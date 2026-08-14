Продължават преговорите за определяне на МРЗ

Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от 2027 година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път сядат на една маса, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна за страната, съобщава Нова тв.
Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпът им на нарастване, както и каква е производителността на труда в страната.
Предвижда се веднъж на четири години този механизъм да се актуализира. След края на преговорите се очаква размерът на минималната заплата за 2027 г. да е ясен до края на септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тези неможачи
07:36 14.08.2026
2 Някой си
Жалка картинка...
07:36 14.08.2026
3 заплатите са високи
вижда се по плажовете и по морето преплнено е а реват че нямали пари
Коментиран от #5
07:37 14.08.2026
4 кои му пука за заплатата
07:38 14.08.2026
5 Абсолютно вярно.
До коментар #3 от "заплатите са високи":Догодина по време на Евровизия таратора в Бургас ще струва колкото гараж в София.
07:44 14.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Замразете всички заплати
Коментиран от #17
08:03 14.08.2026
9 Гост
Коментиран от #13
08:04 14.08.2026
10 Въведете
Пир по време на Чума.
08:08 14.08.2026
11 в кратце
08:10 14.08.2026
12 Анонимен
08:10 14.08.2026
13 Скоро
До коментар #9 от "Гост":тая пачка ще е МРЗ. И пак нищо няма да можеш да си купиш
08:10 14.08.2026
14 Колко бързо 🤬
08:15 14.08.2026
15 Тцтц
08:18 14.08.2026
16 А бе
08:23 14.08.2026
17 Мислиш ли, че това Мунчовци не го знаят.
До коментар #8 от "Замразете всички заплати":Просто не им пука за блеещото стадо на еничарите. Сами си ги избрахме..
08:31 14.08.2026
18 безпартиен
08:51 14.08.2026
19 Имаше много добре работеща формула
08:51 14.08.2026
20 Солидарността е най важната
09:15 14.08.2026
21 Няма проблеми, Радев ще я
09:41 14.08.2026