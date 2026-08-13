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Пожар избухна на туристическо корабче край Фетхие, 115 души бяха евакуирани

Пожар избухна на туристическо корабче край Фетхие, 115 души бяха евакуирани

13 Август, 2026 15:26 384 1

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Пътниците, сред които и деца, скочили в морето със спасителни жилетки; двама души са откарани в болница заради вдишан дим

Пожар избухна на туристическо корабче край Фетхие, 115 души бяха евакуирани - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна на развлекателно корабче за разходки в района на Фетхие, окръг Мугла, докато плавателният съд извършвал еднодневен круиз в залива, предава Фокус.

Огънят е възникнал по все още неустановена причина в близост до залива Катранджъ на кораба „Император Атила“. Пламъците бързо са обхванали плавателния съд, което е принудило намиращите се на борда пътници и екипажа да предприемат евакуация.

Хората са поставили спасителни жилетки и са скочили във водата. След подаването на сигнал към мястото са изпратени екипи на Бреговата охрана, Главната дирекция „Брегова безопасност“ и морската полиция.

При спасителната операция от кораба са евакуирани общо 115 души, включително членове на екипажа и деца. Част от евакуираните са били отведени до пристанищата на командването на Бреговата охрана в районите Гьоджек и Карагьозлер.

Двама души, които са се обгазили от дима, са транспортирани в болница с изпратените на място линейки. Медицински екипи са извършили и профилактични прегледи на част от децата, намирали се на борда.

Причината за възникването на пожара все още не е установена.


Турция
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  • 1 Запаленко

    0 0 Отговор
    Нас ни горат бавно вече 4 десетилетия, даже се намират чуждопоклоници да продават кибрити на всеки дошъл да ни запали. Ние пък 37 години не постигнахме нито една от целите си, но и не търсим изход. За това вpeмe 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:36 13.08.2026

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