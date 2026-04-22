Новини
Мнения »
„Слез на терена“ – Радев слезе… и помете всички

22 Април, 2026 09:00 5 421 105

  • пеевски-
  • радев-
  • избори-
  • партия

Но те – политиците, не знаят едно: те без нас не могат, но ние без тях можем

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

29 януари 2024 година
В коментар пред журналисти в Народното събрание Пеевски предизвика президента Радев да хвърли оставка и да се яви на политическия терен. „Страх имаше в очите на Радев, не в нас, от появата на нова политическа формация. Очаквам да си подаде оставката и да го видя на политическия терен. Нека да стане политически лидер, да има достойнството да бъде такъв. Да се срещнем на европейските избори - това е достойно. Единственото недостойно е тази партия да е финансирана с мръсни пари от неговите служебни мандати“, заяви Пеевски.

Пеевски е категоричен, че институциите трябва да заработят, за да има отговор на всички казуси и хората да бъдат спокойни. „Всичко да се проверява. Чудесно е всичко, което казва и мистър „Кеш“ да бъде проверено”, обясни Пеевски, визирайки призивите на президента Радев компетентните органи да проверят случаите КТБ, Булгартабак, Гебрев и ББР.

„Диктатурата на мистър „Кеш“ свърши. Той излезе, каза, че ще прави партия. Чакам го на терена, на политическия терен”, уточни Пеевски, след което обяви, че днес Прокуратурата е казала, че няма как да предприеме действия срещу държавния глава, защото той има имунитет. „Значи има дела, които чакат отпадане на имунитета му. Искам да знам кои са те“, категоричен е Делян Пеевски.

8 октомври 2025 година
Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски отправи остър коментар към президента Румен Радев, призовавайки го да създаде собствена политическа партия. „Румен да излиза и да си прави партията с Копринката и Узунов. И всички търгаши. Чакам го на терена“, заяви Пеевски в изказване пред медии. Думите му идват на фона на засилени политически спекулации, че Румен Радев може да обяви създаването на политически проект след изтичането на президентския му мандат. Изявлението на Пеевски предизвика широк медиен и обществен отзвук, като анализатори го определиха като начало на открит политически сблъсък между президента и лидера на „ДПС – Ново начало“. До момента от президентската институция няма официален коментар по повод думите на Пеевски.

19 април 2026 година
„Прогресивна България“ на Румен Радев, който вече е на политическия терен, печели убедително изборите. А ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната – Демократична България“, ДПС – Ново начало и „Възраждане“ са другите партии, които влизат в парламента. Под чертата остават „Величие“, МЕЧ, „БСП – Обединена левица“, „Сияние“, АПС, „Има такъв народ“ и др. „Прогресивна България“ на Румен Радев ще има мнозинство в парламента – над 130 депутати, което ѝ позволява да състави правителство сама. За партията на Радев са гласували 1 444 924 души. За ГЕРБ-СДС са гласували 433 755 души. За ПП-ДБ 408 845 души.

Какво стана
Рядко в българската политика има моменти, в които думите се връщат с такава сила към своите автори. През 2024 и 2025 г. Делян Пеевски настойчиво приканваше Румен Радев да „слезе на терена“, да направи партия и да се изправи в пряк политически сблъсък. На 19 април 2026 г. този сблъсък вече е факт – и резултатът е повече от категоричен. Победата на Радев не е просто изборен успех. Тя е демонстрация на това как антисистемната енергия, натрупвана с години, може да се канализира в ясен политически проект. Иронията е очевидна – именно натискът от страна на неговите опоненти ускори този процес. Това, което трябваше да бъде предизвикателство, се превърна в катализатор. Големият проблем обаче започва след победата. Защото когато влезеш в политиката като „алтернатива на модела“, нямаш право да се превърнеш в нов модел. Избирателите не дадоха просто доверие – те делегираха очакване за демонтаж на система, свързвана с зависимости, задкулисие и концентрирана власт.

И тук идва тежката част. Лесно е да спечелиш избори срещу статуквото. Много по-трудно е да управляваш без да го възпроизведеш.

