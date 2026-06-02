България се изправя срещу световния вицешампион Унгария на четвъртфиналите по минифутбол

2 Юни, 2026 10:56 641 1

"Лъвовете" без поражение до момента, амбицирани за исторически успех на Европейското първенство в Словакия

Снимка: БФМФ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес, точно в 18:30 часа, националният отбор на България по минифутбол ще премери сили със световния вицешампион Унгария в четвъртфинален двубой от Европейското първенство, което се провежда в сърцето на Словакия – Братислава. Двубоят ще бъде излъчен по БНТ 3.

Българският тим демонстрира впечатляваща форма от началото на шампионата. В груповата фаза нашите момчета записаха победа с 3:1 над Португалия, а равенствата срещу Израел (1:1) и Чехия (3:3) затвърдиха стабилното им представяне. Най-яркият момент до момента бе категоричният успех с 6:1 срещу Франция на осминафиналите – резултат, който вдъхна допълнителна увереност на отбора.

Унгарският състав, който е актуален световен вицешампион, достигна до тази фаза след истинска драма. В ожесточен осминафинал срещу Босна и Херцеговина, унгарците се наложиха едва след продължения, което говори за тяхната борбеност и непримирим дух.

Лидерът на българския тим, Любомир Генчев, изрази увереност в способностите на отбора. „Вярвам, че можем да стигнем до финала и да се поздравим с голям успех. Имаме необходимия потенциал и сме готови да дадем всичко от себе си“, сподели Генчев пред БНТ.

Ако България успее да преодолее унгарската преграда, на полуфиналите ще срещне победителя от двубоя между Грузия и Украйна. В другия поток на турнира световният шампион Азербайджан ще се изправи срещу Чехия, а Румъния ще премери сили със Сърбия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Някой

    Отговор
    За разлика от футбола, в минифутбола май сме добре.
    За футбола преди вчерашната среща казах, кога ще ги стигнем черногорците, дето са някъде малко над 600 000 население.

    12:28 02.06.2026

