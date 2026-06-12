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Петте тезиса на Юлиан Попов, че Гърция иска дългосрочно споразумение за водата на река Арда

Петте тезиса на Юлиан Попов, че Гърция иска дългосрочно споразумение за водата на река Арда

12 Юни, 2026 10:00 875 10

  • арда-
  • вода-
  • река-
  • гърция-
  • юлиан попов-
  • мнение-
  • репарации-
  • водна репарация

Псевдонационалистичното раздухване на казуса “нашите реки ги даваме на гърците, а ние нямаме вода” е напълно несъстоятелно, дълбоко вредно

Петте тезиса на Юлиан Попов, че Гърция иска дългосрочно споразумение за водата на река Арда - 1
Снимка: БГНЕС
Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите
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Пак се надига гневна Фейсбук вълна, че Гърция иска дългосрочно споразумение за водата на река Арда. Нека дам малко обяснения за тези, които грабват байраците да защитават националния интерес. Бях ръководел на комисията, която изготви българската позиция по въпроса за Арда през 2023-24, припомня във "Фейсбук" бившият служебен екологичен министър Юлиан Попов.

1. Никога през 60 годишния период на репарационното споразумение между България и Гърция България не е пускала към Гърция повече вода от Арда, отколкото е нейния естествен отток. Нито една година. Независимо, че преди 1989 година България е напоявала 25 пъти (!) повече земя, отколкото напоява сега, а населението ни е било близи 3 милиона повече.

2. Часовият и сезонният контрол е предмет на допълнителна уговорка, за която на България в момента и се плаща.

3. Възможният по-нисък отток на реките е естествено включен във всяко споразумение, включително и в споразумението от 1964 година, така че при екстремни случаи Българският интерес е напълно защитен.

4. Оттокът на Арда няма абсолютно нищо общо с режима на водата в Плевен и на други места, феномен, който се дължи почти изцяло на лошо управление и лоша инвестиционна политика.

5. Всяко споразумение е поне двустранно и си зависи от нас колко умело бихме могли да го договорим. Всички реални притеснения, условности, климатични сценарии и вариации, връзка между оттока на реката и енергийната ни система, без проблем могат да се включат в едно бъдещо споразумение. Гръцката страна знае и приема този прост факт.

Псевдонационалистичното раздухване на казуса “нашите реки ги даваме на гърците, а ние нямаме вода” е напълно несъстоятелно, дълбоко вредно, откъдето и да го погледнеш и е движено основно от страст за внимание, от некомпетентност или хибридни подкладки (да използвам любима дума на Захари Стоянов).


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    80 години репарации на Гърция стигат.

    Коментиран от #3

    10:03 12.06.2026

  • 2 Аз вече имам едно правило

    11 1 Отговор
    Хижар ли си никаква вяра неможе да ти се има

    А ти си точно такъв

    10:05 12.06.2026

  • 3 келнер

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Що си не гледаш у твойто канче?

    Коментиран от #5

    10:08 12.06.2026

  • 4 И защо

    8 2 Отговор
    България да има интерес от дългосрочно споразумение когато е ясно че района ни става все по сух?! След време водата може да е като злато.....и какво правим с договора тогава?! А дългосрочно виждаме как е защитен интереса на България например със златото....та дори им удължихме концесията на Дънди и намалихме концесионното им задължение

    10:09 12.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "келнер":

    Точно от моето канче сипват на Данайците.

    10:14 12.06.2026

  • 6 6135

    5 2 Отговор
    Предатели!
    Започнете строежа на още един язовир по Арда и гърците веднага ще клекнат на други цени и количествота.

    Коментиран от #10

    10:21 12.06.2026

  • 7 Боташ

    2 3 Отговор
    Кой ще гепи рушветите?

    10:28 12.06.2026

  • 8 Мдаа

    3 0 Отговор
    Петте тезиса на държавата-мащеха: 1. Некадърност; 2. Чуждопоклонничество; 3. Корупция; 4. Престъпност; 5. Бедност

    10:29 12.06.2026

  • 9 и рибар съм

    3 1 Отговор
    Последното хидросъоръжение на река Арда е язовир Ивайловград. Водата от него се изпуска през ВЕЦ Ивайловград, собственост на Националната електрическа компания. От ВЕЦ-а водата излиза на ниво +50 м. н.м.р. и се оттича към Гърция. Границата е на 4 км. Ако някой иска да ползва тази вода ще трябва да я напомпи на височината на хребета и да си я прехвърли към полето, което иска да напоява. Само че там районът е планински и такива полета няма. Следващото поле е чак в Гърция. Затова сме направили споразумение с гърците да им регулираме оттока, за да не ги наводнява, пък и ние да извлечем някаква полза.

    За успокоение на патреотите ще кажа, че през лятото река Арда е много слаба и напояването в долна Тракия с речна вода става невъзможно.

    10:35 12.06.2026

  • 10 6136

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "6135":

    Язовир си има. Може да му се изгребе тинята, че доста се е затлачил.

    10:38 12.06.2026