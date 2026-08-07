Български отговор на съвременния велосипед (ВИДЕО)

Българската компания Halfbike официално представи най-новата си разработка – Halfbike Pro. Уникалното превозно средство, което съчетава елементи от тротинетка, велосипед и тренажор, продължава да развива концепцията за придвижване в изправено положение. При него липсва традиционната седалка, а управлението се осъществява чрез плавно пренасяне на тежестта на тялото в желаната посока. Това специфично движение възпроизвежда биомеханиката на бягането, класическото колоездене и ски завоите, осигурявайки пълноценно натоварване за цялото тяло, без да подлага на прекомерен стрес ставите и коленете.
В сравнение със своя предшественик, новата Pro версия идва с редица ключови технически подобрения. Рамката от авиационен алуминий е претърпяла пълна ревизия, а традиционната конструкция вече разполага с ново V-образно кормило за по-добра ергономия и прецизност при завоите. Предното колело е увеличено от 18 на 20 инча, което осигурява значително по-плавно преодоляване на неравностите и подобрена стабилност при развиване на средна скорост от около 20 км/ч. Задвижването се поверява на вътрешна четиристепенна скоростна кутия, задвижвана от педалите, а спирачната система залага на надеждна барабанна спирачка.
Практичността остава сред основните акценти в дизайна на превозното средство. Общото му тегло е закотвено на едва 11,2 килограма, а сгъваемият механизъм позволява свиване на рамката наполовина за броени секунди. Това прави сглобката изключително удобна за транспортиране в багажника на градски автомобил или за пренасяне в градския транспорт. Всички бройки от модела продължават да се сглобяват изцяло ръчно в столицата.
Halfbike е иновативно триколесно превозно средство, създадено в България от архитектите Мартин Ангелов и Михаил Кленов. То е проектирано за каране изцяло в изправено положение, като съчетава усещането за колоездене, бягане и каране на ски. Тъй като няма седалка, уредът функционира като фитнес машина за цялото тяло, която ангажира основните мускулни групи (корем, гръб, бедра) чрез специфичното управление с накланяне (lean-to-steer.
Новият Halfbike Pro се позиционира в премиум сегмента на марката, като цената му за международните пазари започва от 1299 долара. С тази стъпка българският производител дава ясна заявка да разшири присъствието си сред почитателите на алтернативната градска мобилност и активния начин на живот. Вижте повече във видеото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един в плЮвдив
12:07 07.08.2026
2 честен ционист
12:08 07.08.2026
3 ПИМК
12:08 07.08.2026
4 колелото на Огито
Коментиран от #13
12:12 07.08.2026
5 българско ли не ни го хвалете
12:13 07.08.2026
6 Колоездач
Недостатъците от гледна точка на аеродинамика, център на тежестта, управление, ефективност на въртенето и така нататък изобщо няма смисъл да ги коментирам. Това е някаква играчка за хора които нито са сериозни колоездачи нито разбират от колоездене нито нищо.
Мнението ми за тротинетките с електрически двигател е още по-отрицателно - малки гуми, висок цетнтър на тежестта, малка контактна площ на управление и съприкосновение, нула аеродинамика и висока скорост съчетание с всичко това. Абсолютно безумие!
Коментиран от #12, #17
12:24 07.08.2026
7 шаа
12:25 07.08.2026
8 Укротрола да хване скоротечен рак!
12:25 07.08.2026
9 Евала за инициативата, обаче...
Безплатен съвет - използвайте елипсовиден венец и компенсатор за веригата.
12:26 07.08.2026
10 Бай Той
12:28 07.08.2026
11 Антонио Ресио Матаморос
музикална тема таман за летния сезон. :)
12:34 07.08.2026
12 име
До коментар #6 от "Колоездач":Това не е колело, а фитнес уред на колела, предназначен за придвижване на къси разстояния. Таргет групата е предимно хипстъри, а не колоездачи. Трябва да си в доста добра форма за да го караш, ако не си, ще влезеш.
12:41 07.08.2026
13 име
До коментар #4 от "колелото на Огито":Нищо особенно не става, имаш гума, имаш и колене, те обират сътресението. Така или иначе, не можеш да стоиш шпиц в краката като си на педалите. А като му усетиш центъра на тежестта, при завой е много забавно, може да се изнесеш напред и да завъртиш задницата за да завиеш по рязко. Иначе с наклонянето завоя става доста плавен и не винаги има достатъчно разстояние.
12:45 07.08.2026
14 Малко
13:08 07.08.2026
15 Тоалетна Хартия
13:38 07.08.2026
16 гост
Три часа може ли го кара , ами по стръмно надолнище лъзгал ли се е ..... Ами на пазар ходил ли е ?
14:35 07.08.2026
17 много ясно
До коментар #6 от "Колоездач":Какво е това животно "сериозен колоездач"? Повечето велопедали са деца, или от малцинствата. Разбира се някоя и друга мека китка.
16:46 07.08.2026