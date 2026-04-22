„Слез на терена“ – Радев слезе… и помете всички"

29 януари 2024 година
В коментар пред журналисти в Народното събрание Пеевски предизвика президента Радев да хвърли оставка и да се яви на политическия терен. „Страх имаше в очите на Радев, не в нас, от появата на нова политическа формация. Очаквам да си подаде оставката и да го видя на политическия терен. Нека да стане политически лидер, да има достойнството да бъде такъв. Да се срещнем на европейските избори - това е достойно. Единственото недостойно е тази партия да е финансирана с мръсни пари от неговите служебни мандати“, заяви Пеевски.
Пеевски е категоричен, че институциите трябва да заработят, за да има отговор на всички казуси и хората да бъдат спокойни. „Всичко да се проверява. Чудесно е всичко, което казва и мистър „Кеш“ да бъде проверено”, обясни Пеевски, визирайки призивите на президента Радев компетентните органи да проверят случаите КТБ, Булгартабак, Гебрев и ББР.
„Диктатурата на мистър „Кеш“ свърши. Той излезе, каза, че ще прави партия. Чакам го на терена, на политическия терен”, уточни Пеевски, след което обяви, че днес Прокуратурата е казала, че няма как да предприеме действия срещу държавния глава, защото той има имунитет. „Значи има дела, които чакат отпадане на имунитета му. Искам да знам кои са те“, категоричен е Делян Пеевски.
8 октомври 2025 година
Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски отправи остър коментар към президента Румен Радев, призовавайки го да създаде собствена политическа партия. „Румен да излиза и да си прави партията с Копринката и Узунов. И всички търгаши. Чакам го на терена“, заяви Пеевски в изказване пред медии. Думите му идват на фона на засилени политически спекулации, че Румен Радев може да обяви създаването на политически проект след изтичането на президентския му мандат. Изявлението на Пеевски предизвика широк медиен и обществен отзвук, като анализатори го определиха като начало на открит политически сблъсък между президента и лидера на „ДПС – Ново начало“. До момента от президентската институция няма официален коментар по повод думите на Пеевски.
19 април 2026 година
„Прогресивна България“ на Румен Радев, който вече е на политическия терен, печели убедително изборите. А ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната – Демократична България“, ДПС – Ново начало и „Възраждане“ са другите партии, които влизат в парламента. Под чертата остават „Величие“, МЕЧ, „БСП – Обединена левица“, „Сияние“, АПС, „Има такъв народ“ и др. „Прогресивна България“ на Румен Радев ще има мнозинство в парламента – над 130 депутати, което ѝ позволява да състави правителство сама. За партията на Радев са гласували 1 444 924 души. За ГЕРБ-СДС са гласували 433 755 души. За ПП-ДБ 408 845 души.
Какво стана
Рядко в българската политика има моменти, в които думите се връщат с такава сила към своите автори. През 2024 и 2025 г. Делян Пеевски настойчиво приканваше Румен Радев да „слезе на терена“, да направи партия и да се изправи в пряк политически сблъсък. На 19 април 2026 г. този сблъсък вече е факт – и резултатът е повече от категоричен. Победата на Радев не е просто изборен успех. Тя е демонстрация на това как антисистемната енергия, натрупвана с години, може да се канализира в ясен политически проект. Иронията е очевидна – именно натискът от страна на неговите опоненти ускори този процес. Това, което трябваше да бъде предизвикателство, се превърна в катализатор. Големият проблем обаче започва след победата. Защото когато влезеш в политиката като „алтернатива на модела“, нямаш право да се превърнеш в нов модел. Избирателите не дадоха просто доверие – те делегираха очакване за демонтаж на система, свързвана с зависимости, задкулисие и концентрирана власт.
И тук идва тежката част. Лесно е да спечелиш избори срещу статуквото. Много по-трудно е да управляваш без да го възпроизведеш.
Ако формацията около Радев наистина разполага със самостоятелно мнозинство, това означава пълна отговорност – без коалиционни оправдания, без „виновни партньори“. Политическият сблъсък между Радев и Пеевски вече не е реторика, а реалност. Въпросът е дали той ще остане на ниво взаимни обвинения или ще се пренесе в институциите – прокуратура, регулатори, служби. Защото там ще се реши дали „диктатурата“, за която се говореше, наистина е приключила, или просто сменя лицето си. Победата на 19 април не е финал, а начало на много по-опасна фаза – фазата на очакванията. А те са безмилостни. Защото този път обществото няма да чака дълго. И ако обещаното „изчистване“ на системата се окаже поредната политическа илюзия, разочарованието няма да е просто електорално – ще бъде системно. Така стигаме до невъзможната „обич“ за България, която „изгаря“ сърцата на ХОРАТА. Нали всички политици ни обичат. Но те – политиците, не знаят едно: те без нас не могат, но ние без тях можем.
