Има заподозрян, мотивът остава неясен! Нападение срещу гейпарада в Берлин взе най-малко една жертва, а 16 души са ранени

Нападател се вряза с автомобил в гейпарада в Берлин (Берлин Прайд) и уби най-малко един човек и рани 16, няколко от тях са в критично състояние. По случая има заподозрян, съобщиха властите тази сутрин, цитирани от ДПА, пише БТА.
Полицейският говорител Флориан Нат заяви, че лицето е известно на властите и се предполага, че е част от ислямистките среди в Берлин. Представителят на органите на реда отказа да даде повече подробности, тъй като разследването все още не е приключило.
По първоначални данни на полицията, около 22 ч. снощи бяла кола е блъснала неуточнен брой хора на Прайда в парка "Тиргартен", което е принудило организаторите да отменят по-нататъшните прояви от събитието.
Автомобилът след това се е ударил в дърво, а водачът е избягал в неизвестна посока, казаха от полицията.
Мотивът засега остава неясен.
Органите на реда предприеха няколко операции във връзка с разследването, включително претърсване на жилище в берлинския квартал "Шонеберг".
Няма арестувани, тъй като на адреса не е открит никой, каза Нат пред ДПА.
По думите му в момента се проверява и дали след врязването на колата в хората случаят не е имал и продължение, включително дали от автомобила не е излязъл човек, който е започнал да напада хора с хладно оръжие.
"Това ни разказаха очевидци – че е имало хора, лежащи на земята с прободни рани."
Според говорител на пожарната трима от 16-те ранени са с животозастрашаващи наранявания, а осем са с тежки. Пет души са леко ранени. Тежките случаи са откарани в болница.
Органите на реда отбелязаха, че има противоречиви данни за това дали е имало един или повече извършители. Затова, посочи Нат, разследващите възприемат по-широкообхватен подход към разследването, но отказа да навлезе в конкретика.
От вчера сутринта в Берлин са разположени над 2200 полицейски служители, някои от които тежковъоръжени, а други действат под прикритие, в цивилно облекло, посочи той.
Екипите на спешните служби остават на място, а обществеността беше призована да избягва района.
Берлинският кмет Кай Вегнер определи случилото се като "атака срещу нашето свободно и отворено общество".
"След мирния и цветен "Ден на Кристофър Стрийт" (ежегодния гейпарад в Берлин – бел. ред) това събитие за толерантен и мирен Берлин беше нападнато по най-брутален начин", посочи той.
Вегнер благодари на спешните служби за бързата реакция и изрази увереност, че ще има пълно разследване на случая.
Германският вътрешен министър Александър Добринт предложи на регионалните власти в Берлин помощ от федералното правителство, съобщи говорител. Канцлерът Фридрих Мерц е бил информиран своевременно за случилото се.
Вчера за ежегодния Прайд в германската столица се събраха стотици хиляди хора. Организаторите казаха, че шествието има за цел да изпрати послание за демокрация, толерантност и многообразие.
Берлинският Прайд е едно от най-големите събития на ЛГБТ+ общността в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асан Насилев
10:42 26.07.2026
2 хъхъ
10:43 26.07.2026
3 антоанета хекимяууу
10:44 26.07.2026
4 Парадните
10:44 26.07.2026
5 пръц
10:44 26.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да се открие!
10:47 26.07.2026
8 Мотива е ясен
10:48 26.07.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
10:49 26.07.2026
10 Факт
Коментиран от #29
10:49 26.07.2026
11 Даниел Стоилов
Коментиран от #23
10:50 26.07.2026
12 УдоМача
10:50 26.07.2026
13 Kaлпазанин
10:51 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Откога триете цитати?!
Стармър :
,,Горд съм,че сме най-гейовската страна в света!"
Край на цитата!
10:53 26.07.2026
16 бългериън от джерманиян
10:54 26.07.2026
17 Нападател се вряза с автомобил в гейпара
и стотиците хора там са го осъзнали щом не са го подгонили и
не са го линчували на място
както щяха да го направят в родината му
10:55 26.07.2026
18 Костадин Костадинов съм
10:56 26.07.2026
19 Тъжна реална картинка
10:56 26.07.2026
20 млад еврас
Коментиран от #25
10:57 26.07.2026
21 Стармър:
10:58 26.07.2026
22 Удри евраста с лопатЕто
10:58 26.07.2026
23 Идиот си
До коментар #11 от "Даниел Стоилов":Ако нямаше и новогодишни базари, пешеходни гладски алеи, кафенета-също нямаше да има.
10:59 26.07.2026
24 koмунuзъm-демокрация
11:00 26.07.2026
25 То тая смрад се разнася от тея
До коментар #20 от "млад еврас":от отчаяни цъкачи на копейки и русофободебили кат теб млад еврас
11:01 26.07.2026
26 Въпросче
11:01 26.07.2026
27 Край на евролиберастията
11:02 26.07.2026
28 Нови германски стандарти
11:04 26.07.2026
29 млад еврас
До коментар #10 от "Факт":Нито една религия не толерира разврата, камо ли па на обществени места, това не са различни а болни и развратни хора, които трябва не си показват разврата и наклоностите по улиците, затова е интимност, но евраските ценности стигат до извращения.
Коментиран от #33
11:07 26.07.2026
30 малиии..
11:07 26.07.2026
31 Избор
11:08 26.07.2026
32 Браво
11:09 26.07.2026
33 Абе
До коментар #29 от "млад еврас":Едно е да не толерираш, друго е да убиваш.На Мен принадлежи възмездието, Аз ще отмъстя казва Библейския Бог.
11:10 26.07.2026