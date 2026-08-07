Шампионът Левски продължава победния си марш: Четвърти пореден успех след категоричен триумф над Локомотив Пловдив

Левски постигна четвърта поредна победа от началото на шампионата в Първа лига, като се наложи с 2:0 над гостуващия Локомотив Пловдив.
Още в петата минута "сините" дадоха тон на двубоя, когато Мазир Сула демонстрира класа и прецизност, асистирайки на Давид Кусо. Новото попълнение на домакините не трепна и с хладнокръвен удар откри головата си сметка за клуба, изпращайки топката в мрежата на Локомотив Пловдив.
Първото полувреме не мина без спорни ситуации. В 41-ата минута Хуан Переа, бивш любимец на "смърфовете", се разписа с глава след опасно центриране на Сула, но радостта му бе краткотрайна – съдията отмени попадението заради нарушение в атака.
Гостите от Пловдив не останаха длъжни и в началото на втората част поискаха дузпа за игра с ръка на Асен Митков, но реферът Геро Писков остана непреклонен.
Втората част предложи още емоции. Севи Идриз от Локомотив разтресе гредата с мощен шут, а Левски отговори с няколко остри контраатаки, които обаче не доведоха до нов гол.
В самия край на срещата напрежението се покачи – Жулиен Лами бе близо до изравняване, но Светослав Вуцов с блестяща намеса запази аванса на "сините".
Когато всички очакваха последния съдийски сигнал, Рейналдо сложи точка на спора, оформяйки крайното 2:0 за Левски в добавеното време.
Така столичният гранд записа четвърта поредна победа от началото на сезона и се утвърди на върха в класирането с пълен актив от 12 точки. Локомотив Пловдив, от своя страна, остава на осмата позиция с едва 3 пункта.
Резултати от Първа лига - 4 кръг:
Левски - Локомотив Пловдив 2:0
8 август - събота, 19:00
Локомотив София - ЦСКА 1948
8 август - събота, 21:15
Дунав Русе - Арда Кърджали
9 август - неделя, 19:00
Черно море - Лудогорец
9 август - неделя, 21:15
Септември София - ЦСКА
10 август - понеделник, 19:00
Ботев Враца - Славия
10 август - понеделник, 21:15
Ботев Пловдив - Спартак Варна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрБр
23:33 07.08.2026
2 Джоко
23:54 07.08.2026
3 Уаууу!
03:04 08.08.2026
4 ТКЗС
Коментиран от #5
08:21 08.08.2026
5 Абе да бе
До коментар #4 от "ТКЗС":Кое Цска?
Коментиран от #6
09:26 08.08.2026
6 Питай ми
До коментар #5 от "Абе да бе":!!!!? Да ти разбере?!!?
09:58 08.08.2026