Ако формацията около Радев наистина разполага със самостоятелно мнозинство, това означава пълна отговорност – без коалиционни оправдания, без „виновни партньори“. Политическият сблъсък между Радев и Пеевски вече не е реторика, а реалност. Въпросът е дали той ще остане на ниво взаимни обвинения или ще се пренесе в институциите – прокуратура, регулатори, служби. Защото там ще се реши дали „диктатурата“, за която се говореше, наистина е приключила, или просто сменя лицето си. Победата на 19 април не е финал, а начало на много по-опасна фаза – фазата на очакванията. А те са безмилостни. Защото този път обществото няма да чака дълго. И ако обещаното „изчистване“ на системата се окаже поредната политическа илюзия, разочарованието няма да е просто електорално – ще бъде системно. Така стигаме до невъзможната „обич“ за България, която „изгаря“ сърцата на ХОРАТА. Нали всички политици ни обичат. Но те – политиците, не знаят едно: те без нас не могат, но ние без тях можем.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 86 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    138 12 Отговор
    Шепа неграмотни роми около Тиквата и Шиши рекетираха бизнеса и хората.Хората и бизнеса застанаха зад Радев и ги смазаха.

    Коментиран от #23, #51, #57, #65

    09:01 22.04.2026

  • 2 1488

    22 121 Отговор
    румен единствено може да ръководи пионерчета на манифестация

    Коментиран от #29, #101

    09:01 22.04.2026

  • 3 честен ционист

    41 31 Отговор
    "Ще ви се включи накрая алармата
    Един ден като върнат казармата."

    09:02 22.04.2026

  • 4 Потресен

    83 8 Отговор
    Хората тъкмо бяха свикнали на държавата софра, цоцаха сладко и сега хубавото свърши.

    09:04 22.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честните избори

    15 50 Отговор
    Първа политическа сила е Възраждане

    Коментиран от #13

    09:04 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хикс

    105 5 Отговор
    Не знам дали остана човек който да не разбра , че Момчето беше до тук , както каза Демерджиев

    09:05 22.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кабакрадев

    43 2 Отговор
    Неграмотни римляни.......е 5 пъти кмет на Карлово....ха,ха,ха.С купе.ни гласове.

    09:07 22.04.2026

  • 11 Ех, Шиши!

    65 3 Отговор
    Народът ни го е казал!
    Или както се изказваш ти...-хората са го казали :
    ,,Голям го извади,ама...мек!"

    09:08 22.04.2026

  • 12 Последния Софиянец

    56 6 Отговор

    До коментар #5 от "Закриването на кампанията на ПБоташ:":

    Ромите са най ощетени от Тиквата и Шиши.Държат ги нарочно в гета

    Коментиран от #55

    09:09 22.04.2026

  • 13 Съвет!

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "честните избори":

    Намали гледането на ,,Комиците"...!

    09:09 22.04.2026

  • 14 замислен

    15 42 Отговор
    Спокойно, нека видим Радев на терена какви ще ги забърка. Нека видим колко ще е неговата политическа кариера и как ще завърши.

    09:10 22.04.2026

  • 15 ганя български

    22 0 Отговор
    да сме живи да пожинвеем па ще видим какво ще ксгтане

    09:10 22.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Айгедотор

    57 10 Отговор
    Слава на Радев!! Измете долната паплач

    09:12 22.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Всички са

    54 4 Отговор
    за промяна на системата,но започне ли наистина ще има голям вой колко недемократично постъпва Радев! Защото за да се започне трябва пълна смяна на длъжностните лица,от които зависи промяната на модела,а както знаем на хранилката са само 🐞!

    09:13 22.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Андропов

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То излиза, че демокрацията работи!

    09:17 22.04.2026

  • 24 Ами сега

    48 3 Отговор
    Пеевски викаше крещеше като използваше думи като КЕШ.

    Сега какво ли мисли за БЪДЕЩЕТО си.

    09:18 22.04.2026

  • 25 Хмм

    33 1 Отговор
    ако е лесно да спечелиш срещу статуквото, защо Възраждане, МЕЧ, ИТН, Величие, дори ПП-ДБ нямаха този успех

    09:19 22.04.2026

  • 26 Браво

    33 1 Отговор
    магнитският с-и-чуг в ЗАТВОРА

    09:20 22.04.2026

  • 27 БОКО

    34 2 Отговор
    Кой политик беше казал за избирателя
    ЛОШ МАТЕРИАЛ
    така излезе този лош материал го изтегли много назад и на следващите избори на бунището.

