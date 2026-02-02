Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Памфлетът Евровизия

2 Февруари, 2026 13:29 1 057 20

  • памфлет-
  • евровизия-
  • перверзия

Сигурен съм, че ако следващия месец се отключи някоя нова либерална перверзия, точно тя ще се окичи с голямата награда

Памфлетът Евровизия - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Чудя се защо на този пропаднал фестивал „Евровизия“, излязъл извън пределите на континента, се придава такава задъхана важност? В продължение на десетилетие „Евровизия“ се утвърди като официалното шоу на девиантната хомофилия. Уж трябва да събира хората, да ги приобщава към някаква обща ценност?

Евровизия е заприличала на телевизионен прайд, в който малцинството принуждава мнозинството да приема психопатологията му за норма.

Под предлог, че говорим за музика, се имитира някакъв плонж към ценности, които са меко казано смущаващи. Музиката е приведена до състояние на поносимост, а ефектите са въздигнати в култ. Критериите за победа са размити и изглеждат така, сякаш са писани от надрусани лигльовци, които са трайно очаровани от собствената си лигня.

За да не се обърква драгият еврозрител, „Евровизия“ може да се преформатира от музикален фестивал в прайд на посланията или прайд на флуктуациите.

„Евровизия“, представена като някаква музикална борба на народите, също е объркваща. Всъщност борбата е между външната и нашата склонност да приветстваме „новия световен ред и новото световно нормално”

За да се премине през ритуала е необходимо всяка година публично да се редим за целувка на новия либерален тотем. Не! Не само да го целунем, а да го осмучем хубаво и после да преглътнем с удоволствие. Това не е достатъчно за победа, но е изискуемо за участие. Следват радостни викове „ура“!

Сигурен съм, че ако следващия месец се отключи някоя нова либерална перверзия, точно тя ще се окичи с голямата награда. Няма значение кой ще я срича. Останалите участници ще изглеждат като сломени, налюбени сещатесекакви, които всеотдайно са участвали в кастинг за порно филм, но са си останали само с кастинга и притеснението за нова венерическа болест.

Ще ме прощавате, ама и да се скъсате от реклами, тази ваша пропаганда не стават по-приемлива. Дори не успява да отвлече вниманието на хората от истинските им проблеми.

Войните на глада идват и никакъв вибратор няма да може да замени хляба на масата.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 6 Отговор
    Дара е ромка наркоманка от Максуда.

    Коментиран от #8, #13

    13:33 02.02.2026

  • 2 Споко бе

    3 26 Отговор
    никой не си придава важност, остави хората да гледат каквото искат.

    13:34 02.02.2026

  • 3 имил гьотоф

    0 21 Отговор
    с нотка ревност коментира содомвизия

    13:37 02.02.2026

  • 4 Аз съм веган

    5 14 Отговор
    В страната на орките също конкурс за музика. Участват талибани северно корейци и прочее безумия

    Коментиран от #15

    13:41 02.02.2026

  • 5 Честито

    3 7 Отговор
    Иво Димчев е получил "златен" билет за изврещението.

    13:42 02.02.2026

  • 6 Никой

    3 7 Отговор
    И какво предлагаш Емиле.

    13:42 02.02.2026

  • 7 И този е копейски хейтър,

    4 15 Отговор
    но поне се подписва с името си.

    Коментиран от #11

    13:43 02.02.2026

  • 8 кисело е

    0 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    гроздето

    13:44 02.02.2026

  • 9 Некъпан джендър евроатлантик

    19 2 Отговор
    За този конкурс трябваше да изберат Емили тротинетката, нямаше да има нужда да пее, просто щеше да разходи някой на каишка на сцената, да каже, че си е сменила пола и мястото и в тройката е гарантирано.

    13:44 02.02.2026

  • 10 хахаха

    15 2 Отговор
    Емо докара до нервна криза родните извратеняци:)))

    13:46 02.02.2026

  • 11 Любопитен

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "И този е копейски хейтър,":

    И ти какво, завиждаш ли? Ти от толкова смяна на пол и име вече си забравил Марин ли си, Марийка ли си.

    13:49 02.02.2026

  • 12 обективен

    10 0 Отговор
    България НЕ трябва да участва в този античовешки пасквил !!

    13:49 02.02.2026

  • 13 Амии

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    то всъщност остана ли някой да гледа телевизия бъкана с глупави предавания и още по- глупави реклами, освен като дават някои спортни предавания. То и там всичко е въпрос на пари и нови стимуланти, които допинг контрола не ги хваща. На пръсти се броят предаванията които си струва да гледаш - пускаш си ТВ-то за тях и след това си спираш дразнителя - аз така правя.

    13:52 02.02.2026

  • 14 Мнение

    9 0 Отговор
    Да, Евровизия е станала пълна порнография. То не бяха травестити и брадати неизвестно какви, или политически толерирани индивиди. А едно време първенци в Евровизия бяха АББА и други като тях МУЗИКАНТИ.

    13:52 02.02.2026

  • 15 хахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    А в ЕС си имат Кончита Вурст, който/която обединява всикчи, които си изредил в един образ:)

    13:53 02.02.2026

  • 16 Питам

    4 0 Отговор
    Онова недоразумение с бананите в ушите Дара,ли щяла да ходи?

    13:54 02.02.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    //Какво се случва с младите? Те не уважават възрастните, не се подчиняват на родителите, не спазват закона. Бунтуват се по улиците, подбуждани от диви идеи. Моралът им запада. Какво ще излезе от тях//-познайте на кого и откога е въпросният цитат

    13:54 02.02.2026

  • 18 да, това е истината

    3 0 Отговор
    Лошото е, че почти навсякъде и във всички направления, критериите за истински стойностните неща са тотално заличени.
    Днес пародията избяга от собствения си свят и превзе не само развлекателните събития, но и всичко друго, което е в общественото полезрение, та дори и политиката.
    И е много, много жалко.

    13:54 02.02.2026

  • 19 Куцото Добиче

    0 0 Отговор
    Я тук във форума, само развълнувани зрители на Евровизия и участници в миналогодишния прайд.

    13:56 02.02.2026

  • 20 Другар на списвача

    1 1 Отговор
    Добре, че нашето момиче от Русия, ще изпее "Тачанка" и "Ставай страна АГРОМНАЯ", та да изчисти срама на останалите !

    14:02 02.02.2026