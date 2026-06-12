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Лияна Панделиева: Поколение без инстинкт за самосъхранение - родителите са първите виновни
  Тема: Войната на пътя

Лияна Панделиева: Поколение без инстинкт за самосъхранение - родителите са първите виновни

12 Юни, 2026 13:00 894 22

  • лияна панделиева-
  • катастрофа-
  • образование-
  • възпитание-
  • деца-
  • мнение-
  • войната на пътя

Накрая всичко се връща към възпитанието и то от ранна възраст, когато редно и нередно се превръщат в житейски категории

Лияна Панделиева: Поколение без инстинкт за самосъхранение - родителите са първите виновни - 1
Снимка: БГНЕС
Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
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Преди години бях в Централна реанимация на Пирогов заради репортаж, но вниманието ми привлече момченце - дребен, малко пухкав - с жестоко разбито лице с кървави белези през цялото лице и почти унищожен нос. Попитах дали е жертва на катастрофа, но онова, което ми разказаха ми обърна сърцето.

Детето било на 14 години. Поискало от баща си ключовете на семейната кола да я покара малко. Бащата казал, че това няма как да се случи, докато не навърши 18 и темата приключила. Младежът обаче, бесен, че не му угаждат, решил да отмъсти на цялото си зло семейство и се самоубие като си взриви главата. Налапал пиратка, която наистина избухнала в устата му. Няма нужда да казвам какви поражения е нанесла в цялата устна кухина, гърлото, хранопровода. Момчето беше в съзнание и всеки ден търпеше ужасяващи процедури с които чистеха съсиреци и лекуваха сантиметър по сантиметър унищоженото.

Родителите идвали всеки ден и всеки ден ридаели при вида на момчето си.
Истината е, че децата са способни на невероятни дивотии, но от друга страна инстинктът за самосъхранение също се възпитава като ценност.

Смъртта на 15-годишното дете преди три дни, което се блъсна челно в друг автомобил само ден след смъртта на 17-годишен, е част от цялостна диагноза и тя се отнася пряко до функционалната неграмотност на цели поколения.

Научихме, че детето взело ключовете от колата на баща си без негово знание и я подкарало, защото изпуснало училищния автобус и така искало да стигне навреме на училище.

Дори да допуснем, че версията е на 100% вярна и ученолюбието е в основата на подкарването на колата (а не фукане през приятели, че сам ще се докара до училище), смъртта на детето е резултат от цялостно неразбиране за основните правила в живота.

Първо някой вече е научил момчето да шофира и най-вероятно това или бащата, или близък роднина. "Е - ко, толко - нека аз го науча, че да знае и да може!"

Втори проблем: никой и никога не е учил момчето на отговорно поведение - той е шофирал и без колан и това е причината да е мъртъв - мъжете от отсрещната кола са ранени, но живи.

Трети проблем: системната игра на електронни игри и възможността да имаш "животи" отново и отново, размива представата за реалните рискове.

Четвърти проблем: липса на родителски авторитет. Когато едно дете общува пълноценно с родителите си, то е наясно за твърдите правела и ограничения. Липсата на мисъл за действие-последствие кара много деца да действат импулсивно, защото никога и никой не ги е карал да предвидят последствията - ами нали е дете.

Накрая всичко се връща към възпитанието и то от ранна възраст, когато редно и нередно се превръщат в житейски категории.

Невинните жертви на автомобилни катастрофи не се интересуват дали ги е смлял "социално слаб" с кола за двеста хиляди евро или дете, решило, че умее "да кара".

Вече говорим за поколенчески наследена безотговорност, най-често подсилена от родителите.

Няма как с тати да пресичате пешеходна пътека като карате велосипед и после някой да обясни на детето, че така нарушава законите и става много лесна жертва на незнанието си.

Няма как родители да учат децата си да шофират и после да са изненадани, че децата сами подкарват колата.

Не знам какви промени ще се случат в образованието, но ако не започне спешна работа по ограмотяване за базовите правила в живота, все повече психолози ще обясняват на осиротели класове защо още един техен съученик е загинал...

Това е най-страшната пробойна в целия процес на подготовка за живота.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенчо

    14 2 Отговор
    лиянке, ми то вие сте родителите на това поколение! Да не са паднали от небето!?

    13:04 12.06.2026

  • 2 Зевс

    15 0 Отговор
    Не е точно така, едно време като правех глупости бащата такива задвратници ми вкарваше, че още помня всеки случай и повод. Сега не можело така, дори да му се караш не може, съответно растат разглезени келешчета.

    13:04 12.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор
    таА беше лЕцето на демокрацията❗
    Тя беше на всички плакати през 1990-та❗

    13:05 12.06.2026

  • 4 ТАКА ЛИ ВЕ,ЛИЯНЧЕ...?!

    14 0 Отговор
    Първите виновни,сте- ВИЕ!
    Дето ни излъгахте и предадохте надеждите и вярата за по-щастлив и справедлив свят,след ерата на комунизма и Тодор Живков...!
    А сам,като си спомня как ентусиазирано скачахме на жълтите павета,пред теб и Иван Костов...

