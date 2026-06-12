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Явор Дачков: След "Боташ" дали да не дадем на концесия на Турция и външната политика на България

Явор Дачков: След "Боташ" дали да не дадем на концесия на Турция и външната политика на България

12 Юни, 2026 16:00 2 816 64

  • хакан фидан-
  • българия-
  • външна политика-
  • боташ-
  • мнение-
  • явор дачков

Да я дадем в ръцете на сериозни хора със сериозни намерения. На мъже с характер и мотивация

Явор Дачков: След "Боташ" дали да не дадем на концесия на Турция и външната политика на България - 1
Снимка: БГНЕС
Явор Дачков Явор Дачков журналист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Добре е да се помисли сериозно върху възможността срещу предоговарянето на договора с "Боташ" дали да не дадем на концесия на Турция и външната си политика. Да я дадем в ръцете на сериозни хора със сериозни намерения. На мъже с характер и мотивация.

За това призова във "Фейсбук" Явор Дачков.

Освен магистралите, да ни оправят малко и чалгаджийската физиономия, че е срамота.

Трябва да си напълно малоумно същество, за да заголиш рамо на Хакан Фидан и да отвориш баджак по време на дипломатическа среща с един от най-сериозните политически мъже в Европа, а и в света. Да не говорим, че това е недопустимо по принцип в която и да е сериозна професия.

Не искам и да си помисля какво му е минало за секунда през главата на Фидан, но едва ли е било нещо, което да не знае по принцип за тази територия.

Това население живее в пълна безотговорност, въобще не знае къде се намира и с кого говори.

Простотията и глупостта в България са добили такива размери, че няма никакво значение какви икономически мерки и социални реформи ще се предприемат, ако спешно не започне борба с тях - брутално и без никаква милост. В стила на свети цар Борис.

Нищо и никога няма да мръдне тук, докато не започне истинска гражданска война с простотията и гражданите не я спечелят. По този въпрос отдавна съм песимист и нямам никакви очаквания, но от време на време ми кипва и се лекувам с тези статуси, които после трия, защото са писани със страст, а страстта е болест.

Все едно.

Външните министри на България се посочват любезно от ЕС, а до скоро и от посолството. От години е така. България никога не е имала самостоятелна външна политика, а е слушала Хитлер, Сталин, Буш и Брюксел – който там управлява, а дипломацията ни винаги е миришела на заводски стол. „Мисия Лондон“ е положението. Да се очакват чудеса от външния министър е повече от наивно, но все пак е добре да се поддържа някаква имитация на професионализъм. Нещо като да се научим как да ходим облечени на срещи.

Това глупаво момиче, което рецитира като папагал заучени клишета, е избрано по форма̀та на Кая Калас и сие. Впрочем в момента в Европа се чудят как да разкарат Кая Калас заради некадърност и неадекватност и скоро ще го направят, защото ЕС няма да влезе в по-задънена улица от тази.

Не знам обаче защо ние продължаваме да копаем дъното на неадекватността и да си доказваме, че винаги може да е и по-зле.

Румен Радев не трябва да се притеснява да сменя бързо министри и да прави рокади без да мисли как ще се отрази на имиджа му. На Борисов светкавичната реактивност и моменталната смяна на хора, които са направили гаф му беше едно от положителните качества и затова управлява дълго.

Засега гафовете на ПБ са от повърхностен и имиджов характер, което лесно се отстранява със смени като във футбола. Ако обаче се оставят на инерцията и не реагират на такива глупости, ще сбъркат много сериозно.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    37 5 Отговор
    Дядото на Борис Джонсън беше от турски произход, какво остава за дядото на министърката?

    Коментиран от #60

    16:02 12.06.2026

  • 2 Мунчо - Пеевски = БОТАШ

    34 5 Отговор
    И ДПС в Нови пазар напусна Пеевски

    Цялата структура на ДПС в Нови пазар напуска партията. Досегашните съветници от формацията ще се обявят за независими на следващата сесия на местния парламент. 

    Всички 26 членове напуснаха Общинския съвет на ДПС Нови пазар и на практика структурата вече не съществува. Веднага след изборите оставка, заради слабите резултати, е подал и общинският председател Талиб Исмаил.

    "Причина да вземем колективно решение да напуснем партията е неодобрение и сериозна критика срещу политиката на ръководството на партията,също така и незадоволителните резултати на парламентарните избори. Информацията с която разполагаме е че лидера на партията Пеевски води тайни преговори с ПБ за своето оцеляване а структурите са захвърлени на произвола“, уточняват напусналите. Вече е уведомен Областният съвет на ДПС Шумен и централното ръководство на партията.

