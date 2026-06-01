Кристиян Шкварек: Не пипайте платеното майчинство!

Не пипайте платеното майчинство в България! Този призив отправя Кристиян Шкварек в профила си във "Фейсбук".

"Страните с най-застаряло население в Европа са както следва: Италия, веднага след нея България. За разлика от Италия, обаче, България съчетава това и с емиграция от страната, както и особено висока смъртност. В следствие на което се нареждаме на първите места по топене на населението на СВЕТА. Страната ни ще преживее истински демографски апокалипсис в следващите няколко десетилетия", пише той в публикацията си.

"На фона на това всякаква мисъл в насока ограничаване малкото на брой позитивни за раждаемостта и семействата мерки, като платеното майчинство, белким спестим някой лев, са абсолютно немислими, тотално сбъркани и чудовищно безотговорни", изтъква той.

"Точно обратното, България има нужда от ПОВЕЧЕ, а не по-малко мерки за подпомагане на семействата, майките, децата и раждаемостта. При това толкова отчаяно имаме нужда от тях, че те трябва да бъдат радикални, екстремни и скъпи. Да гледаме "как е в Европа" по тази тема е тъкмо обратната логика - Европа бързо топи своето коренно население и още по-бързо го заменя с африканско и арабско такова, движейки се към цивилизационен и исторически колапс, невиждан от разпада на Римската империя и Великото Преселение на Народите насам. В България също бизнесът ни тласка все повече към този сценарий, опитвайки се да отвори широко вратите за масова миграция от Узбекистан, Бангладеш, Шри Ланка и тн. Докато оплаква цената на дългото, платено майчинство", пише Шкварек.

И допълва: "Пътят ни като страна трябва да е точно обратния - избягване на масовата подмяна на населението посредством миграция от Азия и Африка, докато правим ВСИЧКО възможно да покачим собствената ни раждаемост. Това винаги е била и една от основните цели на Шествието на Семейството, което ще проведем и тази година, на 13 юни от 17:30 на пл. "Света Неделя". Призовавам правителството да се вслуша в бурната, обществена реакция, както спрямо платеното майчинство днес, така и спрямо предлаганите мерки за облекчение на вноса на работна ръка преди седмица. И каня всички - включително представителите на властта, на партиите и на Народното Събрание на тазгодишното ни Шествие за Семейството, с което да покажем, че пътят, който България ще избере НЕ Е този на европейската подмяна на населението в името на няколко процентни пункта БВП, а този на запазването и развиването на собственото ни такова, с пълната подкрепа на държавата. 13 юни, 17:30, пл. "Света Неделя", елате!".