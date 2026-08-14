Продължават преговорите за определяне на МРЗ

Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от 2027 година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път сядат на една маса, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната, съобщава Нова тв.

Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпът им на нарастване, както и каква е производителността на труда в страната.

Предвижда се веднъж на четири години този механизъм да се актуализира. След края на преговорите се очаква размерът на минималната заплата за 2027 г. да е ясен до края на септември.