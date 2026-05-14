Корупционният скандал в Украйна: застрашен ли е Зеленски

В разгара на корупционния скандал, който предизвика политическо земетресение в Украйна, беше задържан бившият шеф на кабинета на президента Зеленски. Какво означава това за самия президент?
На 11 май Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура повдигнаха обвинения срещу бившия ръководител на кабинета на украинския президент Андрий Ермак. Той е обвинен в пране на пари в рамките на организирана група, за което се предвижда наказание лишаване от свобода между 8 и 12 години. Според Антикорупционната служба групата, в която е участвал Ермак, е изпрала 460 милиона гривни (около девет милиона евро) покрай луксозен строителен проект близо до Киев. Обвинения по случая са повдигнати и на още шестима души.
„Става дума за особено тежко престъпление. В момента събираме доказателства", заяви ръководителят на Антикорупционната прокуратура Олександър Клименко. Междувременно Висшият антикорупционен съд на Украйна арестува Ермак за срок от два месеца. Определена му е гаранция от 140 милиона гривни (2,72 милиона евро). Ермак не е задържан незабавно - той разполага с пет дни да събере сумата или да обжалва решението.
В какво обвиняват Ермак?
Разследванията сочат, че всичко е започнало с основаването през 2018 г. на фирмата BLOOM Development от един от обвиняемите. През лятото на 2019 година компанията придобива над четири хектара земя близо до Киев и през 2021 година започва да строи там луксозен жилищен комплекс, наречен „Династия". Следователите смятат, че строителният обект е бил използван за изпирането на незаконни пари в големи мащаби. Смята се още, че престъпната група е събирала парите от различни източници, включително по корупционни схеми в държавния концерн „Енергоатом".
Начело на групата е бил човек с прякора „Карлсон" - бизнесменът Тимур Миндич, смятан за съмишленик и довереник на президента Володимир Зеленски. Миндич е и съсобственик на фирмата за телевизионни продукции „Квартал-95", сред чиито основатели е и Зеленски.
И Андрий Ермак изглежда е членувал в тази група. Във връзка с актуалния процес Антикорупционната служба е обискирала през ноември 2025 година и неговия офис, и частното му жилище. Макар по това време към него още да не са отправени подозрения, той напусна поста си в президентството, който заемаше от 2020 година.
Андрий Ермак отрече да притежава къща в комплекса „Династия" и определи подозренията като „неоснователни". „В последните месеци наказателните органи очевидно са били поставени под натиск да започнат разследвания срещу мен", написа Ермак в Телеграм. Същевременно той обяви, че ще остане в Украйна и ще бъде налице за разследванията.
Дали случаят с Ермак ще навреди на Зеленски?
Ермак поддържаше близки отношения с украинския президент и журналистите вече излязоха с предположението, че една от къщите в комплекса чрез подставени лица може да е собственост и на самия Зеленски - предположение, което бе отхвърлено от антикорупционните органи. „Президентът на Украйна Володимир Зеленски не е обект на нашите разследвания", изтъкна шефът на Антикорупционната служба Семен Кривонос.
Наблюдателите обаче допускат, че въпреки това случаят може да увреди имиджа на Зеленски. Украинският политолог Петро Олешчук смята, че процесът може да има по-малко непосредствени последствия, но може сериозно да обремени сегашното държавно ръководство. За „Аферата Миндич" ще се говори постоянно и тя няма да изчезне просто така. Този аспект ще се свързва с работата на президента", каза Олешчук пред ДВ.
Според него както вътрешнополитическите противници на Зеленски, така и външни лица може да са заинтересовани от раздухването на този скандал. Освен това Олешчук не изключва вероятността аферата да бъде използвана за засилване на натиска над украинското ръководство, за да се търси край на войната в Украйна при неблагоприятни за Киев условия.
Украинският политолог Володимир Фесенко също вижда рискове за Зеленски - но по-скоро в бъдеще, макар и сега да е възможен спад в одобрението към президента. „Докато е президент на Украйна, Зеленски има имунитет - затова не може да бъде обект на разследвания, за разлика от Ермак", казва Фесенко пред ДВ. Той е на мнението, че най-голяма заплаха за Зеленски ще има когато войната приключи и започне предизборната кампания. „Тогава компрометиращият материал във връзка с този случай и „Аферата Миндич" като цяло ще могат да бъдат използвани", посочва Фесенко.
Зеленски засега не е коментирал случая. Неговият медиен съветник Дмитро Литвин заяви пред журналисти, че „процесът още е в ход и е рано за оценки".
