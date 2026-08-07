Шампионът Левски продължава победния си марш: Четвърти пореден успех след категоричен триумф над Локомотив Пловдив

Левски постигна четвърта поредна победа от началото на шампионата в Първа лига, като се наложи с 2:0 над гостуващия Локомотив Пловдив.

Още в петата минута "сините" дадоха тон на двубоя, когато Мазир Сула демонстрира класа и прецизност, асистирайки на Давид Кусо. Новото попълнение на домакините не трепна и с хладнокръвен удар откри головата си сметка за клуба, изпращайки топката в мрежата на Локомотив Пловдив.

Първото полувреме не мина без спорни ситуации. В 41-ата минута Хуан Переа, бивш любимец на "смърфовете", се разписа с глава след опасно центриране на Сула, но радостта му бе краткотрайна – съдията отмени попадението заради нарушение в атака.

Гостите от Пловдив не останаха длъжни и в началото на втората част поискаха дузпа за игра с ръка на Асен Митков, но реферът Геро Писков остана непреклонен.

Втората част предложи още емоции. Севи Идриз от Локомотив разтресе гредата с мощен шут, а Левски отговори с няколко остри контраатаки, които обаче не доведоха до нов гол.

В самия край на срещата напрежението се покачи – Жулиен Лами бе близо до изравняване, но Светослав Вуцов с блестяща намеса запази аванса на "сините".

Когато всички очакваха последния съдийски сигнал, Рейналдо сложи точка на спора, оформяйки крайното 2:0 за Левски в добавеното време.

Така столичният гранд записа четвърта поредна победа от началото на сезона и се утвърди на върха в класирането с пълен актив от 12 точки. Локомотив Пловдив, от своя страна, остава на осмата позиция с едва 3 пункта.

Резултати от Първа лига - 4 кръг:

Левски - Локомотив Пловдив 2:0

8 август - събота, 19:00

Локомотив София - ЦСКА 1948

8 август - събота, 21:15

Дунав Русе - Арда Кърджали

9 август - неделя, 19:00

Черно море - Лудогорец

9 август - неделя, 21:15

Септември София - ЦСКА

10 август - понеделник, 19:00

Ботев Враца - Славия

10 август - понеделник, 21:15

Ботев Пловдив - Спартак Варна