Филипините планират „рестартиране“ на отношенията с Китай заради напрежението в морето

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши заяви, че планираното „рестартиране на отношенията“ с Китай има за цел да намали напрежението между двете страни и да предотврати недоразумения, които могат да доведат до конфликт, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА), предава БТА.

Манила и Пекин се връщат към диалога

Маркос обясни, че новият подход предвижда възстановяване на прекия диалог всеки път, когато напрежението между Манила и Пекин започне да се засилва.

По думите му при признаци на ескалация двете страни трябва отново да разговарят, за да изяснят ситуацията и да избегнат по-нататъшно влошаване на отношенията.

Президентът подчерта, че целта е да се предотвратят ситуации, при които филипински и китайски кораби или техните екипажи могат да допуснат грешки или да разтълкуват погрешно действията на другата страна.

Всеки инцидент е възможност за предотвратяване на нови сблъсъци

Маркос заяви, че усилията за управление на напрежението продължават. Според него всеки инцидент в морето трябва да бъде анализиран, за да се установи какво е довело до него и как подобни ситуации могат да бъдат предотвратени в бъдеще.

Инициативата идва на фона на продължаващото напрежение между Филипините и Китай, особено около спорните морски територии, където периодично възникват инциденти между корабите на двете държави.