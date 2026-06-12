Явор Дачков: След "Боташ" дали да не дадем на концесия на Турция и външната политика на България

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Добре е да се помисли сериозно върху възможността срещу предоговарянето на договора с "Боташ" дали да не дадем на концесия на Турция и външната си политика. Да я дадем в ръцете на сериозни хора със сериозни намерения. На мъже с характер и мотивация.

За това призова във "Фейсбук" Явор Дачков.

Освен магистралите, да ни оправят малко и чалгаджийската физиономия, че е срамота.

Трябва да си напълно малоумно същество, за да заголиш рамо на Хакан Фидан и да отвориш баджак по време на дипломатическа среща с един от най-сериозните политически мъже в Европа, а и в света. Да не говорим, че това е недопустимо по принцип в която и да е сериозна професия.

Не искам и да си помисля какво му е минало за секунда през главата на Фидан, но едва ли е било нещо, което да не знае по принцип за тази територия.

Това население живее в пълна безотговорност, въобще не знае къде се намира и с кого говори.

Простотията и глупостта в България са добили такива размери, че няма никакво значение какви икономически мерки и социални реформи ще се предприемат, ако спешно не започне борба с тях - брутално и без никаква милост. В стила на свети цар Борис.

Нищо и никога няма да мръдне тук, докато не започне истинска гражданска война с простотията и гражданите не я спечелят. По този въпрос отдавна съм песимист и нямам никакви очаквания, но от време на време ми кипва и се лекувам с тези статуси, които после трия, защото са писани със страст, а страстта е болест.

Все едно.

Външните министри на България се посочват любезно от ЕС, а до скоро и от посолството. От години е така. България никога не е имала самостоятелна външна политика, а е слушала Хитлер, Сталин, Буш и Брюксел – който там управлява, а дипломацията ни винаги е миришела на заводски стол. „Мисия Лондон“ е положението. Да се очакват чудеса от външния министър е повече от наивно, но все пак е добре да се поддържа някаква имитация на професионализъм. Нещо като да се научим как да ходим облечени на срещи.

Това глупаво момиче, което рецитира като папагал заучени клишета, е избрано по форма̀та на Кая Калас и сие. Впрочем в момента в Европа се чудят как да разкарат Кая Калас заради некадърност и неадекватност и скоро ще го направят, защото ЕС няма да влезе в по-задънена улица от тази.

Не знам обаче защо ние продължаваме да копаем дъното на неадекватността и да си доказваме, че винаги може да е и по-зле.

Румен Радев не трябва да се притеснява да сменя бързо министри и да прави рокади без да мисли как ще се отрази на имиджа му. На Борисов светкавичната реактивност и моменталната смяна на хора, които са направили гаф му беше едно от положителните качества и затова управлява дълго.

Засега гафовете на ПБ са от повърхностен и имиджов характер, което лесно се отстранява със смени като във футбола. Ако обаче се оставят на инерцията и не реагират на такива глупости, ще сбъркат много сериозно.