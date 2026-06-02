Пет паднали дървета само за часове в София

На пет сигнала за паднали дървета са се отзовали столичните пожарникари тази сутрин, съобщиха от главната дирекция, информира БНТ.
Няма данни за пострадали хора и сериозни наводнения вследствие на силния дъжд, който продължава да вали в столицата.
При снощната буря над 10 сигнала за паднали дървета бяха подадени в пожарната в София, полет от Истанбул за София беше върнат обратно в мегаполиса на Босфора, а полет на нискотарифна авиокомпания от германския град Меминген за София беше пренасочен към летище Пловдив.
