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Български отговор на съвременния велосипед (ВИДЕО)

Български отговор на съвременния велосипед (ВИДЕО)

7 Август, 2026 11:47 4 438 17

  • велосипед-
  • триколко-
  • българска компания

Българският бранд Halfbike модернизира своята сгъваема изправена триколка с по-голямо колело, преработена геометрия и четиристепенни предавки за по-интензивна тренировка

Български отговор на съвременния велосипед (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Българската компания Halfbike официално представи най-новата си разработка – Halfbike Pro. Уникалното превозно средство, което съчетава елементи от тротинетка, велосипед и тренажор, продължава да развива концепцията за придвижване в изправено положение. При него липсва традиционната седалка, а управлението се осъществява чрез плавно пренасяне на тежестта на тялото в желаната посока. Това специфично движение възпроизвежда биомеханиката на бягането, класическото колоездене и ски завоите, осигурявайки пълноценно натоварване за цялото тяло, без да подлага на прекомерен стрес ставите и коленете.

В сравнение със своя предшественик, новата Pro версия идва с редица ключови технически подобрения. Рамката от авиационен алуминий е претърпяла пълна ревизия, а традиционната конструкция вече разполага с ново V-образно кормило за по-добра ергономия и прецизност при завоите. Предното колело е увеличено от 18 на 20 инча, което осигурява значително по-плавно преодоляване на неравностите и подобрена стабилност при развиване на средна скорост от около 20 км/ч. Задвижването се поверява на вътрешна четиристепенна скоростна кутия, задвижвана от педалите, а спирачната система залага на надеждна барабанна спирачка.

Практичността остава сред основните акценти в дизайна на превозното средство. Общото му тегло е закотвено на едва 11,2 килограма, а сгъваемият механизъм позволява свиване на рамката наполовина за броени секунди. Това прави сглобката изключително удобна за транспортиране в багажника на градски автомобил или за пренасяне в градския транспорт. Всички бройки от модела продължават да се сглобяват изцяло ръчно в столицата.

Halfbike е иновативно триколесно превозно средство, създадено в България от архитектите Мартин Ангелов и Михаил Кленов. То е проектирано за каране изцяло в изправено положение, като съчетава усещането за колоездене, бягане и каране на ски. Тъй като няма седалка, уредът функционира като фитнес машина за цялото тяло, която ангажира основните мускулни групи (корем, гръб, бедра) чрез специфичното управление с накланяне (lean-to-steer.

Новият Halfbike Pro се позиционира в премиум сегмента на марката, като цената му за международните пазари започва от 1299 долара. С тази стъпка българският производител дава ясна заявка да разшири присъствието си сред почитателите на алтернативната градска мобилност и активния начин на живот. Вижте повече във видеото.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един в плЮвдив

    10 2 Отговор
    беше направил по-сполучливо ППС от ховърборд и части за тротинетки с дунапренена седалка

    12:07 07.08.2026

  • 2 честен ционист

    2 4 Отговор
    Ганчо става все по-изобретателен. "..цената му за международните пазари започва от 1299 долара."

    12:08 07.08.2026

  • 3 ПИМК

    3 3 Отговор
    Толкова е малко, за да влиза в нашите просторни апартаменти по 24м2.

    12:08 07.08.2026

  • 4 колелото на Огито

    8 2 Отговор
    Интересно ми е, какво става като минеш през някоя дупка като цялата ти тежест пада върху педалите.

    Коментиран от #13

    12:12 07.08.2026

  • 5 българско ли не ни го хвалете

    5 6 Отговор
    Халбайк си е като таратор без краставици.

    12:13 07.08.2026

  • 6 Колоездач

    8 5 Отговор
    Никой сериозен колоездач няма да си купи да кара такова недоразумение. Ако някой иска да кара непрекъснато прав, може да го прави и на шосейния си велосипед.
    Недостатъците от гледна точка на аеродинамика, център на тежестта, управление, ефективност на въртенето и така нататък изобщо няма смисъл да ги коментирам. Това е някаква играчка за хора които нито са сериозни колоездачи нито разбират от колоездене нито нищо.
    Мнението ми за тротинетките с електрически двигател е още по-отрицателно - малки гуми, висок цетнтър на тежестта, малка контактна площ на управление и съприкосновение, нула аеродинамика и висока скорост съчетание с всичко това. Абсолютно безумие!

    Коментиран от #12, #17

    12:24 07.08.2026

  • 7 шаа

    3 1 Отговор
    рекламните статии не трябваше ли да се обозначават?

    12:25 07.08.2026

  • 8 Укротрола да хване скоротечен рак!

    1 2 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак!

    12:25 07.08.2026

  • 9 Евала за инициативата, обаче...

    2 0 Отговор
    Евала за инициативата, обаче това не е за мен.
    Безплатен съвет - използвайте елипсовиден венец и компенсатор за веригата.

    12:26 07.08.2026

  • 10 Бай Той

    2 2 Отговор
    Идеята е интересна и оригинална, но ми се струва, че освен за гъзареене, возилото не е много практично иначе.

    12:28 07.08.2026

  • 11 Антонио Ресио Матаморос

    1 2 Отговор
    "пляс,пляс педалите. водно колело". :)
    музикална тема таман за летния сезон. :)

    12:34 07.08.2026

  • 12 име

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Колоездач":

    Това не е колело, а фитнес уред на колела, предназначен за придвижване на къси разстояния. Таргет групата е предимно хипстъри, а не колоездачи. Трябва да си в доста добра форма за да го караш, ако не си, ще влезеш.

    12:41 07.08.2026

  • 13 име

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "колелото на Огито":

    Нищо особенно не става, имаш гума, имаш и колене, те обират сътресението. Така или иначе, не можеш да стоиш шпиц в краката като си на педалите. А като му усетиш центъра на тежестта, при завой е много забавно, може да се изнесеш напред и да завъртиш задницата за да завиеш по рязко. Иначе с наклонянето завоя става доста плавен и не винаги има достатъчно разстояние.

    12:45 07.08.2026

  • 14 Малко

    4 1 Отговор
    Са ни всевъзможни откачили и отлепили бушоните велосиПедисти и тротинеткаджии, та и подобни луди ще ни се пречкат!

    13:08 07.08.2026

  • 15 Тоалетна Хартия

    2 3 Отговор
    Поредния български чушопек..

    13:38 07.08.2026

  • 16 гост

    2 2 Отговор
    Само да питам , тез двамата хубавци карали ли са това което са направили ?
    Три часа може ли го кара , ами по стръмно надолнище лъзгал ли се е ..... Ами на пазар ходил ли е ?

    14:35 07.08.2026

  • 17 много ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Колоездач":

    Какво е това животно "сериозен колоездач"? Повечето велопедали са деца, или от малцинствата. Разбира се някоя и друга мека китка.

    16:46 07.08.2026