Експерти за разчетите на управляващите: Със съкращенията дефицитът може да се задържи до 3%

18 Май, 2026 21:10, обновена 18 Май, 2026 21:12 1 216 17

Това трябва да е само първа стъпка към цялостна оптимизация на административния сектор и консолидация на разходите

Снимка: БНТ
С така направените съкращения на разходите, България може да задържи и дефицита си до 3%, смятат икономисти. Те обаче отбелязват, че това трябва да е само първа стъпка към цялостна оптимизация на административния сектор и консолидация на разходите.

Икономисти от Института за пазарна икономика изчисляват, че намалението на разходите в държавния сектор с 10% възлиза на над 1 млрд. евро.

Адриян Николов, икономист в ИПИ: "Така че ако това се реализира, би означавало, че ние наистина можем да задържим бюджетни дефицит в рамките на 3%."

Според Николов, финансовият министър се е вслушал в съветите на повечето макроикономисти.

Адриян Николов, икономист в ИПИ: "Това, което чуваме като сигнал е доста обнадеждаващо, защото фокусът не е поставен върху някакво имагинерно увеличаване на събираемостта."

Крайната цел трябва да бъде обаче нулев дефицит в близките няколко години, който да бъде заложен в средносрочната рамка.

Адриян Николов, икономист в ИПИ: "Предполагам, че правителството си дава малко време, за да можем да наприви анализ на функциите на администрацията и вече да премине не само към съкращение на незаети бройки, които хронично остават незаети, но и намаляване на настоящата активна численост на самата администрация."

Очаква се бюджетът да бъде обявен до края на май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    Масови съкращения и безработица.Дигане на осигуровките.Замразяване на заплатите.

    Коментиран от #4, #15

    21:14 18.05.2026

  • 2 Или

    12 8 Отговор
    Зануляване на доходите, висока инфлация, невъзможност за плащане на жилищните кредити, имотна криза, сваляне на Радев!
    Баце го е сметнАл, може да чака!

    Коментиран от #13

    21:15 18.05.2026

  • 3 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Най-много да отрежат полагащите се 450€ за представително облекло на всеки държавен служител .
    Бълха ги охапала.

    21:17 18.05.2026

  • 4 Сатана Z

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Румен затова отиде при Мерц да го уговаря да прибере бг гастербайтери.

    21:20 18.05.2026

  • 5 а бе

    8 1 Отговор
    Експерти за разчетите на чекмеджарите що мълчите за далаверите им
    и гледате да съкращавате бръмвари калинки

    21:22 18.05.2026

  • 6 Сакич

    21 1 Отговор
    Господа в България само в МВР има вече над 8000 служители на заплата и пенсия , а колко са и в останалите министерство един Бог знае. Едни получават заплата от 2000 до 5000 евро според длъжността плюс пенсия от 1000 до 1700 евро , и това е от 16 години назад, други бачкат за 500 евро за да си хранят семействата. Не е ли срамно? Защо никъде другаде в ЕС и във света го няма това чудо! Който е за пенсия да си ходи и бачка частно ако има д.. пе за работа.

    21:28 18.05.2026

  • 7 ВСИЧКО КАЗАНО ДНЕС

    7 3 Отговор
    От Донев беше ТОЧНО. ИКОНОМИИ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НЕ КОНТРОЛИРАНО. СЪКРАЩЕНИЯ ВЪВ СЛУЖБИТЕ(МВР ИМАТ МНОГО КАЛИНКИ ПЕНСИОНЕРИ НА ЩАТ) АДМИНИСТРАЦИЯ НАДУТА ЯКО. СТОЛОВЕ НЕ ИМ ДОСТИГАТ. ЛЕКАРИТЕ НА ПО ДВЕ РАБОТИ И ДЪРЖАВНО И ЧАСТНИ КАБИНЕТИ И ВЪВ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е ХАОС. НО НАЙ ВЕЧЕ ДЕПУТАТИТЕ СА МНОГО. СМУЧАТ ОТ МНОГО МЕСТА.

    21:28 18.05.2026

  • 8 Горски

    15 2 Отговор
    Въпросът е какво ще направите с автоматизма на заплатите на милиционерите, защото това увеличение от 70% на заплатите им е доста, много нагло, а и ние им плащаме осигуровките?! Защо? Бедни ли са или така да се дои бедния народ е супер, чиста заплата от 5-6 хиляди евро, пенсионер на 55 години, пенсия тройна, защото ти си държавен служител, 20 заплати накрая?!!! Е, КОЙ може да ги стигне, нали? Толкова несправедливости има, които сътвориха двете угоени прасета, че да се захващат яко за работа. Няма време за замазване на поразиите през тези 35 години. И кога държавните служители ще започнат да си плащат осигуровките?

    Коментиран от #14

    21:28 18.05.2026

  • 9 А защо не съкрати обществените поръчки

    6 1 Отговор
    Корупцията е в обществените поръчки и затова там няма съкращение

    21:30 18.05.2026

  • 10 село Говнягово

    14 0 Отговор
    Най-много администрация, най-много полицаи, най- много съдии, прокурори, болници.... на глава от населението. Резултат НУЛА

    21:31 18.05.2026

  • 11 Вместо

    5 3 Отговор
    да съкращават държавния сектор, да се вземат мерки доходите на служителите и работниците да се вдигнат и в частния сектор. Няколко банки са 3 млрд. печалба, а ще съкратят 1 млд. от няколко хиляди нещастни държавни чиновници, от който 1 млрд. половината се връща обратно в бюджета и реалното съкращение ще е половин млрд.

    21:32 18.05.2026

  • 12 Тити

    8 0 Отговор
    Достатъчно е да съкрати ДАНС и НСО и 50% от чиновниците и ще сме на плюс до кога ще оа,ят тв,и държавни паразити.

    21:44 18.05.2026

  • 13 Отговор на2

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Или":

    Кредитите ще ги обслужващ по- леко, ако спреж да прескачат до Гърция всеки втори уикенд, ако намалиш кльопачката и плячката, ако спреж да връткаш с джипката за щяло и нещяло, още добре да се отърве от нея и със сигурност ще има за погасяване на кредита. Дори може да съкратиш срока за погасняване на половина.

    Коментиран от #17

    22:04 18.05.2026

  • 14 Никой не казва

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    А като почнат да си плащат осигуровките от 13%, ще им разрешат ли да си ползват клас прослужено време 20-30 %

    22:21 18.05.2026

  • 15 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не масови. Само в държавният сектор.

    22:28 18.05.2026

  • 16 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Съкращаваме държавния сектор с 4 вицепремиери. В еднопартиен кабинет.
    Дрън, дрън, та пляс.

    23:09 18.05.2026

  • 17 Или

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отговор на2":

    Няма! Защото нямам кредити! Ще бръмча с джипката, ще обикалям нашите и световните кръчми, и ще глезя готините красавици! Щото не съм и скръндза!

    23:29 18.05.2026

