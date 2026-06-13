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Израелският натиск може да заличи християнството от Светите земи

Израелският натиск може да заличи християнството от Светите земи

13 Юни, 2026 10:00 1 374 29

  • израел-
  • палестина-
  • бенямин нетаняху-
  • западен бряг-
  • газа-
  • хамас

Палестина - родното място на християнството, в момента преживява рязко увеличение на израелското насилие срещу християни

Израелският натиск може да заличи християнството от Светите земи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New Arab The New Arab
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През септември 2025 г. въоръжени заселници нахлуват в семейната кариера и циментова фабрика на Роланд Басир в палестинското село Тайбе на Западния бряг.

Те стрелят по него и други работници и подпалват машина за пакетиране на цимент на стойност 17 000 шекела (6 000 долара), като унищожават оборудването.

Оттогава фабриката е затворена, а Басир е останал без работа. Това пише Джесика Бъксбаум за "Араб нюз".

"Работата ни е прекъсната", разказа Басир. "Имаме много видеа и документирани доказателства как заселниците идват и ни нападат и тормозят в кариерата. Търсим подкрепа от селото, от църквата тук, но не получаваме необходимата защита, затова не можем да продължим да работим в кариерата".

Тайбе се намира между израелските селища Офра и Кохав ХаШахар, но местните жители твърдят, че проблемите със заселниците са започнали малко преди и се засилили след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., когато заселници започнали да изграждат аванпостове около града.

Към днешна дата шест аванпоста — импровизирани лагери, неразрешени от израелската държава — обграждат Тайбе.

"Нашият проблем не е с тези хора, които вече са били установени на тази земя от 1967 г. насам", уточни отец Башар Фауадлех, свещеник в църквата "Свети Изкупител" в Тайбе.

"Нашият проблем е с фанатичния и екстремистки манталитет, идващ от израелския министър на финансите Бецалел Смотрич и израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир — манталитетът да се премахне другият от земята. Това е проблемът".

И Смотрич, и Бен-Гвир — избрани в израелското правителство през 2022 г. като част от най-крайнодясната коалиция в историята на държавата — са известни със своя анти-палестински расизъм и идеология на еврейско превъзходство.

Преди да влезе в правителството, Бен-Гвир е работил като адвокат на еврейски екстремисти, обвинени в тероризъм, и е защитавал заселниците, които подпалиха дом в палестинското село Дума на Западния бряг през 2015 г., при което загинаха трима души, включително малко дете.

Смотрич пък е известен с изготвянето на "Решителния план на Израел" — документ, който изисква палестинците или да напуснат района между река Йордан и Средиземно море, или да останат подчинени на израелската държава и да се откажат от стремежите си към държавност и самоопределение.

Първият голям инцидент на насилие от страна на заселници в Тайбе се случва по време на сезона за бране на маслини в Палестина през октомври 2023 г., непосредствено след нападението на "Хамас" на 7 октомври и геноцидната война на Израел в Газа.

"Петима от нашите хора бяха нападнати от заселници по време на беритбата в източната част. На повече от 10 души им бяха откраднати оборудването, телефоните, личните документи — всичко — от заселниците", обясни Фауадлех.

"В същия ден на нападението заселниците нападнаха и училищния автобус и счупиха всички прозорци, но имахме късмет, защото в автобуса нямаше никого".

До 2025 г. отношенията със заселниците стават още по-лоши, посочи Фауадлех и допълни, че първоначалната им цел била да прогонят бедуинските общности около Тайбе. По-късно заселниците разширили целта си, насочвайки се към цялото палестинско присъствие в и около Тайбе.

Израелски заселници са създали два аванпоста през 2025 г. на западния вход на Тайбе и често пускат стадата си от овце, кози и камили да пасат върху земята на Фади Каабне.

На 26 май заселници нахлуват в земята му и са повикани израелската полиция и армията.

Когато израелските власти пристигат, армията обявява района за затворена военна зона и издига временен контролно-пропускателен пункт на западния вход на Тайбе. Жителите казват, че входът често е възпрепятстван от военен контролно-пропускателен пункт.

"От 7 май насам нещата станаха по-лоши", обясни Каабне по телефона.

"Заселниците дойдоха с много добитък, овце и кози. Режат жиците и оградата около дома ни, защото искат да навлязат в земята ни".

Каабне и семейството му живеят в дома си от 1995 г., а земята им е регистрирана на тяхно име в Табу — официалния поземлен регистър на Израел.

Земята на Каабне се намира в зона Б, под администрацията на Палестинската власт, докато отговорността за сигурността е под контрола на израелската армия. Според тази система, когато възникне проблем, свързан със сигурността, той трябва да бъде докладван на израелските власти.

