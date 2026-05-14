Защо българското предложение за Евровизия е провал

14 Май, 2026 16:01 6 468 85

Изпълнителката веднага да си пусне брада! Няма значение какво мисли. Днес, тук и сега на нейната брада виси щастието на цял един народ

Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първо – лошо позиционирана песен! Къде е обратът, в който главният герой осъзнава своята полова преходност? Къде е момичето, което като малко е изнасилено от баща си? Къде е чичкото педофил, който ненатрапливо лекува душите на юношите? Къде е невероятният разказ как в едно крехко тяло живеят повече от две същества? Ние живеем в 21. век, бе! Това е Европа!

Лошо заглавие! Лошо! Лошо! Лошо! Не-до-мис-ле-но! Можехме тази клета песен поне „Славаукраянга“ да я кръстим. Или „Умрипунинянга“. Някак по-интернационално и в тренда щеше да бъде. Дори скучното „Бананга-ранга“ или нежното „Лапай-бананга“ щеше да е по-подходящо. Сега с това име си бийте произведението в главата и се чудете защо никой не ви разбра посланията.

За музиката! Добре де, не се ли научихте? Защо се опитвате да пеете, като досега никой не е спечелил с пеене? Преди няколко години една само с кукуригане го докара до приза.

Аутфитът е щета! Изпълнителката веднага да си пусне брада! Няма значение какво мисли. Днес, тук и сега на нейната брада виси щастието на цял един народ. Хайде малко по-жертвоготовно! Феновете ще разберат и ще простят.

Задължително дрехите да се заменят с ямурлук или поне контошче, направено от кожите на претърпели домашно насилие норки. Дрехата да бъде придружена със сертификат за доброволно отдаване на кожите в името на един по-добър, устойчив и въглеродно неутрален свят. Но предвид, че норката не е наше национално животно и следователно кожите ще се наложи да са от лъвове – а тъй като лъвове в България липсват, освен в зоологическите градини, където се водят на отчет – ще трябва да се прибегне до кожи на порове, които се самоопределят като лъвове. Аз ли да ви уча?

Как пък в хореографията не вкараха един със СОП? Ей така, да се мандахерца по сцената, за да създава усещането за толерантност.

И накрая – нито един призив за отварянето на Ормузкия проток, който не е в Европа, но пък то кой ли неизвъневропейски субект не се набърка в този конкурс.

Ако не поработите по горните точки, гарантирам, че няма да влезете дори в десетката. Ако не вярвате, ще си говорим след няколко дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напротив

    44 38 Отговор
    Не е провал, а опит да върнем изчанчената Европа към хетеросексуализма.

    Коментиран от #8, #10

    16:03 14.05.2026

  • 2 ТЕСТ

    96 17 Отговор
    С тази песен се тества до колко народът ни се е ЛУМПЕНИЗИРАЛ!
    Е, явно трябва още да се работи по въпроса с лумпенизирането на БЪЛГАРИТЕ...Не я харесваме!!

    Коментиран от #5, #38

    16:04 14.05.2026

  • 3 Сталин

    120 14 Отговор
    Евровизия -Сборище на кошерните ууроди които се надпреварват кой е по голям изрод

    Коментиран от #80

    16:04 14.05.2026

  • 4 Чичо Кънчо

    119 29 Отговор
    БРАВО НА АВТОРА!!!

    16:05 14.05.2026

  • 5 Не е и нужно

    52 4 Отговор

    До коментар #2 от "ТЕСТ":

    Важно е европейците да я харесат. Ние няма да гласуваме за нашия участник.

    16:05 14.05.2026

  • 6 Сталин

    108 14 Отговор
    Само някой с IQ колкото стайна температура може да гледа тая еврейска п0върня

    16:05 14.05.2026

  • 7 опит

    30 62 Отговор
    за иронизиране, който не е добър.

    Коментиран от #82

    16:07 14.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    58 9 Отговор

    До коментар #1 от "Напротив":

    БАНГАРАНГА си е като ЧУНГАЧАНГА ❗
    Ама те клоZETите(00) не са я чували та Бангаранга им е нещо ново🤔❗

    16:07 14.05.2026

  • 9 дефекарствам на евровизия

    43 7 Отговор
    и на паразитите там фустата!издроидьи

    16:08 14.05.2026

  • 10 Хубаво Де !

    49 7 Отговор

    До коментар #1 от "Напротив":

    Гледайте си Я !

    Слушайте !

