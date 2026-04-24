Сарафов си тръгна, но истинският тест е друг: ще има ли присъди за купения вот?

Сарафов си тръгна, но истинският тест е друг: ще има ли присъди за купения вот?

24 Април, 2026 09:00 1 977 49

Истинският въпрос не е колко са арестуваните, а колко ще бъдат осъдени

Сарафов си тръгна, но истинският тест е друг: ще има ли присъди за купения вот? - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди изборите държавата този път наистина влезе в режим „операция“. Акциите на МВР под ръководството на Емил Дечев и главния секретар Георги Кандев срещу купуването на гласове не бяха формални – бяха масирани, видими и с конкретни резултати.

Фактите са показателни:
– иззети са близо 1 милион евро, предназначени за купуване на гласове
– има хиляди сигнали и десетки арестувани в цялата страна
– само в отделни операции – 16 задържани в Плевен , 7 души в Русе , 3 души в Плевен с готови списъци и пари

С други думи – мрежата е реална, организирана и дълбока. Това не са единични случаи. Това е индустрия. И точно тук идва ключовият момент, който ще покаже дали всичко това има смисъл. Защото има вече и нещо ново – първи реални присъди, включително условна в Плевен за купуване на гласове (по данни от текущите дела и информация от прокуратурата в региона). Това е малка стъпка, но със сериозен заряд.

Истинският въпрос не е колко са арестуваните, а колко ще бъдат осъдени.

Десетилетия наред сценарият беше един и същ - полицията хваща „дилърите на гласове“, медиите показват пари, списъци и тефтери… и след това – тишина.
Няма присъди. Няма последствия. Няма страх. И затова схемата работеше. Сега залогът е различен. Ако хората – тези, които раздават по 50 евро, по 100 лева, по пакет храна за глас – започнат да получават присъди, картината се променя из основи.

Защото:
не става дума за „дребни риби“
става дума за оператори на системата

Те са връзката между парите (които никога не са техни) и изборния резултат.

Представете си следното.
Купуваш 200 гласа. Парите не са твои. Обещан ти е „чадър“.
Но изведнъж:
– арест
– дело
– присъда
– или дори затвор

Как ще изглежда това в квартала, за съседите ти, за приятелите ти, че в свидетелството за съдимост ще го има, когато искаш да си намериш работа?
Как ще изглежда това за следващия местен „играч“, който трябва да поеме риска?

Точно това е истинското възпиране. Защото чадърът вече не е сигурен.
Най-важното в този момент не е акцията.
Не са парите.
Не са дори арестите.

А едно нещо: дали покровителите в системата вече ги няма. Защото години наред тези схеми съществуваха не заради липса на доказателства, а заради липса на воля. И когато тази воля се появи – резултатът трябва да е видим. Малките присъди могат да имат голям ефект. Парадоксът е, че именно „дребните дилъри“ могат да пречупят системата. Не защото са най-виновни. А защото са най-лесно заменими. И когато те изчезнат от схемата – веригата се къса.

Изводът е прост. Ако тези хора бъдат осъдени – дори условно, дори с глоби – следващите ще се замислят. Ако не бъдат – на следващите избори всичко ще е същото. Този път държавата стигна до половината път.

Сега остава най-трудното: да докаже, че купуването на гласове вече има цена, включително и присъда.

Справка
Вътрешният министър Емил Дечев изнесе данни за това кои партии са купували гласове на брифинг след приключване на изборния ден. Сигналите във връзка с изборни престъпления в полза на определена партия са следните:
- 631 сигнала за изборни престъпления в полза на "ДПС - Ново начало"
- 318 сигнали за изборни престъпления в полза на ГЕРБ
- 18 сигнала за изборни престъпления в полза на "Възраждане"
- 16 сигнала за изборни престъпления в полза на "Прогресивна България"
- 13 сигнала за изборни престъпления в полза на БСП
- 11 сигнала за изборни престъпления в полза на ПП-ДБ
- 7 сигнала за изборни престъпления в полза на "Величие"
- 4 сигнала за изборни престъпления в полза на "Има такъв народ"
- 2 сигнала за изборни престъпления в полза на МЕЧ


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кой мy дpeмe

    3 5 Отговор
    не знам що ме питате

    09:02 24.04.2026

  • 3 Затова

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    леврото е официалната валута на България !

