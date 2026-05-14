Защо българското предложение за Евровизия е провал

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първо – лошо позиционирана песен! Къде е обратът, в който главният герой осъзнава своята полова преходност? Къде е момичето, което като малко е изнасилено от баща си? Къде е чичкото педофил, който ненатрапливо лекува душите на юношите? Къде е невероятният разказ как в едно крехко тяло живеят повече от две същества? Ние живеем в 21. век, бе! Това е Европа!

Лошо заглавие! Лошо! Лошо! Лошо! Не-до-мис-ле-но! Можехме тази клета песен поне „Славаукраянга“ да я кръстим. Или „Умрипунинянга“. Някак по-интернационално и в тренда щеше да бъде. Дори скучното „Бананга-ранга“ или нежното „Лапай-бананга“ щеше да е по-подходящо. Сега с това име си бийте произведението в главата и се чудете защо никой не ви разбра посланията.

За музиката! Добре де, не се ли научихте? Защо се опитвате да пеете, като досега никой не е спечелил с пеене? Преди няколко години една само с кукуригане го докара до приза.

Аутфитът е щета! Изпълнителката веднага да си пусне брада! Няма значение какво мисли. Днес, тук и сега на нейната брада виси щастието на цял един народ. Хайде малко по-жертвоготовно! Феновете ще разберат и ще простят.

Задължително дрехите да се заменят с ямурлук или поне контошче, направено от кожите на претърпели домашно насилие норки. Дрехата да бъде придружена със сертификат за доброволно отдаване на кожите в името на един по-добър, устойчив и въглеродно неутрален свят. Но предвид, че норката не е наше национално животно и следователно кожите ще се наложи да са от лъвове – а тъй като лъвове в България липсват, освен в зоологическите градини, където се водят на отчет – ще трябва да се прибегне до кожи на порове, които се самоопределят като лъвове. Аз ли да ви уча?

Как пък в хореографията не вкараха един със СОП? Ей така, да се мандахерца по сцената, за да създава усещането за толерантност.

И накрая – нито един призив за отварянето на Ормузкия проток, който не е в Европа, но пък то кой ли неизвъневропейски субект не се набърка в този конкурс.

Ако не поработите по горните точки, гарантирам, че няма да влезете дори в десетката. Ако не вярвате, ще си говорим след няколко дни.