    09:22 22.04.2026

  • 28 Браво

    46 2 Отговор
    Радев им разказа играта. Мина като валяк и през Тиквата и през брат му Пра сето.

    09:24 22.04.2026

  • 29 Йордан

    31 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Яд ви е нали ,и много ви боли.Еми свиквайте, не може все вие да сте отгоре ,сега отдолу.

    09:25 22.04.2026

  • 30 Тъй вярно

    6 30 Отговор

    До коментар #22 от "павела митова":

    Да зеления чорап е чел яко трудовете на Ленин-сталин

    Коментиран от #37

    09:26 22.04.2026

  • 31 Йордан

    21 3 Отговор

    До коментар #9 от "Нормално":

    Ей голяма злоба,ама не може все вие.

    09:27 22.04.2026

  • 32 Закриването на кампанията на ПБоташ:

    7 16 Отговор
    Концерт на циганите Софка и Азис. Автобуси с цигани от цялата територия + Туркие.

    Кой разбрал, разбрал!

    Коментиран от #36, #38

    09:33 22.04.2026

  • 33 И Господ слезе

    34 2 Отговор
    На земята! И вся ужас сред предателите и вдъхна надежда за по- добър живот на хората!
    Пеески, нещастнико, над 1, 400 млн гласуваха за Радев и никой й да не си и помисля, че ще го предадем!
    Знаем, че след такъв погром, който сътворихте с Борисов няма да ни е лесно, меко и удобно, но вие и цялата ви паплач ще копаете а урановите мини! Имаме достатъчно!
    Сбогом, казаха хората.

    Коментиран от #75

    09:34 22.04.2026

  • 34 Хохо Бохо

    15 2 Отговор
    Стана така, че взр повече мандати от сглобката. Петроханци,тикви и прасета имат по-малко

    09:34 22.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Какво очаквате

    6 22 Отговор

    До коментар #32 от "Закриването на кампанията на ПБоташ:":

    Олигархията се прегрупира при Радев, той е новият модел Шиши 2.0

    Коментиран от #96

    09:35 22.04.2026

  • 37 Не е лошо и ти

    11 1 Отговор

    До коментар #30 от "Тъй вярно":

    Да ги беше прочел!
    Не совека прави идеята, а идеята прави човека!
    Нещо неясно?

    Коментиран от #71

    09:36 22.04.2026

  • 38 Разбираме повече от теб!

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Закриването на кампанията на ПБоташ:":

    Тези ги лансираше Туту!

    09:38 22.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 мдаа

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мдаммм":

    Матрицата е ку.ч4ка.😏

    09:40 22.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ВВП

    17 2 Отговор
    След 36 години демокрация ,България е бедна ограбена територия ..5 млн ,неработоспособно население..А трябваше да бъде 12 млн..Това е американския модел..

    Коментиран от #48, #53, #58, #76

    09:42 22.04.2026

  • 43 Морк морк

    22 1 Отговор
    Ду Пя Се На Ново, вече не яде свинско със зеле :)) Шопара се чуди, къде да бяга! Ментови бонбони няма :)) В Кърджалийско вече, някои дупесари и герберасти почнаха да се нагаждат!!! Ще бъде голяма грешка, ако Радев ги приеме. Стойките и чупките на Тиквата приключиха... Вече главата не е наклонена настрани, а надолу, дааа! Радев трябва да действа бързо!

    09:44 22.04.2026

  • 44 ВВП

    16 2 Отговор
    Ония крадци от Прешъс ,да се изгонят от България..Евреите ,също .Водата ,земята и златото са на български народ...

    09:44 22.04.2026

  • 45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 1 Отговор
    Време е за Коледа за Двете пра$$ета...

    09:44 22.04.2026

  • 46 ВВП

    14 1 Отговор
    Мораториум върху поголовната сеч на горите ..20 години..

    09:45 22.04.2026

  • 47 Даката

    4 10 Отговор

    До коментар #41 от "ВВП":

    Да направи много "яки" промени, но съгласувани първо с Кремъл, нали така... това имаш предвид?

    09:45 22.04.2026

  • 48 Неее!

    2 4 Отговор

    До коментар #42 от "ВВП":

    Това е планът "Голгота" на Андропов.

