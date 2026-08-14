Митракиев: Ако Топлофикация-София продължи с дълговете, ще има домино ефект в енергетиката

Ние като работодатели алармираме за Топлофикация-София, защото виждаме, че с публично управление нещата не се получават. Топлофикация-София е поставена в менгеме, между КЕВР и липса на капитал, докато концесионерът може да осигури инвестиции, може милиарди обороти да се насочат към България. Това мнение сподели Боян Митракиев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
"Призоваваме общинските съветници и Борис Бонев на среща. Не разбираме защо се работи с такива хоризонти 2, 3, 4 години. Ако се стигне до фалит, ще трябва да се взимат много тежки решения. И Бонка Василева го каза, "електроенергийната система на София не може да издържи", ако минем на отопление и охлаждане на ток. Означава допълнителни инвестиции в спешен порядък в мрежата в София. Това ме озадачава, защо съветниците работят с такова спокойствие и такива хоризонти – 2, 3 години. От година на година имаме 3 пъти увеличение на загубата на Топлофикация-София", коментира Боян Митракиев.
Според него единственият възможен вариант за общинското дружество е концесия, която да се случи максимално бързо:
"Ако се запази загубата, кредиторите, предоставящи услуги и продукти, ще започнат внимателно да обмислят, как да си получат парите срещу сделките с това дружество."
И допълни:
"Общинските съветници като началници на Топлофикация-София не виждат ли финансите? А ние – КРИБ, се намесваме, тъй като Топлофикация-София дължи пари към държавни дружества. Ако това продължи и ако се случи нещо по-лошо, по веригата ще има домино ефект, който ще се отрази на цялата българска енергетика и бизнесът ще пострада."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дайте я на Турция
18:16 14.08.2026
3 Верно ли
Коментиран от #17
18:21 14.08.2026
4 криб?????
18:24 14.08.2026
5 авантгард
Нали видяхме какво стана с една група от шестима, които са проучвали варианта.
Самоубити, на две по три.........
18:26 14.08.2026
6 Миризлив пор
Коментиран от #10, #16
18:27 14.08.2026
7 Кога "петроханските" са управлявали
18:40 14.08.2026
8 Анонимен
18:58 14.08.2026
9 Това Значи !
И Скоро !
Ще Бъде Присвоена !
19:00 14.08.2026
10 А Защо Е Така ?
До коментар #6 от "Миризлив пор":Кой Ще ми Каже !
Аз вървя !
По Света !
И Усмихвам Се Даже !
19:02 14.08.2026
11 Нерито
Боташ ефенди ще плати всичко от джоба, до цент и до край! На големия кяр, маасрафа не тежи, даже и не се усеща, за
Рундьо, велики!
19:05 14.08.2026
12 Жеро
19:09 14.08.2026
13 Терзиев
19:09 14.08.2026
14 КРИБ-Митрак,
19:16 14.08.2026
15 ПРИПОМНЯНЕ
19:17 14.08.2026
16 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #6 от "Миризлив пор":Извинявай, но глупости си написал...КЕВР и "Агенцията за държавна финансова инспекция" никога няма да позволят да се продава под себестойността топлинната енергия...
19:26 14.08.2026
17 Виждам, че
До коментар #3 от "Верно ли":Направо са готови с калкулациите за дране на кожи от хората. Побеснели са от алчност.
19:34 14.08.2026
18 Вальо Топлото
19:35 14.08.2026