Дефицит, дълг и осигуровки: Реакциите на партиите за мерките в Бюджет 2026

18 Май, 2026 21:12, обновена 18 Май, 2026 21:17 2 503 40

Мерките бяха представени от финансовия министър Гълъб Донев

Част от партиите в парламента коментираха представените днес от финансовия министър Гълъб Донев мерки в бюджетната процедура за 2026 г. От ГЕРБ заявиха, че няма да коментират, „намерения“.

„Възраждане“ пък смятат, че въпреки предложените мерки, дългът ще продължи да нараства. Вдигането на осигуровките и максималния осигурителен доход ще оставят работещите хора с по-малко средства, подчертаваха от политическата формация. и напомниха, че вдигането на осигуровките беше една от причините за протестите през декември 2025 г.

"Няма да има реално съкращение на бюрокрацията, а ще се съкратят само незаети към момента щатни бройки и под маската на преструктуриране вероятно ще бъдат уволнени на партиен принцип едни администратори, които ще бъдат заменени от други, близки до управляващата партия. Дългът ще продължи да нараства", посочват в позиция от Възраждане".

„Демократична България“ бяха скептични към предложенията на финансовия министър за бюджетната процедура.

"Чуваме твърде много оправдания, известно вайкане, а трябва да има твърди и конкретни цели. Ние от ДБ искаме дефицитът да бъде ограничен до 3 процента още 2026 година и най-много до 2,5 процента през 2027-а. А Гълъб Донев твърди други неща - че щял да види, сега събирал сметките, не било ясно, ама то трябва да е ясно. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранцията за решителност на действията на този етап. Да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицита е много важно и за потискане на инфлацията", заяви Мартин Димитров.


Мерките бяха представени от финансовия министър Гълъб Донев

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    58 6 Отговор
    Лицемерните реакции на партиите които окрадоха хазната.

    21:19 18.05.2026

  • 2 Тия нагли шopошпийки

    54 6 Отговор
    до вчера бяха пак в скрита сглоба с Буци и Шиши, за да ни натикат в еврозоната на мрака, сега се правят на кой ми о...каля гащите!

    Коментиран от #13

    21:19 18.05.2026

  • 3 Иван Попов

    49 4 Отговор
    Всички газ п,и.к,а,ят,че не са във властта

    21:20 18.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Грабят боклуците

    45 2 Отговор
    Управление Герб 32 милиарда лева дълг, Управление ПП/ДБ 12 милиарда лева. Управление Герб, ПП/ДБ 38 милиарда лева. Общо от 2009г. до сега 82 милиарда лева.

    21:24 18.05.2026

  • 7 а сте вдигнали

    30 14 Отговор
    осигуровките и с процент, а ви обещавам че поне 4 ма се вдигаме идваме на първия протест, от 250км разстояние. Епах ви и боклуциите! Декември идвахме заради гласенето на по-високи осигуровки, сега пак ще дойдеме, и не ни пука от коя партия сте. Измет долна. Полиции адвокати и всякакви да почнат да си плащат осигуровките ТЕ лично!
    С вдигане на осигуровките не сте познали! Мотиката директно я настъпвате и си заминавате много бързо, бъдете сигурни.

    21:25 18.05.2026

  • 8 Сатана Z

    18 13 Отговор
    На есен започват "Игрите на глада" ако не и по-рано.

    21:27 18.05.2026

  • 9 Горски

    34 3 Отговор
    Че ще стягаме е ясно,но е ясно,че ще са НАШИТЕ колани,не ВАШИТЕ!!!Ако е до вашите,то необходимо е в бюджета за тази година да се СЪКРАТИ ЩАТА на всички получаващи заплати от държавния и общинския бюджети! Съкращаване не по малко от 30/100! Първите поне 10-12/100 веднага може да се съкратят!Това са т.нар."работещи пенсионери" в бюджетната сфера!Ние сме единствената държава в ЕС като дори Русия и бившите ОНД републики НЕ разрешават двойно заплащане от бюджета!На получилите право на пенсия се предлага договор за една година или излизане в пенсия!!!У нас за работещи пенсионери само в МВР годишно отиват поне 300 милиона евро!!!А в другите министерства агенции ведомства учреждения и всички останали държавни и общински "хранилки?

    21:27 18.05.2026

  • 10 Всички лъжливи и крадливи подлоги

    32 1 Отговор
    като тези на снимката, виновни за всичко, най много реват сега!

    21:29 18.05.2026

  • 11 Хмм

    10 11 Отговор
    Къде се покри Демерджиев след като впрегна цялата полицейска машина в защита на "бития" Мирчев, искаха и постоянно задържане под стража

    21:30 18.05.2026

  • 12 Питам

    22 0 Отговор
    Тези да не са прототипите на Доньо Донев за поредицата "Тримата ................." ?
    Или приказката "Юнаци с умни калпаци" ?

