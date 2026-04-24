Сарафов си тръгна, но истинският тест е друг: ще има ли присъди за купения вот?

Преди изборите държавата този път наистина влезе в режим „операция“. Акциите на МВР под ръководството на Емил Дечев и главния секретар Георги Кандев срещу купуването на гласове не бяха формални – бяха масирани, видими и с конкретни резултати.
Фактите са показателни:
– иззети са близо 1 милион евро, предназначени за купуване на гласове
– има хиляди сигнали и десетки арестувани в цялата страна
– само в отделни операции – 16 задържани в Плевен , 7 души в Русе , 3 души в Плевен с готови списъци и пари
С други думи – мрежата е реална, организирана и дълбока. Това не са единични случаи. Това е индустрия. И точно тук идва ключовият момент, който ще покаже дали всичко това има смисъл. Защото има вече и нещо ново – първи реални присъди, включително условна в Плевен за купуване на гласове (по данни от текущите дела и информация от прокуратурата в региона). Това е малка стъпка, но със сериозен заряд.
Истинският въпрос не е колко са арестуваните, а колко ще бъдат осъдени.
Десетилетия наред сценарият беше един и същ - полицията хваща „дилърите на гласове“, медиите показват пари, списъци и тефтери… и след това – тишина.
Няма присъди. Няма последствия. Няма страх. И затова схемата работеше. Сега залогът е различен. Ако хората – тези, които раздават по 50 евро, по 100 лева, по пакет храна за глас – започнат да получават присъди, картината се променя из основи.
Защото:
не става дума за „дребни риби“
става дума за оператори на системата
Те са връзката между парите (които никога не са техни) и изборния резултат.
Представете си следното.
Купуваш 200 гласа. Парите не са твои. Обещан ти е „чадър“.
Но изведнъж:
– арест
– дело
– присъда
– или дори затвор
Как ще изглежда това в квартала, за съседите ти, за приятелите ти, че в свидетелството за съдимост ще го има, когато искаш да си намериш работа?
Как ще изглежда това за следващия местен „играч“, който трябва да поеме риска?
Точно това е истинското възпиране. Защото чадърът вече не е сигурен.
Най-важното в този момент не е акцията.
Не са парите.
Не са дори арестите.
А едно нещо: дали покровителите в системата вече ги няма. Защото години наред тези схеми съществуваха не заради липса на доказателства, а заради липса на воля. И когато тази воля се появи – резултатът трябва да е видим. Малките присъди могат да имат голям ефект. Парадоксът е, че именно „дребните дилъри“ могат да пречупят системата. Не защото са най-виновни. А защото са най-лесно заменими. И когато те изчезнат от схемата – веригата се къса.
Изводът е прост. Ако тези хора бъдат осъдени – дори условно, дори с глоби – следващите ще се замислят. Ако не бъдат – на следващите избори всичко ще е същото. Този път държавата стигна до половината път.
Сега остава най-трудното: да докаже, че купуването на гласове вече има цена, включително и присъда.
Справка
Вътрешният министър Емил Дечев изнесе данни за това кои партии са купували гласове на брифинг след приключване на изборния ден. Сигналите във връзка с изборни престъпления в полза на определена партия са следните:
- 631 сигнала за изборни престъпления в полза на "ДПС - Ново начало"
- 318 сигнали за изборни престъпления в полза на ГЕРБ
- 18 сигнала за изборни престъпления в полза на "Възраждане"
- 16 сигнала за изборни престъпления в полза на "Прогресивна България"
- 13 сигнала за изборни престъпления в полза на БСП
- 11 сигнала за изборни престъпления в полза на ПП-ДБ
- 7 сигнала за изборни престъпления в полза на "Величие"
- 4 сигнала за изборни престъпления в полза на "Има такъв народ"
- 2 сигнала за изборни престъпления в полза на МЕЧ
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 кой мy дpeмe
9 тука е така
До коментар #5 от "а сега де":Ееее,много иска бедния народ,първо ще даде н а фашисткия режим в Украина а после ако нещо остане, само за най бедните.
09:09 24.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А ще има ли присъди за еврото?
В една законна държава, отговорните щяха да бъдат осъдени. Радев ще предприеме ли действия?
А Възраждане отново се оказаха прави!
09:19 24.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Няма да има присъди
Целта беше да се сплашат хората, да се блокират временно едни пари, които са можели евентуално да послужат за купуване на гласове. В същото време в циганските махали на Варна, Пловдив, Сливен, Ямбол гласуваха масово за ППДБ и ПБ и никой не се впечатли. Протоколите са на сайта на ЦИК. Там е истината.
