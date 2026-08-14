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САЩ преразглеждат ядрената си стратегия

САЩ преразглеждат ядрената си стратегия

14 Август, 2026 07:51 1 102 27

  • сащ-
  • ядрена стратегия-
  • пентагон-
  • ядрени оръжия-
  • елбридж колби

Пентагонът разглежда промени в плановете за потенциална употреба на ядрени оръжия при регионален конфликт

САЩ преразглеждат ядрената си стратегия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ в момента преразглеждат ядрената си стратегия, заяви заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби, цитиран от ДПА, предава БТА.

По думите му става въпрос за „относително малко преразглеждане“, което се отнася основно до конкретни сценарии за потенциална употреба на ядрено оръжие.

„Очевидно целта тук, подчертавам, е да се запазят възпирането и стабилността“, посочи Колби пред журналисти.

Той заяви още, че американската армия постепенно се пренасочва от способност за провеждане на „операции за смяна на режими“ към отбранителна функция, насочена към предотвратяване на конфликти и защита на териториалната цялост на съюзниците на САЩ.

Обсъждат тактически ядрени оръжия

Миналата седмица NBC съобщи, че Колби работи върху нова ядрена стратегия, която включва и възможността за използване на тактически ядрени оръжия с малък обсег при регионална война с Китай или Русия.

Американската медия се позова на петима души, запознати с плановете на Пентагона.

Според информацията подобни сценарии са свързани с потенциални регионални конфликти, при които съюзник на САЩ бъде заплашен или атакуван от друга държава.

Колби не уточни конкретните промени в стратегията, но подчерта, че основната цел остава запазването на възпирането и стратегическата стабилност.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Операции

    17 4 Отговор
    по смяна на режима! Това ли е тяхната демокрация? Режим избран от САЩ, вместо от народа на съответната държава!

    07:58 14.08.2026

  • 2 Ква ядрена?

    15 6 Отговор
    Венер фон Браун умре от старост, а той и другите германски фашита след оная война ви направиха всичките ракети. А от каубойте не стават военни енженери... Да си пасат кравите! И да си похапват от бананите! :)

    Коментиран от #14

    08:07 14.08.2026

  • 3 Хайо

    8 12 Отговор
    Путин превзе ли Украйна?

    Коментиран от #6

    08:08 14.08.2026

  • 4 Иванчо Марийкин

    6 10 Отговор
    А где Мочата?

    08:09 14.08.2026

  • 5 Путин многоходовия

    6 8 Отговор
    САЩ управляват света. Защото не са многоходови.

    Коментиран от #8

    08:16 14.08.2026

  • 6 Путин многоходовия

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хайо":

    Не сме. Многоходови сме.

    08:17 14.08.2026

  • 7 А ЛЕВА?

    10 3 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    Коментиран от #10

    08:19 14.08.2026

  • 8 Ха-ха-ха

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Путин многоходовия":

    Иран им унищожи вече 25% от дроновете. А те ще могат да си ги произведат през 3-та петилетка, евентуално... Някъде към 2080-та г. А през това време Ким от Северна Корея ще е произвел 200 милиона ядрени ракети...

    Коментиран от #16

    08:19 14.08.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    3 7 Отговор
    Намериха ли гориво да подкарат самолетоносача? Моряците съвсем ще изкрейзят. Моджтабата може да им услужи, изключително с хуманитарна цел, а и да му се махат от главата!😂😂😂

    08:23 14.08.2026

  • 10 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "А ЛЕВА?":

    Не, ще работим с рубли !

    08:23 14.08.2026

  • 11 Робот

    4 1 Отговор
    Ким Чен обещал на Иран че ще им подари една ядрена бомба..!

    Коментиран от #21

    08:24 14.08.2026

  • 12 Уронг Търн

    7 4 Отговор
    Ако това с ударите с тактически ЯО при конфликт с Русия и Китай стане предполагам краварите директно отиват да се пържат в ада!

