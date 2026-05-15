"Интелигентен развод" с Русия: каква цена ще плати Армения

Владимир Путин предложи на Армения "интелигентен развод": той постави страната пред избор между Евразийския икономически съюз и ЕС. Какво означава това за Ереван? Каква би била цената на "откъсването" от Русия?
Предложението на Владимир Путин за "интелигентен развод" с Армения прозвуча като ултиматум, поставяйки ръководството на страната пред труден избор: дали да запази членството си в Евразийския икономически съюз, или окончателно да се насочи към ЕС.
Мнозина в Армения възприеха думите на Путин като засилване на натиска спрямо Ереван и като явен признак за това, че времената на кулоарната дипломация и на негласните компромиси са отминали.
Край на нюансите и сянката на Украйна
Макар Армения да продължава да участва във всички интеграционни обединения под егидата на Москва, тя вече отдавна се дистанцира от Русия. Ереван е поел курс на сближаване с Брюксел и заяви открито, че възнамерява да се присъедини към ЕС, вписвайки това и в законодателството. В Ереван наричат този процес "диверсификация", докато за Москва това е геополитически обрат.
Катализатор на рязкото ожесточаване на кремълската реторика станаха две безпрецедентни за региона дипломатически събития: проведената в Ереван в началото на май среща на Европейската политическа общност (ЕПС) и срещата на върха ЕС - Армения. Москва бе особено раздразнена от това, че на форума на ЕПС присъства и украинският президент Володимир Зеленски.
Реакцията на руския президент Владимир Путин не закъсня - той предложи на Ереван да проведе референдум за встъпването в ЕС. И в случай на избор на европейския вектор - "интелигентен и взаимноизгоден развод", което бе съпроводено от следния недвусмислен намек: "Виждаме какво става сега в Украйна. Но как започна всичко? С опита на Украйна да влезе в ЕС".
Да припомним, че месец по-рано на среща с арменския премиер Никол Пашинян руският президент заяви, че паралелното членство на Армения в Евразийския икономически съюз (ЕАС) и в ЕС е несъвместимо. Премиерът отвърна, че бъдещото участие и в двата блока ще е невъзможно, но за момента съвместимост има. А когато настъпи времето за окончателния избор, решението ще бъде взето от арменския народ.
"Междудържавните отношения не са брак"
В Ереван реагираха сдържано на предложението на Москва за "интелигентен развод", опитвайки се да намалят напрежението. Премиерът Пашинян каза, че за властите въпросът за избора между ЕИС и ЕС не е на дневен ред. Той отхвърли метафората с "развода", като подчерта, че в междудържавните отношения Армения се ръководи от междудържавната логика и остава пълноценна членка на ЕИС.
Същевременно Пашинян призна наличието на "дискомфорти" в отношенията с Русия, наричайки ги част от "неизбежната трансформация". В предизборната програма на управляващата партия "Граждански договор" преди парламентарните избори на седми юни е записано, че Ереван и в бъдеще възнамерява да развива "взаимноизгодно и конструктивно сътрудничество" с Москва.
Лидерът на опозиционния блок "Армения" Роберт Кочарян, който има репутацията на човек с отдавнашни приятелски връзки с Владимир Путин, нарече политиката на арменските власти опасна и отбеляза, че заиграването с ЕС може да доведе дотам, че Русия "да загуби търпение". Той напомни, че социално-икономическото благополучие на огромен брой от гражданите зависи критично от връзките с Русия.
Ще издържи ли Армения на разрив с Русия?
Въпреки прозападната реторика на екипа на Пашинян, числата сочат, че от 2018 година насам икономическата зависимост на Армения от Русия не само не е намаляла, а се е увеличила неколкократно. Стокообменът и особено износът към Русия е нараснал в пъти, докато доставките за пазарите на ЕС са намалели с пет процента. Оценката на експертите е, че загубата на руския пазар ще е "тежък шок" за страната.
Освен това в момента Армения практически зависи тотално от руския газ. Единствената му алтернатива е иранският тръбопровод, който също е собственост на руския "Газпром". Но доставяните по него количества покриват само 15-17 процента от потреблението.
