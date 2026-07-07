Новини
Мнения »
Доц. д-р Борислав Цеков: Два свята – ясно е кой е излишен

Доц. д-р Борислав Цеков: Два свята – ясно е кой е излишен

7 Юли, 2026 16:00 897 27

  • сащ-
  • нация-
  • юбилей-
  • държава-
  • демокрация-
  • доц. д-р борислав цеков

Американската революция в края на XVIII век поставя основите на първата съвременна гражданска нация, формирана не на базата на обща етническа или културна идентичност, а върху споделени ценности

Доц. д-р Борислав Цеков: Два свята – ясно е кой е излишен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изпълни се четвърт хилядолетие от основаването на най-старата и най-устойчива демокрация в света – САЩ. Преди години в книгата „Ню Йорк – олтарът на модерния свят“ (2011 г.) разсъждавах за американската идентичност. Да си „американец“ не е въпрос на гражданство, а на ценности.

Американската революция в края на XVIII век поставя основите на първата съвременна гражданска нация, формирана не на базата на обща етническа или културна идентичност, а върху споделени ценности. По онова време стара Европа все още се задушава от социалното устройство на Стария режим. Наследствената аристокрация като плесен задушава общественото развитие: ако си син на обущар или ратай, шансовете ти да се придвижиш по-нагоре по социалната стълбица са нищожни. Основното богатство – земята – е химера за огромното мнозинство от хора, чийто живот е подложен на безпощадни ограничения, имуществени цензове, повинности и налози. Религиозните гонения са мрачно всекидневие. Болести и епидемии зачернят континента. На този фон новата земя отвъд океана пленява европейското въображение. Там няма врастнали в социалната тъкан класови различия, нито репресиите на политическата полиция и цензурата, които са характерни за почти всички европейски държави в онази епоха. В кръчми и интелектуални кафенета из градовете на Англия, Ирландия, Франция, Холандия и Италия от уста на уста се предават разказите на преселниците за високите надници и ниските данъци в САЩ; за изобилието от плодородна земя, достъпна по закон за всеки; за липсата на феодална аристокрация и най-вече – за невижданите в Европа демократични порядки, веротърпимост и религиозна свобода. „Има места в Европа – пише крупният британски историк Пол Джонсън – където годишните обръщения на американския президент се четат на глас и се поглъщат жадно от хората.“ Както отбелязва един ирландски вестник от онова време: „Четяхме този документ все едно е писан за нас“.

Америка е обетованата земя, в която всеки, който има куража да се качи на претъпканите емигрантски кораби и преживее тежкото пътуване, получава шанс за нов живот. За скъсване с несретата на тежкото минало, с житейски провали и изпитания, които всеки би искал да бъдат забравени. Никога преди това шансът да се случи такова нещо не е бил толкова реален. Онзи, който стори това, неусетно скъсва със старите стереотипи и национални обвързаности. Идентифицира себе си с интересите, проблемите и ценностите на новото общество, в което попада.

Стремежът към Америка става все по-неустоим през следващите десетилетия, когато САЩ постепенно стават център на модерния свят – с шеметните индустриални достижения, с фантастичните изобретения, невъобразимите небостъргачи, мостове, пътища и канали, с революциите в бита и забавленията. Американската мечта не е просто мечта за „малка къща в прерията“ и бързо забогатяване. Това е мечта за друг социален ред с повече свобода и възможности за всички. Този идеал е в основата на общественото устройство в САЩ. С цялата сложност и противоречивост на това общество, в което, както навсякъде, има и море от несправедливости и несъвършенства. Но за разлика от другаде, има стройна институционална система и удивително жизнено гражданство, изпълнено с воля да преодолява и най-драматичните социални недъзи; имунизирано срещу леност, примирение и очакване някой друг да оправи нещата; способно да се оттласква от дъното на всяка криза, избухвайки с неподражаема обществена енергия и воля за промяна и излъчвайки прозорливи водачи.

След основаването на САЩ в Ню Йорк (първата столица) е свикан първият американски Конгрес, пред който полага клетва първият американски президент – Джордж Вашингтон. Той пристига тържествено след седемдневно пътуване от дома си в Маунт Върнън. Навсякъде е посрещан с акламации, тържествени събрания и спонтанни митинги. На 30 април 1789 г. на балкона на Федералната палата, пред ентусиазираните погледи на многолюдно гражданство, Вашингтон полага предвидената в Конституцията клетва. Президентският работен офис (предтеча на днешния Овален кабинет в Белия дом) е устроен във Франклин Хаус в Долен Манхатън. Там е запазено и до днес бюрото, на което той е работил.