"Присъствието на заселници тук е от три години и превърна живота ни в ад", изтъкна Каабне.

"Баща ми изпитва трудности дори да стигне до полицейски участък, където стои цял ден и чака реда си, за да подаде жалба. Затова наехме адвокат, който да ни помогне по случая, защото се чувстваме безпомощни, а властите са безполезни в защитата ни".

Въпреки враждебността на заселниците, Каабне е категоричен, че няма да напусне земята си.

"Не виждаме къде другаде да отидем", обясни той. "Заселниците нападат от всички страни и отвсякъде и се разпространяват от едно село към друго. Те имат план да изземат земята и да изтласкат жителите, да ни прогонят, за да могат да дойдат и да завземат местата, които остават след нас".

Басир обаче, чието семейство притежава кариерата от 20 години и чиито корени са от Тайбе, мисли различно и казва, че би хванал първия самолет извън Палестина, ако има възможност.

"Хората, които имат начин да получат виза или да заминат за друга държава, няма да се замислят и ще емигрират, защото няма подкрепа и бъдещето не е светло, ако останат в Тайбе", обясни той.

Според Фауадлех 15 семейства, състоящи се от около 100 души, са напуснали Тайбе от 2023 г. насам.

Със своите зелени долини и маслинови горички Тайбе не е известен само с пасторалния си пейзаж. Християнското присъствие в града датира от IX век, а в Библията мястото е известно като Ефрем.

Днес това е последният изцяло християнски град в окупирания Западен бряг, където населението от приблизително 1 200 души принадлежи към римокатолическата, гръкокатолическата и гръцкоправославната традиция.

Палестина - родното място на християнството, в момента преживява рязко увеличение на израелското насилие срещу християни.

През 2025 г. Центърът за данни за религиозната свобода — израелска организация, следяща антихристиянските нападения — е регистрирал над 180 случая на насилие срещу християни в окупирания Източен Йерусалим и Израел — почти 60% увеличение спрямо предходната година.

С увеличаването на нападенията срещу християнското населено място Тайбе жителите се страхуват, че това може да означава края на присъствието на тази вяра в Светите земи. През 1948 г. палестинските християни са представлявали 12,5% от населението. Днес този дял е спаднал до 1,2%.

"Очакваме по-голям натиск чрез официални канали от страна на църковните лидери, дипломатическите мисии и всички хора, които искат християнското присъствие в тази земя да продължи, защото сега то е в опасност", предупреди Фауадлех.

В противен случай, предупреждава той, "тази земя скоро ще остане празна".


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    37 6 Отговор
    Браво бе, заусналите кретени най накрая започнаха да стоплят!!! Няма по свирепи врагове на християнството, от евреите!!!

    Коментиран от #11

    10:04 13.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    31 3 Отговор
    Гледах клип как израелски войници поругават православен храм в Ливан.Бесен съм!

    10:04 13.06.2026

  • 3 Пич

    28 4 Отговор
    А пък в Канада гласуваха закон, че ако Библията се чете на публично място, това е език на омразата, и се наказва с две години затвор!!! Може ли да се сетите, от кого е инспириран този закон ?! Жокер - едни, които командват САЩ!!!

    10:08 13.06.2026

  • 4 Левски

    28 4 Отговор
    Сега ли разбрахте истината за евреите и Хитлер.

    10:15 13.06.2026

  • 5 малко истински факти

    2 36 Отговор
    Бля бля бля , евреите винаги ще почистват тези които искат да избиват евреи , и имат пълно право на това .

    Коментиран от #8

    10:15 13.06.2026

  • 6 гост

    26 3 Отговор
    За масовото избиване на християни в Сирия и други мюсюлмански страни няма ли да кажете нещо ???

    10:20 13.06.2026

  • 7 Хасковски каунь

    14 2 Отговор
    Нов Шикелгрубер ще оправи работота

    10:21 13.06.2026

  • 8 Какъв

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "малко истински факти":

    Глупак, ползващ езика на омразата?!
    Щом е така........
    Историята на евреите е история, за почистването от евреите...

    Коментиран от #9

    10:22 13.06.2026

  • 9 чуй се само

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Какъв":

    Явно си някакъвлиберастик дрънкащ брюкселскибалалайки...

    Коментиран от #14

    10:24 13.06.2026

  • 10 Крайният резултат

    14 5 Отговор
    Хилядолетия омраза и подтисничество довеждат до това - самоизолация, убеденост в собствената богоизбраност, омраза към всички наоколо, агресия. Сред най-радикалните са именно заселниците с ограничения си бит в полудивите завладени чужди земи.

