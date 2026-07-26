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Има заподозрян, мотивът остава неясен! Нападение срещу гейпарада в Берлин взе най-малко една жертва, а 16 души са ранени

Има заподозрян, мотивът остава неясен! Нападение срещу гейпарада в Берлин взе най-малко една жертва, а 16 души са ранени

26 Юли, 2026 10:40 616 33

  • германия-
  • берлин-
  • фридрих мерц-
  • алтернатива за германия-
  • гей парад

Берлинският Прайд е едно от най-големите събития на ЛГБТ+ общността в Европа

Има заподозрян, мотивът остава неясен! Нападение срещу гейпарада в Берлин взе най-малко една жертва, а 16 души са ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Нападател се вряза с автомобил в гейпарада в Берлин (Берлин Прайд) и уби най-малко един човек и рани 16, няколко от тях са в критично състояние. По случая има заподозрян, съобщиха властите тази сутрин, цитирани от ДПА, пише БТА.

Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин. Представителят на органите на реда отказа да даде повече подробности, тъй като разследването все още не е приключило.

По първоначални данни на полицията, около 22 ч. снощи бяла кола е блъснала неуточнен брой хора на Прайда в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието.

Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията.

Мотивът засега остава неясен.

Органите на реда предприеха няколко операции във връзка с разследването, включително претърсване на жилище в берлинския квартал "Шонеберг".

Няма арестувани, тъй като на адреса не е открит никой, каза Нат пред ДПА.

По думите му в момента се проверява и дали след врязването на колата в хората случаят не е имал и продължение, включително дали от автомобила не е излязъл човек, който е започнал да напада хора с хладно оръжие.

"Това ни разказаха очевидци – че е имало хора, лежащи на земята с прободни рани."

Според говорител на пожарната трима от 16-те ранени са с животозастрашаващи наранявания, а осем са с тежки. Пет души са леко ранени. Тежките случаи са откарани в болница.

Органите на реда отбелязаха, че има противоречиви данни за това дали е имало един или повече извършители. Затова, посочи Нат, разследващите възприемат по-широкообхватен подход към разследването, но отказа да навлезе в конкретика.

От вчера сутринта в Берлин са разположени над 2200 полицейски служители, някои от които тежковъоръжени, а други действат под прикритие, в цивилно облекло, посочи той.

Екипите на спешните служби остават на място, а обществеността беше призована да избягва района.

Берлинският кмет Кай Вегнер определи случилото се като "атака срещу нашето свободно и отворено общество".

"След мирния и цветен "Ден на Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин – бел. ред) това събитие за толерантен и мирен Берлин беше нападнато по най-брутален начин", посочи той.

Вегнер благодари на спешните служби за бързата реакция и изрази увереност, че ще има пълно разследване на случая.

Германският вътрешен министър Александър Добринт предложи на регионалните власти в Берлин помощ от федералното правителство, съобщи говорител. Канцлерът Фридрих Мерц е бил информиран своевременно за случилото се.

Вчера за ежегодния Прайд в германската столица се събраха стотици хиляди хора. Организаторите казаха, че шествието има за цел да изпрати послание за демокрация, толерантност и многообразие.

Берлинският Прайд е едно от най-големите събития на ЛГБТ+ общността в Европа.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асан Насилев

    13 2 Отговор
    Много, много лош човек. На най-цветния празник такива работи, срам.

    10:42 26.07.2026

  • 2 хъхъ

    21 0 Отговор
    "мотивът остава неясен" - като се превърнеш в страна на джендъри, но си внесеш и голямо количество ислямисти, какво се получава?

    10:43 26.07.2026

  • 3 антоанета хекимяууу

    16 0 Отговор
    нашият прайд беше супер, повечето политици участваха

    10:44 26.07.2026

  • 4 Парадните

    17 0 Отговор
    Да си направят изводите, че да си гей, не е здравословно!

    10:44 26.07.2026

  • 5 пръц

    19 0 Отговор
    Ааааа не така тоя не е ислямист, а от брадатите лекари и инженери които Меркел ханъм покани. Забравихте ли що рече тогава "да дойдат ще се справим".

    10:44 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да се открие!

    16 1 Отговор
    И му се връчи ,,Нобелова награда,за борба с античовешките ценности!"...!

    10:47 26.07.2026

  • 8 Мотива е ясен

    18 1 Отговор
    На хората им писна от прайдове и сякаква измет

    10:48 26.07.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 0 Отговор
    Мотивът е бил ,спор за паркомясто!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    10:49 26.07.2026

  • 10 Факт

    3 7 Отговор
    100 процента е мюсли. Религията им учи нетърпимост към всичко различно от ислям, а когато дойде техния (лъже)плорок Иса, щял да премахне всички кръстове от църкви и гробове.В Чечня вече го правят, има видеа.

    Коментиран от #29

    10:49 26.07.2026

  • 11 Даниел Стоилов

    14 2 Отговор
    Ако нямаше парад нямаше да има и атентат

    Коментиран от #23

    10:50 26.07.2026

  • 12 УдоМача

    3 2 Отговор
    Браво!!