Припомням всичко това, защото на връх 250-годишнината на САЩ зад това бюро седна кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани и прочете реч, която отрича почти всичко, което символизира Америка. Допусна основната грешка на историческото невежество: да съди с днешни мерки за проблемите, процесите, оценките и въжделенията на хората от други епохи. По същество отрече делото на Вашингтон. Отрече свободното общество и свободната икономика. Прокламира омраза към богатството и преклонение към държавата-кърмилница. Този тип мислене – социалистическо и патерналистично – е добре познат в държавите от соцлагера и заради него те са това, което са. Трябва да е ясно обаче едно. Америка не може да бъде измервана с мерките на социализма, който превръща държавата в господар. Вашингтон не става революционер, защото ненавижда богатството и свободата, а защото отхвърля произвола на държавната власт. Не повежда бунт срещу най-могъщата военна сила в онази епоха – Британската империя, за да увеличи ролята на държавата в живота на гражданите. Тъкмо обратното. Цялото поколение на бащите-основатели отхвърля всяка концентрация на политическа власт, независимо дали в ръцете на крал, парламент или фракционно мнозинство.

Политическият проект на Мамдани днес е изграден върху коренно противоположна представа за държавата. Повече държавен контрол и регулации, преразпределение и всепроникваща държава, която да ни казва колко да имаме, какво да имаме, как да мислим, какво да говорим и в какво да вярваме. Бащите-основатели приемат, че свободните хора, преследвайки собствените си интереси, могат да създадат проспериращо общество, ако държавата гарантира правила, а не резултати. Така и става. Политическата традиция, към която принадлежи Мамдани, постулира обратното – че справедливите резултати изискват постоянно политическо коригиране на свободния избор.

Речта на Мамдани прозвуча нелепо иззад бюрото на Вашингтон, защото е своеобразен обвинителен акт срещу Америка. Но Историята има навика да опровергава такива противоестествени идеологически конструкции. Американската история е безпрекословно потвърждение на всичко това. Защото Америка и всички онези милиони хора, които прииждат през остров Елис в Ню Йорк и през Ангелския остров в залива на Сан Франциско през XVIII–XX век, се стремят към Америка, защото тя е пълно отрицание на това, в което днес вярват такива като Мамдани. Прииждат там, не защото Америка е била съвършена, а защото никоя друга държава не е предлагала толкова голяма вероятност човек сам да промени своята съдба. Не прекосяват Атлантика, за да търсят субсидии и социални помощи. Отиват там заради една простичка идея – че това е единственото място в света, където могат да разгърнат собствените си усилия, без държавата да им пречи със задушаваща бюрокрация и без да ги ограбва с прекомерни данъци. Именно тази простичка идея превръща една страна с по-малко от четири милиона жители в края на XVIII век в най-могъщата държава в човешката история – притегателен център за милиарди по света.

Разбира се, Америка никога не е била безгрешна. Робството е отвратително престъпление. Расовата сегрегация е била реалност. Имало е икономически кризи, корупция, експлоатация и дискриминация. Но американската история показва нещо, което речта на Мамдани почти не забелязва. Преодоляването на тези тежки социални недъзи се осъществява не чрез отказ от същността на Америка и принципите на републиката, а чрез тяхното все по-всеобхватно прилагане. Това е най-специфичната особеност на американската история: най-важните политически и конституционни реформи почти винаги са насочени към разширяване на свободата, а не към разширяване на ролята на държавата.

Два свята – Историята вече се е произнесла кой от тях е излишен. И не, това не е светът на Джордж Вашингтон!


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глобалната либерасия

    17 3 Отговор
    умря!

    16:02 07.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    Този отпадъчен митрял се смята за американец щот имал ценности - алчност, наглост, агресия...

    16:09 07.07.2026

  • 4 ЦЕКООВ МЪРДАШ МЕНТАЛНО

    22 2 Отговор
    ОДИ СПЕШНО СЕ ПРЕГЛЕДАЙ НА 4ти КМ. ГРАНТОВЕТЕ НЕ ПОМАГАТ,НИТО ЛИЗ АНЕТО.

    16:11 07.07.2026

  • 5 Мда

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Степанов":

    Прави се на "разбирач", хвали всичко американско. Нали работи за един намагнитен?

    16:11 07.07.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    7 1 Отговор
    Не знаем каква е била речта , за която се говори в статията , но явно много хора мислят като кмета щом са го избрали . Пък и явно махалото е стигнало съвсем в крайност .

    16:14 07.07.2026

  • 7 Ташунко-сапа

    13 1 Отговор
    Най големия геноцид в историята на човечеството. Америка е изградена със заличаването на цяла една цивилизация и коренното и население.

    16:14 07.07.2026

  • 8 нема

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Степанов":

    кой да го отепа, както взема завоите в политиката...!