    21:30 18.05.2026

  • 13 И в допълнение

    32 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тия нагли шopошпийки":

    Вечният депутат Мартин Димитров ще се пенсионира в парламента. Не е работил нищо в животеца си. Не пуска огромната депутатска заплата и стои близо до парламентарната кухня и кюфтетата в нея.

    Коментиран от #15

    21:34 18.05.2026

  • 14 Тити

    22 2 Отговор
    Като има дефицит съкращаване държавният сектор.

    21:42 18.05.2026

  • 15 Гост

    21 1 Отговор

    До коментар #13 от "И в допълнение":

    Пък и кюфтаците му личат! Я какви бузки е направил, а долната част на гърба дето не се вижда едва се побира в депутатския стол!

    21:43 18.05.2026

  • 16 идиоти вън

    19 0 Отговор
    Е не са ли убавци тия тримкат, как да не....!!!

    Коментиран от #21

    21:45 18.05.2026

  • 17 Орежете им заплатите

    26 2 Отговор
    Орежете депутатските заплати
    Нека една депутатска заплата е колко две минимални заплати,тъкмо да видят как живеят обикновенните хора със една такава заплата

    Коментиран от #20

    21:45 18.05.2026

  • 18 Карай наред

    13 1 Отговор
    Затворниците да си плащат лежането по затворите
    Все пак това не е безплатен спа център
    Ако нямат пари да им се предлага подходяща работа
    Ако нямат пари да лежат докато намерят пари

    21:47 18.05.2026

  • 19 Анонимен

    12 2 Отговор
    Кога ще видим реформа в МВР,СРП,МО там има хора цял живот на хранилка и накрая достойно вземат и пенсия и заплата,хайде да им наложите данък на заплатите да видим, колко ще има в хазната.

    21:49 18.05.2026

  • 20 Хмм

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Орежете им заплатите":

    замразяват ги, спират автоматичното повишение на всеки три месеца, а заплатите на държавните служители се намаляват, никой нетрябва да получава по-висока заплата от президента, директорите на болници получаваха до 90 хиляди лева заплата, ами на шефа на БНБ е 30 хиляди лева

    21:51 18.05.2026

  • 21 Mr. Бийн кефи

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "идиоти вън":

    най -много !

    21:52 18.05.2026

  • 22 За 10 години населението е намаляло

    19 2 Отговор
    С 10% а бройката на полицаите се е увеличила с 10% до 61 хиляди. Младши инспектор започва със стартова заплата 2580 евро и не плащат осигуровки, плюс пари за дрехи храна,звание,длъжност и извънредни = 5000 евро. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране на 52 години = 100 000 евро. Тиквата ,свинята с подлогата убития славуца от село Учиндол ( Плевенско) вдигнаха заплатите в силовите ведомства МВР ,МО и ДАНС със 70% и само за МВР разходите са 8 милиарда годишно които плащат работещщите с данъци и осигуровки. . В същото време миналата година управлението на грабежа тиква - свиня с подлога убития продажен и най мразен чалга месия славуца взеха 11 милиарда евро ( 22 милиарда лева) нови заеми за да плащат на търтеите а имаха намерение да вдигнат данъци и осигуровки на работещите. Конфискация на имотите и кеша на свинята ,тиквата и убития смазан бивш чалгар славуца и заплатите на полицаи и военни колкото е средната за страната 1380 евро.

    21:52 18.05.2026

  • 23 Счетоводител

    2 1 Отговор
    Минимален осигурителен доход - с 50€ под предложения от Желязков, макс осигурителен доход - с 50€ под предложения от Желязков, а догодина със сигурност данъци и осигуровки.
    И се сещам какво казва шопа: - Е оти ручахте жабчетата?
    Ама вие си знаете :)

    Коментиран от #24, #35

    22:01 18.05.2026

  • 24 ЛОШО е

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Счетоводител":

    Не така. Един по горе реве, че вдигали осигуровките и щял да скача на паважа след като измине пак 350 км.

    22:14 18.05.2026

  • 25 Факт

    3 1 Отговор
    Дефицит, дълг и осигуровки наследихме от досегашните.

    Коментиран от #29

    22:31 18.05.2026

  • 26 Някой

    5 2 Отговор
    Трябва кардинална промяна на цялата бг осигурително-данъчна система.
    Веднага, още от 1 януари 2027 г. трябва да се повиши данък доход за богатите с месечен доход над 6000 евро/72 000 евро годишно/ примелно 40% за сумата над тази траница.
    На следващ етап трабва да се въведе необлагаем минимум от 500 евро месечно и да се изчесли каква трябва да бъде новата първа данъчната ставка. Като се въведе необлагаем минимум 500 евро, виднага пенсията трябва да се включи в облагаемия доход. Така ниските пенсии ще продължат да са необлагаами, но не и средните и високите.

    Коментиран от #28

    22:35 18.05.2026

  • 27 Гост

    8 1 Отговор
    Тия от снимката да почнат да си плащат кюфтето по реални цени, а не по стотинки.

