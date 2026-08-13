На дъното на Балтийско море! Холивудски легенди снимат екшън трилър за взривяването на "Северен поток"

Носителите на "Оскар" Ейдриън Броуди и Шон Пен започнаха снимките на екшън трилър за взривяването на газопроводите "Северен поток" през 2022 г. в Балтийско море, пише TVP.
Филмът е режисиран от Дъг Лаймън ("Мистър и мисис Смит", "Самоличността на Борн") и се снима в хърватската столица Загреб. Историята проследява елитен екип от украински водолази по време на тайна мисия за взривяването на газопроводите — една от най-загадъчните истории, свързани с войната между Русия и Украйна.
Въпреки че нито една държава или организация не е поела отговорност за експлозиите, които разкъсаха газопроводите, през юни германската прокуратура официално обвини украински гражданин и военен водолаз, идентифициран като Серхий К., в извършването на саботажа от името на украинското разузнаване.
Германската федерална прокуратура твърди, че през септември 2022 г. Кузнецов е влязъл в Германия през Полша и е ръководил тайна група водолази, която с наета яхта е достигнала района на датския остров Борнхолм. Там те са поставили и детонирали мощни взривни устройства, за да извадят от строя газопроводите.
Според медийни публикации новият филм, озаглавен "Змийски остров" (Snake Island), пресъздава предполагаемите действия на водолазния екип, който Серхий К. е обвинен, че е ръководил.
Филмът се превръща в мащабен проект, въпреки че все още няма американско филмово студио зад продукцията, съобщи независимият сайт за филмовата индустрия World of Reel.
Това ще бъде вторият съвместен проект на Лаймън и Пен след "Честна игра" (Fair Game), чиято премиера се състоя на филмовия фестивал в Кан през 2010 г.
Въпросният политически трилър също беше вдъхновен от действителни събития.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джарвис
Коментиран от #19
15:41 13.08.2026
2 Да бе ,да ! 😜
15:42 13.08.2026
3 Последния Софиянец
15:42 13.08.2026
4 Истината:
за взривяването от ГаднитеУкри на "Северен поток"
и как Унищожиха икономиката на ЕС с помощта на Урсулите!
15:42 13.08.2026
5 ТерористДарения
15:45 13.08.2026
6 Германия губи най-много
15:46 13.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хасковски каунь
15:50 13.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ехо
Коментиран от #11
15:54 13.08.2026
11 УСА боклук
До коментар #10 от "Ехо":На кастинга за гмуркачи бил и Пеефски, но въпреки опитите той не потъвал
16:01 13.08.2026
12 Тик-Ток
16:02 13.08.2026
13 Последния Софиянец
16:06 13.08.2026
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
16:09 13.08.2026
15 Удобен американски екшън
Прикачат това на украинците, защото да използват извинението, че на тях им е простено защото са нападнати непредизвикано и пълномащабно
Коментиран от #17
16:16 13.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ба бааааа
До коментар #15 от "Удобен американски екшън":Следващият филм ще е за потъналия остров
16:31 13.08.2026
18 пешо
16:37 13.08.2026
19 Холивуд илюжън представя
До коментар #1 от "Джарвис":"Мъглата пада"
16:42 13.08.2026
20 Констатация
16:43 13.08.2026
21 Некой си
Щото зеленият е категоричен, че диверсантите не са украинци.
Да няма после целия Холивуд - у Миротворец?
16:59 13.08.2026
22 Луд
17:14 13.08.2026
23 Квартал 95
17:15 13.08.2026
24 Дудов
17:43 13.08.2026