    09:45 22.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ВВП

    3 1 Отговор
    Да ми се обади Румен..!!.Имам много идеи..Има престъпления,има и наказания ..

    Коментиран от #63

    09:47 22.04.2026

  • 51 Моряка

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    От време на време пишеш по нещо свястно.Напредваш,момчето ми.Но докато не се откажеш от жълтопаветниците,ще се лъкатушкаш като синосоида.Едва ли знаеш,що е това,но сега е лесно- питаш Гугъла.Или ИИ.Даже ще ти благодари за въпроса.

    09:49 22.04.2026

  • 52 ВВП

    7 3 Отговор
    На първо място..Безплатно мед обслужване..за Българския народ..Това е най добрата инвестиция ..Медицинската мафия да хваща гората ..

    Коментиран от #62

    09:49 22.04.2026

  • 53 Даката

    4 17 Отговор

    До коментар #42 от "ВВП":

    Глупости на търкалета, я гледай какво е по границите, хората пътуват по чужбина с автомобилите си. Влязохме в Европейския съюз и НАТО, влязохме в Шенген, приехме еврото, това са все хубави неща за България... я погледни Унгария с русофилското управление на Орбан се превърна в най-бедната нация в Европа, съвсем не е България, русофили такива. С Радев само може да очаквате "Боташ" 2 и дори и тогава няма да поеме никаква отговорност... ще продължи да източва българската хазна и после ще крещи че нямало пари, ами как да има като непрекъснато източва България, на кого си мислиш е удачно такова управление на България ако не на Путин и Русия.
    Жалко за България, много жалко.

    Естествено, че и този коментар ще ми изтриете, в това не се и съмнявам, но все може някой да го прочете преди това.

    09:53 22.04.2026

  • 54 Теория

    0 3 Отговор
    Ами ако това всичкото е просто дирижиран процес на олигархията завладяла държавата ни?

    Коментиран от #61

    09:54 22.04.2026

  • 55 А не,бе

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Ще ги оставят да си правят бордеите в центъра на София.Те(ромите) не могат да се преобщат, защото нито им се учи,нито им се работи.Ген!

    09:55 22.04.2026

  • 56 ТИГО

    3 6 Отговор
    Има една категория "Хора" дето си искат СССР ,излизане от НАТО ,и тем подобни "Пoлюции" ! Да си знаете НЯМА да стане ,искате СССР вървете там така и от нато ще излезете !Хващам се на бас че Радев няма да посмее да го направи ,колкото и да се надявате !Урановите мини и Белене са само в болните ви мозъци!Понеже се правите на тарикати ЩО до сега не ги направихте тези неща ??Щото сте като мисирките като ви свирне някой и вие в хор Гулю,Гулю!(По Боце) !Нищо няма да направите ,както и не сте правили до сега ! 60 години ви слушам как "Тази власт с кръв сме я взели и така ще я дадем" !Нищо подобно дахоха ви я ватенките 1944година ! Наредихте се на БКП хранилката ,от глупав по глупав !И сега като вече няма как да се лежи и да се лапа виете за реванш !Айде ако обичате !Този път и ВВП няма да ви помогне , щото яде бой на други фронтове!

    Коментиран от #68

    09:56 22.04.2026

  • 57 Има нещо гнило

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Онези мафиоти от КРИБ ли са ти бизнеса? Ако има начин ще одерат кожите на хората. Че те това май го правят?

    09:56 22.04.2026

  • 58 Голям

    2 6 Отговор

    До коментар #42 от "ВВП":

    В България стандарта на живот непрекъснато се покачва, я погледни къде е Русия и стандарта им на живот, това ли искаш за България?

    Коментиран от #60

    09:58 22.04.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    " Внимавай какво си пожелаваш!"
    Буци и Шиши явно не са чели книШки❗

    09:58 22.04.2026

  • 60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "Голям":

    Да , повишава се ... и след години може да стигнем този през 1989-та❗

    Коментиран от #64

    10:00 22.04.2026

  • 61 Ще видим

    2 10 Отговор

    До коментар #54 от "Теория":

    Ще поживеем,ще видим.Всички плюят ГЕРБ, обаче аз се моля,новата партия да направи ПОНЕ толкова,колкото ГЕРБ направиха.Царят ни вкара с неговия авторитет в ЕС,а Борисов в еврозоната.На мен лично,много ми се иска Радев да балансира между великите сили.Възраждане загуби,защото лъжеше хората,че може да се върне лева.И някои му вярваха.Повечето хора обаче,харесват да сме в ЕС.

