САЩ преразглеждат ядрената си стратегия

САЩ в момента преразглеждат ядрената си стратегия, заяви заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби, цитиран от ДПА, предава БТА.
По думите му става въпрос за „относително малко преразглеждане“, което се отнася основно до конкретни сценарии за потенциална употреба на ядрено оръжие.
„Очевидно целта тук, подчертавам, е да се запазят възпирането и стабилността“, посочи Колби пред журналисти.
Той заяви още, че американската армия постепенно се пренасочва от способност за провеждане на „операции за смяна на режими“ към отбранителна функция, насочена към предотвратяване на конфликти и защита на териториалната цялост на съюзниците на САЩ.
Обсъждат тактически ядрени оръжия
Миналата седмица NBC съобщи, че Колби работи върху нова ядрена стратегия, която включва и възможността за използване на тактически ядрени оръжия с малък обсег при регионална война с Китай или Русия.
Американската медия се позова на петима души, запознати с плановете на Пентагона.
Според информацията подобни сценарии са свързани с потенциални регионални конфликти, при които съюзник на САЩ бъде заплашен или атакуван от друга държава.
Колби не уточни конкретните промени в стратегията, но подчерта, че основната цел остава запазването на възпирането и стратегическата стабилност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Операции
07:58 14.08.2026
2 Ква ядрена?
Коментиран от #14
08:07 14.08.2026
3 Хайо
Коментиран от #6
08:08 14.08.2026
4 Иванчо Марийкин
08:09 14.08.2026
5 Путин многоходовия
Коментиран от #8
08:16 14.08.2026
6 Путин многоходовия
До коментар #3 от "Хайо":Не сме. Многоходови сме.
08:17 14.08.2026
7 А ЛЕВА?
Коментиран от #10
08:19 14.08.2026
8 Ха-ха-ха
До коментар #5 от "Путин многоходовия":Иран им унищожи вече 25% от дроновете. А те ще могат да си ги произведат през 3-та петилетка, евентуално... Някъде към 2080-та г. А през това време Ким от Северна Корея ще е произвел 200 милиона ядрени ракети...
Коментиран от #16
08:19 14.08.2026
9 Мдаа!🤔
08:23 14.08.2026
10 Хи хи
До коментар #7 от "А ЛЕВА?":Не, ще работим с рубли !
08:23 14.08.2026
11 Робот
Коментиран от #21
08:24 14.08.2026
12 Уронг Търн
Коментиран от #13, #26, #27
08:25 14.08.2026
13 О, ама те си го
До коментар #12 от "Уронг Търн":Знаят! Първият мандат на рижия, той се скара с Ким от С.К. и му се закани: "Нашето червено копче (с ядрените ракети) е мнооого по-голямо от твоето..."! А Ким му отговори " Елате да стреляте тука по нас, НО ние няма само тука да се отбраняваме, а ще стреляме директно и по вашата територия там...!" И рижия веднага включи задна!!! Отказа се да "побеждава" Северна Корея! Ха-ха-ха!
08:38 14.08.2026
14 ХАХАХА😂
До коментар #2 от "Ква ядрена?":Ма то същото е и при рашките бе Муне. Първата им балистична ракета е немската Фау-2, още стои на паметник пред Капустин Яр. Немски са и "руските" автомати, "руските" реактивни самолети, "руските" мотоциклети „Урал“ и „Днепър" и какво ли още не!. Ама си мълчат като бити п.... ушанките, понеже най ги бива да лъжат, както са свикнали 😂
Коментиран от #17
08:38 14.08.2026
15 Елелементарно
То и ние не помним 41 -44г кой бомбардира София, и Кюстендил , и Стара Загора , и Русе, и Търново, и Дупница ,и Пловдив ..... що ли?
08:39 14.08.2026
16 ФАКТ
До коментар #8 от "Ха-ха-ха":И като се събуди, гледаш пак си на строежа и кофата те чака.
Коментиран от #19
08:50 14.08.2026
17 Да, ама после
До коментар #14 от "ХАХАХА😂":Сами си ги правиха. То и китайците в началото копираха всичката електроника, а виж днес къде са? Важното е да се научиш и сам да можеш!
Коментиран от #20, #23
08:53 14.08.2026
18 Буба
08:55 14.08.2026
19 Факт е
До коментар #16 от "ФАКТ":Че като се събудя излизам на палубата, пия си един коктейл и гледам океана от яхтата. А кофата и строежите са за такива, като тебе! Всеки с възможностите си!
Коментиран от #22
08:56 14.08.2026
20 Кой бе?
До коментар #17 от "Да, ама после":Неможачите ли? Я бегай. Путин изтреби интелигенцията давно.
08:57 14.08.2026
21 Хихи!
До коментар #11 от "Робот":И за какво им е на рашките заря?
08:59 14.08.2026
22 Хайо
До коментар #19 от "Факт е":Колега, мечтите ти са безплатни. Давай.
09:00 14.08.2026
23 ХАХАХА😂
До коментар #17 от "Да, ама после":Сами 🤣🤣🤣 Колкото могат сами да направят Москвич и Лада. Сами могат само да направят 💩💩💩
Коментиран от #25
09:06 14.08.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
:
"...американската армия постепенно се пренасочва от способност за провеждане на „ОПЕРАЦИИ ЗА СМЯНА НА РЕЖИМИ"
/законно избрани правителства/
❗❗❗❗
09:10 14.08.2026
25 Абе я виж
До коментар #23 от "ХАХАХА😂":Какво имаш в къщи, произведено в САЩ и какво от Китай и после се прави на интересен.
09:50 14.08.2026
26 Европеец
До коментар #12 от "Уронг Търн":Прав си..... краварите са изкукали щом си мислят, че конфликт с Русия или Китай би бил регионален....
09:50 14.08.2026
27 Гост
До коментар #12 от "Уронг Търн":Как не проумяхте , че при стрелба с ядрено оръжие победители няма да има… Губещи сме всички .. заедно с планетата ..
09:53 14.08.2026