Калина Андролова: Педофилът не бил педофил, бил интелектуалец, който системата убила

11 Февруари, 2026 16:01 2 825 69

  • петрохан-
  • калушев-
  • педофилия-
  • секс с деца-
  • убийство-
  • самоубийство

И второ, педофилът е педофил, независимо кои автори, учения и книги цитира

Калина Андролова: Педофилът не бил педофил, бил интелектуалец, който системата убила - 1
Снимка: Фейсбук
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сега наблюдавам превъзнасянето на Калушев от жълтопаветната общност като много интелигентен и великолепен, което СЛЕДВА ДА ПРОТИВОРЕЧИ според тях на ужасяващото сектантско престъпление. Те се чувстват задължени да адвокатстват на Калушев, може би защото случаят се политизира и се поставя въпросът защо ПП/ДБ са лансирали и ПОДПОМАГАЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛНО Калушевата педофилска секта и маниакалност на лама.

Това написа във "Фейсбук" Калина Андролова.

Също така жълтопаветниците се чувстват задължени да обвиняват държавните органи по сигурността за абсолютно всичко. Това е тяхната най-вътрешна, най-характерна същност. Те закриват полицейски структури, „реформират“ деструктивно службите, намаляват бюджетите им, орязват правомощията и функциите им, стратегията им априори има за цел лишаване на националната власт от всички инструменти за контрол.

В тяхната неолиберална разпадаща света доктрина държавата е слугиня на частния капитал. А когато видят това в най-практическо изражение, как точно изглежда на терен, започват да пищят, че имало корупция и трябва да махат този, и следващия, и по-следващия главен прокурор, да се тръшкат за съдебна реформа и да променят основния закон на републиката.

Жълтопаветниците никога, ама никога няма да признаят, че тяхната азбука за начина, по който трябва да изглежда обществото, е сбъркана. По-малко държава означава липса на контрол и ред. Означава фасадни институции, ОБЕЗСИЛЕНИ откъм воля и функции.

Целият сектор ред и сигурност, служби, полиция, силови структури, армия и пр. са поставени в унизителен режим на предУМИРАНЕ и се държат в този формат с истерията за много „демократично“, свободно общество, в което гражданите имат свободията да си изграждат например педофилски секти, да си обособяват територии, да ги бранят с електричество и оръжие, да се представят за контролни органи и пр. Редът в неолибералния формат на общество е БЕЗРЕДИЕТО и абсолютната морална деградация. Всичко, що е изкривено, значи трябва да върви нагоре.

Винаги можем да представим Калушев като гений, който има право да разпространява будистки, тибетски, източни практики, да обучава младежи и да ги въвежда в лоното на любовта към природата. Припомням ви деликатния наратив на Мишел Фуко, неговите изследвания върху „употребата на удоволствията“, платонизиращата форма на свобода на сексуалното желание към млади момчета, интелектуалното кокетно проповядване как е необходимо да има все пак може би самоограничаване на нагона, който ни обитава...

И в крайна сметка какво ни обяснява Фуко толкова префърцунено и интелектуализирано, разнищвайки древногръцкия идеал за красота, любов и пр., цитирайки велики древногръцки автори по отношение на сексуалните желания спрямо млади момчета?! Обяснява ни, че винаги може да се защити педофилията по най-бляскав начин, с активните и пасивните роли, с проникването извършено от възрастния мъж и понасянето на господството от неговия подрастващ партньор.

Винаги може да се защити с примери от разнообразни текстове на класиците, да се интерпретира, да се превърне в културно израстване, в претенция за интелектуално превъзходство! Да се избягва позорящата изнеженост, да се възпитава в достойнство и сила, която е толкова привлекателна за обладаване.

Калушев е далеч от подобна височина. Но Калушев използва източни практики и текстове, за да защити своята маниакалност и похот по млади момчета, на които промива мозъците, влюбвайки ги в себе си и вътрешното му състояние на доминация. Той им предлага мъжествени занимания, като същевременно ги малтретира ментално и ги превръща в свои доброволни роби. Любовта като свръхзависимост и самоизбрано робство.