    Сред напусналите са всички кметове на населени места в община Нови пазар.

    Група на ДПС вече не съществува и в Общинския съвет /ОС/ в Нови пазар. Седемте общински съветници с декларация се обявиха за независими. Документът вече е входиран в ОС и ще бъде прочетен на редовната сесия в края на този месец.

    Първата структура в страната, която напусна ДПС, е тази в община Кирково.

    Коментиран от #7, #28

    16:03 12.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това е турско пор...

    36 0 Отговор
    ...но! Пълен позор!

    16:03 12.06.2026

  • 5 Сила

    74 0 Отговор
    Кадър на Славуца и Тошко Късото , провинциално девойче от Сандански , колекционерка на дипломи , квалификации и удостоверения от най различни ПУЦ ове ...
    Какво очаквате , да има визия и стил ...?!?
    За интелект въобще и не става дума ....

    16:04 12.06.2026

  • 6 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?

    21 32 Отговор
    Дачката това след банкета в посоль ли го писа или преди него ?! 🤣🤣🤣
    Късата карабина костя се отчете, шивиков и шадраванчик как се изказаха ?! 🤣

    16:04 12.06.2026

  • 7 Прав сте

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо - Пеевски = БОТАШ":

    А имаше един низвергнат трoляк на славуца учиндолска който преди да бъде пометено предишното управление ревеше че не искал избори защото ДПС на пеевски щял да ги спечели хахаха😂🤣😅😅😆

    16:05 12.06.2026

  • 8 Ама нали до вчера твърдяха, че

    49 5 Отговор
    договора с Боташ бил печеливш?
    Защо ще го предоговарят?

    Коментиран от #17, #20

    16:05 12.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Весел Патиланец

    10 41 Отговор
    А на този малоумник защо давате трибуна?
    не е истина какви глупости е избълвал!
    Нормално е жена да се обличакакато иска, не е нормално да е пияна и разголена като Минка Захарова, но все пак малко по-нормално, не като консомолец!

    Коментиран от #54

    16:07 12.06.2026

  • 11 Руски шпионин

    13 10 Отговор
    Руските шпиони влизат в Европа през Истанбул!
    Тези двамата на снимката, сега ще се договарят, как това да става по лесно!

    16:07 12.06.2026

  • 12 Читател

    46 1 Отговор
    Абсолютно съм съгласен, очаквахме много по различен подход от Радев а около него е пълно с недуразумение и простотията.

    16:08 12.06.2026

  • 13 Баламата

    23 19 Отговор
    А Надето ли е еталон? Доколкото помня и трябваха 2г да разбере ,че не се ходи при мюсюлмани с пола ,една педя над коляното...
    Или Дани Митов? Малиии ...ще питам мама

    Коментиран от #19

    16:08 12.06.2026

  • 14 По-добре

    27 2 Отговор
    да дадем на турция 400-500 хил турци. Ше искат ли да си ги вземат? Те са големи патриоти. Мноо обичат туркието

    Коментиран от #18

    16:08 12.06.2026

  • 15 Хакана събрал очите на Х

    39 4 Отговор
    при вида на евтината мунчова магиcтралкa

    Коментиран от #30

    16:09 12.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 За утре

    1 14 Отговор

    До коментар #8 от "Ама нали до вчера твърдяха, че":

    Просто нямаш друг...да си наясно,де

    16:10 12.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами като гледаме,

    22 5 Отговор

    До коментар #13 от "Баламата":

    боташите успешно продължавате още от същите бандитски традиции във всичко.

    Коментиран от #21

    16:11 12.06.2026

  • 20 Бай Араб

    25 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ама нали до вчера твърдяха, че":

    Договора е супер печеливш , даже това е пример за чиста печалба за БОТАШ.

    16:13 12.06.2026

  • 21 Така де

    24 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ами като гледаме,":

    България плаща ежедневно на турската компания „Боташ“ по около 1,05 млн. лева (общо над 600 млн. лв. до средата на 2025 г.) по силата на 13-годишния газов договор. Тези суми се дължат основно като фиксирани такси за резервиран капацитет и достъп до терминали за втечнен газ, без реално да се внасят пълните обеми природен газ.
    ЧЕСТИТО ВИ БЪЛГАРИ.