    Си Я !

    Това Животно !

    Не ми Харесва !

    16:08 14.05.2026

  • 11 честен ционист

    71 6 Отговор
    В това предложение освен изпълнителя няма нищо българско. Дори и името на песента е обърнато от пущунска Ранга Банга, а пък те нека ви обясняват някакви легенди за карибските пирати. Горката Дара се скъсаха да я разпитват за името, тя горката не може и да даде смислено обяснение ни какво е кукер, вика му кокарача? Въобще тия от Ген Зи ги лъготят, където ги хванат за някой и пробит долар.

    16:08 14.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Механик

    83 22 Отговор
    Хахахаха! Толкова точно казано, че няма какво да се добави! Браво на тоя пич! Респект!

    16:11 14.05.2026

  • 14 Опа

    18 43 Отговор
    Хм...емко нещо живна...
    От обичайното мрън-мрън, нещо ръси патосна жлъч...
    Ядосал се е...
    Май радев не го поканил никъде. Язък, че си счупи пръстите да го възхвалява.
    Близ близ по радевите бузки и нищо, а емко?

    16:11 14.05.2026

  • 15 ИМА ИСК ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ

    40 13 Отговор
    ФАШИСКИ ПЕСНИ И МАРШОВЕ ЗА ЕВРОВИЗИЯ СВЪРЗАНИ С ТАТУСИТЕ НА БАНДАРАЦИТЕ !

    Коментиран от #20

    16:12 14.05.2026

  • 16 Поне да беше си сложила !

    32 4 Отговор
    Висулка !

    На носа !

    Коментиран от #19

    16:12 14.05.2026

  • 17 безДара

    38 15 Отговор
    Щото съм некадърна, тъпа на куче и ниска трътла

    16:12 14.05.2026

  • 18 И защо

    28 6 Отговор
    е грабнала тоя байрак ?

    Коментиран от #21

    16:12 14.05.2026

  • 19 Освалдо Риос

    22 2 Отговор

    До коментар #16 от "Поне да беше си сложила !":

    Тя има на пубиса.

    16:15 14.05.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 5 Отговор

    До коментар #15 от "ИМА ИСК ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ":

    Не бъркай нашите
    БАНДАРАЦИТЕ/БЪНДАРАЦИТЕ
    с Бандера❗

    16:17 14.05.2026

  • 21 гюбеци и маанета по европейски

    31 3 Отговор

    До коментар #18 от "И защо":

    За да покаже на афганистанския и иранския народ новата им родина.

    16:17 14.05.2026

  • 22 Петко Таков

    23 4 Отговор
    Така както никой не гледа телевизия,интересно е колко народ ще гледа довечера.Всички гледат всичко,царете на сеира....Кой ще дава на Гала трийсет бона,ако не я гледа половин България сутрин,примерно?

    16:17 14.05.2026

  • 23 КОГА И КЪДЕ ЩЕ Е ЕВРОВИЗИЯ , НЕ ЗНАМ

    29 14 Отговор
    НО ТРЯБВА ДА Е В КИИВ ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА С УЧАСТИЕТО НА ВСУ ЗЕЛЕНСКИ И ОСТАНАЛИТЕ БАНДЮГИ !

    16:17 14.05.2026

  • 24 павела митова

    6 2 Отговор
    и паца ,без паца е АУТ

    16:21 14.05.2026

  • 25 Красимир Каракачанов

    10 1 Отговор
    Военният министър Красимир Каракачанов с коментар за ЕВРОВИЗИЯ
    “ ЕВРОВИЗИЯ не е за купон „

    16:22 14.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Авторът

    19 18 Отговор
    Е на някакви гъби

    Коментиран от #28

    16:26 14.05.2026

  • 28 наблюдател

    22 1 Отговор

    До коментар #27 от "Авторът":

    Във факти всички са на "някакви гъби".😄

    16:32 14.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    24 9 Отговор
    Трябваше Лена да засуче мустака на Евровизия

    16:33 14.05.2026

  • 31 ССС

    13 11 Отговор
    Айде поредният руснак, консервант и той като балабанов и тошко африкански даващ мило и драго за семейството. Чуди се къде да намери изява. Евровизия не е само за певци, евровизия е и за всякакви знайни незнайни от падъци, които трябва да ни заливат със собствената си помия.