Калушев е типичен образ на пепедебейството. И не е нужно да се политизира този случай. Сектата на Калушев е следствие от непрестанното лансиране на ДЕГРАДАЦИЯТА и ИЗКРИВЯВАНЕТО като върховен принцип в обществената оценъчна система. Свобода от нормата, свобода, на която трябва да се дава ход. Не може да разпадаш основите на едно общество и да очакваш ред в съдебната система. Не може да лансираш извратеняци, да им придаваш смисъла на гении, и да се жалваш, че имало зависимости по върховете на властта.

Сигурно Калушев е бил прекрасен, както го описват жълтопаветниците, не се съмнявам, че са прави в спектъра на собственото си мислене. Те са това, което проповядват за себе си, което налагат като знак за културност. Всичко, което руши християнската етика, е с предимство, то е част от спектакъла по разчленяването на Европа. Абсолютен парадокс е как точно говорителите за проевропейска България всъщност са сляпото ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ за унищожаването на християнска Европа.

Това трябва да се изучава по линия на психология на масите, ползването на групи от хора, обсебени за реализация на идея, която се изразява по един начин, съдържа схоластично добре защитени цели като елементи, които я маскират, но постига резултати, напълно ПРОТИВОПОЛОЖНИ на пропагандираното съдържание. Наблюдавайте резултатите! Истината се вижда. Европа се разрушава. И някакви зомбирани групи казват, че я защитават, като я разрушават.

Педофилът не бил педофил, бил интелектуалец, който системата убила. Първо, това е вашата система, на НЕОЛИБЕРАЛНИЯ АБСУРД. И второ, педофилът е педофил, независимо кои автори, учения и книги цитира. Затова казах две думи и за Фуко. Много фино и възхитително проповядва. Той ни внушава, цитирам, „отвращението на младите хора към първата жена, с която им се е случило да имат сексуални отношения“, „момчето като обект на удоволствие“, „момчето не изпитва както жената наслада заедно с мъжа, а трезво гледа как онзи се опива от любов“, „момчето трябва да получава удоволствие от удоволствието на мъжа“, и пр. разсъждения на Фуко върху древногръцки текстове, които надгражда с тезите, че момчето трябва да получава подаръци и блага, подкрепа, за това, че предоставя удоволствие на по-възрастния мъж, но че в крайна сметка би било величествено, ако тези отношения се превърнат в любов, социално ценна връзка – philia.

По принцип Фуко е философ, както всички знаем По принцип Калушев е пещерняк. Другото са грозни нападки, произведени от простовати хора, които не разбират възвишената свобода на любовта към млади момчета. Педофилия?! Аре, стига. Беше отличник, системата го уби.


София / България
  • 1 дудуяба

    64 37 Отговор
    Сложи си актуална снимка, бабиер изкуфял и озлобен!

    Коментиран от #26

    16:03 11.02.2026

  • 2 Сила

    37 30 Отговор
    Калинка не се такова с Волгин а с Карбовски ....или и с двамата ??!

    Коментиран от #69

    16:04 11.02.2026

  • 3 гост

    46 26 Отговор
    боже прибери си вересиите

    16:04 11.02.2026

  • 4 честен ционист

    26 14 Отговор
    Оказа се, че пидерът и педофилът имат общ етимологичен произход на имената.

    16:04 11.02.2026

  • 5 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    31 17 Отговор
    Така си е розовите понита са и3вpaтеняци!

    16:06 11.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ъхъ!!!

    46 30 Отговор
    Една калинка си напънала мозъчната клетка да мисли! Но не й се е получило.

    16:06 11.02.2026

  • 8 калино

    38 29 Отговор
    много си тъпа!

    16:06 11.02.2026

  • 9 Сила

    31 31 Отговор
    Волгин е путиноид и обича рубли и Русия , но системата го принуждава да взима заплата стотици хиляди евро и да живее и работи на Запад ...

    16:07 11.02.2026

  • 10 Браво ,точно и интелигентно

    36 47 Отговор
    Поздравления за честната позиция и за това, че я заявихте открито. Истината трябва да се казва високо и ясно.

