Кристиян Шкварек: Не пипайте платеното майчинство!

Не пипайте платеното майчинство в България! Този призив отправя Кристиян Шкварек в профила си във "Фейсбук".
"Страните с най-застаряло население в Европа са както следва: Италия, веднага след нея България. За разлика от Италия, обаче, България съчетава това и с емиграция от страната, както и особено висока смъртност. В следствие на което се нареждаме на първите места по топене на населението на СВЕТА. Страната ни ще преживее истински демографски апокалипсис в следващите няколко десетилетия", пише той в публикацията си.
"На фона на това всякаква мисъл в насока ограничаване малкото на брой позитивни за раждаемостта и семействата мерки, като платеното майчинство, белким спестим някой лев, са абсолютно немислими, тотално сбъркани и чудовищно безотговорни", изтъква той.
"Точно обратното, България има нужда от ПОВЕЧЕ, а не по-малко мерки за подпомагане на семействата, майките, децата и раждаемостта. При това толкова отчаяно имаме нужда от тях, че те трябва да бъдат радикални, екстремни и скъпи. Да гледаме "как е в Европа" по тази тема е тъкмо обратната логика - Европа бързо топи своето коренно население и още по-бързо го заменя с африканско и арабско такова, движейки се към цивилизационен и исторически колапс, невиждан от разпада на Римската империя и Великото Преселение на Народите насам. В България също бизнесът ни тласка все повече към този сценарий, опитвайки се да отвори широко вратите за масова миграция от Узбекистан, Бангладеш, Шри Ланка и тн. Докато оплаква цената на дългото, платено майчинство", пише Шкварек.
И допълва: "Пътят ни като страна трябва да е точно обратния - избягване на масовата подмяна на населението посредством миграция от Азия и Африка, докато правим ВСИЧКО възможно да покачим собствената ни раждаемост. Това винаги е била и една от основните цели на Шествието на Семейството, което ще проведем и тази година, на 13 юни от 17:30 на пл. "Света Неделя". Призовавам правителството да се вслуша в бурната, обществена реакция, както спрямо платеното майчинство днес, така и спрямо предлаганите мерки за облекчение на вноса на работна ръка преди седмица. И каня всички - включително представителите на властта, на партиите и на Народното Събрание на тазгодишното ни Шествие за Семейството, с което да покажем, че пътят, който България ще избере НЕ Е този на европейската подмяна на населението в името на няколко процентни пункта БВП, а този на запазването и развиването на собственото ни такова, с пълната подкрепа на държавата. 13 юни, 17:30, пл. "Света Неделя", елате!".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:57 01.06.2026
2 оки
Коментиран от #6, #7
18:58 01.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
19:01 01.06.2026
5 Сила
И ТЕЛК не пипайте , щото МВР то ще опустее ...
19:01 01.06.2026
6 Да но
До коментар #2 от "оки":В цивилизования свят и марихуаната е легална за лична употреба.
19:03 01.06.2026
7 До оки
До коментар #2 от "оки":Навсякъде в цивилизационния свят средната заплата е около 3500-4000 евро чисто а в бг е 800-900 евро ....айде да поговорим малко за истината а ? Кво ще кажеш .Ако хората взимаха адекватни заплати и доходи на цените които са тук като цяло мислиш ли че някой ще го бърка майчинството колко е дали 1 или 2 години
19:03 01.06.2026
8 Ееее , пипнаха пенсиите
19:06 01.06.2026
9 Сила
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Глупости , на първо място сме по раждаемост в ЕС , виж статистиката (най вече Сливен , Разград , Шумен ) !!!
И по малолетни майки пак сме първи !!!
И не ми казвай , че в личните им карти не пише
БЪЛГАРИН
Коментиран от #11, #15
19:06 01.06.2026
10 Тоалетна Хартия
19:09 01.06.2026
11 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #9 от "Сила":Хампири виж статистиката на ООН
България е на първо място на планетата Земя по демографски колапс и това негативен рекорд го държим вече 7 години ...на първо място сме не само в Европа но и в света...а тези дето раждат 85% от тях са ци.гани а не българи
Коментиран от #19
19:09 01.06.2026
12 Само в България
Комунизъм!
Коментиран от #38
19:10 01.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 665
19:12 01.06.2026
15 мургав брат
До коментар #9 от "Сила":Първи сме по раждаемост, защото ние от факултето помагаме !
19:14 01.06.2026
16 665
Вредни са!
19:15 01.06.2026
17 изненадах се
Така ли ще събират пари ?
Не стига, че образованите, интелигентните хора си позволяват едва по едно дете, но с тези идеи съвсем ще ги демотивират.
