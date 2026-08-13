На дъното на Балтийско море! Холивудски легенди снимат екшън трилър за взривяването на "Северен поток"

Носителите на "Оскар" Ейдриън Броуди и Шон Пен започнаха снимките на екшън трилър за взривяването на газопроводите "Северен поток" през 2022 г. в Балтийско море, пише TVP.

Филмът е режисиран от Дъг Лаймън ("Мистър и мисис Смит", "Самоличността на Борн") и се снима в хърватската столица Загреб. Историята проследява елитен екип от украински водолази по време на тайна мисия за взривяването на газопроводите — една от най-загадъчните истории, свързани с войната между Русия и Украйна.

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Въпреки че нито една държава или организация не е поела отговорност за експлозиите, които разкъсаха газопроводите, през юни германската прокуратура официално обвини украински гражданин и военен водолаз, идентифициран като Серхий К., в извършването на саботажа от името на украинското разузнаване.

Германската федерална прокуратура твърди, че през септември 2022 г. Кузнецов е влязъл в Германия през Полша и е ръководил тайна група водолази, която с наета яхта е достигнала района на датския остров Борнхолм. Там те са поставили и детонирали мощни взривни устройства, за да извадят от строя газопроводите.

Според медийни публикации новият филм, озаглавен "Змийски остров" (Snake Island), пресъздава предполагаемите действия на водолазния екип, който Серхий К. е обвинен, че е ръководил.

Филмът се превръща в мащабен проект, въпреки че все още няма американско филмово студио зад продукцията, съобщи независимият сайт за филмовата индустрия World of Reel.

Това ще бъде вторият съвместен проект на Лаймън и Пен след "Честна игра" (Fair Game), чиято премиера се състоя на филмовия фестивал в Кан през 2010 г.

Въпросният политически трилър също беше вдъхновен от действителни събития.