    10:03 22.04.2026

  • 62 ТИГО

    7 2 Отговор

    До коментар #52 от "ВВП":

    АМА нали ВАШИТЕ хора направиха това здравеопазване бе ! Ма нали учили недоучили бяха в парламента !3 и 4 блок Козлодуй КОЙ ги затвори ??Кунева-Пръмова да не е моя снаха тая ,кой разсипа Кремиковци ?Позна ЛУПИ !! Нали все партийци се наредиха кръглата маса още едно време ! Как от партизанин -шумкар се става .инж??С Рабфак !И сега бълнуваш за безплатно твоите хора ни докараха до тук сега ТИ искаш пак ТЕ да ни изкарат ! Опа слези на земята !!

    10:03 22.04.2026

  • 63 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "ВВП":

    Нов Достоевски?Не е ли малко старомодно?Сега престъпленията са главното съдържание от дейността на топ политици,като Прасето,Боко и обкръжението му и пазителите на закона от съдебната система.Много престижно и добре платено.Даже много добре платено.

    10:04 22.04.2026

  • 64 Голям

    2 7 Отговор

    До коментар #60 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тепърва ще започнем да се връщаме назад където е Русия, това ни чка при управлението на русофили, като Радев.

    Коментиран от #67, #78

    10:05 22.04.2026

  • 65 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти кажи що твоя приятел Йоло Денев чакаше Радев пред вратата оная вечер?Нали заедно бехте в НДК на сбирката на непартините или нещо такова!!

    10:05 22.04.2026

  • 66 тиквенсониада

    5 1 Отговор
    Бойковщината и Пеевщината са двете страни на една монета ! Това е монетата на Корупцията , Алчността , Лицемерието , Кражбата , Грандоманията , Свинщината , Двулицието , на всичко пошло и порочно , символизиращо нашето съвремие и псевдодемократичните лозунги , които чуваме от устите на тези двама ШИШКОВЦИ !

    Коментиран от #77

    10:06 22.04.2026

  • 67 На БАБА фърчилото

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Голям":

    Ама наистина ли го вярваш ? Кой ти го каза това ? Или сам си го реши ? Я опитай пак !

    Коментиран от #70

    10:07 22.04.2026

  • 68 Чудя се

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "ТИГО":

    Това,че Радев не говори против Русия,не значи,че ще ни вади от ЕС и еврозоната.С дипломация се постига много повече.

    Коментиран от #84

    10:08 22.04.2026

  • 69 Петер Брьогел - СТАРИ

    4 2 Отговор
    Какъвто и да е Радев , той е цвете в сравнение с тулупи и шопари като ТАНДЕМА Бойко - Делян !

    10:08 22.04.2026

  • 70 Голям

    2 5 Отговор

    До коментар #67 от "На БАБА фърчилото":

    Разбира се, че всичко ще се съгласува с Кремъл и Путин, а той не желае да изнасяме българсйка природна газ за Европа и света, при условие, че имаме огромни залежи в Северна България и напълно екологичен способ за добиването и.
    Според теб защо Русия не желае да изнасяме природна газ за Европа и света и непрекъснато спира този процес в разработване на тези ноходища с разни подставени лица като Румен Радев?

    Коментиран от #82

    10:14 22.04.2026

  • 71 Тъй вярно

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Не е лошо и ти":

    Радев на власт почвам да чета трудовете на бай Тоша

    Коментиран от #94

    10:15 22.04.2026

  • 72 ХУБАВ ДЕН ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД(не за д-я)

    5 0 Отговор
    Народът е казал: "Внимавай какво си пожелаваш"! Радев слезе на терена! Хайде сега МАМИН ШИШКО, заедно с ТАТИН БОЧКО под ръка и с 200 изчезнете от терена в посока ЦСЗ при Бай Ставри!

    10:15 22.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Моряка

    8 0 Отговор
    Вярно е че Боко направи нещо.Дострои Тракия от Стара загора до Карнобат.Другото беше вече направено от бай Тошо.Но с откраднатите от Боко чували с пари ,можеше да се построят още няколко магистрали плюс тунела под Шипка.Каквото остана,го окраде Прасето.

