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Митракиев: Ако Топлофикация-София продължи с дълговете, ще има домино ефект в енергетиката

Митракиев: Ако Топлофикация-София продължи с дълговете, ще има домино ефект в енергетиката

14 Август, 2026 18:14 801 18

  • боян митракиев-
  • топлофикация-софия-
  • дългове

Според него единственият възможен вариант за общинското дружество е концесия, която да се случи максимално бързо

Митракиев: Ако Топлофикация-София продължи с дълговете, ще има домино ефект в енергетиката - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние като работодатели алармираме за Топлофикация-София, защото виждаме, че с публично управление нещата не се получават. Топлофикация-София е поставена в менгеме, между КЕВР и липса на капитал, докато концесионерът може да осигури инвестиции, може милиарди обороти да се насочат към България. Това мнение сподели Боян Митракиев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

"Призоваваме общинските съветници и Борис Бонев на среща. Не разбираме защо се работи с такива хоризонти 2, 3, 4 години. Ако се стигне до фалит, ще трябва да се взимат много тежки решения. И Бонка Василева го каза, "електроенергийната система на София не може да издържи", ако минем на отопление и охлаждане на ток. Означава допълнителни инвестиции в спешен порядък в мрежата в София. Това ме озадачава, защо съветниците работят с такова спокойствие и такива хоризонти – 2, 3 години. От година на година имаме 3 пъти увеличение на загубата на Топлофикация-София", коментира Боян Митракиев.

Според него единственият възможен вариант за общинското дружество е концесия, която да се случи максимално бързо:

"Ако се запази загубата, кредиторите, предоставящи услуги и продукти, ще започнат внимателно да обмислят, как да си получат парите срещу сделките с това дружество."

И допълни:

"Общинските съветници като началници на Топлофикация-София не виждат ли финансите? А ние – КРИБ, се намесваме, тъй като Топлофикация-София дължи пари към държавни дружества. Ако това продължи и ако се случи нещо по-лошо, по веригата ще има домино ефект, който ще се отрази на цялата българска енергетика и бизнесът ще пострада."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дайте я на Турция

    8 3 Отговор
    ако Контрера разреши!

    18:16 14.08.2026

  • 3 Верно ли

    10 1 Отговор
    Мхмммм, онея петроханските отекоха в канала и сега КРИБ точи ръчички за Топлофикация!

    Коментиран от #17

    18:21 14.08.2026

  • 4 криб?????

    10 3 Отговор
    поредната излишна и безполезна даже вредна за България люпилня на нищонеправещи нищонеможачи че и директор???

    18:24 14.08.2026

  • 5 авантгард

    11 1 Отговор
    Че кой ще го вземе горещия картоф?
    Нали видяхме какво стана с една група от шестима, които са проучвали варианта.
    Самоубити, на две по три.........

    18:26 14.08.2026

  • 6 Миризлив пор

    6 4 Отговор
    Няма значение кой управлява, ако не се плаща реалната цена на парното няма как да има пари за модернизация и за плащане на разходите. Не виждам кой политик ще излезе и обясни, че реалната цена на парното е около 2 пъти над сегашната цена.

    Коментиран от #10, #16

    18:27 14.08.2026

  • 7 Кога "петроханските" са управлявали

    4 4 Отговор
    Топлофикация София? Абсолютни глупости, в СОС има инатливо, крадливо, алчно, некомпетентно икономическо мнозинство, което бламира кмета за всичко. Има "вечни" общински съветници като Контрера и не само. Така, че опорката "петроханци" е дъвка на дебили

    18:40 14.08.2026

  • 8 Анонимен

    5 1 Отговор
    На Терзийски пак някой друг ще му е виновен, докато сега стои и си трае в ъгъла. Трябва да оставим софиянци да си научат урока по трудния начин.

    18:58 14.08.2026

  • 9 Това Значи !

    4 1 Отговор
    Че Системата Работи !

    И Скоро !

    Ще Бъде Присвоена !

    19:00 14.08.2026

  • 10 А Защо Е Така ?

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Миризлив пор":

    Кой Ще ми Каже !

    Аз вървя !

    По Света !

    И Усмихвам Се Даже !

    19:02 14.08.2026

  • 11 Нерито

    2 1 Отговор
    Празни приказки в петък!
    Боташ ефенди ще плати всичко от джоба, до цент и до край! На големия кяр, маасрафа не тежи, даже и не се усеща, за
    Рундьо, велики!

    19:05 14.08.2026

  • 12 Жеро

    1 0 Отговор
    Така е с години, един пие, друг плаща, а трети краде! Другият дето пасеше пратките, взе, че умре! Истина ви думам!

    19:09 14.08.2026

  • 13 Терзиев

    2 2 Отговор
    не е като рундьо и не може да взема решения еднолично. Решенията заТоплофикация София са в правомощията на СОС. Така че не си бършете ръчичките в грешната кърпа. Впрочем какво направи фъндъ компира, защото проблемът е много назад във времето

    19:09 14.08.2026

  • 14 КРИБ-Митрак,

    2 1 Отговор
    какви решения за Топлофикацията беше предложила даскалицата по руски? Или с нея политкоректно сте си траели като суйки

    19:16 14.08.2026

  • 15 ПРИПОМНЯНЕ

    1 1 Отговор
    Топлофикация е ”виновна” , че я има, дори когато нямаме държава. Топлофикация е ”неудобна” защото със съществуването си запушва устата на всички плачльовци които се оправдават за неудачите си с прехода, кризата , некадърни правителства и т.н. Топлофикация е ”гадна” защото не умря като БАЛКАНКАР, КТМ РАДОМИР, БГА БАЛКАН, КРЕМИКОВЦИ, БТК... Не изхвърли стотици специалисти на улицата. Запази въздуха на София чист. Не даде своя принос за увеличаване на раково болните. И т. н. и т. н.

    19:17 14.08.2026

  • 16 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Миризлив пор":

    Извинявай, но глупости си написал...КЕВР и "Агенцията за държавна финансова инспекция" никога няма да позволят да се продава под себестойността топлинната енергия...

    19:26 14.08.2026

  • 17 Виждам, че

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    Направо са готови с калкулациите за дране на кожи от хората. Побеснели са от алчност.

    19:34 14.08.2026

  • 18 Вальо Топлото

    1 0 Отговор
    тая "Топлофикация" още ли работи!?! Толкова кожи съдрах от клиентите, че и внуците ми ще са на топло ... по Карибите

    19:35 14.08.2026

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