„Слез на терена“ – Радев слезе… и помете всички
22 Април, 2026 09:00
1 Последния Софиянец
09:01 22.04.2026
3 честен ционист
Един ден като върнат казармата."
09:02 22.04.2026
6 честните избори
8 хикс
10 Кабакрадев
11 Ех, Шиши!
Или както се изказваш ти...-хората са го казали :
,,Голям го извади,ама...мек!"
12 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Закриването на кампанията на ПБоташ:":Ромите са най ощетени от Тиквата и Шиши.Държат ги нарочно в гета
13 Съвет!
До коментар #6 от "честните избори":Намали гледането на ,,Комиците"...!
14 замислен
15 ганя български
18 Айгедотор
21 Всички са
23 Андропов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":То излиза, че демокрацията работи!
24 Ами сега
Сега какво ли мисли за БЪДЕЩЕТО си.
25 Хмм
26 Браво
27 БОКО
ЛОШ МАТЕРИАЛ
така излезе този лош материал го изтегли много назад и на следващите избори на бунището.
28 Браво
29 Йордан
До коментар #2 от "1488":Яд ви е нали ,и много ви боли.Еми свиквайте, не може все вие да сте отгоре ,сега отдолу.
30 Тъй вярно
До коментар #22 от "павела митова":Да зеления чорап е чел яко трудовете на Ленин-сталин
31 Йордан
До коментар #9 от "Нормално":Ей голяма злоба,ама не може все вие.
32 Закриването на кампанията на ПБоташ:
Кой разбрал, разбрал!
33 И Господ слезе
Пеески, нещастнико, над 1, 400 млн гласуваха за Радев и никой й да не си и помисля, че ще го предадем!
Знаем, че след такъв погром, който сътворихте с Борисов няма да ни е лесно, меко и удобно, но вие и цялата ви паплач ще копаете а урановите мини! Имаме достатъчно!
Сбогом, казаха хората.
34 Хохо Бохо
36 Какво очаквате
До коментар #32 от "Закриването на кампанията на ПБоташ:":Олигархията се прегрупира при Радев, той е новият модел Шиши 2.0
37 Не е лошо и ти
Не совека прави идеята, а идеята прави човека!
Нещо неясно?
38 Разбираме повече от теб!
До коментар #32 от "Закриването на кампанията на ПБоташ:":Тези ги лансираше Туту!
09:38 22.04.2026
40 мдаа
До коментар #35 от "Мдаммм":Матрицата е ку.ч4ка.😏
09:40 22.04.2026
42 ВВП
43 Морк морк
45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
47 Даката
До коментар #41 от "ВВП":Да направи много "яки" промени, но съгласувани първо с Кремъл, нали така... това имаш предвид?
09:45 22.04.2026
48 Неее!
До коментар #42 от "ВВП":Това е планът "Голгота" на Андропов.
09:45 22.04.2026
50 ВВП
51 Моряка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":От време на време пишеш по нещо свястно.Напредваш,момчето ми.Но докато не се откажеш от жълтопаветниците,ще се лъкатушкаш като синосоида.Едва ли знаеш,що е това,но сега е лесно- питаш Гугъла.Или ИИ.Даже ще ти благодари за въпроса.
52 ВВП
53 Даката
До коментар #42 от "ВВП":Глупости на търкалета, я гледай какво е по границите, хората пътуват по чужбина с автомобилите си. Влязохме в Европейския съюз и НАТО, влязохме в Шенген, приехме еврото, това са все хубави неща за България... я погледни Унгария с русофилското управление на Орбан се превърна в най-бедната нация в Европа, съвсем не е България, русофили такива. С Радев само може да очаквате "Боташ" 2 и дори и тогава няма да поеме никаква отговорност... ще продължи да източва българската хазна и после ще крещи че нямало пари, ами как да има като непрекъснато източва България, на кого си мислиш е удачно такова управление на България ако не на Путин и Русия.
Жалко за България, много жалко.
Естествено, че и този коментар ще ми изтриете, в това не се и съмнявам, но все може някой да го прочете преди това.
