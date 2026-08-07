Български отговор на съвременния велосипед (ВИДЕО)

Българската компания Halfbike официално представи най-новата си разработка – Halfbike Pro. Уникалното превозно средство, което съчетава елементи от тротинетка, велосипед и тренажор, продължава да развива концепцията за придвижване в изправено положение. При него липсва традиционната седалка, а управлението се осъществява чрез плавно пренасяне на тежестта на тялото в желаната посока. Това специфично движение възпроизвежда биомеханиката на бягането, класическото колоездене и ски завоите, осигурявайки пълноценно натоварване за цялото тяло, без да подлага на прекомерен стрес ставите и коленете.

В сравнение със своя предшественик, новата Pro версия идва с редица ключови технически подобрения. Рамката от авиационен алуминий е претърпяла пълна ревизия, а традиционната конструкция вече разполага с ново V-образно кормило за по-добра ергономия и прецизност при завоите. Предното колело е увеличено от 18 на 20 инча, което осигурява значително по-плавно преодоляване на неравностите и подобрена стабилност при развиване на средна скорост от около 20 км/ч. Задвижването се поверява на вътрешна четиристепенна скоростна кутия, задвижвана от педалите, а спирачната система залага на надеждна барабанна спирачка.

Практичността остава сред основните акценти в дизайна на превозното средство. Общото му тегло е закотвено на едва 11,2 килограма, а сгъваемият механизъм позволява свиване на рамката наполовина за броени секунди. Това прави сглобката изключително удобна за транспортиране в багажника на градски автомобил или за пренасяне в градския транспорт. Всички бройки от модела продължават да се сглобяват изцяло ръчно в столицата.

Halfbike е иновативно триколесно превозно средство, създадено в България от архитектите Мартин Ангелов и Михаил Кленов. То е проектирано за каране изцяло в изправено положение, като съчетава усещането за колоездене, бягане и каране на ски. Тъй като няма седалка, уредът функционира като фитнес машина за цялото тяло, която ангажира основните мускулни групи (корем, гръб, бедра) чрез специфичното управление с накланяне (lean-to-steer.

Новият Halfbike Pro се позиционира в премиум сегмента на марката, като цената му за международните пазари започва от 1299 долара. С тази стъпка българският производител дава ясна заявка да разшири присъствието си сред почитателите на алтернативната градска мобилност и активния начин на живот. Вижте повече във видеото.