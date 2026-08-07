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Важните новини във ФАКТИ на 07.08.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 07.08.2026 г.

7 Август, 2026 23:30 1 373 6

  • гълъб донев-
  • проект-
  • апи-
  • пламен абровски-
  • васил терзиев-
  • откриват-
  • проф. мирослав дачев

Проектът на новия Устройствен правилник е публикуван за обществено обсъждане, като заинтересованите страни могат да представят становища в определения срок

Важните новини във ФАКТИ на 07.08.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Чистката в Министерство на финансите започва: Гълъб Донев съкращава близо 6% от персонала

Финансовият министър Гълъб Донев е предприел стъпки към намаляване на щатната численост на Министерството на финансите с 33 броя или 5.8%. Това е видно от проектопромени в устройствения правилник на ведомството. Промените на този етап не засягат агенциите към министерството и няма яснота колко от "зачеркнатите" бройки, просто са незаети щатове. ФОКУС се позовава на публичната информация на Министерството на финансите и предложенията, обсъдени в Министерския съвет.

Държавата майстори закон за "справедлива" цена

Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проект на Методика за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти.

АПИ въвежда нови критерии за спиране на тировете

Властите въвеждат нови и ясни критерии за спирането на тежкотоварните камиони в жегите след остра реакция на транспортния бранш и спешна намеса на министъра на транспорта Георги Пеев. Причината за недоволството станаха внезапните забрани от страна на АПИ, които принудиха шофьорите да изчакват с часове при температури над 35 градуса на паркинги без елементарни условия за почивка.

Абровски поиска от ЕК извънредна подкрепа за секторите „Мляко“ и „Свиневъдство“

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски изпрати официални писма до европейския комисар по земеделието и храните Кристоф Хансен с искане Европейската комисия да предприеме извънредни мерки за финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. Действията на институцията са продиктувани от продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните.

Васил Терзиев: Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години

Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години. Само за дейността по сметосъбирането сметката е повече от 12 милиона евро. За цяла София сумата е над 220 млн. евро, която столичани щаха да платят, ако бяхме подписали договори по офертите, които първоначално получихме.

Откриват нови лаборатории за тестове за алкохол и дрога при шофьори

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР.

Ректорът на НАТФИЗ заменя Министъра на образованието и науката като лидер на алтернативния университетски синод

Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев е новият председател на Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища, считано от 3 август тази година. Там той заема мястото на настоящия министър на образованието и науката и бивш ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Георги Вълчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя беше политкомисар ЗКПЧ

    5 0 Отговор
    по тошово време! Да припомня, който е забравил!

    Коментиран от #4

    23:48 07.08.2026

  • 2 Сатана Z

    3 1 Отговор
    На утрешния ден преди 81 години в Нагасаки Япония е измерена рекордна за месец август температура а тогава не е имало още глобално затопляне.Надявам се Факти да ни кажат колко души са загинали в жегите по онова време на 8 август в Нагасаки.

    00:03 08.08.2026

  • 3 Мале

    5 0 Отговор
    Този се е пресилил-6процента съкращения само смях в залата.Само прах в очите на слепите.Трябвс да започнеш от себе си,защото не ставаш за нищо.

    00:53 08.08.2026

  • 4 тоя подписа боташа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя беше политкомисар ЗКПЧ":

    и гепи кинтите но ганчо пак гласува за него.....

    01:00 08.08.2026

  • 5 гълаба

    2 0 Отговор
    ПАК ЛЪЖЕ!!!

    01:37 08.08.2026

  • 6 Срок

    2 0 Отговор
    Гълъб обявява фиктивни съкращения, за да симулира финансови икономии.

    02:16 08.08.2026

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