    10:50 26.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Уби най малко един човек ,да не бил некойв заблудена бабичка пак тя ли е терориста .щото е германистан така правят ,стрелят по жени и деца и после ги обявавявст за терористи ,и най важното информация не дават. Трябва задължително да им се вярва ,поне са горди че този прайд е най големия ,даже си имали и годишен турнир кой по голям и хубав прайд ще направи в градовете ,

    10:51 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Откога триете цитати?!

    4 0 Отговор
    Дори и на Стармър?!
    Стармър :
    ,,Горд съм,че сме най-гейовската страна в света!"
    Край на цитата!

    10:53 26.07.2026

  • 16 бългериън от джерманиян

    3 1 Отговор
    Изгубилият управлението на колата трябва да бъде намерен и да бъде награден с орден за мир, а заедно с това да му бъде присъдена и сума от 1 000 000 евро за заслуга към човечеството.

    10:54 26.07.2026

  • 17 Нападател се вряза с автомобил в гейпара

    5 0 Отговор
    така като му нарушават културните му ценности
    и стотиците хора там са го осъзнали щом не са го подгонили и
    не са го линчували на място
    както щяха да го направят в родината му

    10:55 26.07.2026

  • 18 Костадин Костадинов съм

    5 2 Отговор
    Да питам само, колегата Алис Вайдел добре ли е? Притеснявам се да не е пострадал на парада.

    10:56 26.07.2026

  • 19 Тъжна реална картинка

    4 0 Отговор
    Малко ЛГБТ мероплиятие в германски град. Млади, нещастни хора, дегизирани като пауни събрани на площада, около тях настървено гледа група арабски емигранти, между тях две полицейски коли с бездействащи полицаи.

    10:56 26.07.2026

  • 20 млад еврас

    4 0 Отговор
    То тая смрад се разнася от тея със шарените знаменца, а не от koпeйkuтe, тея от прайда са си демократична ценност нямаща общо с koпeйkитe и кви ли не, то и мигранта дето ги е смазал си е демократична ценност, та сега имаме сблъсък на две евраски ценности хахахахахаха, та кво правим сега хахахахахаха.

    Коментиран от #25

    10:57 26.07.2026

  • 21 Стармър:

    6 0 Отговор
    „Горд съм, че имаме най-гейския парламент. Мисля, че не само за всички времена, но и в света. Не мисля, че има по-гейски парламент от този. Фантастично е“...

    10:58 26.07.2026

  • 22 Удри евраста с лопатЕто

    5 0 Отговор
    И това ли ви е свободата ве, да пуснете разврата да се рекламира по улиците, затова се нарича интимност, защото не се прави по улици и кръчми да показваш кой с кого и къде си го зaвuрa, това ли са ви ценностите и демокрацията ве.

    10:58 26.07.2026

  • 23 Идиот си

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Даниел Стоилов":

    Ако нямаше и новогодишни базари, пешеходни гладски алеи, кафенета-също нямаше да има.

    10:59 26.07.2026

  • 24 koмунuзъm-демокрация

    5 0 Отговор
    Еееееее най накрая една мусака да свърши нещо полезно не, че е правилно, обаче то не е и правилно изобщо да правиш паради, прайдове и кво ли не на seksуална основа, тея неща са си за вкъщи не да се рекламират по улуци, кръчми и училища, кой, къде и как си го зaвuрa да си го прави в дома не по улиците. Ако до това ви опира свободата, демокрацията и ценностите, то по добре да връщаме кoмунuзмa.

    11:00 26.07.2026

  • 25 То тая смрад се разнася от тея

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "млад еврас":

    от отчаяни цъкачи на копейки и русофободебили кат теб млад еврас

    11:01 26.07.2026

  • 26 Въпросче

    1 0 Отговор
    Защо мъченика та аллах бяга в неизвестна посока?

    11:01 26.07.2026

  • 27 Край на евролиберастията

    4 0 Отговор
    Най-накрая нещо смислено да се случи.

    11:02 26.07.2026

  • 28 Нови германски стандарти

    2 0 Отговор
    Е щом има заподозрян, това си е постижение.

    11:04 26.07.2026

  • 29 млад еврас

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Нито една религия не толерира разврата, камо ли па на обществени места, това не са различни а болни и развратни хора, които трябва не си показват разврата и наклоностите по улиците, затова е интимност, но евраските ценности стигат до извращения.

    Коментиран от #33

    11:07 26.07.2026

  • 30 малиии..

    2 0 Отговор
    Козяшките запартъци трябва да организират три дена траур .

    11:07 26.07.2026

  • 31 Избор

    0 0 Отговор
    Едните просто дразнят с публично присъствие, другите направо колят публично.

    11:08 26.07.2026

  • 32 Браво

    0 0 Отговор
    Този е за награда, най-малко за секретар на ЕС.

    11:09 26.07.2026

  • 33 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "млад еврас":

    Едно е да не толерираш, друго е да убиваш.На Мен принадлежи възмездието, Аз ще отмъстя казва Библейския Бог.

    11:10 26.07.2026

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