    Коментиран от #32

    22:36 18.05.2026

  • 28 Гост

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Някой":

    То, трябва, ама..... Така богатите ще си плащат реално данъците и осигуровките, а целта на занятието и коването на закони в тази страна не е такава.
    По същият пример е и с винетките. Сега, богатият с джипа, който кара по 50 000 км годишно плаща същата винетка като дядото с 2000 км годишно. В някои бели държави няма винетка, а цената й е вкарана в цената на горивото и който кара повече, гори повече, и плаща повече.
    А унас, един кара много и плаща колкото онзи, който кара малко. Т.е. - бедният плаща и на богатият.

    Коментиран от #40

    22:40 18.05.2026

  • 29 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Да дълга го наследихме от досегашните.

    Но другото не е вярно, осигурително-данъчната система я наследихме от 2008 г. още от "Тройната коалиция" на БСП+НДСВ+ДПС. ГЕРБ просто 18 години се грижеше да я запази. ГЕРБ на практика си е НДСВ, а НДСВ на практика си е БСП.

    Има държави с "плосък данък" и необлатаем минимум, като Естония и Латвия там "плоската ставка" е 24% - 25%. Фактически това в тези 2 държави не е "плосък данък", а прогресивен данък с 2 ставки, НУЛА процента/за най-бедните/ и 25% за,останалите. Дори Бългория да приеме този балтийски модел ще е по-добре от сеташния осигурително-данъчен модел на Станишев-Сакскобургодски.

    22:58 18.05.2026

  • 30 Някой

    3 0 Отговор
    Сегашния 10% "плосък данък" без необлагаем минимум е само едно от многото зли дела на БСП. Само заради това, всички бивши БСП депутати, министри, кметоне и активисти трябва да се варят 1000 години в казана на Ада.

    23:02 18.05.2026

  • 31 Някой

    3 1 Отговор
    Именно защото Демократична България защитавате със зъби и нокти "плоския 10% данък без необлагаем минимум" на БСП и Сергей Станишев. Вечно ще сте малко над и малко под 4% бариера за влизане в парламента. Ама не можете да го проумеете с фанатичиите си десни мозъци.

    ДБ сте "десни талибани", докато сте живи няма да се вразумите, защото сте с промити "десни" мозъци.
    Никога повече няма са гласувам за партия, която издига за депутати не особето интеригентни фанатици като ген. Атанас Атанасов, Радан Кънев, Мартин Димитров, Георги Ганев.

    23:17 18.05.2026

  • 32 Весело

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    Тия от снимката да изхвърчат от парламента веднага и да отиват до живот в частния бизнис да плащат осигуповките, данъците, ДДС-то ... които така ЯРОСТНО ЗАЩИТАВАТ 18 години. Да изпитат на свой гръб това, което защитават.

    23:21 18.05.2026

  • 33 Еврото е причината

    2 1 Отговор
    щеше ли да има проблема дефицит, дълг и осигуровки, ако националите предатели не ни натресоха еврото.Като чуха за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
    -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
    -- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
    -- Под «мъдрото» ръководство на Спецов особен управител на дружествата на Лукойл е на загуба 60 млн за първо тримесечие 2026
    АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.
    Предишното правителството иска в аванс печалбата му за 2027.

    23:24 18.05.2026

  • 34 ми та ка

    3 2 Отговор
    30 години крадене, а сега искат за една седмица да оправят всичко. Идиотщина на макс.

    23:29 18.05.2026

  • 35 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Счетоводител":

    "Е оти ручахте жабчетата?"

    Протестите срещу правителството Желязков бяха заради вдигането на осигуровките с 2%, а не заради вдигането на максималния окигуригелен праг с 50 евро по-малко. Правителствжто Радев не вдига осигуровките, а вдига максималния осигурителен праг. Ама как да го разбере бай Ганьо, като е "блеял" в часовете по матиматика.

    2,5 млн бг глупаци ручаха жабетата оти си мислат, дека нема цел живот да са под максималниот осигурителен праг. Оти са толкова прости, че не могат проумя, дека ги засега липсата на НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ, а не това колко ке е максималниот осигурителен праг.

    23:42 18.05.2026

  • 36 Роки

    4 0 Отговор
    АРЕСТИ, КОНФИСКАЦИЯ, ЗАТВОР! Какво става обаче? "Всички ще плащаме", "Предприемаме реформи", "Ще дигитализираме".....

    Коментиран от #37

    23:55 18.05.2026

  • 37 Приципът на Ризова

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Роки":

    "Каквото било , било ! "

    00:21 19.05.2026

  • 38 ами

    1 1 Отговор
    Девет години Радев крои интриги. Сега когато превзе държавата някои започнаха да скимтят като пребити кучета. Всъщност има една картина: "Кучета играят покер". Идеално пасва на създалата се ситуация. Ама, не особено умните и не дотам красивите нали това искаха?

    01:02 19.05.2026

  • 39 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    01:55 19.05.2026

  • 40 АКЦИЗА КАКВО Е ?

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    ами има акциз пе тъпакНЕОБРАЗОВАН

    02:02 19.05.2026