    16:13 12.06.2026

  • 22 Факт

    12 18 Отговор
    Факт е, че за простотията и простащината , вина имаш и ти Дачков.

    Коментиран от #32

    16:14 12.06.2026

  • 23 лошоооо Седларов

    36 2 Отговор
    Външната мисирка с балната рокличка, Пулев с двато лева от пенсионерите, Кутев с "нашия парламент" , Слави Василев с неговия "ред за журналистите", Демержиев с неговото "празнуване на годишнината от смърта на Ботев" дърпат самолета на Радев към пропастта. При Бойко щеше да има изгорял бушон. При него доста горяха Цветанов, Фидосова, Цецка, Главчев, Рашидов, ПКП, Здравко Димитров- Пловдив....

    16:14 12.06.2026

  • 24 Късно е

    23 2 Отговор
    Мечтания евроgeйски съюз е направил промени днес " за солидарно издържане на бежанците мангуууси, точно тези колещите и убиващите" евоgeйския съюз обещава да не оставя страните сами.
    Цветно е

    16:14 12.06.2026

  • 25 Чиба, кьопек

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "Чиба, nocepko !":

    на теб ще ти трябва буква да си научиш майчиния език, читак потен

    16:14 12.06.2026

  • 26 Микробиоложката

    38 2 Отговор
    на международна среща без бельо....... Резилът и нивото са потресаващи !

    Коментиран от #29

    16:14 12.06.2026

  • 27 Селска хитруша

    25 1 Отговор
    Тая бавно загряваща селска лелка, така хитро ги премята копринките , че направо заслужава награда. Тя ламоти и мляска на български, ама неее...били я искали английското посолство...Тука корабче ли плува? Който много лъже, той и много вярва. Така са се разбрали селска Пена и регресавните.

    16:16 12.06.2026

  • 28 Обаче колко вярно се оказа

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо - Пеевски = БОТАШ":

    Че всичко до което се докосне свиня пеев отива в небитието. Булгартабак ,КТБ. ЛаФка,сега ДПС. На миналите избори ДПС имаше най ниския резултат в историята си 220 хил.гласа а предишния най нисък беше 2017 г.- 318 хил.гласа защото ДОСТ им бяха взели 100 хиляди а миналата седмица Маркет Линкс им даде вече 5% и на границата за влизане. Поне едно хубаво нещо да направи свиня пеев в своя жалък живот - да затрие етническата партия.

    Коментиран от #43

    16:18 12.06.2026

  • 29 Макробиологично оръжие

    18 0 Отговор

    До коментар #26 от "Микробиоложката":

    ще ги умори с воня на втасала консерва скумрия.

    16:19 12.06.2026

  • 30 Сталин

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хакана събрал очите на Х":

    По неписан закон всички външни министри са от племето с малките шапки,видиш ли външен министър значи е от талмудистите

    Коментиран от #34

    16:20 12.06.2026

  • 31 Вдигайте гълъбите

    23 1 Отговор
    всички , топтан с вожда !

    16:21 12.06.2026

  • 32 айсик тир

    14 8 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Каква му е вината според теб. Кажи, не говори с недомлъвки. Това, че не хвали Кая Калас, Урсула, Мерц, Макрон, Зеленски, Денков, божанов, мирчев, кокорчо, борисов. Това ли му е вината. Кажи коя му е вината. Вината му е че отначало беше с костовци, но после се изправи.

    Коментиран от #41

    16:22 12.06.2026

  • 33 Прав е дачков - предоговаряме

    7 5 Отговор
    Българи! Да ви зарадвам с една прекрасна новина! В нашата страна е външният министър на Турция Хакан Фидан който имаше срещи с външната министърка на България и премиера Румен Георгиев Радев. Турция е приела предложението да преразгледа договора на България с тяхната фирма "Боташ" подписан от служебното правителство на Радев с премиер тогава Гълъб Донев. По силата на този договор България всеки ден плаща на Турската държава по 477 хиляди евро без да получава нищо. Според най големия Варненски портал Турция се е съгласила но е поискала България с наши пари да построи Автомагистрала "Черно море" и да я предаде на Турски фирми. В противен случай до края на договора България трябва да изплати на Турция 3 млрд.и 400 хил.евро ( 6 млрд.и 700 хил.лв.). А другото им предложение ще струва на Българските граждани само 2.4 млрд.евро. Дали да приемем предложението им и дали Румен Крадев Боташов ще ги плати на Турция или всеки един от нас?!

