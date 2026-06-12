Лияна Панделиева: Поколение без инстинкт за самосъхранение - родителите са първите виновни

Преди години бях в Централна реанимация на Пирогов заради репортаж, но вниманието ми привлече момченце - дребен, малко пухкав - с жестоко разбито лице с кървави белези през цялото лице и почти унищожен нос. Попитах дали е жертва на катастрофа, но онова, което ми разказаха ми обърна сърцето.
Детето било на 14 години. Поискало от баща си ключовете на семейната кола да я покара малко. Бащата казал, че това няма как да се случи, докато не навърши 18 и темата приключила. Младежът обаче, бесен, че не му угаждат, решил да отмъсти на цялото си зло семейство и се самоубие като си взриви главата. Налапал пиратка, която наистина избухнала в устата му. Няма нужда да казвам какви поражения е нанесла в цялата устна кухина, гърлото, хранопровода. Момчето беше в съзнание и всеки ден търпеше ужасяващи процедури с които чистеха съсиреци и лекуваха сантиметър по сантиметър унищоженото.
Родителите идвали всеки ден и всеки ден ридаели при вида на момчето си.
Истината е, че децата са способни на невероятни дивотии, но от друга страна инстинктът за самосъхранение също се възпитава като ценност.
Смъртта на 15-годишното дете преди три дни, което се блъсна челно в друг автомобил само ден след смъртта на 17-годишен, е част от цялостна диагноза и тя се отнася пряко до функционалната неграмотност на цели поколения.
Научихме, че детето взело ключовете от колата на баща си без негово знание и я подкарало, защото изпуснало училищния автобус и така искало да стигне навреме на училище.
Дори да допуснем, че версията е на 100% вярна и ученолюбието е в основата на подкарването на колата (а не фукане през приятели, че сам ще се докара до училище), смъртта на детето е резултат от цялостно неразбиране за основните правила в живота.
Първо някой вече е научил момчето да шофира и най-вероятно това или бащата, или близък роднина. "Е - ко, толко - нека аз го науча, че да знае и да може!"
Втори проблем: никой и никога не е учил момчето на отговорно поведение - той е шофирал и без колан и това е причината да е мъртъв - мъжете от отсрещната кола са ранени, но живи.
Трети проблем: системната игра на електронни игри и възможността да имаш "животи" отново и отново, размива представата за реалните рискове.
Четвърти проблем: липса на родителски авторитет. Когато едно дете общува пълноценно с родителите си, то е наясно за твърдите правела и ограничения. Липсата на мисъл за действие-последствие кара много деца да действат импулсивно, защото никога и никой не ги е карал да предвидят последствията - ами нали е дете.
Накрая всичко се връща към възпитанието и то от ранна възраст, когато редно и нередно се превръщат в житейски категории.
Невинните жертви на автомобилни катастрофи не се интересуват дали ги е смлял "социално слаб" с кола за двеста хиляди евро или дете, решило, че умее "да кара".
Вече говорим за поколенчески наследена безотговорност, най-често подсилена от родителите.
Няма как с тати да пресичате пешеходна пътека като карате велосипед и после някой да обясни на детето, че така нарушава законите и става много лесна жертва на незнанието си.
Няма как родители да учат децата си да шофират и после да са изненадани, че децата сами подкарват колата.
Не знам какви промени ще се случат в образованието, но ако не започне спешна работа по ограмотяване за базовите правила в живота, все повече психолози ще обясняват на осиротели класове защо още един техен съученик е загинал...
Това е най-страшната пробойна в целия процес на подготовка за живота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пенчо
13:04 12.06.2026
2 Зевс
13:04 12.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Тя беше на всички плакати през 1990-та❗
13:05 12.06.2026
4 ТАКА ЛИ ВЕ,ЛИЯНЧЕ...?!
Дето ни излъгахте и предадохте надеждите и вярата за по-щастлив и справедлив свят,след ерата на комунизма и Тодор Живков...!
А сам,като си спомня как ентусиазирано скачахме на жълтите павета,пред теб и Иван Костов...
Коментиран от #10
13:06 12.06.2026
5 Гле гле гле...
13:08 12.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
На 10.10.1989--та беше вътрешният преврат срещу Живков ❗
Тогава НЯМАШЕ НИКАКВИ МИТИНГИ❗
13:12 12.06.2026
8 времето е наше
Държавниците (ако ги има) трябва да организират достъпен детски спорт и достъпни творчески детски занимания в читалищата. Тогава изявите на подрастващите ще са в детски сфери.
13:12 12.06.2026
9 пери
13:15 12.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "ТАКА ЛИ ВЕ,ЛИЯНЧЕ...?!":Може да си скачАл, ама не си знаЯл, че
На 30 ноември 1989 г.
/20 дни след преврата/
Иван Костов, все още преподавател,
виж сам по какво,
пише статия във в.“Работническо дело“ – орган на ЦК на БКП❗🤔
Тя е със заглавие „Никаква отсрочка“ и накратко е в духа как БКП да се промени❗
Коментиран от #12
13:22 12.06.2026
11 Панделийката от плакатчетата на СъДъСъ
13:25 12.06.2026
12 Без име
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А през декември 1979г на кораба "Максим Горки ", край бреговете на Малта, се срещнаха Буш старши и Горбачов и Белязаният ни предаде на тепсия в ръцете на американците. Последвалото го знаем. Само Жан направи опит да се измъкнем. Безуспешен. Тогава Русия беше много слаба.
Коментиран от #16
13:28 12.06.2026
13 Летец Пешеходец
13:30 12.06.2026
14 n√Варна
13:30 12.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Без име
До коментар #12 от "Без име":Пиправка. 1989 г.
13:32 12.06.2026
17 Хмм
13:33 12.06.2026
18 Иван Асен
13:33 12.06.2026
19 Неприятната дърта кифла от сдс
13:35 12.06.2026
20 Байрактар"70
13:40 12.06.2026
21 шопо с търнокопо
13:41 12.06.2026
22 Вчера имаше статия от едно подобие
Аз ще кажа едно и два шамара са приемливи
Когато алтернативата е пиратка в устата
13:44 12.06.2026