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Парис Джексън разказа как е срещнала майка си за пръв път на 15 години (ВИДЕО)

Парис Джексън разказа как е срещнала майка си за пръв път на 15 години (ВИДЕО)

13 Август, 2026 15:31 361 2

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Баща ѝ Майкъл Джексън поел попечителството над нея и брат ѝ Принс след развода през 2000 г.

Парис Джексън разказа как е срещнала майка си за пръв път на 15 години (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Парис Джексън разказа за първата си среща с биологичната си майка Деби Роу, която се е състояла, когато моделът и певица е била на 15 години. Дъщерята на Майкъл Джексън сподели подробности в подкаста „Call Her Daddy“.

28-годишната Парис Джексън си спомни, че е слязла в дневната и е видяла Деби Роу заедно с баба си. По думите ѝ тя веднага се е обърнала към Роу с „мамо“.

Деби Роу е майка на Парис Джексън и по-големия ѝ брат Принс Джексън. Тя и Майкъл Джексън се развеждат през 2000 г., като певецът получава пълно попечителство над децата.

Парис разказа още, че първата им среща е преминала спокойно. Двете са разговаряли за кратко, след което са прекарали деня заедно.

Певицата посочи, че с годините е започнала да подхожда към отношенията си с по-малко предварителни очаквания. Според нея това ѝ помага да избегне разочарования и да даде възможност връзките ѝ с хората да се развиват естествено.

Първите информации за сближаване между Парис Джексън и Деби Роу се появиха още през 2013 г. По-рано тази година двете привлякоха внимание и с рядка обща снимка.

В разговора дъщерята на краля на попа коментира и необичайното си детство с братята си Принс и Биги. Тя защити решението на баща им Майкъл Джексън децата му да носят маски на публични места, като обясни, че това им е позволявало поне за кратко да се чувстват като обикновени деца и да посещават места за забавление без постоянно внимание.

Актрисата и певица разказа още, че в дома им е имало ясни правила. Телевизия се е гледала основно през уикендите и едва след приключване на домашните задължения и ученето.

Парис описа покойния си баща Майкъл Джексън като „много забавен човек“ и припомни близките им отношения, като отбеляза, че той я е наричал своята „малка принцеса“.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 0 Отговор
    Парис Джексън разказа за първата си среща с биологичната си майка Деби Роу, която се е състояла, когато моделКАТА и певица е била на 15 години.

    15:37 13.08.2026

  • 2 Мюмюн

    0 0 Отговор
    много е интересно. няма спя, развълнуван съм.

    15:44 13.08.2026