Преувеличени ли са твърденията за разрушителните последствия?
Арменският икономист Айк Геворгян привежда математически аргументи, за да опровергае твърденията за разрушителните последствия от раздялата между Армения и Русия. "Делът на Русия във външната търговия на Армения е 35 процента, а останалите 65 процента се падат на други страни, включително ЕС. Следователно негативният ефект от излизането от ЕИС може да засегне само тази една трета." Експертът подчертава също така, че голяма част от тези 35 процента е реекспорт, който не влияе на БВП.
Що се отнася до пласмента на селскостопанската продукция, Геворгян отбелязва, че секторът се модернизира и износът може да се преориентира към Европа и други страни, каквато тенденция вече съществува. Експертът казва пред ДВ, че покрай членството в ЕИС на Армения ѝ се налага да купува от Русия някои стоки твърде скъпо - като захарта, докато извън икономическия блок това би било възможно на много по-ниски цени.
В коментар за газовата зависимост Геворгян изразява съмнения, че Москва рязко би повишила цените, тъй като вътрешното разпределение се извършва от самата руска компания "Газпром Армения". "Присъствието на "Газпром" в Армения е доста важен детайл за самата Русия и едва ли решението за удвояване или утрояване на цената ще бъде взето лесно. Ако цената скочи с няколко процента, Армения вече ще трябва да преразгледа самите си отношения с "Газпром", казва той.
Затова и експертът смята, че катастрофалните сценарии са силно преувеличени, а и Ереван разполага с потенциални алтернативни решения - съседните страни Иран и Азербайджан, които също произвеждат газ.
7 Ей това да си с Русия е божие наказание
Коментиран от #18, #22
07:12 15.05.2026
13 Пуси
Какво да правя сега?
07:50 15.05.2026
14 си пън
08:06 15.05.2026
15 хихи
08:13 15.05.2026
16 Да бе!
08:20 15.05.2026
17 Толбухин
Ако политиците си тежът на място няма да има проблеми и ще си живеят добре.
Коментиран от #23
08:24 15.05.2026
18 Нещо
До коментар #7 от "Ей това да си с Русия е божие наказание":Се бъркаш с Веницуела и Куба или бъркаш Сащ с Русия
08:27 15.05.2026
20 Факти
До коментар #2 от "Арменците":Азербайджан продава много по-евтино от Русия. Ние плащаме по-малко за азерски газ, отколкото Унгария за руски. На Русия находищата са чак в Сибир и разходите за добив и транспорт са по-високи. Армения и Азербайджан са съседни държавите и за арменците азерският газ ще бъде практически без пари. Проблемът е, че Армения все още е под руско робство и държавната й газова компания е филиал на Газпром. Русия също така подклажда конфликта между двете държави. Докато те са скарани Армения ще е зависима от Русия.
Коментиран от #25, #26
08:35 15.05.2026
22 Да, бе получаваш
До коментар #7 от "Ей това да си с Русия е божие наказание":газ за без пари, изкупуват ти цялата продукция и ти е живо селското стопанство и животновъдство и сумати други облаги. Я, ни виж нас за 37 години в ЕСЕС, нямамаме, промишленост, селско стопанство и животновъдство унищожени на 97% и купуваме пластмасови зеленчуци и замразен 50 годишно месо. Голям просперитет, няма що, а и цените на горивата в небесата. В Армения, газта е наши 30-40 стотинки, при нас така беше 2000 година. Горивата се въртят около 2, 60 лева 1,30 евро.
Коментиран от #28
08:37 15.05.2026
23 Стока са и то доста
До коментар #17 от "Толбухин":добра руснаците, стига да не ги лъжеш и мамиш, че търпението им се изпарява и след предупреждение, следва кютек.
08:41 15.05.2026
25 Ти още ли не си разбрал, че
До коментар #20 от "Факти":азерсщия газ е 70% руски, 25% азерски и 15% ирански. Аман от катеричоци безмозъчни. Унгарците получават същата газ, но като се добавят таксите за транзит през Турция, България и Сърбия. Льохман неграмотен.