09:53 22.04.2026
54 Теория
55 А не,бе
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Ще ги оставят да си правят бордеите в центъра на София.Те(ромите) не могат да се преобщат, защото нито им се учи,нито им се работи.Ген!
09:55 22.04.2026
56 ТИГО
57 Има нещо гнило
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Онези мафиоти от КРИБ ли са ти бизнеса? Ако има начин ще одерат кожите на хората. Че те това май го правят?
09:56 22.04.2026
58 Голям
До коментар #42 от "ВВП":В България стандарта на живот непрекъснато се покачва, я погледни къде е Русия и стандарта им на живот, това ли искаш за България?
59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Буци и Шиши явно не са чели книШки❗
09:58 22.04.2026
60 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #58 от "Голям":Да , повишава се ... и след години може да стигнем този през 1989-та❗
61 Ще видим
До коментар #54 от "Теория":Ще поживеем,ще видим.Всички плюят ГЕРБ, обаче аз се моля,новата партия да направи ПОНЕ толкова,колкото ГЕРБ направиха.Царят ни вкара с неговия авторитет в ЕС,а Борисов в еврозоната.На мен лично,много ми се иска Радев да балансира между великите сили.Възраждане загуби,защото лъжеше хората,че може да се върне лева.И някои му вярваха.Повечето хора обаче,харесват да сме в ЕС.
10:03 22.04.2026
62 ТИГО
До коментар #52 от "ВВП":АМА нали ВАШИТЕ хора направиха това здравеопазване бе ! Ма нали учили недоучили бяха в парламента !3 и 4 блок Козлодуй КОЙ ги затвори ??Кунева-Пръмова да не е моя снаха тая ,кой разсипа Кремиковци ?Позна ЛУПИ !! Нали все партийци се наредиха кръглата маса още едно време ! Как от партизанин -шумкар се става .инж??С Рабфак !И сега бълнуваш за безплатно твоите хора ни докараха до тук сега ТИ искаш пак ТЕ да ни изкарат ! Опа слези на земята !!
10:03 22.04.2026
63 Моряка
До коментар #50 от "ВВП":Нов Достоевски?Не е ли малко старомодно?Сега престъпленията са главното съдържание от дейността на топ политици,като Прасето,Боко и обкръжението му и пазителите на закона от съдебната система.Много престижно и добре платено.Даже много добре платено.
10:04 22.04.2026
64 Голям
До коментар #60 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тепърва ще започнем да се връщаме назад където е Русия, това ни чка при управлението на русофили, като Радев.
65 ТИГО
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ти кажи що твоя приятел Йоло Денев чакаше Радев пред вратата оная вечер?Нали заедно бехте в НДК на сбирката на непартините или нещо такова!!
10:05 22.04.2026
66 тиквенсониада
67 На БАБА фърчилото
До коментар #64 от "Голям":Ама наистина ли го вярваш ? Кой ти го каза това ? Или сам си го реши ? Я опитай пак !
68 Чудя се
До коментар #56 от "ТИГО":Това,че Радев не говори против Русия,не значи,че ще ни вади от ЕС и еврозоната.С дипломация се постига много повече.
69 Петер Брьогел - СТАРИ
70 Голям
До коментар #67 от "На БАБА фърчилото":Разбира се, че всичко ще се съгласува с Кремъл и Путин, а той не желае да изнасяме българсйка природна газ за Европа и света, при условие, че имаме огромни залежи в Северна България и напълно екологичен способ за добиването и.
Според теб защо Русия не желае да изнасяме природна газ за Европа и света и непрекъснато спира този процес в разработване на тези ноходища с разни подставени лица като Румен Радев?
71 Тъй вярно
До коментар #37 от "Не е лошо и ти":Радев на власт почвам да чета трудовете на бай Тоша
72 ХУБАВ ДЕН ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД(не за д-я)
74 Моряка
75 То така
До коментар #33 от "И Господ слезе":Така се радвахте и ЗЛОРАДСТВАХТЕ и когато Слави Трифонов печелеше.Търпение или както се казва на френски ПАСИАНС,нужно е търпение.Всички се молим новото управление да е успешно за България.Аз обаче знам 100% ,че сега ще бъде НАЛАЗЕНО от много хора,които ще искат много неща.В един блок сме зависими от много хора,че в цяло Правителство ли?
