Част от партиите в парламента коментираха представените днес от финансовия министър Гълъб Донев мерки в бюджетната процедура за 2026 г. От ГЕРБ заявиха, че няма да коментират, „намерения“.
„Възраждане“ пък смятат, че въпреки предложените мерки, дългът ще продължи да нараства. Вдигането на осигуровките и максималния осигурителен доход ще оставят работещите хора с по-малко средства, подчертаваха от политическата формация. и напомниха, че вдигането на осигуровките беше една от причините за протестите през декември 2025 г.
"Няма да има реално съкращение на бюрокрацията, а ще се съкратят само незаети към момента щатни бройки и под маската на преструктуриране вероятно ще бъдат уволнени на партиен принцип едни администратори, които ще бъдат заменени от други, близки до управляващата партия. Дългът ще продължи да нараства", посочват в позиция от Възраждане".
„Демократична България“ бяха скептични към предложенията на финансовия министър за бюджетната процедура.
"Чуваме твърде много оправдания, известно вайкане, а трябва да има твърди и конкретни цели. Ние от ДБ искаме дефицитът да бъде ограничен до 3 процента още 2026 година и най-много до 2,5 процента през 2027-а. А Гълъб Донев твърди други неща - че щял да види, сега събирал сметките, не било ясно, ама то трябва да е ясно. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранцията за решителност на действията на този етап. Да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицита е много важно и за потискане на инфлацията", заяви Мартин Димитров.
Дефицит, дълг и осигуровки: Реакциите на партиите за мерките в Бюджет 2026
18 Май, 2026 21:12, обновена 18 Май, 2026 21:17 2 503 40
Мерките бяха представени от финансовия министър Гълъб Донев
Част от партиите в парламента коментираха представените днес от финансовия министър Гълъб Донев мерки в бюджетната процедура за 2026 г. От ГЕРБ заявиха, че няма да коментират, „намерения“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
21:19 18.05.2026
2 Тия нагли шopошпийки
Коментиран от #13
21:19 18.05.2026
3 Иван Попов
21:20 18.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Грабят боклуците
21:24 18.05.2026
7 а сте вдигнали
С вдигане на осигуровките не сте познали! Мотиката директно я настъпвате и си заминавате много бързо, бъдете сигурни.
21:25 18.05.2026
8 Сатана Z
21:27 18.05.2026
9 Горски
21:27 18.05.2026
10 Всички лъжливи и крадливи подлоги
21:29 18.05.2026
11 Хмм
21:30 18.05.2026
12 Питам
Или приказката "Юнаци с умни калпаци" ?
21:30 18.05.2026
13 И в допълнение
До коментар #2 от "Тия нагли шopошпийки":Вечният депутат Мартин Димитров ще се пенсионира в парламента. Не е работил нищо в животеца си. Не пуска огромната депутатска заплата и стои близо до парламентарната кухня и кюфтетата в нея.
Коментиран от #15
21:34 18.05.2026
14 Тити
21:42 18.05.2026
15 Гост
До коментар #13 от "И в допълнение":Пък и кюфтаците му личат! Я какви бузки е направил, а долната част на гърба дето не се вижда едва се побира в депутатския стол!
21:43 18.05.2026
16 идиоти вън
Коментиран от #21
21:45 18.05.2026
17 Орежете им заплатите
Нека една депутатска заплата е колко две минимални заплати,тъкмо да видят как живеят обикновенните хора със една такава заплата
Коментиран от #20
21:45 18.05.2026
18 Карай наред
Все пак това не е безплатен спа център
Ако нямат пари да им се предлага подходяща работа
Ако нямат пари да лежат докато намерят пари
21:47 18.05.2026
19 Анонимен
21:49 18.05.2026
20 Хмм
До коментар #17 от "Орежете им заплатите":замразяват ги, спират автоматичното повишение на всеки три месеца, а заплатите на държавните служители се намаляват, никой нетрябва да получава по-висока заплата от президента, директорите на болници получаваха до 90 хиляди лева заплата, ами на шефа на БНБ е 30 хиляди лева
21:51 18.05.2026
21 Mr. Бийн кефи
До коментар #16 от "идиоти вън":най -много !
21:52 18.05.2026
22 За 10 години населението е намаляло
21:52 18.05.2026
23 Счетоводител
И се сещам какво казва шопа: - Е оти ручахте жабчетата?
Ама вие си знаете :)
Коментиран от #24, #35
22:01 18.05.2026
24 ЛОШО е
До коментар #23 от "Счетоводител":Не така. Един по горе реве, че вдигали осигуровките и щял да скача на паважа след като измине пак 350 км.
