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Продължават преговорите за определяне на МРЗ

Продължават преговорите за определяне на МРЗ

14 Август, 2026 07:32 887 21

  • мрз-
  • правителство-
  • синдикати

Правителство, синдикати и работодатели за втори път сядат на една маса

Продължават преговорите за определяне на МРЗ - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от 2027 година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път сядат на една маса, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната, съобщава Нова тв.

Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпът им на нарастване, както и каква е производителността на труда в страната.

Предвижда се веднъж на четири години този механизъм да се актуализира. След края на преговорите се очаква размерът на минималната заплата за 2027 г. да е ясен до края на септември.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези неможачи

    20 6 Отговор
    от регресивна България защо не спазят директивата на ЕС за МРЗ?

    07:36 14.08.2026

  • 2 Някой си

    19 2 Отговор
    Олигарсите се оказаха тези, които работят на минималната заплата, пенсионерите и майките с деца.....
    Жалка картинка...

    07:36 14.08.2026

  • 3 заплатите са високи

    4 15 Отговор
    много са богати българите нормално е заплатите леко да се намалят

    вижда се по плажовете и по морето преплнено е а реват че нямали пари

    Коментиран от #5

    07:37 14.08.2026

  • 4 кои му пука за заплатата

    12 2 Отговор
    важното е че в магазина има банани целогодишно

    07:38 14.08.2026

  • 5 Абсолютно вярно.

    23 2 Отговор

    До коментар #3 от "заплатите са високи":

    Догодина по време на Евровизия таратора в Бургас ще струва колкото гараж в София.

    07:44 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Замразете всички заплати

    14 1 Отговор
    намалете депутатските с 70%, комисии и субсидии взимат по 12 000 лв. заплати плюс увеличения на всеки 3 месеца. В държавни органи заплатите стигнаха 50 000 лв. плюс 6000 лв. за костюмчета годишно. МОЛ-ове ли ще си правят бюджетниците в домовете. Увеличете драстично данъци на 2 и 3-то жилище, около сто хиляди хрантутници изкривяват пазар имоти. Младо семейство посмъртно не може да си позволи барака от 600 000 лева, и то строежи от 1969 г., това е ЧУДОВИЩНА спекула, и то с балатуми стари вик и ел. инсталации. Бакшишите за един километър искат десет ойро, а не излиза повече от 5 лева. Връщайте лЪв, и всички фалшифицирали дефицит и инфлация в затвора, както Гърция. Къде са 80 милиарда лева направление емисионно. При мобилни грабежът е пълин, студена вода, парно, незаконна СИ 30%, подгряване вода, ТОТАЛЕН ГРАБЕЖ, ток. 148 киловатчаса 42 лева, вие пощуряхте. Облагайте собственици на земя, за ВЕИта получават минимум 120 000 лева за 20-40 декара. Референдум Дойран, запазване Кеш като Швейцария и швейцарска данъчна скала на облагане, като искат швейцарски доходи.

    Коментиран от #17

    08:03 14.08.2026

  • 9 Гост

    9 1 Отговор
    Вие подигравате ли се с тая пачка на картинката? Има хора толкова пари за цяла година не им се събират...

    Коментиран от #13

    08:04 14.08.2026

  • 10 Въведете

    11 1 Отговор
    необлагаем минимум. Увеличихте Здравната на най-бедните МРЗ. Как ще ви плащат безработните по 50 лева на месец, или отказ от лечение ако спрат да плащат. Като 50% се усвояват в НЗОК от частни лобита. Фармацетична мафия, лекар се ужаси в Гърция лекарство с 200% по-евтино от Територията. Спрете спекулата. Ток увеличение за една година от ГЕРБ, ДПС и ПБ, от 2025 15%, вода 20%, топла вода подгряване увеличена, СИ 30% незаконна 2 пъти отменена от ВАС и ЕС върната от Трайков, 40% увеличение счетоводни фирми парно. Укротете тези мобилни триглави змейове, договор под 2 г. няма, на втората дерат като еничари.
    Пир по време на Чума.

    08:08 14.08.2026

  • 11 в кратце

    3 3 Отговор
    В България минимална работна заплата не трябва да има!

    08:10 14.08.2026

  • 12 Анонимен

    11 1 Отговор
    Депутатите откъде черпят толкова неограничени заплати а за работещите българи НИЩО ОТ МОДЕЛ РАДЕВ

    08:10 14.08.2026

  • 13 Скоро

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    тая пачка ще е МРЗ. И пак нищо няма да можеш да си купиш

    08:10 14.08.2026

  • 14 Колко бързо 🤬

    10 2 Отговор
    Намериха решение за увеличение на депутатските заплати, шайката на Радев, колко бързо подписаха 33% подарък милиарди долари петрол и газ за Турция, срещу отлагане, а не опрощаване на Боташ. Колко бързо подариха магистралата на Турция. Сега за увеличение от 10-20 евро, ще ЧАКАМЕ.

    08:15 14.08.2026

  • 15 Тцтц

    10 1 Отговор
    Демек ще сме си вечно найбедната държава в ЕС 😆

    08:18 14.08.2026

  • 16 А бе

    10 0 Отговор
    ще има пари като спрат фалшивите телк-ове и парите в пликове

    08:23 14.08.2026

  • 17 Мислиш ли, че това Мунчовци не го знаят.

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Замразете всички заплати":

    Просто не им пука за блеещото стадо на еничарите. Сами си ги избрахме..

    08:31 14.08.2026

  • 18 безпартиен

    2 0 Отговор
    Каква е разликата от времето преди и след 10.11.1989?Разликата,че преди тази дата заплатите се определяха от ЦК на БКП, а сега от децата и внуците на предишните! Всяко административно определяне на заплати засяга само и единствено тези които ги получават от държавния и общински бюджети!Всички останали работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР И РЕАЛНО ПЛАЩАЩИ ДОО и данъци,ще трябва да повишат качеството и количеството на труда или цените на стоките и услугите за да издържат в пазара на труда,доколкото има такъв у нас!В държава без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност единствено решение за момента е СЪКРАЩАВАНЕ НА ЩАТА В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА С ПОНЕ 30/100!Негов тази сфера работят над 750 хиляди при останало общо население в територията около 6.4 милиона.Има и около 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни! Бъдещето........?????

    08:51 14.08.2026

  • 19 Имаше много добре работеща формула

    5 1 Отговор
    Щом ще я променят значи ще има ощетени хора на сто процента. Да режиш и да ограбваш най бедните е потресаващо деяние за което би трябвало участниците в този пъклен заговор да горят в ада още на земята.

    08:51 14.08.2026

  • 20 Солидарността е най важната

    3 0 Отговор
    Характеристика на социално осигурителната система и всяко разсъждение и отклонение извън тази норма и категория е краткотрайно , защото е аморално комунистическо лицемерие което обслужва интереси.

    09:15 14.08.2026

  • 21 Няма проблеми, Радев ще я

    0 0 Отговор
    вдигне с цели 2,35 €

    09:41 14.08.2026

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