    10:24 13.06.2026

  • 11 Путин многоходовия

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Русия може да е посмешище, но е твърдо с Израел.

    10:25 13.06.2026

  • 12 евреите са железни

    2 12 Отговор
    Ха ха. Който копае гроб за евреин , сам пада в него - това е стара истина , а тук в България казваме - каквото повикало , такова се обадило . Да бяха стояли мирно палестините , чудо нямаше да видят ...

    10:30 13.06.2026

  • 13 Ммммм

    9 2 Отговор
    Тия изроди трябва да бъдат съдени и заличени

    10:31 13.06.2026

  • 14 Може

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "чуй се само":

    И да не ти изнася да "разбереш" какво ти казвам, но е свързано с нуждата от хигиенни продукти!

    Коментиран от #20

    10:32 13.06.2026

  • 15 нормално

    1 10 Отговор
    Враговете на Израел винаги ще бъдат заличавани , такива са историческите факти.

    Коментиран от #16

    10:33 13.06.2026

  • 16 Къде

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "нормално":

    Са описани тези факти? Архивите на "Дахау"може би?!

    Коментиран от #22

    10:35 13.06.2026

  • 17 хи хи

    1 7 Отговор
    Всички могат само да подухват срещу евреите и нищо повече , но и да полайват еврейския керван пак ще си върви .

    10:44 13.06.2026

  • 18 Истината

    4 3 Отговор
    Родина и създатели на християнството са древен Израел и юдеите.Христос, който казва, Аз съм пратен само до изгубените овце на Израел е бил юдеин, по думите на самарянката от слещата при кладенеца. Всички 12 апостоли на църквата са юдеи. Езичниците наречени от Павел дивата маслина, да не се превъзнасят на питомната, че ще ядят хурката.

    10:56 13.06.2026

  • 19 Факт

    2 7 Отговор
    Християни, които мразят и отричат правото на съществуване на Израел, са фалшиви, съгласно Писанието, което сами наричат свещено.

    10:58 13.06.2026

  • 20 времената се менят

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Може":

    Минало е времето в което ставаха на сапун , сега техните врагове стават на тор за кибуците и така и ще продължава да бъде.

    11:01 13.06.2026

  • 21 име

    8 2 Отговор
    Пълно е с кадри на болни пoдчовеци-ционисти, поругаващи християнски символи, но в ЕССР всички си мълчат. Единствено в латинска Америка не мълчат по въпроса и затова не подкрепят държавата Израел, основана на апартейд.

    11:04 13.06.2026

  • 22 там там

    1 9 Отговор

    До коментар #16 от "Къде":

    А колко от тези които ги пращаха в Дахау не са заличени ? А след войната евреите не ловяха ли военнопрестъпници по целия свят? МОСАД винаги ще почиства враговете на Израел .

    Коментиран от #27

    11:07 13.06.2026

  • 23 ихуууууууууу

    2 6 Отговор
    Ха ха , рушляшките проксита лаят ли лаят против евреите , ама евреите им връщат дебело на няколко ката ...

    11:12 13.06.2026

  • 24 Израел е терористична държава

    8 2 Отговор
    В Близкия изток. Няма как да избягат от себе си.

    11:12 13.06.2026

  • 25 Паладин

    2 2 Отговор
    арап да ти говори за християнство?!

    11:20 13.06.2026

  • 26 реално погледнато

    2 6 Отговор
    Прави са израилтяните, заобикалящия ги арабско-ислямски тероризъм насочен срещу тях и тяхното съществуване , напълно оправдава действията им . Който иска да заличи Израел , със сигурност ще бъде заличен пръв.

    11:20 13.06.2026

  • 27 Вярно е

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "там там":

    Така е, такива са фактите . Израелците ловяха престъпници по цял сват и ги екзекутираха на място , или пък ги транспортираха в Израел за да бъдат съдени и екзекутирани там. Голда Меир има големите заслуги за лова на престъпници и тяхното ликвидиране .

    11:25 13.06.2026

  • 28 За трезвомислещи

    3 0 Отговор
    Матетаяху 24"Когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (за евреите има само едно свято място, хълма Мория, където са били двата еврейски храма),тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините,
    който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си".
    Очевидно е, че гонението за което говори сам Хлистос, ще е от онеправданите сега палестински християни, живеещи в съседство с еврейските заселници на Западния бряг, древните Юдея и Самария.

    11:32 13.06.2026

  • 29 Констатация

    0 0 Отговор
    Християнството се заличава не от евреите в Израел, а от Неолибералите и Брюкселските чиновници в Европа и то не от днес или от вчера!!!!

    11:52 13.06.2026