    16:45 14.05.2026

  • 32 Дориана

    28 4 Отговор
    Да, точно така тази песен не само, че е пълен тотален провал тя е и срам за цялото българско общество. Срам и позор все едно , че тези които са създали и лансирали тази песен не живеят в България , а в Турция.

    16:46 14.05.2026

  • 33 Гост

    16 1 Отговор
    Баце, ашколсун! Добре дошъл си винаги у Враца!!!

    16:46 14.05.2026

  • 34 Ддд

    8 12 Отговор
    Много тъпо

    16:47 14.05.2026

  • 35 Тъпа ушанка

    28 1 Отговор
    За моя вкус песента не струва. Някакъв Франкенщайн от стилове.

    Коментиран от #37, #77

    16:49 14.05.2026

  • 36 Хмм

    14 1 Отговор
    според автора песента е супер и затова няма да бъде оценена както трябва, що така, бахайското ще бъде оценено, и кукерското също, и английското, а българското има ли го изобщо

    16:54 14.05.2026

  • 37 Евровизията си има нейна публика

    22 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тъпа ушанка":

    Този конкурс отдавна се е превърнал в нещо, което е далече от добрия вкус. Някои хора дори го смятат за антиимиджов. Забелязвам как всяка година песните се опитват да влизат във вече утвърдени клишета и това започва да омръзва.

    17:31 14.05.2026

  • 38 Защото

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "ТЕСТ":

    Не си гледал останалите…смях в залата..

    17:32 14.05.2026

  • 39 Файърфлай

    26 3 Отговор
    Я подай ми Родителче 1 розовите Кюлотки,
    я подай ми Родителче 2 розовото Пенюарче,
    че да се накипря , джанъм,
    че да се нагиздя,
    на Розовия конкурс да ида,
    свободно да содомирам !
    Предложение за БГ текст,за следващата Евровизия.

    17:48 14.05.2026

  • 40 Няма такава простотия!

    21 1 Отговор
    И така възпитават младите!

    18:02 14.05.2026

  • 41 Няма да влезе зори в първите 10 !

    12 3 Отговор
    Айде на бас!

    Коментиран от #85

    18:03 14.05.2026

  • 42 Аз имам име

    15 6 Отговор
    Бумка бамка петроханка! Кеф ти пепедерастия, кеф ти будизъм, кеф ти п@дофилия, кеф ти трансформация в по добро място, време и пространство....

    18:08 14.05.2026

  • 43 Реалист

    28 3 Отговор
    Отдавна този конкурс се превърна в една пошла , извратена, политизирана , и регионизирана сцена . Колкото повече джендър, толкова повече шанс .Разбирам сатирата и осмиването . Даже е малко с оглед извратената Европа .

    18:08 14.05.2026

  • 44 Представлява?

    5 5 Отговор
    Мата Космата ли?
    Или заради въртелите в прическата й?
    Във всички случаи ми допадна танца за отхвърляне на човешките права,ако това е имал в предвид хореографа. Като диамант е Дара. Да подивеем! Рррррррр

    18:18 14.05.2026

  • 45 Ний ша Ва упрайм

    19 1 Отговор
    чи тая мома е грешка и недомислица да е там а какво правят юдейте там като бастисаха 36000 живота??? По тая логика що ги няма руци и белоруси???

    18:18 14.05.2026

  • 46 Да жуее халтурата! Багер, багер

    17 2 Отговор
    А най-важното е, че цялото извращение става възможно с държавни парици. За да излезе тая и да кряка багер багер сме платили всички от джоба си. Ако всичките ни "творци", разните там певачки, набедени актьори и пишман писатели, трябваше да се издържат от печалбите от собствените си творения, а не цоцаха от държавната копаня, сите щяха вечер да ровят по храдилниците на хората като Асен Блатечки от оная реклама

    18:19 14.05.2026

  • 47 Вай

    5 13 Отговор
    Същите плюещи кво ще коментират,ако не дай Боже,бангаранга,СЕ КЛАСИРА ПЪРВА???

    Коментиран от #48, #49, #61

    18:24 14.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Жъ съ смеем до припадък

    20 1 Отговор

    До коментар #47 от "Вай":

    Чалгията опростачи българина и после българина опростачи юропата. Голям смях ще е, пожелавам да спечели 👍да знаем, че и ние сме забили поне един пирон у ковчега на културата

    18:28 14.05.2026

  • 50 Тома

    10 2 Отговор
    Хубаа песен щеше да бъде за евродж.опа опа лапа дръж от всичко мъжко

    18:34 14.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Булпсихопатъ

    17 1 Отговор
    Евала Емо. Всичко в целта.10 от 10. Но пък пакистанците ще са гордеят от заглавието. Интелекта каза така ,цитирам:
    В Пакистан най-близката по звучене популярна дума е „Bhangra“ (Бхангра), което обаче е традиционен енергичен танц и музикален стил от съседния регион Пенджаб.

