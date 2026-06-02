Появи се първа снимка на сгъваемия iPhone

Купертино официално навлиза в екзотичния сегмент на сгъваемите устройства, а първите шпионски снимки потвърждават, че Apple не следва стандартния модел в индустрията. Нова снимка, публикувана от Ice Universe в Weibo, показва, че Apple залага на явно широк корпус в стил „паспорт“ за своя дългоочакван първи сгъваем модел.

Тази драматична промяна в дизайна не изненадва напълно ентусиастите, тъй като изтеклият прототип потвърждава предишните инженерни макети и CAD схеми. Когато е напълно разгънато, устройството се отличава с къса и агресивна стойка, с височина 120,6 мм и ширина 167,6 мм. Сгъвайки го посредата, основният корпус се „прибира“ до забележително тънка дебелина от 9,23 мм, въпреки че този обтекаем профил се увеличава до 13 мм, след като включите изпъкналата задна камера.

При внимателно разглеждане на външната метална обшивка получаваме и представа за първоначалната стратегия на Apple за цветовата гама в деня на пускането на пазара. Купувачите, които търсят ярки или ексцентрични цветове, ще трябва да потърсят другаде, тъй като Apple се придържа към характерните си премиум покрития, изчистено сребристо и наситено тъмносиньо. Системата за мобилна фотография също е опростена, като включва матрица с две камери, без трети телеобектив. Докато техническите спецификации на тези два сензора остават в тайна, пропускът е изчислено решение, за да се запази цялостният размер възможно най-компактен.

Според информациите, този ултра-премиум смартфон се очаква да бъде официално представен през септември, като според анализатори от бранша това ще изстреля Apple веднага в топ 3 на световните производители на сгъваеми устройства. Обаче, за да си осигурите място в списъка за доставка, ще трябва да се ангажирате с огромна финансова инвестиция. Прогнозира се, че предстоящият сгъваем модел ще струва 2 000 долара, а първоначалните количества ще бъдат силно ограничени, докато Apple преценява потребителското търсене и разширява своите модерни производствени линии.