    09:04 24.04.2026

  • 4 Пич

    13 4 Отговор
    Въпросът може би е актуален, но е от въпросите, които са удивително глупави!!! Отговорът е много кратък - Няма да има присъди !!! А разни наивници какво ще пишат тук, и какви присъди ще раздават - никой не ги брои за живи !!!

    Коментиран от #24

    09:06 24.04.2026

  • 5 а сега де

    9 5 Отговор
    Значи партиите могат да получават пари за всеки глас под формата на субсидии за милиони, но бедния българин не може да вземе 50 евро???

    Коментиран от #9

    09:06 24.04.2026

  • 6 Вервайте ми!

    4 1 Отговор
    Колко ще лежи в ЦСЗ, че си тръгваме разбрахме цирка, кога ще е в затвора?

    09:06 24.04.2026

  • 7 простотията няма дъно

    5 5 Отговор
    Сигнал до сигнал,на територията на всяка педя сигнал. Сигнализатори бол.Бачкатори няма. Уници,които знаят как да стане работата , колкото искаш.

    09:07 24.04.2026

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 6 Отговор
    Първо трябва да се премахне длъжността гл. прокурор.

    09:08 24.04.2026

  • 9 тука е така

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "а сега де":

    Ееее,много иска бедния народ,първо ще даде н а фашисткия режим в Украина а после ако нещо остане, само за най бедните.

    09:09 24.04.2026

  • 10 Реалност

    8 9 Отговор
    Броя на сигналите изглежда смешен спрямо ала балата преди три години когато ПП/ДБ манипулира машините с близо 500 000 гласа.

    09:10 24.04.2026

  • 11 Амчи пишете

    10 2 Отговор
    и за 27.000,- Евро намерени при акцията във Враца, и за няколкото сака попълнени бюлетини, а за коя партия бяха, хмммм...? шефовете на полицията и мвр-то на коя партия се отчитат. Гнус

    Коментиран от #20

    09:11 24.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 иван костов

    10 8 Отговор
    И на децата е ясно, че милицията е осигурявала комфорт на ППДБ при купуването на гласове! На това се дължи високият им резултат! Като цяло, да се вярва на МВР, за каквото и да е било, е наивно и незряло!

    09:14 24.04.2026

  • 14 Иван

    14 6 Отговор
    Истинският тест е да бъдат вкарани поне двете мутри в затвора

    09:14 24.04.2026

  • 15 ще има то е ясно

    2 2 Отговор
    полицаите хванаха много купувачи на гласове - корупция . а в списъците са всички потенциално подкупени . били същите които са корумпирани и предния вот . партиите са ги предали . и само 5 влязоха в парламента . американския президент ги посъветва . когато има мигрански трафиканти и манипулатори на вота , ами направете и да получават тежки присъди . така е в юса . айс полицията направо ги излавя мигрантите и трафикантите . които са също мигранти . мигрира и няма работа . става трафикант . печели от такива като него . дава и подкупи .

    09:16 24.04.2026

  • 16 А ще има ли присъди за еврото?

    12 8 Отговор
    току - що Евростат призна, че бюджетният дефицит на България е бил над границата от 3% за влизане в еврозоната.
    В една законна държава, отговорните щяха да бъдат осъдени. Радев ще предприеме ли действия?

    А Възраждане отново се оказаха прави!