    18:45 14.05.2026

  • 54 Опитваме се

    7 0 Отговор
    Да надминем евреин/а/ката/.

    18:46 14.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Гуру Гарабед

    3 14 Отговор
    Поредния бездарник с мнение.

    18:56 14.05.2026

  • 57 666

    9 19 Отговор
    Вместо да се радва ме, че ни представлява една от най талантливите млади изпълнителки, ние злобеем.А бе хора БЪЛГАРКА е, спрете се. Автора явно няма никаква представа колко много труд е това. А и да питам кой беше автора, какво е създал, с какво е известен??? КЛОУН!!!

    Коментиран от #70, #72

    18:57 14.05.2026

  • 58 имил гьотоф

    4 9 Отговор
    исках ас да въртя ду парата в мрежест чорпогащник!

    19:05 14.05.2026

  • 59 В чисто музикално звучене пък

    13 0 Отговор
    И визуално тази песен и почти всички останали са ужасни и в някаква степен стресиращи

    19:22 14.05.2026

  • 60 БРАВО!

    15 4 Отговор
    БРАВО на ЕМО!!! Отново с брилянтен разбор на Бангарангата!!! Смях се от сърце,за което му благодаря,че не ми се е случвало много отдавна! Безгранично точен и правдив в оценката си за тази боза,наречена песен! За огромно съжаление живеем в побъркан свят!!!

    Коментиран от #71

    19:55 14.05.2026

  • 61 тъй ли...

    12 2 Отговор

    До коментар #47 от "Вай":

    Да си пръв в състезание за третополовост не е престижно.

    20:09 14.05.2026

  • 62 Студопор

    11 1 Отговор
    БезДара е мега зле.

    20:14 14.05.2026

  • 63 Ами сега?

    13 0 Отговор
    Всъщност участника, който и да е той, България ли представя или себе си като изпълнител? Кого ще позиционират в класацията, изпълнителя или България? Коя част от песента или поне коя миниатюра е българска? Най малкото вместо "бангаранга" да беше "тумба-лумба" малко по българско щеше да звучи.

    20:31 14.05.2026

  • 64 Баба ти

    12 0 Отговор
    Тя песента изобщо не ми харесва но поне покрай нея се посмях с коментарите.такива напъни такава гордост от това че българка гони таласъми и зли духове от Евровизия не може да не те разсмее.и то с една бангаданга🤣🤣🤣

    20:34 14.05.2026

  • 65 Емилчо

    7 8 Отговор
    е голям нещастник. Опита му за оригиналност е навлезъл в зоната на глупостта.

    20:55 14.05.2026

  • 66 Такава

    5 6 Отговор
    пошлост не бях чел от много време.

    20:57 14.05.2026

  • 67 Факти

    5 8 Отговор
    е на дъното, щом е паднал до нивото, че да публикува този откровен бездарник.

    20:58 14.05.2026

  • 68 Тук

    2 11 Отговор
    простотията на руските тролове блесна в пъния си размер.

    21:02 14.05.2026

  • 69 ТИГО

    8 1 Отговор
    Аз тая не я харесвам ,песента е за идиоти и бавноразвиващи се !!Ама и коментара е просто тъп !Йотовски теб никой не те пита ,когато те попитат дай мнение !!Много се надявам тази Кауфландската"гражданка" да спре да ни излага!!

    21:05 14.05.2026

  • 70 ТИГО

    12 0 Отговор

    До коментар #57 от "666":

    666 да си чул някъде негативни изказванив за Райна Кабаиванска .Минчо Минчев ,дори и за Васко Кеца !! Некадърността се толерира ,направи си експеримент и чуй БГ ТОП 20 ! Повярвай ми че ще има загасете телевизора ,то са крясъци ,охкания ,пъшкания ,мрънкания налага ми се да ги слушам "БГ талантите" напоследък положението е трагично

    21:12 14.05.2026

  • 71 БЪЛГАРАНГА .....МОЛДОВЕЦА

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "БРАВО!":