09:26 24.04.2026
20 Това са глупости
До коментар #11 от "Амчи пишете":Ти въобще участвал ли си някога в изборния процес? Никакви сакове не могат да променят протоколът на секционната комисия, по който се отчитат гласовете.
Коментиран от #23
09:29 24.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЧОВЕК
ЧОВЕК
ЛИЦАТА ХВАНАТИ С ПАРИ И СПИСЪЦИ ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ АРЕСТУВАНИ, ПОДВЕДЕНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ С НАКАЗАТЕЛНА ПРИСЪДА ОТ 3 ДО 5 ГОДИНИ ЗАТВОР! КУПУВАНЕТО НА ВОТ СЕ ПРЕВЪРНА НАИСТИНА В ИНДУСТРИЯ И ПРОМЕНЯ ВОТА НА ИЗБИРАТЕЛЯ В ПОЛЗА НА ПРЕСТЪПНИЦИ, ЗАЩОТО ПАРИТЕ С КОИТО СЕ КУПУВАТ ГЛАСОВЕ СА ОТ КОРУПЦИЯ, КРАЖБИ, РЕКЕТ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ И ТОВА ВОДИ ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА ОТ ПРЕСТЪПНИЦИ. НА ТЕЗИ ИЗБОРИ СА ХВАНАТИ ОКОЛО 1 МИЛИОН ЕВРО ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ, А ДАВАТЕ ЛИ СИ СМЕТКА ОЩЕ КОЛКО НЕ СА ХВАНАТИ, А? В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ СА ПЛАЩАЛИ ПО 50 ЕВРО НА ГЛАС, В МАЛКИТЕ ПО-МАЛКО, А В НАЙ-МАЛКИТЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ЕВРО И ТЕЗИ СЪЩИТЕ ПРОМЕНЯТ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА! ДАВАТЕ ЛИ СИ СМЕТКА?
23 Охоо нашият
До коментар #20 от "Това са глупости":могат и още как, аре да ти неразпраам случки от последните избори, що беше буци преди 1 месец в дома на алпиниста, беше ги събрал всички на козир. Аре чаобао
09:34 24.04.2026
24 Учудена
До коментар #4 от "Пич":Вчера,при Цветанка.Ризова,Радостин Василев показа схемата ,по която ПБ са купували гласове.И как купувачите са борили колко ,на които са платили,са гласували правилно.С ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ.Напр.в даден район,за съвсем неизвестен човек под номер 21 гласували 4 000. Хайде сега кажи,ще има ли наказани купувачи и дали,ако се стигне до съд,няма да има осъдени и от НАШИТЕ.Защото МВР гонене чуждите.Пък се оказа ,че екипът на Радостин Василев от IT специалисти са хванали и схемата на ПБ.И той я показа в ефир. Оцветени в червено,нелогични преференции.Много бяха!Обаче,понеже победителите не ги съдят....и т.н.
25 Как ще докажеш купуване на гласове
Само некомпетентни идиоти могат да пишат подобни статии.
Доказателството е..Взел..Дал.Ловен2хна място или с белязани пари.
Дечев и Кандев само сплашваха и вдигнаха шум.
Нито една прокуратура по света нама да заведе дела 3 ще отхвърли тъпите обвинения.
МВР толкова може .....
09:34 24.04.2026
26 Ха ХаХа
До коментар #22 от "ЧОВЕК":Глупак 110%
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #21 от "Вервайте ми!":НЕ ТИ ВЯРВАМЕ , ЗАЩОТО В ....................... ЦИГАНСКИТЕ МАХАЛИ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ЧОРАПА ........................ АКО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ЧОРАПА , ЗА КОЙ СА ГЛАСУВАЛИ ? ? ? ......................
31 тиквенсониада
До коментар #29 от "ЕДГАР КЕЙСИ":За хора с прякори Тиквата , Шопара , Шиши , Мутрата , Тулупа , Свинете , Шишковците , Ту Туууууто !
Още прозвища нужни ли са ти ?
09:45 24.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Варна
Паразитите са същите и промяна няма!
Сарафов се мести като директор на НСС, а не е изхвърлен от системата както трябва да се случи!
ЕДНИ И СЪЩИ ПАРАЗИТИ, СОФИЙСКИ СЕ ВЪРТЯТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА и те са с потомствена уседналост в нея! - В София има около 300 хил. такива паразита, които си живуркат на наш гръб и още 300 хил., които се облагодетелстват от разходите, които правят първите 300 хиляди от името на държавата.
