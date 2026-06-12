Явор Дачков: След "Боташ" дали да не дадем на концесия на Турция и външната политика на България

Добре е да се помисли сериозно върху възможността срещу предоговарянето на договора с "Боташ" дали да не дадем на концесия на Турция и външната си политика. Да я дадем в ръцете на сериозни хора със сериозни намерения. На мъже с характер и мотивация.
За това призова във "Фейсбук" Явор Дачков.
Освен магистралите, да ни оправят малко и чалгаджийската физиономия, че е срамота.
Трябва да си напълно малоумно същество, за да заголиш рамо на Хакан Фидан и да отвориш баджак по време на дипломатическа среща с един от най-сериозните политически мъже в Европа, а и в света. Да не говорим, че това е недопустимо по принцип в която и да е сериозна професия.
Не искам и да си помисля какво му е минало за секунда през главата на Фидан, но едва ли е било нещо, което да не знае по принцип за тази територия.
Това население живее в пълна безотговорност, въобще не знае къде се намира и с кого говори.
Простотията и глупостта в България са добили такива размери, че няма никакво значение какви икономически мерки и социални реформи ще се предприемат, ако спешно не започне борба с тях - брутално и без никаква милост. В стила на свети цар Борис.
Нищо и никога няма да мръдне тук, докато не започне истинска гражданска война с простотията и гражданите не я спечелят. По този въпрос отдавна съм песимист и нямам никакви очаквания, но от време на време ми кипва и се лекувам с тези статуси, които после трия, защото са писани със страст, а страстта е болест.
Все едно.
Външните министри на България се посочват любезно от ЕС, а до скоро и от посолството. От години е така. България никога не е имала самостоятелна външна политика, а е слушала Хитлер, Сталин, Буш и Брюксел – който там управлява, а дипломацията ни винаги е миришела на заводски стол. „Мисия Лондон“ е положението. Да се очакват чудеса от външния министър е повече от наивно, но все пак е добре да се поддържа някаква имитация на професионализъм. Нещо като да се научим как да ходим облечени на срещи.
Това глупаво момиче, което рецитира като папагал заучени клишета, е избрано по форма̀та на Кая Калас и сие. Впрочем в момента в Европа се чудят как да разкарат Кая Калас заради некадърност и неадекватност и скоро ще го направят, защото ЕС няма да влезе в по-задънена улица от тази.
Не знам обаче защо ние продължаваме да копаем дъното на неадекватността и да си доказваме, че винаги може да е и по-зле.
Румен Радев не трябва да се притеснява да сменя бързо министри и да прави рокади без да мисли как ще се отрази на имиджа му. На Борисов светкавичната реактивност и моменталната смяна на хора, които са направили гаф му беше едно от положителните качества и затова управлява дълго.
Засега гафовете на ПБ са от повърхностен и имиджов характер, което лесно се отстранява със смени като във футбола. Ако обаче се оставят на инерцията и не реагират на такива глупости, ще сбъркат много сериозно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #60
16:02 12.06.2026
2 Мунчо - Пеевски = БОТАШ
Цялата структура на ДПС в Нови пазар напуска партията. Досегашните съветници от формацията ще се обявят за независими на следващата сесия на местния парламент.
Всички 26 членове напуснаха Общинския съвет на ДПС Нови пазар и на практика структурата вече не съществува. Веднага след изборите оставка, заради слабите резултати, е подал и общинският председател Талиб Исмаил.
"Причина да вземем колективно решение да напуснем партията е неодобрение и сериозна критика срещу политиката на ръководството на партията,също така и незадоволителните резултати на парламентарните избори. Информацията с която разполагаме е че лидера на партията Пеевски води тайни преговори с ПБ за своето оцеляване а структурите са захвърлени на произвола“, уточняват напусналите. Вече е уведомен Областният съвет на ДПС Шумен и централното ръководство на партията.
Сред напусналите са всички кметове на населени места в община Нови пазар.
Група на ДПС вече не съществува и в Общинския съвет /ОС/ в Нови пазар. Седемте общински съветници с декларация се обявиха за независими. Документът вече е входиран в ОС и ще бъде прочетен на редовната сесия в края на този месец.
Първата структура в страната, която напусна ДПС, е тази в община Кирково.