    Коментиран от #58

    16:22 12.06.2026

  • 34 Другарят Ким съм

    11 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    Сталине, възразявам! В КНДР ционисти няма!

    16:24 12.06.2026

  • 35 Дачковщина

    8 14 Отговор
    Върти-суче и накрая все го избива на еврофобия.

    16:28 12.06.2026

  • 36 Свалят по три кожи от народа

    10 6 Отговор
    България плаща ежедневно на турската компания „Боташ“ по около 1,05 млн. лева (общо над 600 млн. лв. до средата на 2025 г.) по силата на 13-годишния газов договор. Тези суми се дължат основно като фиксирани такси за резервиран капацитет и достъп до терминали за втечнен газ, без реално да се внасят пълните обеми природен газ.
    Ние си ги избрахме пак.

    16:29 12.06.2026

  • 37 Джентълменът

    6 19 Отговор
    Днес случайно попаднах на някакво интервю на Дачко с някакъв Шкварек по въпросите на миграцията. И двамата бълваха крайно националистическа пропаганда срещу мигрантите и имиграционните потоци. Чак не вярвах на ушите си.
    За съжаление на българите в България ви е трудно да осъзнаете, че миграцията е еволюционен процес, който не може да бъде спрян, колкото и да се надъхвате вдин другимо. Между впрочем крайно националистическите партии и политици отлично съзнават този процес, както и че са безсилни пред него. Въпреки това продължават да ви надъхват с омраза, защото печелят от вашите емоции. Емоциите са гласове в урните, а гласовете гарантират на политиците охолен живот и безгрижно бъдеще. Но щом искате вярвайте им.
    Ще ви кажа само, че от 15 години живея във Великобритания. Ежедневно съм се сблъсквал с британският краен национализъм, защото той е навсякъде. Но тези хора нищо не промениха освен, че тровят душите си. Брекзит не спря легалната имиграция. За сметка на това увеличи в пъти нелегалната такава.
    На изпроводяк ще ви светна за още нешо - британските националисти не гледат на нас българите по-различно от на останалите имигранти на Острова. Даже тях донякъде ги приемат, защото заради колониализма познават културата им от векове. Нас ни мразят, заради общото ни минало с руснаците. Та по-полека с епитетите, които в България с лекота лепите на представителите на бившите колонии на Острова, понеже британските националисти гледат на българи и румънци с ощ

    16:30 12.06.2026

  • 38 Цвете

    23 0 Отговор
    ДОБРЕ КАЗАНО ДАЧКОВ. И АЗ СЕ ЗАМИСЛИХ, КОЙ СЕ ПОДИГРА С ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА, ТА ТУРИХА ЕДНА МИКРОБИОЛОЖКА ? СРАМ ЗА БЪЛГАРИТЕ И ПРЕД СВЕТА. НО НЕ Й ЛИПСВА САМОЧУВСТВИЕ.ЗНАЕХ СИ, ЧЕ ЩЕ ВМЪКНЕШ НЕЩО ДОБРО ЗА БОРИСОВ, НО ТИ ОТБЯГВА ТЕМАТА ЗА МАГНИТСКИ И БОРИСОВ, КОЙТО СЪЩО Е ЗАТЪНАЛ В КОРУПЦИЯТА, НАЛИ? МОЖЕ ПЪК В СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ ,ДА ДРАСНЕШ НЯКОЙ И ДРУГ РЕД ЗА ДВАМАТА " ХРАБРЕЦИ "? 🐷🎃🤔

    16:30 12.06.2026

  • 39 На среща

    17 2 Отговор
    неотдавна в Брюксел се беше стъкмила от главата до петите в черно , включително и с черни чорапи ! Нещо извън всеки протокол , етика и естетика ! Може да е искала да поскрие дебелите си яки глезени - само за нивата !

    16:33 12.06.2026

  • 40 До голяма степен е прав

    7 2 Отговор
    Но то чалга възпитанието и още повече нагаждачеството пред урсулите си дава резултат, не че момичето не е свястно

    16:34 12.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ПБ-Партия БО(га)ТАШ

    16 2 Отговор
    ЦИТАТ: "Това глупаво момиче, което рецитира като папагал заучени клишета, е избрано по форма̀та на Кая Калас и сие. "

    БЕЗ КОМЕНТАР

    16:37 12.06.2026

  • 43 Много я търпяхме

    14 1 Отговор

    До коментар #28 от "Обаче колко вярно се оказа":

    Лошото е, че много милиарди ни коства тая етническа (кгб/дс) така наречена партия!