    16:08 11.02.2026

  • 11 цццц

    42 22 Отговор
    Таз на Колко ракии е?

    16:09 11.02.2026

  • 12 Сила

    37 19 Отговор
    Калинка много искаше деца и куче , но системата я принуди да прави съмнителна креватна кариера.... Неуспешна кариера !!!

    Коментиран от #30

    16:10 11.02.2026

  • 13 Калинче

    28 14 Отговор
    Калинче, жълтопаветник да нарича другите жълтопаветници не е проява на лош вкус, а липса на елементарно възприятие за света. Колкото ти си експерт защитавайки една теза, толкова и другите защитавайки друга. Жалко за хората / ако са били хора/

    16:10 11.02.2026

  • 14 виктория

    33 10 Отговор
    калинката пак е изпълзяла!!!

    16:11 11.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БОЙС ТУ МЕН

    12 13 Отговор
    В СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ
    ГОСПОДИН ШИШИ ТРЯБВА
    ДА ОБЯВИВИ...СЕХСУАЛЕН КОРДОН
    ОКОЛО ПП ДБ...И ЕЛЕК.ПАСТИР.....☝

    16:12 11.02.2026

  • 17 Ура,,Ура

    32 14 Отговор
    Акълчето и мисленето на тази госпожа са едни и същи с тези на Зулуса, Копейката, Тошко, Делян Добрев и др. Омраза и злоба. Но явно това е правилния път,щом като тия хора не могат да се въздържат.

    16:13 11.02.2026

  • 18 Винкело

    32 11 Отговор
    Много трудно й се разбира на таз дамичка. Всъщност, в края на всяко изечение тя самата се обърква, защото вече е забравила кога и къде точно е започнало изречението. А и то самото се мъчи, горкото, удавено в прилагателни, сравнения и сложни преплетени подчинени зависимости. Лексикални, имам предвид.

    Коментиран от #31

    16:13 11.02.2026

  • 19 Цвете

    30 15 Отговор
    КАЛИНКА ЛИ СИ, МАЛИНКА ЛИ СИ, СТИГА ЗЛОБА ЖЕНО. РАЗКАРАЙ СЕ ОТ ПЪТЯ НИ. 🙄☹️😠

    16:14 11.02.2026

  • 20 Така си е в сектите

    19 7 Отговор
    В ДАНС дето събират и разпространяват детско порно и те са педофили вероятно.

    16:17 11.02.2026

  • 21 Айде бе.😂

    21 10 Отговор
    И таз я изкараха.

    16:18 11.02.2026

  • 22 Гадно

    19 10 Отговор
    Андролова може да не е педофил, но пък приказва като русофил.

    16:19 11.02.2026

  • 23 Филип

    19 25 Отговор
    Точен коментар!!! Винаги е била и е умна.Затова плазмодиите от коментиращите плюят по Калина Андролова.Но плазмодиите си остават плазмодии-отнася се за коментиращите.И, педофилът си е педофил.Питайте с каква резба е Кирето,кокорчо, Шопара и еднокнижника Тиквата/-големия любовник от Барселона гейт!!!

    16:20 11.02.2026

  • 24 Щерев

    26 9 Отговор
    Андролова с тази снимка от преди 40 години да не е решила да излъже някое малко момченце на 20-25 години и тя да хапне малко агнешко което автоматично я прави членка на клуба на Епщайн.

    16:23 11.02.2026

  • 25 Има някакви верни неща

    18 2 Отговор
    В разказа на г-жа Калина Андролова, но както педофилът си е педофил и никак не е "интелектуалец, когото системата била убила", така и няма никаква връзка с жълтопаветни, или краснознаменни фактори.Чисто и просто педофилът си е педофил независимо как се е бил замаскирал и как е заблуждавал другите!

    16:24 11.02.2026

  • 26 Спиридон

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "дудуяба":

    И аз писах същото под същата статия в свободно слово и веднага ме изтриха ,и те преминаха на евро и огладняха.

    16:26 11.02.2026

  • 27 БеГемот

    14 6 Отговор
    Ми то така ама при такива калинки вече любовта към момченца изглежда по разбираема ако разбирате хахаха....

