Пожар избухна на туристическо корабче край Фетхие, 115 души бяха евакуирани

Пожар избухна на развлекателно корабче за разходки в района на Фетхие, окръг Мугла, докато плавателният съд извършвал еднодневен круиз в залива, предава Фокус.

Огънят е възникнал по все още неустановена причина в близост до залива Катранджъ на кораба „Император Атила“. Пламъците бързо са обхванали плавателния съд, което е принудило намиращите се на борда пътници и екипажа да предприемат евакуация.

Хората са поставили спасителни жилетки и са скочили във водата. След подаването на сигнал към мястото са изпратени екипи на Бреговата охрана, Главната дирекция „Брегова безопасност“ и морската полиция.

При спасителната операция от кораба са евакуирани общо 115 души, включително членове на екипажа и деца. Част от евакуираните са били отведени до пристанищата на командването на Бреговата охрана в районите Гьоджек и Карагьозлер.

Двама души, които са се обгазили от дима, са транспортирани в болница с изпратените на място линейки. Медицински екипи са извършили и профилактични прегледи на част от децата, намирали се на борда.

Причината за възникването на пожара все още не е установена.