10:19 22.04.2026
76 ТИГО
До коментар #42 от "ВВП":НЕ ! пак глупости !По ТАТОВО се стреляше на границата и се пътуваше до Петрич с открит лист !Бедна и ограбена е защото нямаше Лустрация и СЪщите болшевики се наредиха до новата хранилка !Помниш ли боновете ??Даде ли 500 лева тогава с надеждата да забогатееш ?Аз НЕ , всички ме караха но не дадох !Ако е американският модел щв правим Боинг,Форд,Моторола,Уестинхаус това е модел "Мой човек" !!В Америка ако искаш да направиш фирма даваш 500 долара и си готов ,тук ще ти искат и номера на обувките и кръв от вената ! Разкатахте родината с бошевишките ви пинизи сега искате възмездие !!ЗА КАКВО за това че народа не ви вярва и че се свърши лапането !
77 Моряка
До коментар #66 от "тиквенсониада":Ааа,колега бъркаш.Как ще сравниш полезното добиче- свинята,с тези топ крадци и мошенници.
78 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #64 от "Голям":Ако връщането назад означава отново училище и здравно заведение във всяко село, безплатно образование, безплатно лечение, семействата да не се безпокоят за разходите за ток и вода, на масата да имаш истинска храна, а не ГМО и брашно от червеи...
и още ред неща от льошото минало - ДА ❗
79 ВВП
80 Моряко
До коментар #74 от "Моряка":Лошо е да си като кон с капаци.Аз пък знам,че Борисов направи И магистрала Европа.При Тодор Живков ни пускаха само до ГДР,даже в ГФР не можехме да минем.А сега по Северната дъга(направена от Борисов),по магистрала Европа и целият трафик не е ПРЕЗ София .Ама какво се чудя,хората се возят в МЕТРОТО(което още се строи по проект на ГЕРБ) и плюят Борисов.Лошо е,човек да е неблагодарен и непризнателен.Свърши КАТЕРЕНЕТО ПО ГЪРБА НА БОРИСОВ.Смени плочата.
10:28 22.04.2026
81 хмммм
82 АЛООО, ГОЛЕМИЯТ!
До коментар #70 от "Голям":Кога Русия-Съветския съюз е пречила България да развива природните си ресурси? Сигурно си малък Соросоиден израстък за това не помниш. Знаеш ли, че находищата на нефт и газ в Чирен, Долни Дъбник и Шабла са разработени още през 60-70-те години с технологии(сега му казвате know-how) и финансова помощ от Съветския съюз? Знаеш ли, че точно за това и със същата помощ са построени Плама Плевен, Химкомбинат Враца, Торовия завод Девня? Точно защото имахме точно там тези ресурси от природен газ! Да не говорим за Военната ни промишленост, дълго е и ще отегчим читателите. Каквото успяхте Вие демократчета съсипахте. Спрете се до тук и не говорете за шистов газ, не пипайте българската земя. Оставете мисленето за тези които милеят за България.
83 Абе
До коментар #78 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Животът върви напред,не назад.Ти говориш като 90 годишната ми свекърва.То хора няма по селата,ти бленуваш за други неща.
84 ТИГО
До коментар #68 от "Чудя се":!Русия ще е по нормално място за живеене ако го няма Путин ! Той е виновен за това което са в момента КГБ /ФСБ проблема е пак до болшевизма ! Ако беше някой нормален щяха и газ да изнасят и да няма проблеми и всичко да е на ред !НО тази пуста жажда за власт и територия ! Хубаво войната спира УТРЕ и какво ?? Има няколко стотин хиляди километра трапове и развалини !Да не забравяме че това не е Германия и Европа и няма да има план Маршал ! Тогава ще е едно безкрайно мъчно оправяне на нещата с години !И за това е виновен само ВВП защото е психопат , и никой друг !Народа му мизерства той се прави на ербап като ефрейтора с мустачките !Това е реалността , а тука му викат СЛАВА !Преди войната са си ходили през границата само с паспортитр сега се озлобиха 2 народа защото жужака така е решил!
85 Дика
86 ХИХИХИ
До коментар #81 от "хмммм":За Радев гласуваха и 1/3 от ГЕРБ, ППДБ, разни националистчета .... Много станаха комунистите. Всъщност с празна глава няма как да знаеш, че комунизъм е имало само в Швеция и в "Утопия" на Томас Мор.
