Важните новини във ФАКТИ на 07.08.2026 г.

Чистката в Министерство на финансите започва: Гълъб Донев съкращава близо 6% от персонала
Финансовият министър Гълъб Донев е предприел стъпки към намаляване на щатната численост на Министерството на финансите с 33 броя или 5.8%. Това е видно от проектопромени в устройствения правилник на ведомството. Промените на този етап не засягат агенциите към министерството и няма яснота колко от "зачеркнатите" бройки, просто са незаети щатове. ФОКУС се позовава на публичната информация на Министерството на финансите и предложенията, обсъдени в Министерския съвет.
Държавата майстори закон за "справедлива" цена
Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проект на Методика за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти.
АПИ въвежда нови критерии за спиране на тировете
Властите въвеждат нови и ясни критерии за спирането на тежкотоварните камиони в жегите след остра реакция на транспортния бранш и спешна намеса на министъра на транспорта Георги Пеев. Причината за недоволството станаха внезапните забрани от страна на АПИ, които принудиха шофьорите да изчакват с часове при температури над 35 градуса на паркинги без елементарни условия за почивка.
Абровски поиска от ЕК извънредна подкрепа за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“
Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски изпрати официални писма до европейския комисар по земеделието и храните Кристоф Хансен с искане Европейската комисия да предприеме извънредни мерки за финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. Действията на институцията са продиктувани от продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните.
Васил Терзиев: Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години
Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години. Само за дейността по сметосъбирането сметката е повече от 12 милиона евро. За цяла София сумата е над 220 млн. евро, която столичани щаха да платят, ако бяхме подписали договори по офертите, които първоначално получихме.
Откриват нови лаборатории за тестове за алкохол и дрога при шофьори
Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР.
Ректорът на НАТФИЗ заменя Министъра на образованието и науката като лидер на алтернативния университетски синод
Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев е новият председател на Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища, считано от 3 август тази година. Там той заема мястото на настоящия министър на образованието и науката и бивш ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Георги Вълчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя беше политкомисар ЗКПЧ
Коментиран от #4
23:48 07.08.2026
2 Сатана Z
00:03 08.08.2026
3 Мале
00:53 08.08.2026
4 тоя подписа боташа
До коментар #1 от "Тоя беше политкомисар ЗКПЧ":и гепи кинтите но ганчо пак гласува за него.....
01:00 08.08.2026
5 гълаба
01:37 08.08.2026
6 Срок
02:16 08.08.2026