    09:19 24.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Няма да има присъди

    8 3 Отговор
    За постигане на присъди е необходим друг тип разследване - агентурна мрежа, СРС, внедрени агенти, многомесечна работа. Така се събират доказателства. В сегашните досъдебни производства няма доказателства. Има доноси, най-често анонимни. 100 000 евро в дома ми и списъци могат да бъдат само предпоставка за извършване на изборно престъпление, но могат и да не бъдат. Който обвинява трябва да го докаже. Иначе прокурорът няма да занимава съда с подозрения без доказателства. С предположения не става. Съдът ще върне делото за доразследване и накрая нищо няма да стане. Случвало се е неведнъж.

    Целта беше да се сплашат хората, да се блокират временно едни пари, които са можели евентуално да послужат за купуване на гласове. В същото време в циганските махали на Варна, Пловдив, Сливен, Ямбол гласуваха масово за ППДБ и ПБ и никой не се впечатли. Протоколите са на сайта на ЦИК. Там е истината.

    09:26 24.04.2026

  • 19 избирател

    6 3 Отговор
    В нормалните държави няма такова явление ,купен вот .Ние обаче не живеем в държава , а просто обитаваме територията .Ефективни присъди , иначе все ще е същото .

    09:27 24.04.2026

  • 20 Това са глупости

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Амчи пишете":

    Ти въобще участвал ли си някога в изборния процес? Никакви сакове не могат да променят протоколът на секционната комисия, по който се отчитат гласовете.

    Коментиран от #23

    09:29 24.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЧОВЕК

    7 3 Отговор
    ИЗБОРНИЯТ КОДЕКС ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕН!
    ЛИЦАТА ХВАНАТИ С ПАРИ И СПИСЪЦИ ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ АРЕСТУВАНИ, ПОДВЕДЕНИ ПОД ОТГОВОРНОСТ С НАКАЗАТЕЛНА ПРИСЪДА ОТ 3 ДО 5 ГОДИНИ ЗАТВОР! КУПУВАНЕТО НА ВОТ СЕ ПРЕВЪРНА НАИСТИНА В ИНДУСТРИЯ И ПРОМЕНЯ ВОТА НА ИЗБИРАТЕЛЯ В ПОЛЗА НА ПРЕСТЪПНИЦИ, ЗАЩОТО ПАРИТЕ С КОИТО СЕ КУПУВАТ ГЛАСОВЕ СА ОТ КОРУПЦИЯ, КРАЖБИ, РЕКЕТ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ И ТОВА ВОДИ ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА ОТ ПРЕСТЪПНИЦИ. НА ТЕЗИ ИЗБОРИ СА ХВАНАТИ ОКОЛО 1 МИЛИОН ЕВРО ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ, А ДАВАТЕ ЛИ СИ СМЕТКА ОЩЕ КОЛКО НЕ СА ХВАНАТИ, А? В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ СА ПЛАЩАЛИ ПО 50 ЕВРО НА ГЛАС, В МАЛКИТЕ ПО-МАЛКО, А В НАЙ-МАЛКИТЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ЕВРО И ТЕЗИ СЪЩИТЕ ПРОМЕНЯТ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА! ДАВАТЕ ЛИ СИ СМЕТКА?

    Коментиран от #26

    09:31 24.04.2026

  • 23 Охоо нашият

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Това са глупости":

    могат и още как, аре да ти неразпраам случки от последните избори, що беше буци преди 1 месец в дома на алпиниста, беше ги събрал всички на козир. Аре чаобао

    09:34 24.04.2026

  • 24 Учудена

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Вчера,при Цветанка.Ризова,Радостин Василев показа схемата ,по която ПБ са купували гласове.И как купувачите са борили колко ,на които са платили,са гласували правилно.С ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ.Напр.в даден район,за съвсем неизвестен човек под номер 21 гласували 4 000. Хайде сега кажи,ще има ли наказани купувачи и дали,ако се стигне до съд,няма да има осъдени и от НАШИТЕ.Защото МВР гонене чуждите.Пък се оказа ,че екипът на Радостин Василев от IT специалисти са хванали и схемата на ПБ.И той я показа в ефир. Оцветени в червено,нелогични преференции.Много бяха!Обаче,понеже победителите не ги съдят....и т.н.