87 ТИГО
До коментар #82 от "АЛООО, ГОЛЕМИЯТ!":Ма заблуден си !!Тези дето направиха тези заводи и съсипаха всичко , земеделие животновъдство !Техните деца ги разграбиха после !А можехме да храним ЕВРОПА но как СССР ни набута предвоенни технологии за металолеене и химия !Разсипаха земята , направиха ВИ Граждани !И сега пак претенции !Ако не бяха корабите Варна/Иличовск Кремиковци щеше да затвори още 80 година !Правехме Булгаралпин но не СССР ни набута Москвич!Не ми се продължава просто времето трябва да мине до последният !!
88 Чудя се
До коментар #84 от "ТИГО":Гледаш много едностранно на нещата.Аз съм живяла в Русия 89 -91г.Да ,имаше купонна система,но животът не беше лош.Какво да направи Путин,когато страната му е постоянно заплашвана.Ще видиш сега като ни заповядат,голям % от БВПда отива за превъоръжаване.Факт е,че Румен Радев спечели хората с това,че иска войната да свърши.Той,като генерал,иска ДА НЯМА ВОЙНА между два братски народа.Какво неясно има?!Фицо е казал"Русия пада на колене,само когато си вързва връзките на обувките" Велика сила е и не е наша работа да я коментираме.
89 ТИГО
До коментар #81 от "хмммм":Не даже и комунисти не са -болшевики са ,болшевика е типичният матрос/мужик / селяк/рецидивист/съдия/член на ОФ с безкрайно голямо его и власт !Той ти казва как да живееш ,какво да работиш !Той ти казва също "ЕХ по МОЕ време как беше "по негово време беше имаш дълга коса и те сваля в мазето и те пребива, не можеш да идеш даже в Румъния без да ти подпише бележка че си "верен" ,само защото има власт не по някаква ясна причина !И сега е същото ТЕ си искат същата власт и затова гласуват за Радев ,виждат Вожда и Учителя" и евентуално благи постове ! По същият начин и Путин дойде на власт ,едно към едно !Вади си сметка .....
90 АПЪК МАХМУД Е КАЗАЛ
До коментар #88 от "Чудя се":че българина е винаги на колене за ЦЕНТОВЕ още от времето на корекома.РАЗВРАТА ,ПОШЛОСТТА И ПРИДАЖНОСТТА СА В КРЪВТА МУ.
10:52 22.04.2026
До коментар #83 от "Абе":Ще се изненадаш, но
Всичко ново е добре забравено старо❗
Странно как свекърва ти е живяла и гледала семейство през 80-те, а ти не си живял по Татово време🤔
От поколението (00) клоZET ли си 🤔❓
10:57 22.04.2026
93 ТИГО
До коментар #88 от "Чудя се":КОЙ я е заплашвал ??Тия дето купуваха евтини суровини от него, все едно да заплашвам наемателят ми ?Няма такова нещо това са болшевишките брътвежи да се оправдаят че са зле! ВИНАГи ама винаги са си търсили враг ,имам предвид върхушката ,и народа го е отнасял! Те не са кадърни за нищо освен да дрънкат оръжие и да търсят враг !Спомни си "великата ракета Орешник" миналата година изстреляха една и плямпат 5 месеца май вече и нямат нови !Нямам нищо против Руският народ но управниците му са със Залпа на Аврора в главата и докато това не се промени винаги ще има войни от там !
94 Абсурд
До коментар #71 от "Тъй вярно":Простакът каквото и да чете си остава простак
97 Ха ХаХа
До коментар #93 от "ТИГО":Войните не са идвали от там/ Русия/ а от Запада бе неграмотно паве.
Не Аврора ще ви гръмне вас а ще се самоубивате предатели мръсни.
98 ТИГО
До коментар #97 от "Ха ХаХа":Неграмотен си ,но с претенция за акъл ! Ама Чукча не е читател!
99 Ко стана ПрасУне?
100 Григор
Нали нямаше да има вълна? Какво стана? Нали Радев нямаше да има абсолютно мнозинство и нямаше да може самостоятелно да състави правителство. Какво стана? Нали след пет-шест месеца щяхме да правим нови избори? Я пак! Кога? ГЕРБ , "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да си видят броя на депутатите и тогава да обясняват. Същото важи и за Пеевски. Трябва да си адски нагъл за да правиш изказвания при положение,че си пльоснал изборите с "ипон". От "Демократична България" нямало да разрешат България да има връзки на изток. Кои сте вие и колко сте,за да разрешавате и забранявате?
101 Велзевул
До коментар #2 от "1488":Роден си И Д И О Т и такъв ще у м р е ш
103 дядо дръмпир винаги точен!
