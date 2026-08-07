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Шампионът Левски продължава победния си марш: Четвърти пореден успех след категоричен триумф над Локомотив Пловдив

Шампионът Левски продължава победния си марш: Четвърти пореден успех след категоричен триумф над Локомотив Пловдив

7 Август, 2026 23:14 2 650 6

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"Синята" доминация на "Герена" затвърждава лидерската позиция на столичани в Първа лига

Шампионът Левски продължава победния си марш: Четвърти пореден успех след категоричен триумф над Локомотив Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски постигна четвърта поредна победа от началото на шампионата в Първа лига, като се наложи с 2:0 над гостуващия Локомотив Пловдив.

Още в петата минута "сините" дадоха тон на двубоя, когато Мазир Сула демонстрира класа и прецизност, асистирайки на Давид Кусо. Новото попълнение на домакините не трепна и с хладнокръвен удар откри головата си сметка за клуба, изпращайки топката в мрежата на Локомотив Пловдив.

Първото полувреме не мина без спорни ситуации. В 41-ата минута Хуан Переа, бивш любимец на "смърфовете", се разписа с глава след опасно центриране на Сула, но радостта му бе краткотрайна – съдията отмени попадението заради нарушение в атака.

Гостите от Пловдив не останаха длъжни и в началото на втората част поискаха дузпа за игра с ръка на Асен Митков, но реферът Геро Писков остана непреклонен.

Втората част предложи още емоции. Севи Идриз от Локомотив разтресе гредата с мощен шут, а Левски отговори с няколко остри контраатаки, които обаче не доведоха до нов гол.

В самия край на срещата напрежението се покачи – Жулиен Лами бе близо до изравняване, но Светослав Вуцов с блестяща намеса запази аванса на "сините".

Когато всички очакваха последния съдийски сигнал, Рейналдо сложи точка на спора, оформяйки крайното 2:0 за Левски в добавеното време.

Така столичният гранд записа четвърта поредна победа от началото на сезона и се утвърди на върха в класирането с пълен актив от 12 точки. Локомотив Пловдив, от своя страна, остава на осмата позиция с едва 3 пункта.

Резултати от Първа лига - 4 кръг:

Левски - Локомотив Пловдив 2:0

8 август - събота, 19:00
Локомотив София - ЦСКА 1948

8 август - събота, 21:15
Дунав Русе - Арда Кърджали

9 август - неделя, 19:00
Черно море - Лудогорец

9 август - неделя, 21:15
Септември София - ЦСКА

10 август - понеделник, 19:00
Ботев Враца - Славия

10 август - понеделник, 21:15
Ботев Пловдив - Спартак Варна


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  • 5 Абе да бе

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    До коментар #4 от "ТКЗС":

    Кое Цска?

    Коментиран от #6

    09:26 08.08.2026

  • 6 Питай ми

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе да бе":

    !!!!? Да ти разбере?!!?

    09:58 08.08.2026

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