Коментиран от #31
08:45 15.05.2026
26 Мишел
До коментар #20 от "Факти":Азербайджан не добива достатъчно газ, за да прави сериозен износ. Русия сключи договор с Азербайджан да му доставя толкова газ, колкото да му стига за осигуряване на вътрешното потребление и за износ. Така че Азербайджан изнася руски газ.
08:56 15.05.2026
28 Факти
До коментар #22 от "Да, бе получаваш":А помниш ли къде бяхме след 45 години дружба с Русия - режим на тока, празни магазини, купони за хляб, мляко, месо и бензин и накрая хиперинфлация, която ни обра до шушка. Помниш ли "за Бога братя не купувайте"? Извинявай, ама в момента сме безкрайно по-добре, въпреки войните на Путин и Тръмп, които вдигнаха инфлацията по цял свят. За това, че сами си унищожихме земеделието и животновъдството, не ни е виновен ЕС. Виновни са комунистите, които национализираха всички дребни стопанства - най-голямата кражба в историята ни. После разтуриха режима и една шепа комунисти си разделиха държавата. Затова днес нямаме безброй малки стопанства и конкуренция между тях, както е на запад. Комунистите ни разказаха играта. Когато оставиш комунисти да правят демокрация така става. Трябваше да направим лустрация или направо един народен съд и да се отървем от тях още 89-90 г. Само така можехме да се оправим. Ние не само ги пожалихме, ами им оставихме властта. Ние сами сме си виновни за всичко. ЕС не е виновен за нищо. ЕС 10 години не ни пускаше да влезем защото не ставахме. Руската армия ни окупира и ни наложи насила комунизъм, който ние никога не сме искали. Всичките ни проблеми днес могат да бъдат проследени до 9-ти септември.
Коментиран от #34
09:01 15.05.2026
31 Факти
До коментар #25 от "Ти още ли не си разбрал, че":Азербайджан продава с 20-30% по-евтино от Русия. Няма как руският газ да слезе от Сибир в Азербайджан и да стане с 20-30% по-евтин. Между другото Армения купува и ирански газ, който също е по-евтин от руския. На митовете и легендите за евтиния руски газ вярват само руските роби. Путин ни цакаше със скъп газ още преди да нападне Украйна. Той напомпа цените през 2021 г. за да събере резерви за блицкрига. Цяла есен и зима плащахме много по-скъп газ, отколкото през последните няколко години, когато вече сме с азерски. Говоря за разлика до два пъти и това е преди да нападне и преди санкциите. Можеш да влезеш на сайта на Булгаргаз и да видиш историята на цените. Да си зависим от агресор като Русия е самоубийство. Във всеки един момент може да скъса договора, да напомпа цените или направо да спре подаването. Това е все едно шефът ти да е бивш ММА състезател с жълта книжка. Трябва да си супер зле, че да работиш за такъв човек и да си зависим от него.
Коментиран от #33
09:16 15.05.2026
32 Зеленски
До коментар #2 от "Арменците":Лавров и арменец.
Маргарита Симонян от Рашя Тудей дето разправяше, че Киев пада за три дни е арменец
И русофила Гарабед е арменец
09:43 15.05.2026
33 Синтрах
До коментар #31 от "Факти":Путин ни продаваше скъп газ, защото от наша страна бяха корумпирани предатели.
Всички бързо забравиха, как лъсна истината, че Путин продава двойно по-евтино на Германия. А ний сме били братушки.
09:46 15.05.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #28 от "Факти":Земеделието е било унищожено още с ТКЗСцията.
Всъщност не може да се говори за "унищожено" земеделие. Иди по селата навсякъде е засято. Така че да се говори за "унищожено" земеделие е меко казано пропаганда.
Друго исках да кажа: тия дето реват за унищожено земеделие, защо не идат на село и да се занимават със земеделие?
09:49 15.05.2026
35 2554
До коментар #1 от "Интелигентен развод":Значи, че никой не иска в блатото ва Путлер.
11:29 15.05.2026