    16:15 07.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    10 2 Отговор
    Аз си мисля че най старата демокрация е в Гърция

    16:21 07.07.2026

  • 11 Мунчо

    14 2 Отговор
    Да си „американец“ не е въпрос на гражданство, а на ценности. Единия свят е излишен. Абе Бориславе, леберална о(т)репко, ми то България е излишна, защото е с отпаднала необходимост. А тебе ако си мислиш, че ще те вземат в USA се лъжеш дълбоко. Там такива идиоти си имат много и нови не им трябват.

    16:21 07.07.2026

  • 12 Съдията

    8 1 Отговор
    Не че защитавам кмета на Ню Йорк, ама авторът да ми говори за концентрация на власт, без дори да спомене името на Доналд Тръмп, айде нЕма нужда!😂

    16:25 07.07.2026

  • 13 Дервишоглу

    4 6 Отговор
    Скоро когато Румелия се върне в родината такива като този ще ги изпратиме да копат по чукарите.

    Коментиран от #19

    16:25 07.07.2026

  • 14 Павел Пенев

    13 2 Отговор
    САЩ са нация от кравари,конекрадци,алкохолици и всякакви други престъпници. Ясно е че именно те са излишните,заедно с лумпени като Цеков.

    Коментиран от #20

    16:26 07.07.2026

  • 15 Лопата Орешник

    11 1 Отговор
    Клепар , като напишеш "четвърт хилядолетие" вместо "няма и три века от както" няма да се впечатлим и да си помислим, че обора е хилядолетна империя! На хората чешмите по селата са по стари от тая сбирщина задлъжнели емигранти!! Аре у лево!

    16:29 07.07.2026

  • 16 Яяяяяя

    10 1 Отговор
    Само 250 години

    16:30 07.07.2026

  • 17 Цеков, Цеков

    9 1 Отговор
    гнусен глист , излишният си ти. Дори не съм ти чел глупостите, защото ми е ясно кухата ти глава какво ще роди. Като слуша човек тебе и подобни ха тебе твари, все повече си мисли , че комунизмът наистина ще победи. Най развитата държава и тя е комунистическа. Нещо да кажеш за Китай. Малоумник.

    16:31 07.07.2026

  • 18 Граовец

    8 1 Отговор
    и този Борислав е един ... Бисер

    16:32 07.07.2026

  • 19 По - скоро

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дервишоглу":

    Вашата родина Е Мисуиинската котловина. Тука сте натрапници и узурпатори. Айде геч номади нагдни.

    16:33 07.07.2026

  • 20 охохохо

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Павел Пенев":

    Според Джон Кенеди са нация от имигранти

    16:34 07.07.2026

  • 21 Мухаа ха!

    7 0 Отговор
    Малеев, какъв езуит е внука на Цеко.Изминало е" четвърт хилядолетие" от създаването на САЩ.Не пише нормално- навършват се 250 години,а четвърт хилядолетие! Алооо, българският отец Паисий, написа " История славянобългарска" 12 години преди там изобщо да са си помислили за държава и държавност.А град Пловдив се споменава още от Птоломей, съществувал е заедно с Троя,и много по- стар от древния Рим.Нашия Йес сър,..четвърт хилядолетие!!!

    16:36 07.07.2026

  • 22 Р.Н

    0 4 Отговор
    Страхотна статия, адмирации...!

    16:36 07.07.2026

  • 23 Госあ

    5 0 Отговор
    Да ти …. и на ценностите ! Паразити без абсолютно никакви морални устои.

    16:43 07.07.2026

  • 24 свидетел

    4 0 Отговор
    американската мечта приключи - 9/11

    16:44 07.07.2026

  • 25 Брабинеца

    2 0 Отговор
    абе хахав цеков ,що не прочетеш за Вещиците от Мейфеър, гьотферен

    16:49 07.07.2026

  • 26 3.14К

    1 0 Отговор
    Ибр ика на Пеевски пропусна да спомене, че за 250 години само в 20 от тях, олицетворението на световната демокрация не е водила война!

    16:53 07.07.2026

  • 27 Механик

    0 0 Отговор
    Тоя явно е добре почерпен и се е нагледал на американски филми.
    "ако си син на обущар или ратай, шансовете ти да се придвижиш по-нагоре по социалната стълбица са нищожни"
    Мой човек, ако не си роден евреин/ционист, нито на тоя, нито на оня свят можеш да се придвижиш по каквато и да е стълба. Може да се покачиш само на тая дето води към ешафода.
    И да ми хвалиш държава която за няма и 100 години подпали и разграби света е смешно. Веднага започва да намирисва на жълтопаветен планктон.

    16:56 07.07.2026