    16:26 11.02.2026

  • 28 Куцото Добиче

    9 16 Отговор
    ППпедофили във форума всякакви. Всичкото извратеняк на прайд барикадата. Гражданска война ни трябва за да се оправим. Кървава гражданска война.

    16:26 11.02.2026

  • 29 Ей, тая да не е от сектата на Калушев?

    13 7 Отговор
    Я виж как се е запазила, годините са минали край нея нищо,че е на 50+! Вероятно е участвала в пиенето на специалния коктейл на сектата на Калушев! Кой да знае, кой да знае!

    16:28 11.02.2026

  • 30 Щерев

    11 6 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Щом не може да прави осмица с тенджерата си и двамата журналисти я изхвълиха от леглото си.

    16:29 11.02.2026

  • 31 Това е

    6 8 Отговор

    До коментар #18 от "Винкело":

    щото си от ПП и си ентелектуалец.

    16:29 11.02.2026

  • 32 Дориана

    19 9 Отговор
    Никой не и иска мнението на тази самовлюбена жена с дебело его , която не вижда повече и от носа си. Говори глупости и неверни неща , на които и сама не си вярва. Много удобно е да се обвиняват мъртвите за всичко- от педофили до секта , което много удобно беше веднага тиражирано още в първите часове на трагедията , без дори да е направена аутопсия. Пак много удобно хижата беше изгоряла заедно с камерите и кучетата, но книгите и иконите били непокътнати и запазени.Да не говорим, че Будисткото учение е за мир, хармония и баланс , а не за ритуални убийства каквито измишльотини се тиражират.

    16:29 11.02.2026

  • 33 Саманта

    10 14 Отговор
    Време е за истината - Кирил Петков и баща му, Петко Петков са педофили!

    Коментиран от #37

    16:29 11.02.2026

  • 34 Фани

    11 14 Отговор
    Партия ПП е най-лошото нещо за България в последните 30 години!

    16:31 11.02.2026

  • 35 Замислям се дали да гласувам за

    3 14 Отговор
    Радев още на първите избори или да изчакам да видя дали няма да направи сглобка с ппдб. Не го виждам в такава формация с явно джендърска и педофилска насока но се замислим с кой ще се коалира все пак.
    Определено ще изчакам за да разбера дали съмненията ми не са верни

    16:33 11.02.2026

  • 36 Иван

    15 4 Отговор
    Само да попитам Калина, коя система убива?
    Тази работеща на втора скорост, тази 700 000 хилядната система с 321 евро месечно, тази имаща всичко или онази, крадящата система от всичко живо в страната ни - родните ни политици

    16:33 11.02.2026

  • 37 Сила

    18 5 Отговор

    До коментар #33 от "Саманта":

    Принципно единствения доказан и осъден педофил политик е едно борче с вид и прическа на полуидиот ...
    От ГЕРБ е ....

    Коментиран от #54

    16:35 11.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 кака калинка с подпряна тиква

    14 5 Отговор
    кифла не била кифла
    ама пак кифла дет се прави на интелектуална писачка на пълнежи

    16:45 11.02.2026

  • 40 Дядо ми от РМС

    6 8 Отговор
    и неговите другари щяха много бързо да сложат в ред тези жълтопаветни педофили. Просто експресно. Но за съжаление вече липсват нормални хора със здраво мислене. Вместо това имаме будисти с пистолети, спелеолози педофили и други подобни. А, всъщност кой знае какво става?

    16:45 11.02.2026

  • 41 Диди вече ми е симпатичен

    4 10 Отговор
    Цялата ПП гняз е изпълзяла от дупките си, за да защити ценностите си.

    16:48 11.02.2026

  • 42 Сурвата

    6 4 Отговор
    си е сурва още от рождението. И то платена.

    16:52 11.02.2026

  • 43 Някакви Издуханяци

    4 4 Отговор
    При всеки удобен случай
    Се правят на
    ...

