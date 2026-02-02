Памфлетът Евровизия

Чудя се защо на този пропаднал фестивал „Евровизия“, излязъл извън пределите на континента, се придава такава задъхана важност? В продължение на десетилетие „Евровизия“ се утвърди като официалното шоу на девиантната хомофилия. Уж трябва да събира хората, да ги приобщава към някаква обща ценност?
Евровизия е заприличала на телевизионен прайд, в който малцинството принуждава мнозинството да приема психопатологията му за норма.
Под предлог, че говорим за музика, се имитира някакъв плонж към ценности, които са меко казано смущаващи. Музиката е приведена до състояние на поносимост, а ефектите са въздигнати в култ. Критериите за победа са размити и изглеждат така, сякаш са писани от надрусани лигльовци, които са трайно очаровани от собствената си лигня.
За да не се обърква драгият еврозрител, „Евровизия“ може да се преформатира от музикален фестивал в прайд на посланията или прайд на флуктуациите.
„Евровизия“, представена като някаква музикална борба на народите, също е объркваща. Всъщност борбата е между външната и нашата склонност да приветстваме „новия световен ред и новото световно нормално”
За да се премине през ритуала е необходимо всяка година публично да се редим за целувка на новия либерален тотем. Не! Не само да го целунем, а да го осмучем хубаво и после да преглътнем с удоволствие. Това не е достатъчно за победа, но е изискуемо за участие. Следват радостни викове „ура“!
Сигурен съм, че ако следващия месец се отключи някоя нова либерална перверзия, точно тя ще се окичи с голямата награда. Няма значение кой ще я срича. Останалите участници ще изглеждат като сломени, налюбени сещатесекакви, които всеотдайно са участвали в кастинг за порно филм, но са си останали само с кастинга и притеснението за нова венерическа болест.
Ще ме прощавате, ама и да се скъсате от реклами, тази ваша пропаганда не стават по-приемлива. Дори не успява да отвлече вниманието на хората от истинските им проблеми.
Войните на глада идват и никакъв вибратор няма да може да замени хляба на масата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #13
13:33 02.02.2026
2 Споко бе
13:34 02.02.2026
3 имил гьотоф
13:37 02.02.2026
4 Аз съм веган
Коментиран от #15
13:41 02.02.2026
5 Честито
13:42 02.02.2026
6 Никой
13:42 02.02.2026
7 И този е копейски хейтър,
Коментиран от #11
13:43 02.02.2026
8 кисело е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":гроздето
13:44 02.02.2026
9 Некъпан джендър евроатлантик
13:44 02.02.2026
10 хахаха
13:46 02.02.2026
11 Любопитен
До коментар #7 от "И този е копейски хейтър,":И ти какво, завиждаш ли? Ти от толкова смяна на пол и име вече си забравил Марин ли си, Марийка ли си.
13:49 02.02.2026
12 обективен
13:49 02.02.2026
13 Амии
До коментар #1 от "Последния Софиянец":то всъщност остана ли някой да гледа телевизия бъкана с глупави предавания и още по- глупави реклами, освен като дават някои спортни предавания. То и там всичко е въпрос на пари и нови стимуланти, които допинг контрола не ги хваща. На пръсти се броят предаванията които си струва да гледаш - пускаш си ТВ-то за тях и след това си спираш дразнителя - аз така правя.
13:52 02.02.2026
14 Мнение
13:52 02.02.2026
15 хахаха
До коментар #4 от "Аз съм веган":А в ЕС си имат Кончита Вурст, който/която обединява всикчи, които си изредил в един образ:)
13:53 02.02.2026
16 Питам
13:54 02.02.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:54 02.02.2026
18 да, това е истината
Днес пародията избяга от собствения си свят и превзе не само развлекателните събития, но и всичко друго, което е в общественото полезрение, та дори и политиката.
И е много, много жалко.
13:54 02.02.2026
19 Куцото Добиче
13:56 02.02.2026
20 Другар на списвача
14:02 02.02.2026