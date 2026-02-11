Калина Андролова: Педофилът не бил педофил, бил интелектуалец, който системата убила

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сега наблюдавам превъзнасянето на Калушев от жълтопаветната общност като много интелигентен и великолепен, което СЛЕДВА ДА ПРОТИВОРЕЧИ според тях на ужасяващото сектантско престъпление. Те се чувстват задължени да адвокатстват на Калушев, може би защото случаят се политизира и се поставя въпросът защо ПП/ДБ са лансирали и ПОДПОМАГАЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО Калушевата педофилска секта и маниакалност на лама.

Това написа във "Фейсбук" Калина Андролова.

Също така жълтопаветниците се чувстват задължени да обвиняват държавните органи по сигурността за абсолютно всичко. Това е тяхната най-вътрешна, най-характерна същност. Те закриват полицейски структури, „реформират“ деструктивно службите, намаляват бюджетите им, орязват правомощията и функциите им, стратегията им априори има за цел лишаване на националната власт от всички инструменти за контрол.

В тяхната неолиберална разпадаща света доктрина държавата е слугиня на частния капитал. А когато видят това в най-практическо изражение, как точно изглежда на терен, започват да пищят, че имало корупция и трябва да махат този, и следващия, и по-следващия главен прокурор, да се тръшкат за съдебна реформа и да променят основния закон на републиката.

Жълтопаветниците никога, ама никога няма да признаят, че тяхната азбука за начина, по който трябва да изглежда обществото, е сбъркана. По-малко държава означава липса на контрол и ред. Означава фасадни институции, ОБЕЗСИЛЕНИ откъм воля и функции.

Целият сектор ред и сигурност, служби, полиция, силови структури, армия и пр. са поставени в унизителен режим на предУМИРАНЕ и се държат в този формат с истерията за много „демократично“, свободно общество, в което гражданите имат свободията да си изграждат например педофилски секти, да си обособяват територии, да ги бранят с електричество и оръжие, да се представят за контролни органи и пр. Редът в неолибералния формат на общество е БЕЗРЕДИЕТО и абсолютната морална деградация. Всичко, що е изкривено, значи трябва да върви нагоре.

Винаги можем да представим Калушев като гений, който има право да разпространява будистки, тибетски, източни практики, да обучава младежи и да ги въвежда в лоното на любовта към природата. Припомням ви деликатния наратив на Мишел Фуко, неговите изследвания върху „употребата на удоволствията“, платонизиращата форма на свобода на сексуалното желание към млади момчета, интелектуалното кокетно проповядване как е необходимо да има все пак може би самоограничаване на нагона, който ни обитава...

И в крайна сметка какво ни обяснява Фуко толкова префърцунено и интелектуализирано, разнищвайки древногръцкия идеал за красота, любов и пр., цитирайки велики древногръцки автори по отношение на сексуалните желания спрямо млади момчета?! Обяснява ни, че винаги може да се защити педофилията по най-бляскав начин, с активните и пасивните роли, с проникването извършено от възрастния мъж и понасянето на господството от неговия подрастващ партньор.

Винаги може да се защити с примери от разнообразни текстове на класиците, да се интерпретира, да се превърне в културно израстване, в претенция за интелектуално превъзходство! Да се избягва позорящата изнеженост, да се възпитава в достойнство и сила, която е толкова привлекателна за обладаване.

Калушев е далеч от подобна височина. Но Калушев използва източни практики и текстове, за да защити своята маниакалност и похот по млади момчета, на които промива мозъците, влюбвайки ги в себе си и вътрешното му състояние на доминация. Той им предлага мъжествени занимания, като същевременно ги малтретира ментално и ги превръща в свои доброволни роби. Любовта като свръхзависимост и самоизбрано робство.

Калушев е типичен образ на пепедебейството. И не е нужно да се политизира този случай. Сектата на Калушев е следствие от непрестанното лансиране на ДЕГРАДАЦИЯТА и ИЗКРИВЯВАНЕТО като върховен принцип в обществената оценъчна система. Свобода от нормата, свобода, на която трябва да се дава ход. Не може да разпадаш основите на едно общество и да очакваш ред в съдебната система. Не може да лансираш извратеняци, да им придаваш смисъла на гении, и да се жалваш, че имало зависимости по върховете на властта.

Сигурно Калушев е бил прекрасен, както го описват жълтопаветниците, не се съмнявам, че са прави в спектъра на собственото си мислене. Те са това, което проповядват за себе си, което налагат като знак за културност. Всичко, което руши християнската етика, е с предимство, то е част от спектакъла по разчленяването на Европа. Абсолютен парадокс е как точно говорителите за проевропейска България всъщност са сляпото ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ за унищожаването на християнска Европа.

Това трябва да се изучава по линия на психология на масите, ползването на групи от хора, обсебени за реализация на идея, която се изразява по един начин, съдържа схоластично добре защитени цели като елементи, които я маскират, но постига резултати, напълно ПРОТИВОПОЛОЖНИ на пропагандираното съдържание. Наблюдавайте резултатите! Истината се вижда. Европа се разрушава. И някакви зомбирани групи казват, че я защитават, като я разрушават.

Педофилът не бил педофил, бил интелектуалец, който системата убила. Първо, това е вашата система, на НЕОЛИБЕРАЛНИЯ АБСУРД. И второ, педофилът е педофил, независимо кои автори, учения и книги цитира. Затова казах две думи и за Фуко. Много фино и възхитително проповядва. Той ни внушава, цитирам, „отвращението на младите хора към първата жена, с която им се е случило да имат сексуални отношения“, „момчето като обект на удоволствие“, „момчето не изпитва както жената наслада заедно с мъжа, а трезво гледа как онзи се опива от любов“, „момчето трябва да получава удоволствие от удоволствието на мъжа“, и пр. разсъждения на Фуко върху древногръцки текстове, които надгражда с тезите, че момчето трябва да получава подаръци и блага, подкрепа, за това, че предоставя удоволствие на по-възрастния мъж, но че в крайна сметка би било величествено, ако тези отношения се превърнат в любов, социално ценна връзка – philia.

По принцип Фуко е философ, както всички знаем По принцип Калушев е пещерняк. Другото са грозни нападки, произведени от простовати хора, които не разбират възвишената свобода на любовта към млади момчета. Педофилия?! Аре, стига. Беше отличник, системата го уби.