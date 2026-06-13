Израелският натиск може да заличи християнството от Светите земи

През септември 2025 г. въоръжени заселници нахлуват в семейната кариера и циментова фабрика на Роланд Басир в палестинското село Тайбе на Западния бряг.
Те стрелят по него и други работници и подпалват машина за пакетиране на цимент на стойност 17 000 шекела (6 000 долара), като унищожават оборудването.
Оттогава фабриката е затворена, а Басир е останал без работа. Това пише Джесика Бъксбаум за "Араб нюз".
"Работата ни е прекъсната", разказа Басир. "Имаме много видеа и документирани доказателства как заселниците идват и ни нападат и тормозят в кариерата. Търсим подкрепа от селото, от църквата тук, но не получаваме необходимата защита, затова не можем да продължим да работим в кариерата".
Тайбе се намира между израелските селища Офра и Кохав ХаШахар, но местните жители твърдят, че проблемите със заселниците са започнали малко преди и се засилили след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., когато заселници започнали да изграждат аванпостове около града.
Към днешна дата шест аванпоста — импровизирани лагери, неразрешени от израелската държава — обграждат Тайбе.
"Нашият проблем не е с тези хора, които вече са били установени на тази земя от 1967 г. насам", уточни отец Башар Фауадлех, свещеник в църквата "Свети Изкупител" в Тайбе.
"Нашият проблем е с фанатичния и екстремистки манталитет, идващ от израелския министър на финансите Бецалел Смотрич и израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир — манталитетът да се премахне другият от земята. Това е проблемът".
И Смотрич, и Бен-Гвир — избрани в израелското правителство през 2022 г. като част от най-крайнодясната коалиция в историята на държавата — са известни със своя анти-палестински расизъм и идеология на еврейско превъзходство.
Преди да влезе в правителството, Бен-Гвир е работил като адвокат на еврейски екстремисти, обвинени в тероризъм, и е защитавал заселниците, които подпалиха дом в палестинското село Дума на Западния бряг през 2015 г., при което загинаха трима души, включително малко дете.
Смотрич пък е известен с изготвянето на "Решителния план на Израел" — документ, който изисква палестинците или да напуснат района между река Йордан и Средиземно море, или да останат подчинени на израелската държава и да се откажат от стремежите си към държавност и самоопределение.
Първият голям инцидент на насилие от страна на заселници в Тайбе се случва по време на сезона за бране на маслини в Палестина през октомври 2023 г., непосредствено след нападението на "Хамас" на 7 октомври и геноцидната война на Израел в Газа.
"Петима от нашите хора бяха нападнати от заселници по време на беритбата в източната част. На повече от 10 души им бяха откраднати оборудването, телефоните, личните документи — всичко — от заселниците", обясни Фауадлех.
"В същия ден на нападението заселниците нападнаха и училищния автобус и счупиха всички прозорци, но имахме късмет, защото в автобуса нямаше никого".
До 2025 г. отношенията със заселниците стават още по-лоши, посочи Фауадлех и допълни, че първоначалната им цел била да прогонят бедуинските общности около Тайбе. По-късно заселниците разширили целта си, насочвайки се към цялото палестинско присъствие в и около Тайбе.
Израелски заселници са създали два аванпоста през 2025 г. на западния вход на Тайбе и често пускат стадата си от овце, кози и камили да пасат върху земята на Фади Каабне.
На 26 май заселници нахлуват в земята му и са повикани израелската полиция и армията.
Когато израелските власти пристигат, армията обявява района за затворена военна зона и издига временен контролно-пропускателен пункт на западния вход на Тайбе. Жителите казват, че входът често е възпрепятстван от военен контролно-пропускателен пункт.
"От 7 май насам нещата станаха по-лоши", обясни Каабне по телефона.
"Заселниците дойдоха с много добитък, овце и кози. Режат жиците и оградата около дома ни, защото искат да навлязат в земята ни".
Каабне и семейството му живеят в дома си от 1995 г., а земята им е регистрирана на тяхно име в Табу — официалния поземлен регистър на Израел.
Земята на Каабне се намира в зона Б, под администрацията на Палестинската власт, докато отговорността за сигурността е под контрола на израелската армия. Според тази система, когато възникне проблем, свързан със сигурността, той трябва да бъде докладван на израелските власти.
"Присъствието на заселници тук е от три години и превърна живота ни в ад", изтъкна Каабне.
"Баща ми изпитва трудности дори да стигне до полицейски участък, където стои цял ден и чака реда си, за да подаде жалба. Затова наехме адвокат, който да ни помогне по случая, защото се чувстваме безпомощни, а властите са безполезни в защитата ни".
Въпреки враждебността на заселниците, Каабне е категоричен, че няма да напусне земята си.