    Коментиран от #10

    13:06 12.06.2026

  • 5 Гле гле гле...

    7 2 Отговор
    Гле кво става с една жена, когато никой не ще да я жули!

    13:08 12.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    И да знаете скъпи Gей-зита (00) , демокрацията НЕ започва от вас и не започна 1989-та❗
    На 10.10.1989--та беше вътрешният преврат срещу Живков ❗
    Тогава НЯМАШЕ НИКАКВИ МИТИНГИ❗

    13:12 12.06.2026

  • 8 времето е наше

    2 0 Отговор
    Констатациите са точни.
    Държавниците (ако ги има) трябва да организират достъпен детски спорт и достъпни творчески детски занимания в читалищата. Тогава изявите на подрастващите ще са в детски сфери.

    13:12 12.06.2026

  • 9 пери

    6 0 Отговор
    Родителите са отговорни за поведението на децата си в обществото, най-вече в училище. Ценности, възпитание, етични норми всичко това е супер изкривено или го няма вече. Масово всички живеят така, сякаш са единствени на тая планета, без да се съобразяват с никого и без да поемат отговорност за действията си. Последствията ги виждаме всички.

    13:15 12.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТАКА ЛИ ВЕ,ЛИЯНЧЕ...?!":

    Може да си скачАл, ама не си знаЯл, че
    На 30 ноември 1989 г.
    /20 дни след преврата/
    Иван Костов, все още преподавател,
    виж сам по какво,
    пише статия във в.“Работническо дело“ – орган на ЦК на БКП❗🤔
    Тя е със заглавие „Никаква отсрочка“ и накратко е в духа как БКП да се промени❗

    Коментиран от #12

    13:22 12.06.2026

  • 11 Панделийката от плакатчетата на СъДъСъ

    2 0 Отговор
    Айде, по случай "плодовете и благата на деморкацията ви" - двете пръстченца и да си ги бутнеш у дупцeтo!

    13:25 12.06.2026

  • 12 Без име

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А през декември 1979г на кораба "Максим Горки ", край бреговете на Малта, се срещнаха Буш старши и Горбачов и Белязаният ни предаде на тепсия в ръцете на американците. Последвалото го знаем. Само Жан направи опит да се измъкнем. Безуспешен. Тогава Русия беше много слаба.

    Коментиран от #16

    13:28 12.06.2026

  • 13 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Така е в "света на животните". Да си тъп олигофрен е опасно за живота.

    13:30 12.06.2026

  • 14 n√Варна

    1 0 Отговор
    К‘во възпитание да имат децата, дето родителите им са с ромско-пейзански манталитет?

    13:30 12.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    Пиправка. 1989 г.

    13:32 12.06.2026

  • 17 Хмм

    2 0 Отговор
    тези детски изпълнения винаги ги е имало, в училище се самоуби момиче, защото се влюби а той не ѝ обръща внимание, в тази възраст го правят, за да накажат тези, които са ги наранили - най-вече родителите

    13:33 12.06.2026

  • 18 Иван Асен

    1 0 Отговор
    Най-погрешната нагласа у родителите е, че децата ще ги възпитат в училище. Възпитанието зависи изцяло от семейството, а училището може само да му даде насоки и основа за бъдещето му професионално и житейско развитие. А приятелския кръг са тези които могат да те пратят в погрешната посока и това трябва зорко да се наблюдава и елиминира в зародиш. По цяла нощ съм изчитал всичката кореспонденция на дъщеря ми, трил съм приятелства, ограничавал съм контакти, връщал съм отговори по неприлични предложения и т.н. . Днес вече е отличен лекар.

    13:33 12.06.2026

  • 19 Неприятната дърта кифла от сдс

    1 1 Отговор
    Лъжата си е лъжа за винаги, а вие сте олицетворение на нея.

    13:35 12.06.2026

  • 20 Байрактар"70

    0 0 Отговор
    Това е ИСТИНАТА!

    13:40 12.06.2026

  • 21 шопо с търнокопо

    0 0 Отговор
    А кой научи децата, че първо са им правата и после евентуално задължения? И че строгия контрол е отживелица? Че и наказуем...Ограничения, наказания, шамара понякога, ауууу, колко страшно звучи, нали, демократи? А после що децата гинат, защото се мислят за недосегаеми, защото ВИЕ така им втълпихте! Защото направихте работното време на родителите цял ден, защото отнехте кръжоците и извънкласните занимания, освен ако не плащаш яко, защото пропагандирате как новите джензита били много по-умни от своите родители, какъв авторитет, да продължавам ли...

    13:41 12.06.2026

  • 22 Вчера имаше статия от едно подобие

    1 0 Отговор
    На жена че и един шамар не бил приемлив

    Аз ще кажа едно и два шамара са приемливи
    Когато алтернативата е пиратка в устата

    13:44 12.06.2026