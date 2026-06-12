Нормално раждане след цезарово сечение - какво да знаем! Д-р Антонио Душепеев пред ФАКТИ

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Петгодишно изследване на Родилно отделение в УМБАЛ Бургас доказва, че вагиналното раждане след предходно цезарово сечение (VBAC) е безопасна, ефективна и успешна алтернатива на рутинното повторно секцио. Акушер-гинеколозите д-р Антонио Душепеев, д.м. и д-р Златко Кироваков, д.м. публикуваха изчерпателен научен труд, базиран на проучването. Те анализират в детайли успеваемостта, факторите за успех и безопасността на опитите за вагинално раждане след едно или повече предходни цезарови сечения. Резултатите категорично сочат, че при правилен подбор на пациентите и стриктно спазване на медицинските индикации, нормалното раждане след секцио е напълно достъпно и възможно и носи огромни ползи както за майката, така и за новороденото. И какво още ... Пред ФАКТИ говори д-р Антонио Душепеев, д.м., началник на Родилно отделение в УМБАЛ Бургас.

- Д-р Душепеев, вашето петгодишно проучване показва, че вагиналното раждане след секцио е безопасна алтернатива. Защо в България все още съществува убеждението, че след едно цезарово сечение задължително следва ново секцио?

- Не мога да надникна в главите на всички колеги, които практикуват акушерство, но се намесват много фактори дали да се предприеме такава процедура. Първо това е в интерес на пациентката – спестява се операция, която има прекалено много неизвестни. Както по време на самото ѝ извършване, така и във възстановителния период след нея. Особено ако е поредна. Съхранява се пациентката емоционално, дава ѝ се възможност да преживее едно истинско нормално раждане и да се идентифицира с ролята на майката, която дарява живот. И естествено, макар че не ми се ще да акцентирам на тази тема, разходите за публичното здравеопазване са много по-малки.

- Какви са основните медицински критерии, по които преценявате дали една жена е подходяща за опит за нормално раждане след предходно цезарово сечение?

- Първият критерий е дали пациентката е имала нормално раждане някъде във времето. Второ как е протекъл възстановителният период след оперативното раждане, дали е имало усложнения, температура, продължително антибиотично лечение. Ехографски се преценя образът на ръбеца от предхождащата операция, индикациите за предхождащото секцио, размерите на плода, формата на таза и естествено не на последно място, даже много по-напред са изходните данни – дали раждането е започнало или не е започнало. Има и други нюанси – обръщам се към пациентите с молба да разпишат информирано съгласие, че отказват оперативно раждане, преди да е започнала родовата дейност. Но те по никакъв начин не могат да откажат оперативно раждане в хода на раждането, когато има конкретни ситуации, симптоми и синдроми, които заплашват благополучието на майката и плода. Така че една инициатива, един протокол, който изисква знания и опит.

- Има ли оптимален период между раждането със секцио и нормалното, колко години трябва да са минали?

- Това е другият мит, който се носи по болници и кафенета, че матката зараства за две години. Нито една рана, била тя оперативна или друга, не зараства за две години. В достъпната литература има описани случаи, когато януари месец пациентката е била с операция и декември месец е родила по нормален начин, без някакви допълнителни усложнения. Отликата тук е, че когато се роди плодът по нормален начин, ангажиментите продължават. Лекарят е длъжен да провери целостта на белега от предишното раждане, дори и дотогава да е нямало никакви патологични симптоми и синдроми. Ако се установи дефект в ръбеца от предхождащата операция, се предприема оперативна интервенция. Но никъде не се счита за грешка на изкуството. От всички тези над 200 раждания, които сме описали в монографията, сме имали само 2 случая, в които се е наложило след нормално раждане да възстановим целостта на матката.

- Разбивате ли мита за високия риск при подобни раждания. Кои са най-честите опасения на бъдещите майки и какво показват реалните данни?

- Току-що го разбих. Нашият опит показва, че неблагополучията са по-малко от 1%. Като под „неблагополучия“ визирам това, което някой незнаещ и не разполагащ с достатъчно информация човек би направил като извод. Иначе от медицинска гледна точка, когато се е наложила някаква допълнителна намеса след раждането, това не е грешка на изкуството.

Опасенията на бъдещите майки са стандартните – че много ще ги боли, дали ще се справят… Емоционалният градус се покачва в негативна посока особено когато мине терминът. Тогава жената започва да губи увереност и да се добавят допълнителни страхове към вече съществуващите не е добре. Но задължително е да се каже, че е необходимо както поведенческото, така и емоционалното съдействие на раждащата жена.

- Смятате, че дори жени с две предходни цезарови сечения могат успешно да родят по естествен път. Какви са резултатите при тази група пациентки и как се управлява рискът?

- Имаме няколко неописани случая, в които имаме нормално раждане след две предхождащи цезарови сечения. Но там вече всеки случай би могъл да бъде тълкуван и разясняван поотделно. Не може да се сложи общ знаменател. Трябва да се знае, да се внимава и да имаме необходимите сетива, за да уловим началото на патологията.

- Кои фактори се оказват най-важни за успешен VBAC – предходно нормално раждане, интервалът между бременностите, теглото на плода или нещо друго?

- Всичко от това, плюс и ако раждането вече е започнало. Също така и предлежанието на плода. Вече никой не оспорва седалищното раждане. Въпреки че и такива случаи имаме, не се страхуваме от водене на нормално раждане на плод със седалищно предлежание. Но това са вече много специфични случаи, в които отговорността е много по-голяма. Основното е това – жената да е имала едно нормално раждане, което гарантира много висок процент успеваемост. При тези, които не са преживяли нормално раждане, успеваемостта е под 50%. Ако раждането вече е започнало, това също е фактор за успех.

- Какви са ползите за майката и бебето при успешно вагинално раждане в сравнение с повторното оперативно раждане?

- По-бърз възстановителен период, по-ранен емоционален контакт между майката и новороденото, по-кратък престой в болницата, по-малко прилагане на медикаменти.

- В УМБАЛ Бургас отчитате едни от най-ниските нива на оперативни раждания сред големите болници в страната. Как успявате да поддържате този баланс между безопасност и насърчаване на естественото раждане?

- Със знания и умения.

- Смятате ли, че резултатите от вашето проучване могат да доведат до промени в националните клинични протоколи и до по-широко прилагане на VBAC в България?

- Ние можем да се надяваме на това, но инициативата е в ръцете на държавните и регулаторните органи.



- Какво бихте казали на бъдещите майки, които вече са родили със секцио и смятат, че нямат шанс за нормално раждане при следваща бременност?

- Бих ги окуражил да опитат под наблюдението и ръководството на опитен и знаещ акушер-гинеколог.