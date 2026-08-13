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На дъното на Балтийско море! Холивудски легенди снимат екшън трилър за взривяването на "Северен поток"
  Тема: Украйна

На дъното на Балтийско море! Холивудски легенди снимат екшън трилър за взривяването на "Северен поток"

13 Август, 2026 15:39 1 062 24

  • северен поток-
  • украйна-
  • русия-
  • газпром-
  • балтийско море

Филмът се превръща в мащабен проект, въпреки че все още няма американско филмово студио зад продукцията, съобщи независимият сайт за филмовата индустрия World of Reel

На дъното на Балтийско море! Холивудски легенди снимат екшън трилър за взривяването на "Северен поток" - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Носителите на "Оскар" Ейдриън Броуди и Шон Пен започнаха снимките на екшън трилър за взривяването на газопроводите "Северен поток" през 2022 г. в Балтийско море, пише TVP.

Филмът е режисиран от Дъг Лаймън ("Мистър и мисис Смит", "Самоличността на Борн") и се снима в хърватската столица Загреб. Историята проследява елитен екип от украински водолази по време на тайна мисия за взривяването на газопроводите — една от най-загадъчните истории, свързани с войната между Русия и Украйна.

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Въпреки че нито една държава или организация не е поела отговорност за експлозиите, които разкъсаха газопроводите, през юни германската прокуратура официално обвини украински гражданин и военен водолаз, идентифициран като Серхий К., в извършването на саботажа от името на украинското разузнаване.

Германската федерална прокуратура твърди, че през септември 2022 г. Кузнецов е влязъл в Германия през Полша и е ръководил тайна група водолази, която с наета яхта е достигнала района на датския остров Борнхолм. Там те са поставили и детонирали мощни взривни устройства, за да извадят от строя газопроводите.

Според медийни публикации новият филм, озаглавен "Змийски остров" (Snake Island), пресъздава предполагаемите действия на водолазния екип, който Серхий К. е обвинен, че е ръководил.

Филмът се превръща в мащабен проект, въпреки че все още няма американско филмово студио зад продукцията, съобщи независимият сайт за филмовата индустрия World of Reel.

Това ще бъде вторият съвместен проект на Лаймън и Пен след "Честна игра" (Fair Game), чиято премиера се състоя на филмовия фестивал в Кан през 2010 г.

Въпросният политически трилър също беше вдъхновен от действителни събития.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джарвис

    19 1 Отговор
    Терористи сър!

    Коментиран от #19

    15:41 13.08.2026

  • 2 Да бе ,да ! 😜

    16 1 Отговор
    Сигурно ще е пропаганден филм , в който терористите няма да са Украйна Малобритания , а ... братушките ? Каква изненада !

    15:42 13.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Лошите укри взривяват а добрият герой Путин ги наказва

    15:42 13.08.2026

  • 4 Истината:

    24 1 Отговор
    На дъното на Балтийско море Холивудски легенди снимат екшън трилър
    за взривяването от ГаднитеУкри на "Северен поток"
    и как Унищожиха икономиката на ЕС с помощта на Урсулите!

    15:42 13.08.2026

  • 5 ТерористДарения

    18 0 Отговор
    "една от най-загадъчните истории, свързани с войната между Русия и Украйна" - че те още тогава им знаеха имената, че са украински ама трябваше малко да забавят обявяването, че някак си нямаше никаква логика да те тероризират а ти помощи да даваш и то по своя воля ... ние този филм го гледме 37 гoдини: пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:45 13.08.2026

  • 6 Германия губи най-много

    19 2 Отговор
    Германската икономика потъна с потъването на "Северен поток"!

    15:46 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хасковски каунь

    16 0 Отговор
    Ще видите че руснаците го взровяват по команда от Путин. Във филма ще има изказвания на Тагарев, Денков, Мирчев и Паси. Със специалното участие на з.а. Бойко Борисов

    15:50 13.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ехо

    13 0 Отговор
    А петроханци можеха да са главните гмуркачи....

    Коментиран от #11

    15:54 13.08.2026

  • 11 УСА боклук

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ехо":

    На кастинга за гмуркачи бил и Пеефски, но въпреки опитите той не потъвал

    16:01 13.08.2026

  • 12 Тик-Ток

    11 1 Отговор
    Значи ще видим във филма бандерите терористи подпомагани от ЦРУ,МИ6 и Мосад как взривяват тръбите

    16:02 13.08.2026

  • 13 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    В калната мцква ще снимат тази зима zoмби апокалипсис последния сезон, бункерното ще е продуцент!

    16:06 13.08.2026

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 8 Отговор
    Блатарите сега продават газ на жълтите си господари на 50 долара, а Европа им го плащаще от 500 до 1000, велик геостратег като наш боташович‼️

    16:09 13.08.2026

  • 15 Удобен американски екшън

    6 1 Отговор
    Да ни убедят, че Сиймоур Хърш не прав, а украинци са го направили.
    Прикачат това на украинците, защото да използват извинението, че на тях им е простено защото са нападнати непредизвикано и пълномащабно

    Коментиран от #17

    16:16 13.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ба бааааа

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Удобен американски екшън":

    Следващият филм ще е за потъналия остров

    16:31 13.08.2026

  • 18 пешо

    3 0 Отговор
    в главната роля наркомана зеленски

    16:37 13.08.2026

  • 19 Холивуд илюжън представя

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    "Мъглата пада"

    16:42 13.08.2026

  • 20 Констатация

    1 0 Отговор
    Андропов (КГБ), Горбито, Елцин и Путин е. лелята на СССР/Русия!

    16:43 13.08.2026

  • 21 Некой си

    0 0 Отговор
    Някой пита ли зеления дали може да правят филм, в който УКРАИНЦИ взривяват Северен поток?
    Щото зеленият е категоричен, че диверсантите не са украинци.
    Да няма после целия Холивуд - у Миротворец?

    16:59 13.08.2026

  • 22 Луд

    1 0 Отговор
    От сега знам че няма да го гледам . Тоя пропагандатор шон пен сам да си го гледа.

    17:14 13.08.2026

  • 23 Квартал 95

    0 0 Отговор
    Шон Пен е деградирал наркоман като Зеленото. Заедно се правят на Мики Маус отвреме -навреме и побеждават Русия "на маса".

    17:15 13.08.2026

  • 24 Дудов

    0 0 Отговор
    Така или иначе накрая пак ще изкарат Путин за виновен, така че няма да го гледам тоя филм

    17:43 13.08.2026