    В Момента е същото.
    Тази Кукундрела е точен пример за това

    16:55 11.02.2026

  • 44 Геро

    9 3 Отговор
    Отвличане на вниманието е писанието на тази "дама". Нещата са по дълбоки и генерал Шавиков ги обяснява добре. Това са си чисти убийства от професионалисти за прикриване на следи и свидетели. Перат се много пари от дрога, трафик на хора, възможно и оръжие. Останалото е за прах на обществото. Будизъм - секта, това само болен мозък го може. Тогава Китай, Индия, Непал, Бутан са държавни секти - пълна глупост и самият будизъм не е агресивен, запознайте се с учението.

    16:59 11.02.2026

  • 45 Хмм

    4 4 Отговор
    ох, тази дето от всичко разбира, но се срамува да си покаже истинския образ, да си интелектуалец и педофил не е взаимно изключващо се, а тя откъде е сигурна, че е педофил, всичко според мен е много тривиално, религиозна секта, свикнала да живее охолно с чужди пари, министерството прекратява дейността им и парите спират, как да се издържат на тази възраст

    17:00 11.02.2026

  • 46 делон

    4 6 Отговор
    Защо плазмодии ,коментиращи лъжете! Защо тъпаците от факти трият истински коментарии.Защо плужеци сте против Нашата Освободителка от 500 години Турско Робство-Русия.Тъпошейници от факти,моят роден град Нова Загора е изпепелен от извергите турци до основи,изнасилени са жените м жете убити, момчетата и свещениците са изнасилени отзад.Предатели от факти,НИКОГА НИКОГА не е имало ленд-лийз.От СОЩ/овчарските щати са докарани счупени камиони и джипки-бракувайни и замразено конско месо!!!И, още нещо за предателите от факти: Тромпета няма обрйазовние ,а Вл Вл. Путин има две висши образовния, майстор на бойните искуства-самбо и джудо, 8 дан по карате и черен колан,а,а,а и владее три езика-немски, френски и английски.СТИГА лъжи гнусари!! ИСТИНАТА преди всичко!!!А във ВСВ поъбеди Червената Армия заедно с Първа Българска Армия-Русия и България!!!Стига сте трили!!! Само истината от тук нататък!!

    17:02 11.02.2026

  • 47 саксън

    8 4 Отговор
    Абе тая платена дропла откъде я извадихте отново, тоя сурволяк хубаво се беше скрил от полезрението ни

    17:06 11.02.2026

  • 48 Дзак

    5 2 Отговор
    Още спекулации за парички, на гърба на 6 убити!

    17:15 11.02.2026

  • 49 Има обяснение

    3 6 Отговор
    Незнам дали въпросната дама е платена Дропла, но вероятно и по правдоподобно анализирайки написаното от нея, може да се изведе факт за някакъв тип личностна патология. Едно е да пишеш и да си изкарва човек хляба, но друго е да излагаш някакви налудничави твърдения.

    Коментиран от #65

    17:16 11.02.2026

  • 50 Анонимен

    0 0 Отговор
    Да не са отказали назначение на някоя бивша мутра?

    17:18 11.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    В канала на Шикерова и Бенатова в момента тече интервю с майката на една от булките на Калушев.
    Потресаващи разкрития за този паразит от първа налудна ръка!

    17:21 11.02.2026

  • 53 Пловдив

    3 5 Отговор
    Андролова е дъно. Гледа Марианската падина отдолу.

    17:25 11.02.2026

  • 54 Тити на Кака

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Сила":

    Откровен лъжец си - Владо Кузов се докопва до парламента на гърба на Атака през 2005. ГЕРБ се основава през 2006.
    Не си особено силен в лъгането, друже.
    Обикновен иди. От си!

    17:26 11.02.2026

  • 55 Начи аз

    3 1 Отговор
    с моето 22 калиброво ревоверче не Магнум съм проверяван всяка година от КОС
    Пловдив, а за тия тарикати с боен арсенал никой не се сеща с години. Какво е това монтанско МВР. Явно и то не знае на кой свят е. Но заплатите и демесетата ги усвояват безпроблемно.

