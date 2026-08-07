Важните новини във ФАКТИ на 07.08.2026 г.

Чистката в Министерство на финансите започва: Гълъб Донев съкращава близо 6% от персонала

Финансовият министър Гълъб Донев е предприел стъпки към намаляване на щатната численост на Министерството на финансите с 33 броя или 5.8%. Това е видно от проектопромени в устройствения правилник на ведомството. Промените на този етап не засягат агенциите към министерството и няма яснота колко от "зачеркнатите" бройки, просто са незаети щатове. ФОКУС се позовава на публичната информация на Министерството на финансите и предложенията, обсъдени в Министерския съвет.

Държавата майстори закон за "справедлива" цена

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проект на Методика за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти.

АПИ въвежда нови критерии за спиране на тировете

Властите въвеждат нови и ясни критерии за спирането на тежкотоварните камиони в жегите след остра реакция на транспортния бранш и спешна намеса на министъра на транспорта Георги Пеев. Причината за недоволството станаха внезапните забрани от страна на АПИ, които принудиха шофьорите да изчакват с часове при температури над 35 градуса на паркинги без елементарни условия за почивка.

Абровски поиска от ЕК извънредна подкрепа за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски изпрати официални писма до европейския комисар по земеделието и храните Кристоф Хансен с искане Европейската комисия да предприеме извънредни мерки за финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. Действията на институцията са продиктувани от продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните.

Васил Терзиев: Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години

Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години. Само за дейността по сметосъбирането сметката е повече от 12 милиона евро. За цяла София сумата е над 220 млн. евро, която столичани щаха да платят, ако бяхме подписали договори по офертите, които първоначално получихме.

Откриват нови лаборатории за тестове за алкохол и дрога при шофьори

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР. Ректорът на НАТФИЗ заменя Министъра на образованието и науката като лидер на алтернативния университетски синод Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев е новият председател на Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища, считано от 3 август тази година. Там той заема мястото на настоящия министър на образованието и науката и бивш ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Георги Вълчев.