    Коментиран от #36, #43

    09:34 24.04.2026

  • 25 Как ще докажеш купуване на гласове

    5 1 Отговор
    След като си намерил списък в магазини,фризьорски салони, строителни и дървени складове и пари ?
    Само некомпетентни идиоти могат да пишат подобни статии.
    Доказателството е..Взел..Дал.Ловен2хна място или с белязани пари.
    Дечев и Кандев само сплашваха и вдигнаха шум.
    Нито една прокуратура по света нама да заведе дела 3 ще отхвърли тъпите обвинения.
    МВР толкова може .....

    09:34 24.04.2026

  • 26 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "ЧОВЕК":

    Глупак 110%

    Коментиран от #28, #49

    09:36 24.04.2026

  • 27 ИВАН

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ХОДИ И СЕ ЛЕКУВАЙ! ИМАШ ЗАПАЗЕНО МЕСТО ПРИ ГЪЛЪБОВА!

    09:38 24.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Вервайте ми!":

    НЕ ТИ ВЯРВАМЕ , ЗАЩОТО В ....................... ЦИГАНСКИТЕ МАХАЛИ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ЧОРАПА ........................ АКО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ЧОРАПА , ЗА КОЙ СА ГЛАСУВАЛИ ? ? ? ......................

    Коментиран от #31

    09:40 24.04.2026

  • 30 Дечев

    1 1 Отговор
    да публикува поне един сигнал, да видим как точно изглежда.

    09:45 24.04.2026

  • 31 тиквенсониада

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    За хора с прякори Тиквата , Шопара , Шиши , Мутрата , Тулупа , Свинете , Шишковците , Ту Туууууто !
    Още прозвища нужни ли са ти ?

    09:45 24.04.2026

  • 32 Няма да има

    3 1 Отговор
    Защото всички са го правили,само някои са го правили по-интелигентно.Има ли някой да вярва още,че полицията не работеше ТЕНДЕНЦИОЗНО.Обаче,колкото направиха нещо на Рашков,толкова и сега."Кучетата си лаят,керванът си върви" Игра да става и ние да сме в нея.Дано поне, Радев да иска да остане в историята на България ,наистина с прогресивно развитие.

    09:47 24.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Варна

    7 0 Отговор
    Той Сарафов си тръгна, ама къде отиде? - Разиграха ни цирк, такъв че публиката да е доволна!
    Паразитите са същите и промяна няма!
    Сарафов се мести като директор на НСС, а не е изхвърлен от системата както трябва да се случи!
    ЕДНИ И СЪЩИ ПАРАЗИТИ, СОФИЙСКИ СЕ ВЪРТЯТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА и те са с потомствена уседналост в нея! - В София има около 300 хил. такива паразита, които си живуркат на наш гръб и още 300 хил., които се облагодетелстват от разходите, които правят първите 300 хиляди от името на държавата.
    СОФИЯ Е ГРАД НА ПАРАЗИТИ, КОЙТО УБИВА ДЪРЖАВАТА

    09:49 24.04.2026

  • 35 От чужбина

    2 1 Отговор
    Не е само това! Трябва да има осъдени и ЕФЕКТИВНО вкарани в затвора. Другото, още по-важно е да има отзовани депутати. Партията, която е купувала гласове да загуби места в парламента. Ако това се случи, е малко вероятно да се опитат пак да купуват гласове. Премахнете от парламента депутатите, които са си купили мястото.