Коментиран от #7, #28
16:03 12.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Това е турско пор...
16:03 12.06.2026
5 Сила
Какво очаквате , да има визия и стил ...?!?
За интелект въобще и не става дума ....
16:04 12.06.2026
6 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?
Късата карабина костя се отчете, шивиков и шадраванчик как се изказаха ?! 🤣
16:04 12.06.2026
7 Прав сте
До коментар #2 от "Мунчо - Пеевски = БОТАШ":А имаше един низвергнат трoляк на славуца учиндолска който преди да бъде пометено предишното управление ревеше че не искал избори защото ДПС на пеевски щял да ги спечели хахаха😂🤣😅😅😆
16:05 12.06.2026
8 Ама нали до вчера твърдяха, че
Защо ще го предоговарят?
Коментиран от #17, #20
16:05 12.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Весел Патиланец
не е истина какви глупости е избълвал!
Нормално е жена да се обличакакато иска, не е нормално да е пияна и разголена като Минка Захарова, но все пак малко по-нормално, не като консомолец!
Коментиран от #54
16:07 12.06.2026
11 Руски шпионин
Тези двамата на снимката, сега ще се договарят, как това да става по лесно!
16:07 12.06.2026
12 Читател
16:08 12.06.2026
13 Баламата
Или Дани Митов? Малиии ...ще питам мама
Коментиран от #19
16:08 12.06.2026
14 По-добре
Коментиран от #18
16:08 12.06.2026
15 Хакана събрал очите на Х
Коментиран от #30
16:09 12.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 За утре
До коментар #8 от "Ама нали до вчера твърдяха, че":Просто нямаш друг...да си наясно,де
16:10 12.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ами като гледаме,
До коментар #13 от "Баламата":боташите успешно продължавате още от същите бандитски традиции във всичко.
Коментиран от #21
16:11 12.06.2026
20 Бай Араб
До коментар #8 от "Ама нали до вчера твърдяха, че":Договора е супер печеливш , даже това е пример за чиста печалба за БОТАШ.
16:13 12.06.2026
21 Така де
До коментар #19 от "Ами като гледаме,":България плаща ежедневно на турската компания „Боташ“ по около 1,05 млн. лева (общо над 600 млн. лв. до средата на 2025 г.) по силата на 13-годишния газов договор. Тези суми се дължат основно като фиксирани такси за резервиран капацитет и достъп до терминали за втечнен газ, без реално да се внасят пълните обеми природен газ.
ЧЕСТИТО ВИ БЪЛГАРИ.
16:13 12.06.2026
22 Факт
Коментиран от #32
16:14 12.06.2026
23 лошоооо Седларов
16:14 12.06.2026
24 Късно е
Цветно е
16:14 12.06.2026
25 Чиба, кьопек
До коментар #18 от "Чиба, nocepko !":на теб ще ти трябва буква да си научиш майчиния език, читак потен
16:14 12.06.2026
26 Микробиоложката
Коментиран от #29
16:14 12.06.2026
27 Селска хитруша
16:16 12.06.2026
28 Обаче колко вярно се оказа
До коментар #2 от "Мунчо - Пеевски = БОТАШ":Че всичко до което се докосне свиня пеев отива в небитието. Булгартабак ,КТБ. ЛаФка,сега ДПС. На миналите избори ДПС имаше най ниския резултат в историята си 220 хил.гласа а предишния най нисък беше 2017 г.- 318 хил.гласа защото ДОСТ им бяха взели 100 хиляди а миналата седмица Маркет Линкс им даде вече 5% и на границата за влизане. Поне едно хубаво нещо да направи свиня пеев в своя жалък живот - да затрие етническата партия.
Коментиран от #43
16:18 12.06.2026
29 Макробиологично оръжие
До коментар #26 от "Микробиоложката":ще ги умори с воня на втасала консерва скумрия.
16:19 12.06.2026
30 Сталин
До коментар #15 от "Хакана събрал очите на Х":По неписан закон всички външни министри са от племето с малките шапки,видиш ли външен министър значи е от талмудистите
Коментиран от #34
16:20 12.06.2026
31 Вдигайте гълъбите
16:21 12.06.2026
32 айсик тир
До коментар #22 от "Факт":Каква му е вината според теб. Кажи, не говори с недомлъвки. Това, че не хвали Кая Калас, Урсула, Мерц, Макрон, Зеленски, Денков, божанов, мирчев, кокорчо, борисов. Това ли му е вината. Кажи коя му е вината. Вината му е че отначало беше с костовци, но после се изправи.
