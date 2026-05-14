Корупционният скандал в Украйна: застрашен ли е Зеленски
Корупционният скандал в Украйна: застрашен ли е Зеленски

14 Май, 2026 22:00 2 414 37

Както вътрешнополитическите противници на Володимир Зеленски, така и външни лица може да са заинтересовани от раздухването на този скандал

Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В разгара на корупционния скандал, който предизвика политическо земетресение в Украйна, беше задържан бившият шеф на кабинета на президента Зеленски. Какво означава това за самия президент?

На 11 май Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура повдигнаха обвинения срещу бившия ръководител на кабинета на украинския президент Андрий Ермак. Той е обвинен в пране на пари в рамките на организирана група, за което се предвижда наказание лишаване от свобода между 8 и 12 години. Според Антикорупционната служба групата, в която е участвал Ермак, е изпрала 460 милиона гривни (около девет милиона евро) покрай луксозен строителен проект близо до Киев. Обвинения по случая са повдигнати и на още шестима души.

„Става дума за особено тежко престъпление. В момента събираме доказателства", заяви ръководителят на Антикорупционната прокуратура Олександър Клименко. Междувременно Висшият антикорупционен съд на Украйна арестува Ермак за срок от два месеца. Определена му е гаранция от 140 милиона гривни (2,72 милиона евро). Ермак не е задържан незабавно - той разполага с пет дни да събере сумата или да обжалва решението.

В какво обвиняват Ермак?

Разследванията сочат, че всичко е започнало с основаването през 2018 г. на фирмата BLOOM Development от един от обвиняемите. През лятото на 2019 година компанията придобива над четири хектара земя близо до Киев и през 2021 година започва да строи там луксозен жилищен комплекс, наречен „Династия". Следователите смятат, че строителният обект е бил използван за изпирането на незаконни пари в големи мащаби. Смята се още, че престъпната група е събирала парите от различни източници, включително по корупционни схеми в държавния концерн „Енергоатом".

Начело на групата е бил човек с прякора „Карлсон" - бизнесменът Тимур Миндич, смятан за съмишленик и довереник на президента Володимир Зеленски. Миндич е и съсобственик на фирмата за телевизионни продукции „Квартал-95", сред чиито основатели е и Зеленски.

И Андрий Ермак изглежда е членувал в тази група. Във връзка с актуалния процес Антикорупционната служба е обискирала през ноември 2025 година и неговия офис, и частното му жилище. Макар по това време към него още да не са отправени подозрения, той напусна поста си в президентството, който заемаше от 2020 година.

Андрий Ермак отрече да притежава къща в комплекса „Династия" и определи подозренията като „неоснователни". „В последните месеци наказателните органи очевидно са били поставени под натиск да започнат разследвания срещу мен", написа Ермак в Телеграм. Същевременно той обяви, че ще остане в Украйна и ще бъде налице за разследванията.

Дали случаят с Ермак ще навреди на Зеленски?

Ермак поддържаше близки отношения с украинския президент и журналистите вече излязоха с предположението, че една от къщите в комплекса чрез подставени лица може да е собственост и на самия Зеленски - предположение, което бе отхвърлено от антикорупционните органи. „Президентът на Украйна Володимир Зеленски не е обект на нашите разследвания", изтъкна шефът на Антикорупционната служба Семен Кривонос.

Наблюдателите обаче допускат, че въпреки това случаят може да увреди имиджа на Зеленски. Украинският политолог Петро Олешчук смята, че процесът може да има по-малко непосредствени последствия, но може сериозно да обремени сегашното държавно ръководство. За „Аферата Миндич" ще се говори постоянно и тя няма да изчезне просто така. Този аспект ще се свързва с работата на президента", каза Олешчук пред ДВ.

Според него както вътрешнополитическите противници на Зеленски, така и външни лица може да са заинтересовани от раздухването на този скандал. Освен това Олешчук не изключва вероятността аферата да бъде използвана за засилване на натиска над украинското ръководство, за да се търси край на войната в Украйна при неблагоприятни за Киев условия.

Украинският политолог Володимир Фесенко също вижда рискове за Зеленски - но по-скоро в бъдеще, макар и сега да е възможен спад в одобрението към президента. „Докато е президент на Украйна, Зеленски има имунитет - затова не може да бъде обект на разследвания, за разлика от Ермак", казва Фесенко пред ДВ. Той е на мнението, че най-голяма заплаха за Зеленски ще има когато войната приключи и започне предизборната кампания. „Тогава компрометиращият материал във връзка с този случай и „Аферата Миндич" като цяло ще могат да бъдат използвани", посочва Фесенко.

