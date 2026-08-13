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Любен Любенов пред ФАКТИ: Доволен съм от играта ни до момента, играем атакуващ футбол

Любен Любенов пред ФАКТИ: Доволен съм от играта ни до момента, играем атакуващ футбол

13 Август, 2026 15:30 369 0

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  • цска-
  • футбол

Очаквам да направим един добър сезон какъвто приляга на клуб като нашия, коментира старши треньорът на втория отбор на ЦСКА

Любен Любенов пред ФАКТИ: Доволен съм от играта ни до момента, играем атакуващ футбол - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Любен Милчев Любенов е роден на15 март 1985 г. Водил е като старши треньор Бдин Видин U19 2010 г.; представителния отбор на Бдин Видин 2011-2015 г. в Трета лига; Ботев Козлодуй 2016 г. в Трета лига, Ботев Враца U19 2017 г. Елитна група; Ботев Враца U17 2018 г. Елитна група; Ботев Враца - втори отбор 2019 г. в Трета лига. Помощник-треньор е на Ботев Враца през 2020-2021 в Първа лига, на ЦСКА 1948 през 2022 г. във Втора лига, на Спартак Варна през 2023 във Втора лига, отново на ЦСКА1948 през 2024 година в Първа лига; ЦСКА - втори отбор от 2025 г. във Втора лига. От юли тази година е старши треньор на втория отбор на ЦСКА във Втора лига, след като Валентин Илиев стана спортен директор на "червените".

От почти месец сте старши треньор на втория отбор на ЦСКА, как оценявате представянето на отбора до момента?

Доволен съм от представянето на отбора в трите мача до тук. Освен спечелените 7 точки другото важно нещо за мен е, че отборът играе атакуващ футбол и излиза да се надиграва, независимо срещу кой съперник се изправяме. Разбира се, имаме доста неща които трябва да коригираме в процеса на работа, за да подобряване играта си във всеки следващ мач.

Любен Любенов пред ФАКТИ: Доволен съм от играта ни до момента, играем атакуващ футбол

Кои са най-силните страни на отбора, който водите?

Отборът ни е изграден от млади талантливи играчи, целеустремени, трудещи се всеки ден, вярващи в успеха. Трите опорни точки в нашата концепция в ЦСКА за развитие на младите са: Колектив, Дисциплина, Труд.

Какво очаквате от отбора до края на сезона?

Очакванията ми са да направим един силен сезон, какъвто приляга на ЦСКА като клуб. Все повече млади български играчи да излизат на футболната сцена, ,да се борят и трудят постоянно и да достигнат един ден до първия отбор на ЦСКА.

Как протича тренировката на отбора, на какво залагате като старши треньор - повече на тактиката или на физическата подготовка на футболистите?

Тренировките протичат много добре в отлични условия предоставени от ръководството на ЦСКА и г-н Папазки. Тактическата и физическата подготовка вървят ръка за ръка и двете са много важен компонент в изграждането на един млад състезател

Любен Любенов пред ФАКТИ: Доволен съм от играта ни до момента, играем атакуващ футбол

Кое е най-голямото предизвикателство пред вас като старши треньор?

Несъмнено да помогна на колкото се може повече млади играчи да стигнат до първия тим на ЦСКА.

Какви са основните ви цели до края на сезона и в дългосрочен план?

Изграждането на млади футболисти, играещи добър и атакуващ футбол.

Като старши треньор опитвате ли се да стоите близко до играта на основния отбор на ЦСКА?

Да, в постоянен контакт съм със старши треньора Христо Янев и неговия екип, както и със спортния директор Валентин Илиев - от тях определено има какво да се научи.

Как правите подбор на футболистите, какви качества търсите и толерирате в играчите?

В играчите в ЦСКА освен спортно -технически качества се търсят и човешки такива или ще го кажа така: В ЦСКА успяват само хора "родени победители". Разбира се, преминаващи и през много работа, дисциплина и лишения.

Любен Любенов пред ФАКТИ: Доволен съм от играта ни до момента, играем атакуващ футбол

Имате ли футболисти, готови за първия отбор на ЦСКА?

В първия отбор има вече млади български играчи, смятам че има още, които ще покажат че имат място там.

Какъв е вашият анализ за първенството до момента във втора дивизия ?

От изиграните първи три кръга смятам, че ни предстои едно интересно първенство, изпълнено с интригуващи мачове.


България
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