    17:26 11.02.2026

  • 56 Инж1

    2 2 Отговор
    Медийната атака срещу "жълтопаветната общност" продължава без никакви задръжки!!!! Всякакви калинки и псевдоексперти хвърлят безумни обвинения!!!! А просто е ясно, че институциите под влияние на НН не работят!!!

    17:29 11.02.2026

  • 57 ДрБр

    2 1 Отговор
    Ами какви да са ППето, то и името и държанието им едно такова Божанкино.

    17:30 11.02.2026

  • 58 Родители на чудовище!

    0 0 Отговор
    Системата ни убива!
    И не разбирам защо за изтърбушената система се обвиняват само пепетата.
    Всички властници от от 89 насам унищожават целенасочено всичко нормално и разумно подредено от хората, за да грабят безнаказано.
    Без вяра в човешкото знание и усилия, без правила и човешки ред, всичко е обречено. И на който и Бог да се молим, кочината ще бъде кална и лозето грозде няма да роди!
    Единственият изход е в здравия разум и възродената човечност. Другото е масово самоубийство в пряк и преносен смисъл. И захапалите кокала днес, които се гаврят с общественото съзнание, ще бъдат изядени от чудовището, което създават, първи.

    17:37 11.02.2026

  • 59 Тази женица

    2 0 Отговор
    Що не възхвалява Русия, а влиза там, дето сичко й е мъгла.

    17:42 11.02.2026

  • 60 Опа

    3 0 Отговор
    Всичко е възможно, обаче трябва да има сериозни доказателства и свидетели. Мрежа! Къде са пострадалите от тази мрежа? Или набеждаване и екзекуция на невинни? А между другото те са били участници в международните рейнджърски организации, които могат да вземат участие в разследване

    17:47 11.02.2026

  • 61 Иванов

    2 0 Отговор
    Нали има специалисти които да определят кой е психичноболен, вие като журналистка и като каква друга се изявявате, защото в последните дни,ваши изяви определят кой е психичноболен, по-добре обърнете внимание на вашето психично здраве.

    17:50 11.02.2026

  • 62 Знае се

    2 0 Отговор
    За да настроиш обществото срещу някого, най-лесно е да го обявиш за педофил.

    17:50 11.02.2026

  • 63 Казуар

    1 0 Отговор
    Другарко Андроловна, ти знаеш повече от следствието.

    17:50 11.02.2026

  • 64 Послушко

    2 0 Отговор
    Точно тази каквото пише, значи е точно обратното. Тази е христоматиен пример за поръчков журналист .

    18:01 11.02.2026

  • 65 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Има обяснение":

    Пропуснал си да посочиш и коментираш неналудно поне едно налудно твърдение на дамата.
    Характерно за личностите с голям мерак и нисък интелект.

    18:01 11.02.2026

  • 66 Лондон

    2 1 Отговор
    Жълтопаветниците яко са се барикадирали с кухи тролове!!!
    Но и на тях да напомня , статиятя е за педофила садист Калушев , сподвижник и подкрепен от розовите понита от ПП/ ДБ !!!
    Терзиев , едно от тези понита , сам си призна , факт!!!
    Такава бруталност и жестокост от педофила Калушев , няма човешко обяснение !!! Да убиеш две деца, колкото и извратен да си , няма оправдание!!!
    Да си тегли той куршума , това е нещо и красиво и справедливо!!!

    18:04 11.02.2026

  • 67 дядо Петър

    0 0 Отговор
    Калинче, браво моето момиче! Материалът ти е страхотен! Отдавна не бях чел нещо толкова задълбочено, честно и убедително. Още веднъж поздравления!

    18:29 11.02.2026

  • 68 Григор

    0 0 Отговор
    Статията е изстрел право в десетката! Всичко казано е вярно и хората знаят, че е така. Калина да не обръща внимание на легиона на ПП-ДБ, който се е барикадирал и усилено плюе срещу нея. От това, черното няма да стане бяло. И Слави Трифонов и Костадин Костадинов казаха какво мислят за "Продължаваме промяната" и "Демократична България. Според Трифонов ПП означава "Подкрепяме педофилията".

    18:37 11.02.2026

  • 69 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Сега е с брата на арабиста,ако не знаеш....

    18:38 11.02.2026