    Коментиран от #13, #26, #27

    08:25 14.08.2026

  • 13 О, ама те си го

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Уронг Търн":

    Знаят! Първият мандат на рижия, той се скара с Ким от С.К. и му се закани: "Нашето червено копче (с ядрените ракети) е мнооого по-голямо от твоето..."! А Ким му отговори " Елате да стреляте тука по нас, НО ние няма само тука да се отбраняваме, а ще стреляме директно и по вашата територия там...!" И рижия веднага включи задна!!! Отказа се да "побеждава" Северна Корея! Ха-ха-ха!

    08:38 14.08.2026

  • 14 ХАХАХА😂

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ква ядрена?":

    Ма то същото е и при рашките бе Муне. Първата им балистична ракета е немската Фау-2, още стои на паметник пред Капустин Яр. Немски са и "руските" автомати, "руските" реактивни самолети, "руските" мотоциклети „Урал“ и „Днепър" и какво ли още не!. Ама си мълчат като бити п.... ушанките, понеже най ги бива да лъжат, както са свикнали 😂

    Коментиран от #17

    08:38 14.08.2026

  • 15 Елелементарно

    5 1 Отговор
    Японците "забравят" кой им пуснал ядрената бомба в Хирошима, макар че в Нагазаки си го припомнят !
    То и ние не помним 41 -44г кой бомбардира София, и Кюстендил , и Стара Загора , и Русе, и Търново, и Дупница ,и Пловдив ..... що ли?

    08:39 14.08.2026

  • 16 ФАКТ

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха-ха":

    И като се събуди, гледаш пак си на строежа и кофата те чака.

    Коментиран от #19

    08:50 14.08.2026

  • 17 Да, ама после

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "ХАХАХА😂":

    Сами си ги правиха. То и китайците в началото копираха всичката електроника, а виж днес къде са? Важното е да се научиш и сам да можеш!

    Коментиран от #20, #23

    08:53 14.08.2026

  • 18 Буба

    2 0 Отговор
    Хаяско превзе Украйна?

    08:55 14.08.2026

  • 19 Факт е

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "ФАКТ":

    Че като се събудя излизам на палубата, пия си един коктейл и гледам океана от яхтата. А кофата и строежите са за такива, като тебе! Всеки с възможностите си!

    Коментиран от #22

    08:56 14.08.2026

  • 20 Кой бе?

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да, ама после":

    Неможачите ли? Я бегай. Путин изтреби интелигенцията давно.

    08:57 14.08.2026

  • 21 Хихи!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Робот":

    И за какво им е на рашките заря?

    08:59 14.08.2026

  • 22 Хайо

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факт е":

    Колега, мечтите ти са безплатни. Давай.

    09:00 14.08.2026

  • 23 ХАХАХА😂

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да, ама после":

    Сами 🤣🤣🤣 Колкото могат сами да направят Москвич и Лада. Сами могат само да направят 💩💩💩

    Коментиран от #25

    09:06 14.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    За НЕразбралите ПО ПЕЙКИте
    :
    "...американската армия постепенно се пренасочва от способност за провеждане на „ОПЕРАЦИИ ЗА СМЯНА НА РЕЖИМИ"
    /законно избрани правителства/
    ❗❗❗❗

    09:10 14.08.2026

  • 25 Абе я виж

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "ХАХАХА😂":

    Какво имаш в къщи, произведено в САЩ и какво от Китай и после се прави на интересен.

    09:50 14.08.2026

  • 26 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Уронг Търн":

    Прав си..... краварите са изкукали щом си мислят, че конфликт с Русия или Китай би бил регионален....

    09:50 14.08.2026

  • 27 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Уронг Търн":

    Как не проумяхте , че при стрелба с ядрено оръжие победители няма да има… Губещи сме всички .. заедно с планетата ..

    09:53 14.08.2026