АЕК обяви групата за Левски: Мартин Георгиев е вътре

Гръцкият гранд АЕК Атина официално картотекира в УЕФА списъка си с играчи за предстоящите сблъсъци срещу Левски София в плейофната фаза на Шампионската лига.

Старши треньорът на атиняни Марко Николич ще разполага с група от 22 футболисти за двата мача, които ще определят кой ще влезе в груповата фаза на най-комерсиалния клубен турнир. Новината бе потвърдена от официалния сайт на клуба (aekfc.gr) и водещите спортни медии в Гърция (sport24.gr).

В списъка на „двуглавите орли“ попадат всички нови летни попълнения, като прави впечатление сериозната класа в средата на терена и атаката. Голямата новина за българските фенове е присъствието на родния национал Мартин Георгиев. Защитникът, който премина в АЕК през зимата от състава на Славия София (pfcslavia.com), е получил доверието на Николич и ще има шанс да се изправи срещу "сините".

Сред ключовите имена в разширения състав личат полузащитниците Каан Кайринен и Ловро Майер, както и крилото Олександър Зубков. Халфът Хаким Сахабо също е на разположение на сръбския специалист за тактическите му схеми срещу българския вицешампион.

Няколко ключови фигури обаче останаха извън европейската листа по трансферни причини. Крилото Никлас Елиасон отпадна от сметките, тъй като ще продължи кариерата си в бразилския Интернасионал (internacional.com.br). Левият краен бранител Джеймс Пенрайс също е аут от групата, тъй като е пред финализиране на трансфер в шотландския Рейнджърс.