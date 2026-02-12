Любомир Аламанов: Знаете ли какво е наркокомуна?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Знаете ли какво е наркокомуна?

Не, нека да започнем с друго.

Знаете ли какво е детето ви да е тежко наркозависимо? Да се променя пред очите ви, да губи себе си, да се превръща в непознат.

Знаете ли какви опустошенията нанася наркозависимостта на детето ви, на вас, на семейството?

Знаете ли какво е усещането на безпомощност да гледате страдащото си дете и да не знаете как да му помогнете? Да мислите, че полудявате от мъка и ужас?

Виждал съм тийнейджър, вързан за тръбите на радиатор да крещи в абстиненция, а майка му да плаче до него.

Това припомня във "Фейсбук" Любомир Аламанов.

Виждал съм наркозависим да пребива родителите си и да им взима последните пари, за да си купи нова доза.

Знам за майка, която се самоуби, защото не можеше повече да издържа на многогодишния кошмар и тормоз от наркозависимата си дъщеря.

Не знам дали може да си представите комбинацията от отчаяние, болка, ужас, самообвинение, страх и още много, която изпълва душите на близките на наркозависимите. Особено на близките на наркозависими деца.

Знам, че повечето ще си помислят "Това на мен не може да ми се случи!". Точно както при домашното насилие. Точно както беше и по време на ковид. Но ще се изненадате колко лесно може да стане. Ще се изненадате колко много деца употребяват наркотици. И колко от тях не могат да спрат.

Едно време беше по-трудно да се намери хероин. Не особено трудно де, всички знаеха дилърите, даже и милиционерите. Днес е още по-лесно - различна синтетика, интернет, мобилни комуникаци, всичко е на един клик разстояние.

Връщаме се на първия въпрос с директен отговор. Наркокомуните са места, често по-далеч от големите градове, където деца или младежи отиват, в последен отчаян опит да се отърват от наркозависимостта. В тези места не само се преодолява физическата пристрастеност, но и се прави опит да се лекуват душата, ума и сърцето на наркозависимите. За да може да имат шанс за живот. За да може да устоят на повика на наркотиците.

В наркокомуните зависимите се крият от дилърите, полагат физически труд, за да укрепне тялото, правят се сесии с опитни хора, които да върнат разума, а често има духовни практики, за да се излекува душата и да се даде друг хоризонт.

В България преди години имаше няколко наркокомуни, но част от тях се разпаднаха поради липса на средства, или поради вътрешни проблеми, или поради драми с местно население, които не ги искат, или поради пробиви, т.е. наркодилърите са се добрали до зависимите, или даже са били повикани от тях. По едно време бяха нашумели наркокомуните в Испания - далеч от тук, добър климат, а и все пак в Европа. Не знам как е сега, последните години не съм проверявал.

Основният въпрос е защо родители биха изпратили децата си в Испания или по-далеч, където няма да имат връзка с тях. Отговорът е: от отчаяние. Тежко, ужасно, непреодолимо отчаяние. И страх. Най-ужасния страх - за живота на децата им.

Защото не виждат друг изход, защото няма какво друго да направят. И най-вече защото държавата не си е свършила работата. На няколко нива:

- липсва превенция или ако я има, то е на плачевно ниво. Информационните кампании, които съм виждал са потресаващи.

- лесна достъпност до нарко-вещества.

- падаща долна граница на възрастта, в която за първи път се опитват наркотици.

- липса на адекватна грижа за наркозависимите.

- липса на последващи сесии и терапии за наркозависими, които искат да се лекуват.

- лесна възможност за рецидив.

За всичко това вина носят много институции - МЗ, МОН, МВР, полиция, прокуратура и т.н. Няколкото болници, които приемат наркозависими, са крайно недостатъчни. И са предимно психиатрии. След излизането от там вероятността за рецидив е огромна. Дилърите чакат и веднага атакуват.

На целия този фон на политическа безхаберност, наркокомуните изглеждат като последна възможност да се спаси живота на наркозависимо дете от страна на отчаяните родители. А НПО-тата само помагат там, където не достига държавен капацитет. Защото иначе децата ще умират по градинките, или по апартаментите, или по изоставени сгради и строежи.

Това е.

(Постът е само информативен, няма нищо общо с нищо общо, не претендира за изчерпателност. Само разказва за ужаса, отчаянието и тежките решения. Снимката е илюстративна, от една наркокомуна.)

Не знам дали знаете, но Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ) е създадена през 2008 г. от Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“. Т.е. е НПО. Повече може да видите тук: https://www.drugsinfo-bg.org/ и тук: https://www.solidarnost-bg.org/ .

Те, както и Национална мрежа за децата, както и много други организации, са се посветили на спасяването на деца в риск.

Един линк от времето, когато бТВ беше различна и правеше репортажи за наркокомуни, които спасяват наркозависими: https://btvnovinite.bg/36573-31_mladeji_se_lekuvat_v…

И един линк от Шоуто на Слави, представящ религиозно НПО, което спасява наркозависими. То е от времето, когато хората на Слави одобряваха НПО-тата, посветени на спасяване на животи, а не говореха гнусотии от парламентарната трибуна: https://youtu.be/Oth_WWLfLx0?si=wqbdHSnRCOyYw8Zf

