САЩ преразглеждат ядрената си стратегия

САЩ в момента преразглеждат ядрената си стратегия, заяви заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби, цитиран от ДПА, предава БТА.

По думите му става въпрос за „относително малко преразглеждане“, което се отнася основно до конкретни сценарии за потенциална употреба на ядрено оръжие.

„Очевидно целта тук, подчертавам, е да се запазят възпирането и стабилността“, посочи Колби пред журналисти.

Той заяви още, че американската армия постепенно се пренасочва от способност за провеждане на „операции за смяна на режими“ към отбранителна функция, насочена към предотвратяване на конфликти и защита на териториалната цялост на съюзниците на САЩ.

Обсъждат тактически ядрени оръжия

Миналата седмица NBC съобщи, че Колби работи върху нова ядрена стратегия, която включва и възможността за използване на тактически ядрени оръжия с малък обсег при регионална война с Китай или Русия.

Американската медия се позова на петима души, запознати с плановете на Пентагона.

Според информацията подобни сценарии са свързани с потенциални регионални конфликти, при които съюзник на САЩ бъде заплашен или атакуван от друга държава.

Колби не уточни конкретните промени в стратегията, но подчерта, че основната цел остава запазването на възпирането и стратегическата стабилност.