    ВИДЯ ТВА КОЕТО НИКОЙ ОТ СТИЧКОВЦИТЕ НЕ ВИДЯ..........6675

    21:14 14.05.2026

  • 72 ТИГО

    9 1 Отговор

    До коментар #57 от "666":

    И апропо "КОЛКО ТРУД е това "???? Тази става известна в края на 2015 година чрез участието си в четвъртия сезон на музикалното шоу „X Factor“. В предаването тя стига до финала и завършва на трето място с ментор рапъра Криско!!Дебютният хит: През 2016 г. издава първата си самостоятелна песен „Кво не чу“, която става абсолютен хит и оглавява музикалните класации.Телевизионни проекти: Участва в хитови шоу формати като „Като две капки вода“ и става най-младият треньор/ментор в „Гласът на България“ по bTV.!!!През 2018 г. печели ""престижната"" награда за „Най-добра изпълнителка“ от БГ Радио.!!Родена такава“ (2022 г.) — Това е нейният дебютен албум !!„ADHDARA“ (2025 г.) — Нейният втори студиен албум, който излезе на 19 септември 2025 г!! И ТОЛКОВА Саня Армутлиева я побутва ! АКО си на запад и от 2016 до сега имаш 2 албума няма какво да ядеш !!! И аре стига сте припадали в овчо умиление с тази посредствена "чалга" !!От 2016 г. насам Диип Пърпъл (Deep Purple) имат издадени 4 официални студийни албума, като съвсем наскоро (през май 2026 г.) обявиха и предстоящ пети проект: Хайде малко да ви приземя !! Дъртаците имат 4 албума за това време за концерти не говорим !!

    21:25 14.05.2026

  • 73 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Защото дара няма патка и брада

    Коментиран от #74

    21:27 14.05.2026

  • 74 ТИГО

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "ООрана държава":

    А КАКВО точно има ??Освен селска фаца и бездарие !!

    21:42 14.05.2026

  • 75 ПеТко Татков

    5 1 Отговор
    Опитах се да изслушам песента, но не издържах. Иначе Дара има някои хубави песни.

    21:50 14.05.2026

  • 76 Стара чанта

    7 2 Отговор
    Цялата Евровизия е един Т. А. Ш. АКк
    Тип ,,вариететна програма" - добре позната у нас , благодарение на Хачо
    Бо.аджиев...

    22:29 14.05.2026

  • 77 Милчо Лаков

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тъпа ушанка":

    Не четете.Франкенщайн е доктора,а не творението....

    22:49 14.05.2026

  • 78 Успех

    6 10 Отговор
    Национална черта е да мразим. Само, че младите хора вече са позитивни. Чичаците и лелките от соца оредяват. Успех на Дара!

    22:53 14.05.2026

  • 79 Успех на нашата

    4 6 Отговор
    Национална черта е да мразим. Само, че младите хора вече са позитивни. Чичаците и лелките от соца оредяват. Успех на Дара! Хейтърите не са българи. Те се хранят от омразата.

    Коментиран от #81

    23:09 14.05.2026

  • 80 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Я кажи за ИНТЕРВИЗИЯ гледам поназнайваш ??

    23:21 14.05.2026

  • 81 ТИГО

    9 0 Отговор

    До коментар #79 от "Успех на нашата":

    Кво да мразим бре ?? Чалгата ни е завладяла музикалният "Пазар" !!Опитай се да слушаш БГ музика то е трагедия ,Любо Миро,Мара Илиева. Графа оная дето се изпука с Графа и тя, а тия незнайните даже и не споменавам ! И без това си причинявам болката да слушам в момента Евроизлагация !Кога ще се кажат нещата с истинските им имена ,че е бясна простотия музикалният пазар !

    23:30 14.05.2026

  • 82 Мдаа...!

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "опит":

    Опит за анализ от твоя страна,който не е добър...!

    00:00 15.05.2026

  • 83 Моля

    2 4 Отговор
    простолюдието с нисък умствен капацитет (средностатистическия нашенец) да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия, където Дара се класира за финала !!!

    00:45 15.05.2026

  • 84 Будител

    1 0 Отговор
    Е ??? Дара е на финал , въпреки липсата на брада. Черен хумор , ок . Но ако аз го бях написал , щеше веднага да бъде изтрито .

    06:21 15.05.2026

  • 85 Будител

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Няма да влезе зори в първите 10 !":

    Изгуби баса . Ти вероятно гласуваш и за Ппетата и Дбетата .

    06:31 15.05.2026