Любомир Аламанов: Знаете ли какво е наркокомуна?

Любомир Аламанов: Знаете ли какво е наркокомуна?

12 Февруари, 2026 14:03

Знаете ли какво е усещането на безпомощност да гледате страдащото си дете и да не знаете как да му помогнете? Да мислите, че полудявате от мъка и ужас?

Снимка: БГНЕС
Любомир Аламанов
Знаете ли какво е наркокомуна?

Не, нека да започнем с друго.

Знаете ли какво е детето ви да е тежко наркозависимо? Да се променя пред очите ви, да губи себе си, да се превръща в непознат.

Знаете ли какви опустошенията нанася наркозависимостта на детето ви, на вас, на семейството?

Знаете ли какво е усещането на безпомощност да гледате страдащото си дете и да не знаете как да му помогнете? Да мислите, че полудявате от мъка и ужас?

Виждал съм тийнейджър, вързан за тръбите на радиатор да крещи в абстиненция, а майка му да плаче до него.

Това припомня във "Фейсбук" Любомир Аламанов.

Виждал съм наркозависим да пребива родителите си и да им взима последните пари, за да си купи нова доза.

Знам за майка, която се самоуби, защото не можеше повече да издържа на многогодишния кошмар и тормоз от наркозависимата си дъщеря.

Не знам дали може да си представите комбинацията от отчаяние, болка, ужас, самообвинение, страх и още много, която изпълва душите на близките на наркозависимите. Особено на близките на наркозависими деца.

Знам, че повечето ще си помислят "Това на мен не може да ми се случи!". Точно както при домашното насилие. Точно както беше и по време на ковид. Но ще се изненадате колко лесно може да стане. Ще се изненадате колко много деца употребяват наркотици. И колко от тях не могат да спрат.

Едно време беше по-трудно да се намери хероин. Не особено трудно де, всички знаеха дилърите, даже и милиционерите. Днес е още по-лесно - различна синтетика, интернет, мобилни комуникаци, всичко е на един клик разстояние.

Връщаме се на първия въпрос с директен отговор. Наркокомуните са места, често по-далеч от големите градове, където деца или младежи отиват, в последен отчаян опит да се отърват от наркозависимостта. В тези места не само се преодолява физическата пристрастеност, но и се прави опит да се лекуват душата, ума и сърцето на наркозависимите. За да може да имат шанс за живот. За да може да устоят на повика на наркотиците.

В наркокомуните зависимите се крият от дилърите, полагат физически труд, за да укрепне тялото, правят се сесии с опитни хора, които да върнат разума, а често има духовни практики, за да се излекува душата и да се даде друг хоризонт.

В България преди години имаше няколко наркокомуни, но част от тях се разпаднаха поради липса на средства, или поради вътрешни проблеми, или поради драми с местно население, които не ги искат, или поради пробиви, т.е. наркодилърите са се добрали до зависимите, или даже са били повикани от тях. По едно време бяха нашумели наркокомуните в Испания - далеч от тук, добър климат, а и все пак в Европа. Не знам как е сега, последните години не съм проверявал.

Основният въпрос е защо родители биха изпратили децата си в Испания или по-далеч, където няма да имат връзка с тях. Отговорът е: от отчаяние. Тежко, ужасно, непреодолимо отчаяние. И страх. Най-ужасния страх - за живота на децата им.

Защото не виждат друг изход, защото няма какво друго да направят. И най-вече защото държавата не си е свършила работата. На няколко нива:

- липсва превенция или ако я има, то е на плачевно ниво. Информационните кампании, които съм виждал са потресаващи.

- лесна достъпност до нарко-вещества.

- падаща долна граница на възрастта, в която за първи път се опитват наркотици.

- липса на адекватна грижа за наркозависимите.

- липса на последващи сесии и терапии за наркозависими, които искат да се лекуват.

- лесна възможност за рецидив.

За всичко това вина носят много институции - МЗ, МОН, МВР, полиция, прокуратура и т.н. Няколкото болници, които приемат наркозависими, са крайно недостатъчни. И са предимно психиатрии. След излизането от там вероятността за рецидив е огромна. Дилърите чакат и веднага атакуват.

На целия този фон на политическа безхаберност, наркокомуните изглеждат като последна възможност да се спаси живота на наркозависимо дете от страна на отчаяните родители. А НПО-тата само помагат там, където не достига държавен капацитет. Защото иначе децата ще умират по градинките, или по апартаментите, или по изоставени сгради и строежи.

Това е.

(Постът е само информативен, няма нищо общо с нищо общо, не претендира за изчерпателност. Само разказва за ужаса, отчаянието и тежките решения. Снимката е илюстративна, от една наркокомуна.)

Не знам дали знаете, но Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ) е създадена през 2008 г. от Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“. Т.е. е НПО. Повече може да видите тук: https://www.drugsinfo-bg.org/ и тук: https://www.solidarnost-bg.org/ .

Те, както и Национална мрежа за децата, както и много други организации, са се посветили на спасяването на деца в риск.

Един линк от времето, когато бТВ беше различна и правеше репортажи за наркокомуни, които спасяват наркозависими: https://btvnovinite.bg/36573-31_mladeji_se_lekuvat_v…

И един линк от Шоуто на Слави, представящ религиозно НПО, което спасява наркозависими. То е от времето, когато хората на Слави одобряваха НПО-тата, посветени на спасяване на животи, а не говореха гнусотии от парламентарната трибуна: https://youtu.be/Oth_WWLfLx0?si=wqbdHSnRCOyYw8Zf

Спокоен ден!


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Петрохан е българският остров на Епщайн.Подбират от хиляди деца такива със зависимости и ги пускат на политици и бизнесмени и после ги изнудват.