А пенсионерите ? Вижте ги как изглеждат, какво купуват, как се хранят. Масово са болни и без зъби. И да не би да си мислите, че просто такъв им е манталитетът.
Не, разбира се. Такъв им е бюджетът.
19:16 01.06.2026
18 Във Франция
Коментиран от #23
19:16 01.06.2026
19 Сила
До коментар #11 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Ти май не ме разбра , БЪЛГАРИН пише в личната им карта , БЪЛГАРИН !!!
ти си ги наричай както искаш , но това са БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ , и навсякъде по Света ги приемат като такива !!! И нищо не може да се направи по въпроса ...
19:17 01.06.2026
20 Циганин
Американски и свметовни икономисти казаха, че бъдещето е в Индия!
19:19 01.06.2026
21 Да те питам
И то компетентно!
Коментиран от #22
19:21 01.06.2026
22 Сила
До коментар #21 от "Да те питам":Тоя е нещо като чичо Дидо Мехмедали от европейски институт за незнам кво си , но не говори за асфалт... И аз се питам ?!?
19:24 01.06.2026
23 Тизе
До коментар #18 от "Във Франция":Си паветен гейщак, дека сака да ражда като жена. Епа роди, и третио месец марш на работа!
19:25 01.06.2026
24 Чума
Коментиран от #33
19:30 01.06.2026
25 Не те ли е срам, бе!
Много добре съзнаваш ти тези неща, но си се разпенил с мисълта, че малко популизъм ще е добре дошъл и за теб, и за партийката ти при следващите избори!
19:38 01.06.2026
26 Гробар
Коментиран от #28
19:42 01.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Отец Афанасий
До коментар #26 от "Гробар":Мъжеложството е грях, Господ ще го накаже.
19:43 01.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Казанлъшкия
2 - кутия цигари да стане 10 евро, тютюнът също да се вдигне с пъти. Електронните цигари - също . Никой не е умрял , защото не е пушил. Дори ще им се отрази добре на здравето.
19:49 01.06.2026
31 Олиле
Олиле всеки следващо правителство става все по-зъл убиец на народ
19:50 01.06.2026
32 Само да попитам
19:52 01.06.2026
33 Истината, която боли, та не я признавате
До коментар #24 от "Чума":И ти си "умен" като онзи, който се представя за тракиец.
Не ви ли е срам да пишете такива неистини? Я се огледайте наоколо и вижте колко от мъжете над 40-50 години продължават да се правят на тийнейджъри и да си гледат ергенския кеф, докато остарелите им майки ги обслужват и им създават домашен уют.
Много българки раждат след 30-годишна възраст, но не от добро или от глезотия. Но как иначе да си разтоварите тежките комплекси, ако не си изберете някого като обект за ругатни. Кисело е гроздето, старае се да създаде добър стандарт в името на единственото дете, което се надява да роди. И не иска да се откаже от тази своя мечта и вместо дете да качи вас на гръб и да ви дундурка след като майките ви си отидат от този свят. Как да не се озлобите?
19:52 01.06.2026
34 Кочо
До коментар #27 от "Сложи си един компрес на главата":Вярно, че българите вече не са мъже, но трябва жените по енергично и агресивно да потърсят други етности! Те го правят, но не толкова активно! Иначе жените действително са на по високо ниво от така наречените мъже, но не в бита, готвенето и възпитанието на малчуганите, а в спорта и бангарангата! Циганите и те станаха съвременни хора и по младите имат само по двечки!
19:56 01.06.2026
35 Отговор
До коментар #29 от "Гробар":Сигурно са такива жените около теб, като тези, които описваш. Но понятието БЪЛГАРКА не го докосвай със скверните си приказки! Като не можеш да си намериш достойна жена, първо погледни критично самия себе си и в себе си потърси причината. Свестни жени има, но трябва да ги заслужиш!
Коментиран от #36
19:56 01.06.2026
36 Хе-хе
До коментар #35 от "Отговор":И едните и другите не стават ! И добре правят да не създават деца, за да не отглеждат нещастници! Който иска да се ръзвъжда, който не иска, по добре не го карайте! Ще създадете много повече проблеми! Нямало как да се грижат за малките!? Кой се грижи за птиците и дивите животни в природата - Господ! Едно време хората имали по 25 деца! Така шанса все едно да стане човек е по голям.
20:04 01.06.2026
37 Истината
20:08 01.06.2026
38 Не е така
До коментар #12 от "Само в България":Две години е
20:09 01.06.2026
39 Тома
20:10 01.06.2026
40 И тоя го водят анализатор?!
20:21 01.06.2026
41 Коста
20:28 01.06.2026
42 мдаа
20:51 01.06.2026
43 Шварек иска да ражда
21:01 01.06.2026