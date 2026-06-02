Тайван представи роботизирани „кучета“ за патрул и охрана на спорни острови

2 Юни, 2026 10:46, обновена 2 Юни, 2026 10:47 620 2

Военният изследователски институт демонстрира нови безпилотни системи с разузнавателни и бойни функции, включително версия, оборудвана с оръдие.

Водещият военен изследователски център на Тайван е представил три модела роботизирани патрулни кучета, които в бъдеще могат да бъдат използвани за охрана и наблюдение на контролирани от островната държава територии в Южнокитайско море, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Тайван Тайван, който Пекин разглежда като част от своята територия, продължава да модернизира въоръжените си сили с акцент върху възпиране на потенциална китайска военна заплаха. В центъра на тази стратегия са безпилотните системи и дроновете, които са приоритет за Министерството на отбраната.

По време на демонстрация пред медиите Националният институт за наука и технологии „Чунг-Шан“, подчинен на армията, показа три варианта на роботизирано куче, разработено от американската компания Ghost Robotics. Върху платформите са интегрирани тайвански системи за разузнаване, наблюдение и огнева поддръжка, като една от версиите е оборудвана с оръдейна система.

Заместник-ръководителят на отдела за ракетни системи Джен Куо-куанг заяви, че армията вече проявява интерес към технологията, макар официална поръчка все още да не е направена.

По думите му морските пехотинци виждат потенциал за използване на роботизираните системи при охрана на плажни и крайбрежни зони, включително в районите на островните групи Спратли и Пратас.

Тайван контролира остров Иту Аба - най-големия в архипелага Спратли, както и целия архипелаг Пратас, които имат стратегическо значение за контрола над морските пътища в региона. В момента там няма постоянно цивилно население, а защитата им се осъществява основно от бреговата охрана.


  • 1 Трол

    5 0 Отговор
    Китай представи роботизиран дресьор на кучета.

    10:50 02.06.2026

  • 2 Даммм

    0 0 Отговор
    Следващата еволюционна фаза явно наистина ще е след технологичната революция и след като се избием докато човешката еволюция догони технологичният напредък.

    11:36 02.06.2026