    Коментиран от #80

    10:17 22.04.2026

  • 75 То така

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "И Господ слезе":

    Така се радвахте и ЗЛОРАДСТВАХТЕ и когато Слави Трифонов печелеше.Търпение или както се казва на френски ПАСИАНС,нужно е търпение.Всички се молим новото управление да е успешно за България.Аз обаче знам 100% ,че сега ще бъде НАЛАЗЕНО от много хора,които ще искат много неща.В един блок сме зависими от много хора,че в цяло Правителство ли?

    10:19 22.04.2026

  • 76 ТИГО

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "ВВП":

    НЕ ! пак глупости !По ТАТОВО се стреляше на границата и се пътуваше до Петрич с открит лист !Бедна и ограбена е защото нямаше Лустрация и СЪщите болшевики се наредиха до новата хранилка !Помниш ли боновете ??Даде ли 500 лева тогава с надеждата да забогатееш ?Аз НЕ , всички ме караха но не дадох !Ако е американският модел щв правим Боинг,Форд,Моторола,Уестинхаус това е модел "Мой човек" !!В Америка ако искаш да направиш фирма даваш 500 долара и си готов ,тук ще ти искат и номера на обувките и кръв от вената ! Разкатахте родината с бошевишките ви пинизи сега искате възмездие !!ЗА КАКВО за това че народа не ви вярва и че се свърши лапането !

    Коментиран от #95

    10:20 22.04.2026

  • 77 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "тиквенсониада":

    Ааа,колега бъркаш.Как ще сравниш полезното добиче- свинята,с тези топ крадци и мошенници.

    10:21 22.04.2026

  • 78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #64 от "Голям":

    Ако връщането назад означава отново училище и здравно заведение във всяко село, безплатно образование, безплатно лечение, семействата да не се безпокоят за разходите за ток и вода, на масата да имаш истинска храна, а не ГМО и брашно от червеи...
    и още ред неща от льошото минало - ДА ❗

    Коментиран от #83

    10:22 22.04.2026

  • 79 ВВП

    0 1 Отговор
    ..имам план от 59 точки..За 500 дена ще оправя моята България..Да ми звъни Румен..Работя гратис .

    10:25 22.04.2026

  • 80 Моряко

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "Моряка":

    Лошо е да си като кон с капаци.Аз пък знам,че Борисов направи И магистрала Европа.При Тодор Живков ни пускаха само до ГДР,даже в ГФР не можехме да минем.А сега по Северната дъга(направена от Борисов),по магистрала Европа и целият трафик не е ПРЕЗ София .Ама какво се чудя,хората се возят в МЕТРОТО(което още се строи по проект на ГЕРБ) и плюят Борисов.Лошо е,човек да е неблагодарен и непризнателен.Свърши КАТЕРЕНЕТО ПО ГЪРБА НА БОРИСОВ.Смени плочата.

    10:28 22.04.2026

  • 81 хмммм

    3 3 Отговор
    Какво е помел ? Глупавите комунисти гласуваха за него. Това ли е помитането?

    Коментиран от #86, #89

    10:28 22.04.2026

  • 82 АЛООО, ГОЛЕМИЯТ!

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Голям":

    Кога Русия-Съветския съюз е пречила България да развива природните си ресурси? Сигурно си малък Соросоиден израстък за това не помниш. Знаеш ли, че находищата на нефт и газ в Чирен, Долни Дъбник и Шабла са разработени още през 60-70-те години с технологии(сега му казвате know-how) и финансова помощ от Съветския съюз? Знаеш ли, че точно за това и със същата помощ са построени Плама Плевен, Химкомбинат Враца, Торовия завод Девня? Точно защото имахме точно там тези ресурси от природен газ! Да не говорим за Военната ни промишленост, дълго е и ще отегчим читателите. Каквото успяхте Вие демократчета съсипахте. Спрете се до тук и не говорете за шистов газ, не пипайте българската земя. Оставете мисленето за тези които милеят за България.

    Коментиран от #87

    10:31 22.04.2026

  • 83 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Животът върви напред,не назад.Ти говориш като 90 годишната ми свекърва.То хора няма по селата,ти бленуваш за други неща.