Коментиран от #41
16:22 12.06.2026
33 Прав е дачков - предоговаряме
Коментиран от #58
16:22 12.06.2026
34 Другарят Ким съм
До коментар #30 от "Сталин":Сталине, възразявам! В КНДР ционисти няма!
16:24 12.06.2026
35 Дачковщина
16:28 12.06.2026
36 Свалят по три кожи от народа
Ние си ги избрахме пак.
16:29 12.06.2026
37 Джентълменът
За съжаление на българите в България ви е трудно да осъзнаете, че миграцията е еволюционен процес, който не може да бъде спрян, колкото и да се надъхвате вдин другимо. Между впрочем крайно националистическите партии и политици отлично съзнават този процес, както и че са безсилни пред него. Въпреки това продължават да ви надъхват с омраза, защото печелят от вашите емоции. Емоциите са гласове в урните, а гласовете гарантират на политиците охолен живот и безгрижно бъдеще. Но щом искате вярвайте им.
Ще ви кажа само, че от 15 години живея във Великобритания. Ежедневно съм се сблъсквал с британският краен национализъм, защото той е навсякъде. Но тези хора нищо не промениха освен, че тровят душите си. Брекзит не спря легалната имиграция. За сметка на това увеличи в пъти нелегалната такава.
На изпроводяк ще ви светна за още нешо - британските националисти не гледат на нас българите по-различно от на останалите имигранти на Острова. Даже тях донякъде ги приемат, защото заради колониализма познават културата им от векове. Нас ни мразят, заради общото ни минало с руснаците. Та по-полека с епитетите, които в България с лекота лепите на представителите на бившите колонии на Острова, понеже британските националисти гледат на българи и румънци с ощ
16:30 12.06.2026
38 Цвете
16:30 12.06.2026
39 На среща
16:33 12.06.2026
40 До голяма степен е прав
16:34 12.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ПБ-Партия БО(га)ТАШ
БЕЗ КОМЕНТАР
16:37 12.06.2026
43 Много я търпяхме
До коментар #28 от "Обаче колко вярно се оказа":Лошото е, че много милиарди ни коства тая етническа (кгб/дс) така наречена партия!
16:40 12.06.2026
44 Баш Майстора
16:49 12.06.2026
45 Порно
Коментиран от #55
16:50 12.06.2026
46 Обикн. читателка
16:53 12.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 мучо
17:17 12.06.2026
49 Дориана
Коментиран от #56
17:25 12.06.2026
50 Хм…
17:26 12.06.2026
51 ВСИЧКИ СРЕЩУ РАДЕВ
17:43 12.06.2026
52 Хакан
17:52 12.06.2026
53 4567
17:53 12.06.2026
54 Не може външната министърка да се
До коментар #10 от "Весел Патиланец":Облича както иска.Тогава да подава оставка и да отива на магистралата,за където е подходящо облечена.
17:55 12.06.2026
55 Братчетата на Бойко
До коментар #45 от "Порно":Изложи има две значения. В този случай, вероятно влагате смисъла - показа. Показа доста.
17:56 12.06.2026
56 Дорианке
До коментар #49 от "Дориана":за дрескода на чалгарската е абсолютно прав! Уникална простакеса, биоложка! Това министерство трябва да се заема само от кариерни дипломати. Срам и позор за България. Не че и Радев е същият национален предател и позорник!
17:56 12.06.2026
57 Тая
17:58 12.06.2026
58 хмм
До коментар #33 от "Прав е дачков - предоговаряме":Когато България вземе нещо на концесия в Турция, тогава може да се повдигат такива теми за обсъждане.
18:11 12.06.2026
59 коко
18:17 12.06.2026
60 хмммм
До коментар #1 от "честен ционист":Борис Джонсън е англичанин, ако той е от турски произход какви са тогава анатолските турци?
18:20 12.06.2026
61 бабачков
18:21 12.06.2026
62 Факт
18:27 12.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Само сравнете
18:30 12.06.2026