    14:05 12.02.2026

  • 2 на български

    3 1 Отговор
    се казва народно събрание

    14:05 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кой му дреме

    11 3 Отговор
    а мевере и данс се убиха да лъжат простите ганчуфци как будизма бил екстремистка и педофилска религия като исляма

    14:06 12.02.2026

  • 7 Едно време имаше ТВУ-та!

    9 0 Отговор
    Гьостерицата, после в тухларната и ще забравят за всякакви наркотици!

    14:06 12.02.2026

  • 8 Всичко дойде от училището

    10 2 Отговор
    Криворазбраната демокрация!

    14:08 12.02.2026

  • 9 Чалга поколението идва!

    9 2 Отговор
    Тотално сбъркано и неграмотно!
    Господ да пази България!

    14:10 12.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    9 3 Отговор
    Мале, мале, мале!!
    Тоя е ясен, че го хрантути някое НПО, но защо не каже какъв процент от тия дето са били в комуна са се излекували за винаги? Няма бивш наркоман, както няма и бивш хомосексуалист, неуважаеми господине!
    Тоя иска да каже, че най-добре е такива деца да ги лекуват ЛАМИ чрез "инжектиране на семенна течност" през ЗАДНАТА ЧАКРА ли?
    Е такива като тоя трябва да ги ядат прасетата в Белене!!!

    14:13 12.02.2026

  • 12 знам това е наказанието

    5 1 Отговор
    за богатите дето ни съсипаха икономически и психически

    14:13 12.02.2026

  • 13 Матросов

    7 0 Отговор
    Тоя дали не се опитва да внуши че петровханци са наркокомуна?
    Нама да му се получи, но все пак е задлъжен от някого да опита.

    14:19 12.02.2026

  • 14 Аква

    2 1 Отговор
    Къде са блеяли родителите при първите признаци за дрога?

    14:23 12.02.2026

  • 15 Напомнящ

    6 0 Отговор
    Този май,че е решил да ни разплаче!!! Само дето е забравил да каже дали осем годишния Лион,11годишния Ники или15годишния Алекс са били наркозависими,че се е наложило на родителите ѝм да ги харижат на каушев?! А как ги спасяват и "духовно извисяват" всички видяхме в кемпера около Околчица!!!

    14:24 12.02.2026

  • 16 Лост

    1 0 Отговор
    Слабаков много си далеч от истината.Има комуна Рето център и тя я във Войнеговци.Има и в Пловдив.А за Бетел и Ремар сигурно не си и чувал.

    14:24 12.02.2026

  • 17 Сандо

    4 0 Отговор
    Първото и най-важно е,че това е резултат от системата.И още - парите!

    14:27 12.02.2026

  • 18 ?????

    7 0 Отговор
    Доколкото разбирам тва е написано за косвено оправдание на майката дала сина си наркоман(според нейните думи) на изперкалия зелен активист педофил и обявила сега че синът и́ е морален убиец на самоизтрепалата се дружинка защото е разказал за атмосферата в групата.

    14:27 12.02.2026

  • 19 Единственото ни спасение

    3 1 Отговор
    Е абсолютна забрана на всички НПО - та. Другото са празни приказки и убеждаване на глупаци в ползата от това вредно нещо

    14:28 12.02.2026

  • 20 хубаво

    4 0 Отговор
    За наркокомуните съм на 100% ЗА!. Но НМД е едно нпо, създадено единствено да усвоява пари от отвроено общество и швейцарската програма. Основната им пропаганда, насаждана от спонсорите е "толерантност" към хомосексуалистите!

    14:28 12.02.2026

  • 21 Е това е лицемер

    1 0 Отговор
    И защо в НРБ нямаше наркотици, а? Защото имаше ред, справедливост, държава..
    Всичката гнусотия-наркотици, джендър образование,прайдове, педофилия, еднополови бракове дойдоха с либералната демокрация и техните НПО-та.

    На НПО-то му се плаща да извършва дадена дейност. В случая да се занимава,грижи за наркозависимите. Ако няма наркомани, няма и финансиране. НПО-то няма интерес да няма наркомани. Така ли не разбрахте, че НПО-тата са ракът в една държава?!

    14:38 12.02.2026

  • 22 Надежда

    0 0 Отговор
    Един разумен глас, не започвайте да го хулите, защото може да се случи на вашето дете - ако не днес, то утре или в някой друг следващ ден!

    Коментиран от #24

    14:40 12.02.2026

  • 23 Като чета

    0 0 Отговор
    И едните са прави и другите са прави.Обаче,когато има шест жертви,нещо не е било както трябва.Пък майката от интервюто,обвинява сина си,че писал жалби,обвинява дядото на Леон,който докладвал съмнения за нередности.Ами тези толкова "добри хора",защо не се радват на реклама, да излязат родители на живяли с години там деца и да кажат браво,помогнаха ни.Много хубаво интервю на Генка Шикерова и Меролюба Бенатова--оставиха майката да говори всичко, за което се сети и всеки да си прави изводите.Аз лично,разбрах,че опаковката на нещата и съдържанието са съвсем различни неща в случая Петрохан.

    14:41 12.02.2026

  • 24 Хайде без заплахи

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Надежда":

    Тази група от хора ,които самият кмет на Гинци нарече съвсем спонтанно секта(а е имал наблюдения),няма нищо общо с наркокомуна.Пази Боже ,но на 8-9 год. възраст,каквито момчета са взимали,няма как да станеш наркоман.

    14:45 12.02.2026

  • 25 Архив

    0 0 Отговор
    Всички руснаци на фронта са наркомани. Само нафиркан няма да застреля ротния,
    който го праща за пушечно месо.

    14:47 12.02.2026