    16:40 12.06.2026

  • 44 Баш Майстора

    3 2 Отговор
    Концесията на външно и медиите са на музикална група шалом , кой разбрал ... разбрал ..

    16:49 12.06.2026

  • 45 Порно

    16 3 Отговор
    Много се изложи девойчето, ама много

    Коментиран от #55

    16:50 12.06.2026

  • 46 Обикн. читателка

    4 1 Отговор
    Дънери изкоренени и складирани за огрев,да си останат там да съхнат,докато дойде времето да ги хвърлим в пещта.

    16:53 12.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 мучо

    7 1 Отговор
    отврат и погнуса.......

    17:17 12.06.2026

  • 49 Дориана

    3 10 Отговор
    А, дали да не изпратим Явор Дачков да се лекува за да поумнее и да започне да разсъждава без да е дясната ръка на Борисов и Пеевски.. Крайно време е патериците и съюзниците на корупционния модел да разберат , че колелото на историята се върти напред и за тях няма място в политиката.

    Коментиран от #56

    17:25 12.06.2026

  • 50 Хм…

    5 5 Отговор
    Като знам, че Дачков обиколи целия политически спектър от дясно наляво и от евроатлантизъм до патриотизъм, всяко негово изказване ме кара да се замисля - този път кого обслужва?

    17:26 12.06.2026

  • 51 ВСИЧКИ СРЕЩУ РАДЕВ

    4 1 Отговор
    За този турски поток. А ТОЗИ ПОТОК БЕШЕ БЪЛГАРСКИ ЮЖЕН А ТУУУЛУПА ГО ПРОДАДЕ НА ТУРЦИЯ. ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНИ НЕ ГО ПОЛЗВА И НАРОЧНО НЕ ПРИЕМАШЕ ГАЗ ЗА ЕВРОПА. ЕДНОКНИЖНИКА ПРОДАДЕ БЪЛГАРИЯ СМЕНИХА ТРАСЕТО И НАПРАВИХА ВОЙНА.

    17:43 12.06.2026

  • 52 Хакан

    5 2 Отговор
    Аз харесвам колежката, смело и умно момиче.

    17:52 12.06.2026

  • 53 4567

    4 0 Отговор
    Дачков, не се косете, чалгата не може да се скрие. Тя затова е чалга, щото напира да се показва, както онова, което развява седемцветното знаме.

    17:53 12.06.2026

  • 54 Не може външната министърка да се

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Весел Патиланец":

    Облича както иска.Тогава да подава оставка и да отива на магистралата,за където е подходящо облечена.

    17:55 12.06.2026

  • 55 Братчетата на Бойко

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Порно":

    Изложи има две значения. В този случай, вероятно влагате смисъла - показа. Показа доста.

    17:56 12.06.2026

  • 56 Дорианке

    6 1 Отговор

    До коментар #49 от "Дориана":

    за дрескода на чалгарската е абсолютно прав! Уникална простакеса, биоложка! Това министерство трябва да се заема само от кариерни дипломати. Срам и позор за България. Не че и Радев е същият национален предател и позорник!

    17:56 12.06.2026

  • 57 Тая

    3 0 Отговор
    Не я харесвам защото не се облеча стилно, според поста си , плюят непрекъснато Мария Захарова но тая жена е винаги перфектно облечена .

    17:58 12.06.2026

  • 58 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Прав е дачков - предоговаряме":

    Когато България вземе нещо на концесия в Турция, тогава може да се повдигат такива теми за обсъждане.

    18:11 12.06.2026

  • 59 коко

    1 1 Отговор
    Не се сърдете на министърката,тя не е по-умна на шефа си.

    18:17 12.06.2026

  • 60 хмммм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Борис Джонсън е англичанин, ако той е от турски произход какви са тогава анатолските турци?

    18:20 12.06.2026

  • 61 бабачков

    0 0 Отговор
    искам яки анадолци!

    18:21 12.06.2026

  • 62 Факт

    2 0 Отговор
    Момата от сандански с 120 дипломи е от котилото на Слави, известен с големия български хит ще ти скъсам г... , между другото и избори спечели

    18:27 12.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Само сравнете

    0 0 Отговор
    Обреклото на турците с нашенците във външно и президентството. ПЪЛЕН ПОТРЕС. 🤮

    18:30 12.06.2026