    10:03 24.04.2026

  • 36 СЛАВКА

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Учудена":

    АЗ СЪЩО ГЛЕДАХ ВЧЕРА ЛИЦЕ В ЛИЦЕ. ТОВА, КОЕТО РАДОСТИН ВАСИЛЕВ ПОКАЗА Е ПОКАЗНО КАК СЕ МАНИПУЛИРАТ КОКОШКИ!
    ВСИЧКИ СМЕ ВИЖДАЛИ БЮЛЕТИНИТЕ - БИЛИ ТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ, БИЛИ ТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЯ. И С МАШИНАТА И С ХАРТИЯТА ПРИ ГЛАСУВАНЕ СЕ ПОСТАВЯТ ЗНАЦИТЕ Х ИЛИ V. НЯМА КАК ДА СЕ МАНИПУЛИРА С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ВОТ ИЗБОРНИЯТ РЕЗУЛТАТ! ЧАФКАТА И ХИКСА ДАВА САМО 1 ГЛАС И ТО НА ГЛАСУВАЩИЯТ ЗА ПАРТИЯ И ЕВЕНТУАЛНО ПО НЕГОВ ИЗБОР ЗА ПРИПОЗНАТ ОТ НЕГО В ЛИСТАТА НА СЪЩАТА ПАРТИЯ ЛИЦЕ, ТАМ ЦИФРА НЕ СЕ ПИШЕ! САМО ЧОВЕК ВЗЕЛ СЕ НА СЕРИОЗНО /ПАРАНОИК/ И НЕ СИ ДАВА СМЕТКА, ЧЕ НЕ СМЕ ЧАК ПЪК ТОЛКОЗ ТЪПИ, МОЖЕ ДА ГОВОРИ ТОВА, НАЛИ? ПРЕФЕРЕНЦИЯТА ДАВА ЕДИНСТВЕНО ПРАВА НА ЛИЦА, КОИТО СА НА ПО-ЗАДНИ ПОЗИЦИИ В ЛИСТИТЕ, ДА ИЗМЕСТИ ПО ПРЕДНИТЕ ОТ СЪЩАТА ПАРТИЯ, ЗА КОЯТО Е ГЛАСУВАЛ ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ, НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ КУПУВА ГЛАСОВЕ! ТОВА Е ИСТИНАТА!
    РАДОСТИН ВАСИЛЕВ ОТ ЗЛОБА ЩЕ СЕ ПРЪСНЕ! БЕШЕ СИ ИЗМЕНИЛ ФИЗИОНОМИЯТА, ЧЕ НЕ Е В ПАРЛАМЕНТА, "ЖАЛКО", ЧЕ НЯМА ДА ИМА ТАМ ВЕЧЕ ПОБОЙНИЦИ! ДОНЧЕВА ЗА КЛЕВЕТА ГО ОСЪДИ ВАСИЛЕВ, КОГАТО ТОЙ ИГРАЕШЕ ЗА ИТН, ВРЕМЕ Е И ГЕНЕРАЛ РАДЕВ ДА ГО НАПРАВИ!

    10:05 24.04.2026

  • 37 Патиланско царство

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Няма да има никакви присъди. Те за доказани злоупотреби и изнесени стотици милиони и дсетки милиарди в чували се правят на ни чули, ни видели, камо ли за някакви си там кокошкарски истории и някакъв си купен вот. Няма милост и справедливост за невинните и честните, и няма наказание и превъзпитание за разбойниците. Тука е така, така е било и така ще бъде!

    10:07 24.04.2026

  • 38 Васил

    4 0 Отговор
    У нас даже за убийство дават макс 3 години а ако съдията е купен може да минеш и с условна как ще ни стигнат Китайците.

    10:10 24.04.2026

  • 39 крийпинг дет

    1 4 Отговор
    Трябва да сложат Бойко и Делян за главни прокурори ! Може по отделно , може и заедно , може и на ротационен принцип ! От тях справедливостта , правдата , честта и достойнството струят на талази. Нека покажат как се прави правосъдие. Лично .

    10:19 24.04.2026

  • 40 Опа

    1 6 Отговор
    На последните избори Радев и петроханската секта купиха всички гласове, които преди се разпределяха върху всички партии. Някъде около 400-500 хиляди гласа. Около 100 000 купени гласа отидоха в Петрохан, а останалите към Радев. Видя се след 17:00 на изборния ден как дръпнаха рязко спрямо останалите партии.

