Митракиев: Ако Топлофикация-София продължи с дълговете, ще има домино ефект в енергетиката

Ние като работодатели алармираме за Топлофикация-София, защото виждаме, че с публично управление нещата не се получават. Топлофикация-София е поставена в менгеме, между КЕВР и липса на капитал, докато концесионерът може да осигури инвестиции, може милиарди обороти да се насочат към България. Това мнение сподели Боян Митракиев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

"Призоваваме общинските съветници и Борис Бонев на среща. Не разбираме защо се работи с такива хоризонти 2, 3, 4 години. Ако се стигне до фалит, ще трябва да се взимат много тежки решения. И Бонка Василева го каза, "електроенергийната система на София не може да издържи", ако минем на отопление и охлаждане на ток. Означава допълнителни инвестиции в спешен порядък в мрежата в София. Това ме озадачава, защо съветниците работят с такова спокойствие и такива хоризонти – 2, 3 години. От година на година имаме 3 пъти увеличение на загубата на Топлофикация-София", коментира Боян Митракиев.

Според него единственият възможен вариант за общинското дружество е концесия, която да се случи максимално бързо:

"Ако се запази загубата, кредиторите, предоставящи услуги и продукти, ще започнат внимателно да обмислят, как да си получат парите срещу сделките с това дружество."

И допълни:

"Общинските съветници като началници на Топлофикация-София не виждат ли финансите? А ние – КРИБ, се намесваме, тъй като Топлофикация-София дължи пари към държавни дружества. Ако това продължи и ако се случи нещо по-лошо, по веригата ще има домино ефект, който ще се отрази на цялата българска енергетика и бизнесът ще пострада."