във Франция":

    Си паветен гейщак, дека сака да ражда като жена. Епа роди, и третио месец марш на работа!

    19:25 01.06.2026

  • 24 Чума

    6 3 Отговор
    Тоя Шкварек!? Колко деца отглежда, че дава акъл? Правилно е диагностирал Тракиец, че българката се къта, да не си развали талията и рахатлъка, и по ред придобити културно - психологически - социални особености и причини, като прехвърли 35, се сеща, че времето е неумолимо и предприема героически усилия на после да се сдобие с дете! И то расте между 30 иганчета и става циганче! Оня ден, на 29 май, една племенница най после роди - Честито! Къде роди - в Англия! На колко е - родена е по това време малко преди да падне бай Тошо - 1989 г. Майка и и баща и са лекари, дядо и баба на близо 90 години още помагат с пенсии, та не е до парите!

    Коментиран от #33

    19:30 01.06.2026

  • 25 Не те ли е срам, бе!

    7 2 Отговор
    Наистина ли не разбираш, че за да не стигнем до драматичен колапс е нужно веднага и безмилостно да се наложат мерки, които да озаптят безконтролното размножаване на малограмотни хрантутници? И същевременно да се вземат още по-драстични мерки за поощряване на раждаемостта сред градивните граждани?
    Много добре съзнаваш ти тези неща, но си се разпенил с мисълта, че малко популизъм ще е добре дошъл и за теб, и за партийката ти при следващите избори!

    19:38 01.06.2026

  • 26 Гробар

    4 2 Отговор
    Хаха! Явно Шкварек е майката в гей връзката.

    Коментиран от #28

    19:42 01.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Отец Афанасий

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Гробар":

    Мъжеложството е грях, Господ ще го накаже.

    19:43 01.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Казанлъшкия

    7 0 Отговор
    Чудят се откъде да вземат изедниците пари. Ето няколко идеи : 1 - брокерите някой да е чул да плащат данъци ? В Германия е решено така: всичко включително и комисионната на брокера минават по закон по банков път. Не минат ли по банков път, сделката се анулира и не се вписва. Много милиони ще влязат в хазната.
    2 - кутия цигари да стане 10 евро, тютюнът също да се вдигне с пъти. Електронните цигари - също . Никой не е умрял , защото не е пушил. Дори ще им се отрази добре на здравето.

    19:49 01.06.2026

  • 31 Олиле

    4 0 Отговор
    Ще ям лаената на дъждовните чревие, ако трябва, за да оцелеят!
    Олиле всеки следващо правителство става все по-зъл убиец на народ

    19:50 01.06.2026

  • 32 Само да попитам

    4 0 Отговор
    До пенсиите ли опряхти комунист ----- отрепки

    19:52 01.06.2026

  • 33 Истината, която боли, та не я признавате

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чума":

    И ти си "умен" като онзи, който се представя за тракиец.
    Не ви ли е срам да пишете такива неистини? Я се огледайте наоколо и вижте колко от мъжете над 40-50 години продължават да се правят на тийнейджъри и да си гледат ергенския кеф, докато остарелите им майки ги обслужват и им създават домашен уют.
    Много българки раждат след 30-годишна възраст, но не от добро или от глезотия. Но как иначе да си разтоварите тежките комплекси, ако не си изберете някого като обект за ругатни. Кисело е гроздето, старае се да създаде добър стандарт в името на единственото дете, което се надява да роди. И не иска да се откаже от тази своя мечта и вместо дете да качи вас на гръб и да ви дундурка след като майките ви си отидат от този свят. Как да не се озлобите?

    19:52 01.06.2026

  • 34 Кочо

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Сложи си един компрес на главата":

    Вярно, че българите вече не са мъже, но трябва жените по енергично и агресивно да потърсят други етности! Те го правят, но не толкова активно! Иначе жените действително са на по високо ниво от така наречените мъже, но не в бита, готвенето и възпитанието на малчуганите, а в спорта и бангарангата! Циганите и те станаха съвременни хора и по младите имат само по двечки!

    19:56 01.06.2026

  • 35 Отговор

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гробар":

    Сигурно са такива жените около теб, като тези, които описваш. Но понятието БЪЛГАРКА не го докосвай със скверните си приказки! Като не можеш да си намериш достойна жена, първо погледни критично самия себе си и в себе си потърси причината. Свестни жени има, но трябва да ги заслужиш!

    Коментиран от #36

    19:56 01.06.2026

  • 36 Хе-хе

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Отговор":

    И едните и другите не стават ! И добре правят да не създават деца, за да не отглеждат нещастници! Който иска да се ръзвъжда, който не иска, по добре не го карайте! Ще създадете много повече проблеми! Нямало как да се грижат за малките!? Кой се грижи за птиците и дивите животни в природата - Господ! Едно време хората имали по 25 деца! Така шанса все едно да стане човек е по голям.

    20:04 01.06.2026

  • 37 Истината

    5 1 Отговор
    Истината е,че отново ни излъгаха, мизерните 60 лева ,,ковид добавки ,към пенсиите ,им се видяха много, сега върху тях нямало да има увеличение в пенсиите, как не ги е срам, гелосани със скъпи костюми излизат да те убеждават, че това не са трудови доходи, и не се полагат на пенсионерите, грам морал нямат, до там ли стигна държавата, колко ДДС събира само от увеличението черните цени на храните и горивата,че опряха до 5 лева увеличение, срам и чозор

    20:08 01.06.2026

  • 38 Не е така

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само в България":

    Две години е

    20:09 01.06.2026

  • 39 Тома

    4 1 Отговор
    В белите държави ако имаш 3-4 деца на майката се дава заплата и върви трудов стаж.Тука някой умник е измислил детските надбави да се дават спрямо дохода.Сега гледат как да вземат големите пари от майченските.Закриваиииии

    20:10 01.06.2026

  • 40 И тоя го водят анализатор?!

    3 0 Отговор
    Тоя въобще не е вдянал за какво иде реч, шляпа каквото му падне!

    20:21 01.06.2026

  • 41 Коста

    1 1 Отговор
    Ако майката е мъж кво прайм, м?

    20:28 01.06.2026

  • 42 мдаа

    0 0 Отговор
    Комунетата са си сбъркани. Толкова, че трябва да си сменят чипа.

    20:51 01.06.2026

  • 43 Шварек иска да ражда

    0 0 Отговор
    И да му плащаме.

    21:01 01.06.2026