Зеленски засега не е коментирал случая. Неговият медиен съветник Дмитро Литвин заяви пред журналисти, че „процесът още е в ход и е рано за оценки".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ИСТИНАТА

    6 37 Отговор
    Ако на лъжата краката бяха къси, на Радев мъ.дете щяха да се сурнат по земята!

    Коментиран от #34

    22:02 14.05.2026

  • 3 зеленияпор е в центъра на

    45 0 Отговор
    скандала но ще прехвърлят вината на Ермак и той ще излезе чист като сълза, не знаел нищо.

    22:03 14.05.2026

  • 4 Хохо Бохо

    43 0 Отговор
    Скоро умновресливите жалкопаветни ще се отрекат от надрусания кървав клоун. Само почакайте

    Коментиран от #23

    22:04 14.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 жик так

    30 1 Отговор
    Там всичките са за пандиза . Крадци и мошеници.

    22:07 14.05.2026

  • 7 Рюте предлага всички от нато

    30 0 Отговор
    да отделят по 0.25% от БВП за Украйна
    Скандинавските и балтийските страни давали по-висок процент от другите ??!!

    В същото време предложението вече среща съпротива от редица държави, включително Великобритания и Франция.

    22:09 14.05.2026

  • 8 ООрана държава

    31 0 Отговор
    Зелкович го играе жертва и имунизиран срещу всякакви обвинения

    22:09 14.05.2026

  • 9 читател

    31 0 Отговор
    Депутатът в Европейския парламент от дясната Австрийска партия на свободата (АПС) Гаралд Вилимски, на фона на корупционния скандал с бившия шеф на кабинета на Владимир Зеленски Андрей Ермак, призова за прекратяване на преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС.

    22:10 14.05.2026

  • 10 мале мале

    39 0 Отговор
    И какво се получава? Ние, най-бедната и опърпана държава в ЕС ще даваме парите си на най-продънената и корумпирана държава и то не само в Европа но и по света.

    22:12 14.05.2026

  • 11 Гориил

    32 0 Отговор
    Западът просто не може да позволи на Украйна да фалира. В противен случай това би било срамно и унизително поражение. Това означава, че корупционните скандали ще бъдат игнорирани и подкрепата ще продължи.

    22:15 14.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    31 0 Отговор
    Наивници !!! Знаете ли каква е играта !!! Сега, като отпуснат сто милиарда за Зелю, с този и подобни скандали ще му извият ръцете, да вземе десет милиарда, а да разпише и говори, че е взел сто!!! Другите деветдесет ще откраднат Урсулианците!!! Зелю ще гепи девет, и до Украйна ще достигне един милиард!!! А нашите и други идиоти го въоръжават безвъзмездно!!!

    22:18 14.05.2026

  • 14 един розов ппдеебист

    28 0 Отговор
    Не пипайте Еленски , човека пролива кръв за стара европа . Ако не е Киев ?????
    Европа пада под Владимир Влоадимирович !!!
    Най Смелия наркоман пази всички еврлольольовци !!

    22:19 14.05.2026

  • 15 Кризата с наборната военна служба

    22 1 Отговор
    в Украйна става все по-кървава .
    Войната в Украйна се характеризира с периодични изблици на увереност, че Русия е в отстъпление, ако не и на прага на колапс, и че Украйна, напротив, е на косъм от победата. ??!!

    Изглежда, че в момента се намираме в един от тези моменти на еуфория. Финландският президент обяви, че Украйна е "в превъзходство"...

    Стига с тия кризи,стига с тия влачения от улиците на млади момчета, неразбрали нищо от живота!Спрете се хора
    Или -до последния украинец-това ли искате!А в същото време женската еуглена надула бузи от прекомерно угаждане.Вчера я даваха по телевизията-охранена,а войничетата гладуват със месеци там!

    22:19 14.05.2026

  • 16 Отстрани

    28 1 Отговор
    Не пипайте нацистът евреин Зеленски!!!
    Върши си чудесно работата. Укронацистите вече са 20 милиона и половината територия няма ток, а една трета вече е руска. Супер е!
    Организирайте му концерт за пиано без ръце и поканете Желязков, Гюров, Петков, Борисов, Василев, Пеевски, Мирчев, Нейнски и разбира се къде без Атанасов, те са еднакви по ръст и акъл.
    Нека си направят и по една снимка!

    И Петков да не забрави да докара евтин ток от Украйна, на тях вече не им трябва, гледам че не го ползват много.

    22:20 14.05.2026

  • 17 Цензура

    26 0 Отговор
    Ермак 9 милиона евро... а крacтавият наркоман краде с милиарди !!!