22:14 18.05.2026
25 Факт
Коментиран от #29
22:31 18.05.2026
26 Някой
Веднага, още от 1 януари 2027 г. трябва да се повиши данък доход за богатите с месечен доход над 6000 евро/72 000 евро годишно/ примелно 40% за сумата над тази траница.
На следващ етап трабва да се въведе необлагаем минимум от 500 евро месечно и да се изчесли каква трябва да бъде новата първа данъчната ставка. Като се въведе необлагаем минимум 500 евро, виднага пенсията трябва да се включи в облагаемия доход. Така ниските пенсии ще продължат да са необлагаами, но не и средните и високите.
Коментиран от #28
22:35 18.05.2026
27 Гост
Коментиран от #32
22:36 18.05.2026
28 Гост
До коментар #26 от "Някой":То, трябва, ама..... Така богатите ще си плащат реално данъците и осигуровките, а целта на занятието и коването на закони в тази страна не е такава.
По същият пример е и с винетките. Сега, богатият с джипа, който кара по 50 000 км годишно плаща същата винетка като дядото с 2000 км годишно. В някои бели държави няма винетка, а цената й е вкарана в цената на горивото и който кара повече, гори повече, и плаща повече.
А унас, един кара много и плаща колкото онзи, който кара малко. Т.е. - бедният плаща и на богатият.
Коментиран от #40
22:40 18.05.2026
29 Някой
До коментар #25 от "Факт":Да дълга го наследихме от досегашните.
Но другото не е вярно, осигурително-данъчната система я наследихме от 2008 г. още от "Тройната коалиция" на БСП+НДСВ+ДПС. ГЕРБ просто 18 години се грижеше да я запази. ГЕРБ на практика си е НДСВ, а НДСВ на практика си е БСП.
Има държави с "плосък данък" и необлатаем минимум, като Естония и Латвия там "плоската ставка" е 24% - 25%. Фактически това в тези 2 държави не е "плосък данък", а прогресивен данък с 2 ставки, НУЛА процента/за най-бедните/ и 25% за,останалите. Дори Бългория да приеме този балтийски модел ще е по-добре от сеташния осигурително-данъчен модел на Станишев-Сакскобургодски.
22:58 18.05.2026
30 Някой
23:02 18.05.2026
31 Някой
ДБ сте "десни талибани", докато сте живи няма да се вразумите, защото сте с промити "десни" мозъци.
Никога повече няма са гласувам за партия, която издига за депутати не особето интеригентни фанатици като ген. Атанас Атанасов, Радан Кънев, Мартин Димитров, Георги Ганев.
23:17 18.05.2026
32 Весело
До коментар #27 от "Гост":Тия от снимката да изхвърчат от парламента веднага и да отиват до живот в частния бизнис да плащат осигуповките, данъците, ДДС-то ... които така ЯРОСТНО ЗАЩИТАВАТ 18 години. Да изпитат на свой гръб това, което защитават.
23:21 18.05.2026
33 Еврото е причината
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
-Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
--Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
-Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
-- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
-- Под «мъдрото» ръководство на Спецов особен управител на дружествата на Лукойл е на загуба 60 млн за първо тримесечие 2026
АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де, авария в Козлодуй, де.
Предишното правителството иска в аванс печалбата му за 2027.
23:24 18.05.2026
34 ми та ка
23:29 18.05.2026
35 Някой
До коментар #23 от "Счетоводител":"Е оти ручахте жабчетата?"
Протестите срещу правителството Желязков бяха заради вдигането на осигуровките с 2%, а не заради вдигането на максималния окигуригелен праг с 50 евро по-малко. Правителствжто Радев не вдига осигуровките, а вдига максималния осигурителен праг. Ама как да го разбере бай Ганьо, като е "блеял" в часовете по матиматика.
2,5 млн бг глупаци ручаха жабетата оти си мислат, дека нема цел живот да са под максималниот осигурителен праг. Оти са толкова прости, че не могат проумя, дека ги засега липсата на НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ, а не това колко ке е максималниот осигурителен праг.
23:42 18.05.2026
36 Роки
Коментиран от #37
23:55 18.05.2026
37 Приципът на Ризова
До коментар #36 от "Роки":"Каквото било , било ! "
00:21 19.05.2026
38 ами
01:02 19.05.2026
39 оня с коня
01:55 19.05.2026
40 АКЦИЗА КАКВО Е ?
До коментар #28 от "Гост":ами има акциз пе тъпакНЕОБРАЗОВАН
02:02 19.05.2026