СОФИЯ Е ГРАД НА ПАРАЗИТИ, КОЙТО УБИВА ДЪРЖАВАТА
09:49 24.04.2026
36 СЛАВКА
До коментар #24 от "Учудена":АЗ СЪЩО ГЛЕДАХ ВЧЕРА ЛИЦЕ В ЛИЦЕ. ТОВА, КОЕТО РАДОСТИН ВАСИЛЕВ ПОКАЗА Е ПОКАЗНО КАК СЕ МАНИПУЛИРАТ КОКОШКИ!
ВСИЧКИ СМЕ ВИЖДАЛИ БЮЛЕТИНИТЕ - БИЛИ ТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ, БИЛИ ТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЯ. И С МАШИНАТА И С ХАРТИЯТА ПРИ ГЛАСУВАНЕ СЕ ПОСТАВЯТ ЗНАЦИТЕ Х ИЛИ V. НЯМА КАК ДА СЕ МАНИПУЛИРА С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ВОТ ИЗБОРНИЯТ РЕЗУЛТАТ! ЧАФКАТА И ХИКСА ДАВА САМО 1 ГЛАС И ТО НА ГЛАСУВАЩИЯТ ЗА ПАРТИЯ И ЕВЕНТУАЛНО ПО НЕГОВ ИЗБОР ЗА ПРИПОЗНАТ ОТ НЕГО В ЛИСТАТА НА СЪЩАТА ПАРТИЯ ЛИЦЕ, ТАМ ЦИФРА НЕ СЕ ПИШЕ! САМО ЧОВЕК ВЗЕЛ СЕ НА СЕРИОЗНО /ПАРАНОИК/ И НЕ СИ ДАВА СМЕТКА, ЧЕ НЕ СМЕ ЧАК ПЪК ТОЛКОЗ ТЪПИ, МОЖЕ ДА ГОВОРИ ТОВА, НАЛИ? ПРЕФЕРЕНЦИЯТА ДАВА ЕДИНСТВЕНО ПРАВА НА ЛИЦА, КОИТО СА НА ПО-ЗАДНИ ПОЗИЦИИ В ЛИСТИТЕ, ДА ИЗМЕСТИ ПО ПРЕДНИТЕ ОТ СЪЩАТА ПАРТИЯ, ЗА КОЯТО Е ГЛАСУВАЛ ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ, НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ КУПУВА ГЛАСОВЕ! ТОВА Е ИСТИНАТА!
РАДОСТИН ВАСИЛЕВ ОТ ЗЛОБА ЩЕ СЕ ПРЪСНЕ! БЕШЕ СИ ИЗМЕНИЛ ФИЗИОНОМИЯТА, ЧЕ НЕ Е В ПАРЛАМЕНТА, "ЖАЛКО", ЧЕ НЯМА ДА ИМА ТАМ ВЕЧЕ ПОБОЙНИЦИ! ДОНЧЕВА ЗА КЛЕВЕТА ГО ОСЪДИ ВАСИЛЕВ, КОГАТО ТОЙ ИГРАЕШЕ ЗА ИТН, ВРЕМЕ Е И ГЕНЕРАЛ РАДЕВ ДА ГО НАПРАВИ!
10:05 24.04.2026
37 Патиланско царство
До коментар #1 от "оня с коня":Няма да има никакви присъди. Те за доказани злоупотреби и изнесени стотици милиони и дсетки милиарди в чували се правят на ни чули, ни видели, камо ли за някакви си там кокошкарски истории и някакъв си купен вот. Няма милост и справедливост за невинните и честните, и няма наказание и превъзпитание за разбойниците. Тука е така, така е било и така ще бъде!
10:07 24.04.2026
41 Нищо няма да се разкрие
43 Пич
До коментар #24 от "Учудена":Аз отдавна съм отговорил на такъв въпрос!!! Не се вземайте на сериозно, защото от вас нищо не зависи!!! Работете върху това, вие и близките да се справяте, защото както казах - политически положителен сценарий няма!!! Да имате надежди, че някой ще ви спасява, е инфантилно!!! Градете личното си щастие, а на тези от политиката им Е М.!!!
44 ОлятО тялО
До коментар #41 от "Нищо няма да се разкрие":А не мислиш ли , че Радев е КУПИЛ всичките си гласове. Ето как - Бойко нали се оплакваше публично , че Радев му пускал дронове да го гледат , следят и шпионират. Така с някой дрон , Радев е отвлякал кюлчета от Чекмеджетата му. Вероломно откраднати , тези кюлчета са претопени и с тях са купени всички гласове за Радев. Бойко обаче , не се оплаква , защото иначе трябва да доказва тези шкафчета с авоари !
Веселба е , нали ? Че и сеир !
10:31 24.04.2026
45 Нищо няма да стане
-;-
вече са се разбрали.
10:53 24.04.2026
