Дефицит, дълг и осигуровки: Реакциите на партиите за мерките в Бюджет 2026

Част от партиите в парламента коментираха представените днес от финансовия министър Гълъб Донев мерки в бюджетната процедура за 2026 г. От ГЕРБ заявиха, че няма да коментират, „намерения“.



„Възраждане“ пък смятат, че въпреки предложените мерки, дългът ще продължи да нараства. Вдигането на осигуровките и максималния осигурителен доход ще оставят работещите хора с по-малко средства, подчертаваха от политическата формация. и напомниха, че вдигането на осигуровките беше една от причините за протестите през декември 2025 г.



"Няма да има реално съкращение на бюрокрацията, а ще се съкратят само незаети към момента щатни бройки и под маската на преструктуриране вероятно ще бъдат уволнени на партиен принцип едни администратори, които ще бъдат заменени от други, близки до управляващата партия. Дългът ще продължи да нараства", посочват в позиция от Възраждане".



„Демократична България“ бяха скептични към предложенията на финансовия министър за бюджетната процедура.



"Чуваме твърде много оправдания, известно вайкане, а трябва да има твърди и конкретни цели. Ние от ДБ искаме дефицитът да бъде ограничен до 3 процента още 2026 година и най-много до 2,5 процента през 2027-а. А Гълъб Донев твърди други неща - че щял да види, сега събирал сметките, не било ясно, ама то трябва да е ясно. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранцията за решителност на действията на този етап. Да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицита е много важно и за потискане на инфлацията", заяви Мартин Димитров.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.8 Оценка 2.8 от 26 гласа.