    Коментиран от #91

    10:31 22.04.2026

  • 84 ТИГО

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "Чудя се":

    !Русия ще е по нормално място за живеене ако го няма Путин ! Той е виновен за това което са в момента КГБ /ФСБ проблема е пак до болшевизма ! Ако беше някой нормален щяха и газ да изнасят и да няма проблеми и всичко да е на ред !НО тази пуста жажда за власт и територия ! Хубаво войната спира УТРЕ и какво ?? Има няколко стотин хиляди километра трапове и развалини !Да не забравяме че това не е Германия и Европа и няма да има план Маршал ! Тогава ще е едно безкрайно мъчно оправяне на нещата с години !И за това е виновен само ВВП защото е психопат , и никой друг !Народа му мизерства той се прави на ербап като ефрейтора с мустачките !Това е реалността , а тука му викат СЛАВА !Преди войната са си ходили през границата само с паспортитр сега се озлобиха 2 народа защото жужака така е решил!

    Коментиран от #88, #102

    10:32 22.04.2026

  • 85 Дика

    3 0 Отговор
    Дреме му на Шиши ако не му конфискуват милионите.

    10:36 22.04.2026

  • 86 ХИХИХИ

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "хмммм":

    За Радев гласуваха и 1/3 от ГЕРБ, ППДБ, разни националистчета .... Много станаха комунистите. Всъщност с празна глава няма как да знаеш, че комунизъм е имало само в Швеция и в "Утопия" на Томас Мор.

    10:38 22.04.2026

  • 87 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "АЛООО, ГОЛЕМИЯТ!":

    Ма заблуден си !!Тези дето направиха тези заводи и съсипаха всичко , земеделие животновъдство !Техните деца ги разграбиха после !А можехме да храним ЕВРОПА но как СССР ни набута предвоенни технологии за металолеене и химия !Разсипаха земята , направиха ВИ Граждани !И сега пак претенции !Ако не бяха корабите Варна/Иличовск Кремиковци щеше да затвори още 80 година !Правехме Булгаралпин но не СССР ни набута Москвич!Не ми се продължава просто времето трябва да мине до последният !!

    10:41 22.04.2026

  • 88 Чудя се

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "ТИГО":

    Гледаш много едностранно на нещата.Аз съм живяла в Русия 89 -91г.Да ,имаше купонна система,но животът не беше лош.Какво да направи Путин,когато страната му е постоянно заплашвана.Ще видиш сега като ни заповядат,голям % от БВПда отива за превъоръжаване.Факт е,че Румен Радев спечели хората с това,че иска войната да свърши.Той,като генерал,иска ДА НЯМА ВОЙНА между два братски народа.Какво неясно има?!Фицо е казал"Русия пада на колене,само когато си вързва връзките на обувките" Велика сила е и не е наша работа да я коментираме.

    Коментиран от #90, #93

    10:45 22.04.2026

  • 89 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "хмммм":

    Не даже и комунисти не са -болшевики са ,болшевика е типичният матрос/мужик / селяк/рецидивист/съдия/член на ОФ с безкрайно голямо его и власт !Той ти казва как да живееш ,какво да работиш !Той ти казва също "ЕХ по МОЕ време как беше "по негово време беше имаш дълга коса и те сваля в мазето и те пребива, не можеш да идеш даже в Румъния без да ти подпише бележка че си "верен" ,само защото има власт не по някаква ясна причина !И сега е същото ТЕ си искат същата власт и затова гласуват за Радев ,виждат Вожда и Учителя" и евентуално благи постове ! По същият начин и Путин дойде на власт ,едно към едно !Вади си сметка .....

    10:51 22.04.2026

  • 90 АПЪК МАХМУД Е КАЗАЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Чудя се":

    че българина е винаги на колене за ЦЕНТОВЕ още от времето на корекома.РАЗВРАТА ,ПОШЛОСТТА И ПРИДАЖНОСТТА СА В КРЪВТА МУ.