    10:25 24.04.2026

  • 41 Нищо няма да се разкрие

    1 3 Отговор
    Прогресивна България и ППДБ са купували гласове в съотношение 3:1 в полза на Прогресивна България.

    Коментиран от #44

    10:26 24.04.2026

  • 42 Слоностозъбест Абракадабър

    2 1 Отговор
    Първо Цацаров си отиде , после Гешев , а сега и Сарафов. Но БОЙКОВЩИНАТА и ПЕЕВЩИНАТА останаха , пропити във всички слоеве на нашия живот. Не става само с изчегъртване , не е достатъчно , нужно е нещо друго , радикално и дори болезнено. Пак ще носим бремето натрапено ни от Тулупи , Шишковци , Тикви , Шопари. Да извиняват хората , които се обиждат или разпознават в тези прякори! Сори , ама това е.

    10:26 24.04.2026

  • 43 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Учудена":

    Аз отдавна съм отговорил на такъв въпрос!!! Не се вземайте на сериозно, защото от вас нищо не зависи!!! Работете върху това, вие и близките да се справяте, защото както казах - политически положителен сценарий няма!!! Да имате надежди, че някой ще ви спасява, е инфантилно!!! Градете личното си щастие, а на тези от политиката им Е М.!!!

    10:27 24.04.2026

  • 44 ОлятО тялО

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Нищо няма да се разкрие":

    А не мислиш ли , че Радев е КУПИЛ всичките си гласове. Ето как - Бойко нали се оплакваше публично , че Радев му пускал дронове да го гледат , следят и шпионират. Така с някой дрон , Радев е отвлякал кюлчета от Чекмеджетата му. Вероломно откраднати , тези кюлчета са претопени и с тях са купени всички гласове за Радев. Бойко обаче , не се оплаква , защото иначе трябва да доказва тези шкафчета с авоари !
    Веселба е , нали ? Че и сеир !

    10:31 24.04.2026

  • 45 Нищо няма да стане

    1 1 Отговор
    Сарафов си тръгна, но истинският тест е друг: ще има ли присъди за купения вот?
    -;-
    вече са се разбрали.

    10:53 24.04.2026

  • 46 Цвете

    4 0 Отговор
    ЗАПОЧВА СЕ ОТ НАЙ БОГАТИТЕ, ЗАЩОТО 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА Е ОГРОМНА СУМА ЗА ДА ВЛЕЗАТ В ПАРЛАМЕНТА И ОТНОВО СХЕМИТЕ С КРАЖБИТЕ. ОТ ГЛАВАТА СЕ ТРЪГВА. ТЕ ДОБРЕ ЗНАЯТ, КОИ СА " ДАРИТЕЛИТЕ "? ЕДИН ТАКЪВ В ЗАТВОРА И НЕЩАТА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ПОДРЕЖДАТ. СЛЕДВАЩИТЕ ПЪРВО ЩЕ ПОМИСЛЯТ, КАКВО ГИ ЧАКА?!

    10:57 24.04.2026

  • 47 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАПОЧВА СЕ ОТ НАЙ БОГАТИТЕ, ЗАЩОТО 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА Е ОГРОМНА СУМА ЗА ДА ВЛЕЗАТ В ПАРЛАМЕНТА И ОТНОВО СХЕМИТЕ С КРАЖБИТЕ. ОТ ГЛАВАТА СЕ ТРЪГВА. ТЕ ДОБРЕ ЗНАЯТ, КОИ СА " ДАРИТЕЛИТЕ "? ЕДИН ТАКЪВ В ЗАТВОРА И НЕЩАТА ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ПОДРЕЖДАТ. СЛЕДВАЩИТЕ ПЪРВО ЩЕ ПОМИСЛЯТ, КАКВО ГИ ЧАКА?!

    10:58 24.04.2026

  • 48 Боби

    4 1 Отговор
    По почтен и честен политик от Радев не съм виждал.

    11:21 24.04.2026

  • 49 КАЗВАМ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ХаХа":

    ИДИОТ НА 220 %!

    12:47 24.04.2026