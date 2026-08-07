Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Спортната журналистка Дилета Леота омагьоса феновете с изваяна фигура и нови СНИМКИ

Спортната журналистка Дилета Леота омагьоса феновете с изваяна фигура и нови СНИМКИ

7 Август, 2026 23:27 3 288 5

  • дилета леота-
  • спортна журналистка-
  • фитнес-
  • плаж-
  • instagram-
  • лорис кариус-
  • снимки-
  • фенове-
  • лайкове-
  • италия

Италианката събра хиляди харесвания с провокативни кадри от фитнеса и морския бряг

Спортната журналистка Дилета Леота омагьоса феновете с изваяна фигура и нови СНИМКИ - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дилета Леота, добре познато лице от спортните екрани и съпруга на вратаря Лорис Кариус, отново прикова вниманието на социалните мрежи. Очарователната италианка сподели поредица от снимки, които предизвикаха истински фурор сред нейните над 9 милиона последователи в Instagram.

В последните си публикации Леота демонстрира завидна спортна форма, позирайки както във фитнес залата, така и на златистия пясък край морето. Снимките ѝ, изпълнени с енергия и самочувствие, не оставиха никого безразличен. Феновете ѝ не спестиха комплиментите, а лайковете заваляха като летен дъжд.

Дилета неведнъж е доказвала, че съчетава професионализъм с неподражаем стил. Този път тя отново показа, че спортът и модата вървят ръка за ръка. Със своята естествена красота и изваяни форми, журналистката вдъхнови последователите си да се грижат за себе си и да преследват мечтите си.

Провокативните кадри на Леота предизвикаха бурни реакции и коментари, като мнозина я определиха като символ на женственост и сила. Безспорно, Дилета Леота продължава да бъде една от най-обичаните и следени личности в света на спорта и шоубизнеса.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сечко

    13 0 Отговор
    Не се споменава за извайването в операционната.
    Според чичко Гугъл - нос, устни и гърди

    23:31 07.08.2026

  • 2 Дзак

    6 0 Отговор
    Но не ни интересува!

    23:31 07.08.2026

  • 3 Всяка

    4 0 Отговор
    Жена е магьосница,но мен ме е омагьосала друга!

    23:50 07.08.2026

  • 4 Ква италианка бре

    1 0 Отговор
    Тва е жена ми. И някой кретен и е хакнал профила и се прави на интересен. Дилета Леота ама дръжки. Рая се казва

    23:56 07.08.2026

  • 5 ?????

    5 0 Отговор
    И по-грозни сме виждали.
    И по-хубави сме уважавали.

    00:23 08.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове