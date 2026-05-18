С така направените съкращения на разходите, България може да задържи и дефицита си до 3%, смятат икономисти. Те обаче отбелязват, че това трябва да е само първа стъпка към цялостна оптимизация на административния сектор и консолидация на разходите.
Икономисти от Института за пазарна икономика изчисляват, че намалението на разходите в държавния сектор с 10% възлиза на над 1 млрд. евро.
Адриян Николов, икономист в ИПИ: "Така че ако това се реализира, би означавало, че ние наистина можем да задържим бюджетни дефицит в рамките на 3%."
Според Николов, финансовият министър се е вслушал в съветите на повечето макроикономисти.
Адриян Николов, икономист в ИПИ: "Това, което чуваме като сигнал е доста обнадеждаващо, защото фокусът не е поставен върху някакво имагинерно увеличаване на събираемостта."
Крайната цел трябва да бъде обаче нулев дефицит в близките няколко години, който да бъде заложен в средносрочната рамка.
Адриян Николов, икономист в ИПИ: "Предполагам, че правителството си дава малко време, за да можем да наприви анализ на функциите на администрацията и вече да премине не само към съкращение на незаети бройки, които хронично остават незаети, но и намаляване на настоящата активна численост на самата администрация."
Очаква се бюджетът да бъде обявен до края на май.
Експерти за разчетите на управляващите: Със съкращенията дефицитът може да се задържи до 3%
18 Май, 2026 21:10, обновена 18 Май, 2026 21:12 1 216 17
Това трябва да е само първа стъпка към цялостна оптимизация на административния сектор и консолидация на разходите
С така направените съкращения на разходите, България може да задържи и дефицита си до 3%, смятат икономисти. Те обаче отбелязват, че това трябва да е само първа стъпка към цялостна оптимизация на административния сектор и консолидация на разходите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #15
21:14 18.05.2026
2 Или
Баце го е сметнАл, може да чака!
Коментиран от #13
21:15 18.05.2026
3 Сатана Z
Бълха ги охапала.
21:17 18.05.2026
4 Сатана Z
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Румен затова отиде при Мерц да го уговаря да прибере бг гастербайтери.
21:20 18.05.2026
5 а бе
и гледате да съкращавате бръмвари калинки
21:22 18.05.2026
6 Сакич
21:28 18.05.2026
7 ВСИЧКО КАЗАНО ДНЕС
21:28 18.05.2026
8 Горски
Коментиран от #14
21:28 18.05.2026
9 А защо не съкрати обществените поръчки
21:30 18.05.2026
10 село Говнягово
21:31 18.05.2026
11 Вместо
21:32 18.05.2026
12 Тити
21:44 18.05.2026
13 Отговор на2
До коментар #2 от "Или":Кредитите ще ги обслужващ по- леко, ако спреж да прескачат до Гърция всеки втори уикенд, ако намалиш кльопачката и плячката, ако спреж да връткаш с джипката за щяло и нещяло, още добре да се отърве от нея и със сигурност ще има за погасяване на кредита. Дори може да съкратиш срока за погасняване на половина.
Коментиран от #17
22:04 18.05.2026
14 Никой не казва
До коментар #8 от "Горски":А като почнат да си плащат осигуровките от 13%, ще им разрешат ли да си ползват клас прослужено време 20-30 %
22:21 18.05.2026
15 Гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не масови. Само в държавният сектор.
22:28 18.05.2026
16 Ти да видиш
Дрън, дрън, та пляс.
23:09 18.05.2026
17 Или
До коментар #13 от "Отговор на2":Няма! Защото нямам кредити! Ще бръмча с джипката, ще обикалям нашите и световните кръчми, и ще глезя готините красавици! Щото не съм и скръндза!
23:29 18.05.2026