Радикална промяна за ромите: какво планира Петер Мадяр?

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Това бе един от най-вълнуващите моменти при смяната на властта в Унгария: на 9 май 2026 г., след като новият парламент в Будапеща тържествено встъпва в длъжност, група деца в бели ризи влизат в пленарната зала на величествената сграда. Повечето от тях - роми. Те пеят и свирят на тамбури - инструменти, подобни на мандолини. Не просто някаква песен, а неофициалния химн на унгарските роми: "Зелена е гората, зелен е хълмът".

Мадяр спази обещанието си

Много депутати се просълзяват. Както и много от десетките хиляди хора, които отвън на парламентарния площад на големи екрани следят символичната смяна на властта. Сред тях е и Аладар Хорват, един от най-известните унгарски активисти за граждански права на ромите. Хорват е един от първите ромски депутати в Унгария след края на комунистическата диктатура през 1990 г. Той казва: "И на мен ми се напълниха очите със сълзи. Усещането беше като че ли най-накрая се прибираме у дома."

С това детско представление новият унгарски премиер Петер Мадяр изпълни едно свое лично обещание - през ноември 2025 г. при посещение в селцето Шикешд в Южна Унгария той се запозна с мандолинния ансамбъл и обеща на децата да ги покани в парламента, ако партията му "Тиса" спечели изборите.

На церемонията на 9 май имаше и още един емоционален момент: след учредяването на новия парламент на стълбището пред входа на сградата ромската изпълнителка и лесбийка Ибоя Ола изпълни меланхолично-патриотичната песен "Има една страна - Унгария". Години наред певицата беше атакувана от националисти, на които тази песен им е трън в очите. Мадяр обаче беше поканил и нея, а след изявата ѝ той я прегърна.

Исторически момент в Европа

Новият унгарски министър-председател демонстрира изключително чувство за символите в политиката. Понякога с това той пише история: събитията от 9 май във и пред унгарския парламент представляват исторически момент за ромите в Унгария, а също и в Европа. Никога преди в европейската история представители на това малцинство не са били включвани толкова демонстративно в символичния момент на смяната на властта. Това се случва в момент, който маркира края на 16 години авторитарен режим в Унгария - този на Виктор Орбан, за когото антициганизмът беше характерен.

Но това не беше само един символен жест - в парламентарната група на "Тиса" има четирима депутати от ромски произход. Един от тях - Кристиан Кьосеги, педагог и дългогодишен директор на училище, беше избран за заместник-председател на парламента. Той стана първият ром в унгарската история, заемал тази позиция.

Премиерът Мадяр вече неколкократно се е изказвал остро срещу антициганизма. В парламента той осъди фракцията на крайнодясната партия "Нашата родина", защото на 9 май тя демонстративно напусна пленарната зала точно по време на изпълнението на детския мандолинен ансамбъл. "Срамувайте се!", обърна се той към депутатите. Да обръщаш гръб на деца заради техния произход е неприемливо, допълни новият премиер.

Ромите се надяват на радикална промяна

За унгарските роми всичко, което се случва от 9 май 2026 г. насам, е от голямо значение - усеща се радикална промяна в тона. В страната официално живеят около 300 000, а според неофициални оценки - до 800 000 роми. При режима на Орбан те бяха колективно дискредитирани от най-високите етажи с многобройни, ужасяващи дискриминативни изказвания.

Самият Орбан обяви "новата си политика по отношение на ромите" през 2012 г. на конгрес по темата, като заяви, че "всеки трябва да работи", защото "не може да се живее от престъпност". През януари 2026 г. тогавашният министър на транспорта Янош Лазар нарече ромите "вътрешен резерв" на работна ръка, който трябва да бъде "използван", за да "почистват изцапаните тоалетни в междуградските влакове".

От социално-икономическа гледна точка през последните 16 години голямото мнозинство от ромите разви дълбока кастоподобна система на държавна зависимост в периферията на обществото. Възрастните роми бяха принудени да участват в т.нар. общински работни програми, които се оказаха задънена улица на пазара на труда. За много ромски деца и младежи се затвърди системата на дискриминация и сегрегация в училище. По време на избори ромите бяха систематично подкупвани, за да гласуват за партия "Фидес". А корумпирани ромски политици се грижиха политиката на Орбан да бъде легитимирана.

Мадяр и неговата партия "Тиса" обещават да сложат край на тези практики. В предизборната програма на "Тиса" има отделна глава, посветена на този въпрос. В нея се посочва, че системата на Орбан презира ромите и не вярва в тях. "Партията "Тиса" мисли по друг начин", се казва в текста. Програмата обявява, че ще преобразува общинските работни програми, ще сложи край на сегрегацията в училищата и ще осигури по-добри жилищни условия и здравно обслужване за ромите.

Всичко това не е ново - социалнолибералните унгарски политици обещаваха подобни неща още преди десетилетия. Но на намеренията на консервативния Петер Мадяр се гледа сериозно.

Мадяр може да се нареди сред "големите държавници"

Въпреки това някои известни личности от унгарската ромска общност предпочитат засега да изчакат, за да видят дали промяната в тона ще бъде последвана и от действия. Така например сред държавните секретари в правителството на Мадяр не намери място нито един ром или ромка. Активистът за граждански права Аладар Хорват посочва, че ромите са включени само частично в консултациите с новото правителство. "Въпросът е дали ще има козметични промени в системата или промяна на системата?", казва той пред ДВ.

"Много зависи от Петер Мадяр. Ако успее да убеди мнозинството, че ромите са точно толкова унгарци, колкото и всички останали унгарци, тогава той ще се нареди сред големите държавници", подчертава правозащитникът.

Автор: Кено Верзек