"Не виждаме къде другаде да отидем", обясни той. "Заселниците нападат от всички страни и отвсякъде и се разпространяват от едно село към друго. Те имат план да изземат земята и да изтласкат жителите, да ни прогонят, за да могат да дойдат и да завземат местата, които остават след нас".
Басир обаче, чието семейство притежава кариерата от 20 години и чиито корени са от Тайбе, мисли различно и казва, че би хванал първия самолет извън Палестина, ако има възможност.
"Хората, които имат начин да получат виза или да заминат за друга държава, няма да се замислят и ще емигрират, защото няма подкрепа и бъдещето не е светло, ако останат в Тайбе", обясни той.
Според Фауадлех 15 семейства, състоящи се от около 100 души, са напуснали Тайбе от 2023 г. насам.
Със своите зелени долини и маслинови горички Тайбе не е известен само с пасторалния си пейзаж. Християнското присъствие в града датира от IX век, а в Библията мястото е известно като Ефрем.
Днес това е последният изцяло християнски град в окупирания Западен бряг, където населението от приблизително 1 200 души принадлежи към римокатолическата, гръкокатолическата и гръцкоправославната традиция.
Палестина - родното място на християнството, в момента преживява рязко увеличение на израелското насилие срещу християни.
През 2025 г. Центърът за данни за религиозната свобода — израелска организация, следяща антихристиянските нападения — е регистрирал над 180 случая на насилие срещу християни в окупирания Източен Йерусалим и Израел — почти 60% увеличение спрямо предходната година.
С увеличаването на нападенията срещу християнското населено място Тайбе жителите се страхуват, че това може да означава края на присъствието на тази вяра в Светите земи. През 1948 г. палестинските християни са представлявали 12,5% от населението. Днес този дял е спаднал до 1,2%.
"Очакваме по-голям натиск чрез официални канали от страна на църковните лидери, дипломатическите мисии и всички хора, които искат християнското присъствие в тази земя да продължи, защото сега то е в опасност", предупреди Фауадлех.
В противен случай, предупреждава той, "тази земя скоро ще остане празна".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #11
10:04 13.06.2026
2 Последния Софиянец
10:04 13.06.2026
3 Пич
10:08 13.06.2026
4 Левски
10:15 13.06.2026
5 малко истински факти
Коментиран от #8
10:15 13.06.2026
6 гост
10:20 13.06.2026
7 Хасковски каунь
10:21 13.06.2026
8 Какъв
До коментар #5 от "малко истински факти":Глупак, ползващ езика на омразата?!
Щом е така........
Историята на евреите е история, за почистването от евреите...
Коментиран от #9
10:22 13.06.2026
9 чуй се само
До коментар #8 от "Какъв":Явно си някакъвлиберастик дрънкащ брюкселскибалалайки...
Коментиран от #14
10:24 13.06.2026
10 Крайният резултат
10:24 13.06.2026
11 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Пич":Русия може да е посмешище, но е твърдо с Израел.
10:25 13.06.2026
12 евреите са железни
10:30 13.06.2026
13 Ммммм
10:31 13.06.2026
14 Може
До коментар #9 от "чуй се само":И да не ти изнася да "разбереш" какво ти казвам, но е свързано с нуждата от хигиенни продукти!
Коментиран от #20
10:32 13.06.2026
15 нормално
Коментиран от #16
10:33 13.06.2026
16 Къде
До коментар #15 от "нормално":Са описани тези факти? Архивите на "Дахау"може би?!
Коментиран от #22
10:35 13.06.2026
17 хи хи
10:44 13.06.2026
18 Истината
10:56 13.06.2026
19 Факт
10:58 13.06.2026
20 времената се менят
До коментар #14 от "Може":Минало е времето в което ставаха на сапун , сега техните врагове стават на тор за кибуците и така и ще продължава да бъде.
11:01 13.06.2026
21 име
11:04 13.06.2026
22 там там
До коментар #16 от "Къде":А колко от тези които ги пращаха в Дахау не са заличени ? А след войната евреите не ловяха ли военнопрестъпници по целия свят? МОСАД винаги ще почиства враговете на Израел .
Коментиран от #27
11:07 13.06.2026
23 ихуууууууууу
11:12 13.06.2026
24 Израел е терористична държава
11:12 13.06.2026
25 Паладин
11:20 13.06.2026
26 реално погледнато
11:20 13.06.2026
27 Вярно е
До коментар #22 от "там там":Така е, такива са фактите . Израелците ловяха престъпници по цял сват и ги екзекутираха на място , или пък ги транспортираха в Израел за да бъдат съдени и екзекутирани там. Голда Меир има големите заслуги за лова на престъпници и тяхното ликвидиране .
11:25 13.06.2026
28 За трезвомислещи
който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си".
Очевидно е, че гонението за което говори сам Хлистос, ще е от онеправданите сега палестински християни, живеещи в съседство с еврейските заселници на Западния бряг, древните Юдея и Самария.
11:32 13.06.2026
29 Констатация
11:52 13.06.2026