    10:52 22.04.2026

  • 91 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Абе":

    Ще се изненадаш, но
    Всичко ново е добре забравено старо❗
    Странно как свекърва ти е живяла и гледала семейство през 80-те, а ти не си живял по Татово време🤔
    От поколението (00) клоZET ли си 🤔❓

    10:57 22.04.2026

  • 92 123

    1 0 Отговор
    За сега най-хубавото е че двата простака поне за момента няма да ни занимават. Срамно е такива хора да са на челни позиции като политици в държава в 21-ви век. За другото ще видим какво ще се случи, дано да се случат промени в положителна посока. Погледнете по-голямата част от партиите, които управляваха последните 15 години - челните им позиции са окупирани от едни и същи полуграмотни индивиди с огромно самочуствие, които в живота си не са постигнали нищо до момента, в който са влезли в политиката.

    10:59 22.04.2026

  • 93 ТИГО

    1 3 Отговор

    До коментар #88 от "Чудя се":

    КОЙ я е заплашвал ??Тия дето купуваха евтини суровини от него, все едно да заплашвам наемателят ми ?Няма такова нещо това са болшевишките брътвежи да се оправдаят че са зле! ВИНАГи ама винаги са си търсили враг ,имам предвид върхушката ,и народа го е отнасял! Те не са кадърни за нищо освен да дрънкат оръжие и да търсят враг !Спомни си "великата ракета Орешник" миналата година изстреляха една и плямпат 5 месеца май вече и нямат нови !Нямам нищо против Руският народ но управниците му са със Залпа на Аврора в главата и докато това не се промени винаги ще има войни от там !

    Коментиран от #97

    10:59 22.04.2026

  • 94 Абсурд

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Тъй вярно":

    Простакът каквото и да чете си остава простак

    11:00 22.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "ТИГО":

    Войните не са идвали от там/ Русия/ а от Запада бе неграмотно паве.
    Не Аврора ще ви гръмне вас а ще се самоубивате предатели мръсни.

    Коментиран от #98

    11:10 22.04.2026

  • 98 ТИГО

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Ха ХаХа":

    Неграмотен си ,но с претенция за акъл ! Ама Чукча не е читател!

    11:24 22.04.2026

  • 99 Ко стана ПрасУне?

    3 0 Отговор
    И Ко стана ПрасУне? Нали искаше Радев на терена? Отнесе те като бръмбър-сламка , нищо че си тлъста сламка.

    12:30 22.04.2026

  • 100 Григор

    2 0 Отговор
    „Слез на терена“ – Радев слезе… и помете всички"
    Нали нямаше да има вълна? Какво стана? Нали Радев нямаше да има абсолютно мнозинство и нямаше да може самостоятелно да състави правителство. Какво стана? Нали след пет-шест месеца щяхме да правим нови избори? Я пак! Кога? ГЕРБ , "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да си видят броя на депутатите и тогава да обясняват. Същото важи и за Пеевски. Трябва да си адски нагъл за да правиш изказвания при положение,че си пльоснал изборите с "ипон". От "Демократична България" нямало да разрешат България да има връзки на изток. Кои сте вие и колко сте,за да разрешавате и забранявате?

    12:39 22.04.2026

  • 101 Велзевул

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Роден си И Д И О Т и такъв ще у м р е ш

    12:55 22.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 дядо дръмпир винаги точен!

    1 1 Отговор
    Радев слезе.......Правилно е да се каже радев НЕ СЕ появи и затова смаза всички!!!Много бързо ще разберете на какъви пачи яйца ви насадиха хората на кремъл.......пс.ако радев бе слязъл щеше да му се види ....мръсното бельо,ганчооо!

    13:51 22.04.2026

  • 104 Цвете

    1 0 Отговор
    ИМЕТО НА ПАРТИЯТА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ КАЗВА " СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ " ,ЗА ДА ПОВЯРВАТ В СПРАВЕДЛИВОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА МАФИЯТА И МАГНИТСКИ. ОЩЕ ПО ТРЕВОЖНО Е, ЧЕ ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ИЗРИТАТ САРАФОВ И РУСИНОВА ,АКО НАИСТИНА ПОТВЪРДЯТ КАЗАНОТО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ. ДАНО УСПЕЯТ, ЗАЩОТО ЖИВОТА Е СМАЧКАЛ МАСА НАРОД И ТЪРПИМОСТТА Е ИЗЧЕРПЕНА ВЕЧЕ. 🎃🐷🎲✈️🤔🇧🇬🇧🇬

    14:27 22.04.2026

  • 105 СандоКан с двата ножа

    2 0 Отговор
    Делян е дърпал лъва за опашката.

    15:14 22.04.2026