    22:25 14.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 жик так

    19 2 Отговор

    До коментар #18 от "Марко Рубио":

    Гледай чувалите на къде пътуват ...

    Коментиран от #26

    22:30 14.05.2026

  • 20 Перо

    25 0 Отговор
    А Зеленски не знае нищо! Бушонът изгърмя!

    22:32 14.05.2026

  • 21 ?????

    25 0 Отговор
    Кво не им е ясно на Дойче Велле?
    На тва му се вика бий самара да се сеща магарето.
    Другото са глупости на търкалета.

    22:36 14.05.2026

  • 22 Ти да видиш

    23 2 Отговор
    Сега като излязат на яве всички далавери на нашите продажни евроатлатници влачили милиони към Украйна и обратно не знам къде ще се крият. Кой знай колко американски и български пари са откраднати и разпределени по различни канали, а и не само!?
    Кой знае и колко златни тоалетни има и в България от откраднатите в Украйна пари.
    Да те обявят за издирване едновременно и Русия и САЩ ще бъде техният най-голям кошмар, а в България също ще им стане много тясно!!! Че си и направиха снимки идиотите с престъпниците и няма мърдане!

    22:37 14.05.2026

  • 23 иван костов

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    Другарето от Вашингтон направиха постъпки за смяна на надрусаният клоун!
    Новият палячо ще трябва да приеме смешните условия на Владимир Владимирович и да продължи по същият път! Оти ядоме жабетата???

    22:40 14.05.2026

  • 24 ти да видиш

    13 0 Отговор
    Не е застрашен, зеленияпор е най-корумпирания!

    22:42 14.05.2026

  • 25 име

    16 0 Отговор
    Застрашен е притока на пари за имоти и златни тоалетни. За зеленния клоун, който са го сложили за параван, никой не му пука.

    22:48 14.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ванков

    9 0 Отговор
    Не бе...не е застрашен!.. .Колко кинти и бело иска?....Да му ги осигурим!....Все пак война е....

    22:56 14.05.2026

  • 28 Баба Гицка

    11 1 Отговор
    У наше село и олигуфренити знаят ,чи Зеленски е чисти, сомо тез пусти купейки господа ги убии, само те думат на вятъра

    23:11 14.05.2026

  • 29 Гориил

    3 15 Отговор
    Европейският парламент назначи украинския президент Володимир Зеленски за почетен член на Европейския орден за заслуги, най-високото отличие, учредено от Европейския парламент преди година. В изявлението се отбелязва, че Зеленски е удостоен с отличие за почетен член на Европейския орден за заслуги. Освен Зеленски, списъкът с настоящи и бивши висши европейски служители включва молдовския президент Мая Санду. Церемонията по награждаването ще се проведе на 19 май в Страсбург. Орденът е най-високото гражданско отличие, учредено от Европейския парламент през май 2025 г.( 75-ата годишнина от Декларацията на Шуман за признание на тези, които са допринесли значително за европейската интеграция или за насърчаването и защитата на европейските ценности).

    23:32 14.05.2026

  • 30 Който твърди,че ...

    13 1 Отговор
    ...Зеленски нищо...,ама съвсем нищо не е знаел и не е участвал в грандиозните далавери,съвместно с Ермак е просто...Наивник...и то Голяяяммм...!

    23:53 14.05.2026

  • 31 Корумпиран е клоунът със сигурност,

    12 1 Отговор
    вижте интервюто на бившата му пиарка с Тъкър Карлсън. Но в ЕС ще си затварят очите и ушите, защото кървавият наркоман им е доста изгоден за пране на къде-къде по-големи суми от тези. Всичко е за сметка на обикновените данъкоплатци - и в ЕС, и в Украйна, че дори и в Русия.

    23:58 14.05.2026

  • 32 Жорко

    8 0 Отговор
    Дам,даммм,тъпата Европа ще снесе още пари за господата олигарси,а ние ще плащаме и натягаме,не мога да разбера толкова ли са тъпи управляващите в Европа или имат някаква далавера,по друг начин не го разбирам.

    00:24 15.05.2026

  • 33 Коста

    5 0 Отговор
    Урсула трябва да защити Зеленчук.

    05:34 15.05.2026

  • 34 Коста

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИСТИНАТА":

    Значи Радев не лъже!

    05:35 15.05.2026

  • 35 Стеф

    1 0 Отговор
    А тукашните3239 строители, кога?

    05:41 15.05.2026

  • 36 Додо

    5 0 Отговор
    Милиарди се окрадоха там и се крадат.Бездънна яма! Свързана и с европейските паразитни чиновници.Дойните крави сме ние...

    05:42 15.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.