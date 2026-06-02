България се изправя срещу световния вицешампион Унгария на четвъртфиналите по минифутбол

Днес, точно в 18:30 часа, националният отбор на България по минифутбол ще премери сили със световния вицешампион Унгария в четвъртфинален двубой от Европейското първенство, което се провежда в сърцето на Словакия – Братислава. Двубоят ще бъде излъчен по БНТ 3.

Българският тим демонстрира впечатляваща форма от началото на шампионата. В груповата фаза нашите момчета записаха победа с 3:1 над Португалия, а равенствата срещу Израел (1:1) и Чехия (3:3) затвърдиха стабилното им представяне. Най-яркият момент до момента бе категоричният успех с 6:1 срещу Франция на осминафиналите – резултат, който вдъхна допълнителна увереност на отбора.

Унгарският състав, който е актуален световен вицешампион, достигна до тази фаза след истинска драма. В ожесточен осминафинал срещу Босна и Херцеговина, унгарците се наложиха едва след продължения, което говори за тяхната борбеност и непримирим дух.

Лидерът на българския тим, Любомир Генчев, изрази увереност в способностите на отбора. „Вярвам, че можем да стигнем до финала и да се поздравим с голям успех. Имаме необходимия потенциал и сме готови да дадем всичко от себе си“, сподели Генчев пред БНТ.

Ако България успее да преодолее унгарската преграда, на полуфиналите ще срещне победителя от двубоя между Грузия и Украйна. В другия поток на турнира световният шампион Азербайджан ще се изправи срещу Чехия, а Румъния ще премери сили със Сърбия.