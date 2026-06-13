Израелският натиск може да заличи християнството от Светите земи

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През септември 2025 г. въоръжени заселници нахлуват в семейната кариера и циментова фабрика на Роланд Басир в палестинското село Тайбе на Западния бряг.

Те стрелят по него и други работници и подпалват машина за пакетиране на цимент на стойност 17 000 шекела (6 000 долара), като унищожават оборудването.

Оттогава фабриката е затворена, а Басир е останал без работа. Това пише Джесика Бъксбаум за "Араб нюз".

"Работата ни е прекъсната", разказа Басир. "Имаме много видеа и документирани доказателства как заселниците идват и ни нападат и тормозят в кариерата. Търсим подкрепа от селото, от църквата тук, но не получаваме необходимата защита, затова не можем да продължим да работим в кариерата".

Тайбе се намира между израелските селища Офра и Кохав ХаШахар, но местните жители твърдят, че проблемите със заселниците са започнали малко преди и се засилили след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., когато заселници започнали да изграждат аванпостове около града.

Към днешна дата шест аванпоста — импровизирани лагери, неразрешени от израелската държава — обграждат Тайбе.

"Нашият проблем не е с тези хора, които вече са били установени на тази земя от 1967 г. насам", уточни отец Башар Фауадлех, свещеник в църквата "Свети Изкупител" в Тайбе.

"Нашият проблем е с фанатичния и екстремистки манталитет, идващ от израелския министър на финансите Бецалел Смотрич и израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир — манталитетът да се премахне другият от земята. Това е проблемът".

И Смотрич, и Бен-Гвир — избрани в израелското правителство през 2022 г. като част от най-крайнодясната коалиция в историята на държавата — са известни със своя анти-палестински расизъм и идеология на еврейско превъзходство.

Преди да влезе в правителството, Бен-Гвир е работил като адвокат на еврейски екстремисти, обвинени в тероризъм, и е защитавал заселниците, които подпалиха дом в палестинското село Дума на Западния бряг през 2015 г., при което загинаха трима души, включително малко дете.

Смотрич пък е известен с изготвянето на "Решителния план на Израел" — документ, който изисква палестинците или да напуснат района между река Йордан и Средиземно море, или да останат подчинени на израелската държава и да се откажат от стремежите си към държавност и самоопределение.

Първият голям инцидент на насилие от страна на заселници в Тайбе се случва по време на сезона за бране на маслини в Палестина през октомври 2023 г., непосредствено след нападението на "Хамас" на 7 октомври и геноцидната война на Израел в Газа.

"Петима от нашите хора бяха нападнати от заселници по време на беритбата в източната част. На повече от 10 души им бяха откраднати оборудването, телефоните, личните документи — всичко — от заселниците", обясни Фауадлех.

"В същия ден на нападението заселниците нападнаха и училищния автобус и счупиха всички прозорци, но имахме късмет, защото в автобуса нямаше никого".

До 2025 г. отношенията със заселниците стават още по-лоши, посочи Фауадлех и допълни, че първоначалната им цел била да прогонят бедуинските общности около Тайбе. По-късно заселниците разширили целта си, насочвайки се към цялото палестинско присъствие в и около Тайбе.

Израелски заселници са създали два аванпоста през 2025 г. на западния вход на Тайбе и често пускат стадата си от овце, кози и камили да пасат върху земята на Фади Каабне.

На 26 май заселници нахлуват в земята му и са повикани израелската полиция и армията.

Когато израелските власти пристигат, армията обявява района за затворена военна зона и издига временен контролно-пропускателен пункт на западния вход на Тайбе. Жителите казват, че входът често е възпрепятстван от военен контролно-пропускателен пункт.

"От 7 май насам нещата станаха по-лоши", обясни Каабне по телефона.

"Заселниците дойдоха с много добитък, овце и кози. Режат жиците и оградата около дома ни, защото искат да навлязат в земята ни".

Каабне и семейството му живеят в дома си от 1995 г., а земята им е регистрирана на тяхно име в Табу — официалния поземлен регистър на Израел.

Земята на Каабне се намира в зона Б, под администрацията на Палестинската власт, докато отговорността за сигурността е под контрола на израелската армия. Според тази система, когато възникне проблем, свързан със сигурността, той трябва да бъде докладван на израелските власти.

"Присъствието на заселници тук е от три години и превърна живота ни в ад", изтъкна Каабне.

"Баща ми изпитва трудности дори да стигне до полицейски участък, където стои цял ден и чака реда си, за да подаде жалба. Затова наехме адвокат, който да ни помогне по случая, защото се чувстваме безпомощни, а властите са безполезни в защитата ни".

Въпреки враждебността на заселниците, Каабне е категоричен, че няма да напусне земята си.

"Не виждаме къде другаде да отидем", обясни той. "Заселниците нападат от всички страни и отвсякъде и се разпространяват от едно село към друго. Те имат план да изземат земята и да изтласкат жителите, да ни прогонят, за да могат да дойдат и да завземат местата, които остават след нас".

Басир обаче, чието семейство притежава кариерата от 20 години и чиито корени са от Тайбе, мисли различно и казва, че би хванал първия самолет извън Палестина, ако има възможност.

"Хората, които имат начин да получат виза или да заминат за друга държава, няма да се замислят и ще емигрират, защото няма подкрепа и бъдещето не е светло, ако останат в Тайбе", обясни той.

Според Фауадлех 15 семейства, състоящи се от около 100 души, са напуснали Тайбе от 2023 г. насам.

Със своите зелени долини и маслинови горички Тайбе не е известен само с пасторалния си пейзаж. Християнското присъствие в града датира от IX век, а в Библията мястото е известно като Ефрем.

Днес това е последният изцяло християнски град в окупирания Западен бряг, където населението от приблизително 1 200 души принадлежи към римокатолическата, гръкокатолическата и гръцкоправославната традиция.

Палестина - родното място на християнството, в момента преживява рязко увеличение на израелското насилие срещу християни.

През 2025 г. Центърът за данни за религиозната свобода — израелска организация, следяща антихристиянските нападения — е регистрирал над 180 случая на насилие срещу християни в окупирания Източен Йерусалим и Израел — почти 60% увеличение спрямо предходната година.

С увеличаването на нападенията срещу християнското населено място Тайбе жителите се страхуват, че това може да означава края на присъствието на тази вяра в Светите земи. През 1948 г. палестинските християни са представлявали 12,5% от населението. Днес този дял е спаднал до 1,2%.

"Очакваме по-голям натиск чрез официални канали от страна на църковните лидери, дипломатическите мисии и всички хора, които искат християнското присъствие в тази земя да продължи, защото сега то е в опасност", предупреди Фауадлех.

В противен случай, предупреждава той, "тази земя скоро ще остане празна".