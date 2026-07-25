Путин искаше да направи Русия отново велика, но направи Украйна новата звезда в Европа

Русия губи на бойното поле - и на световната сцена, тъй като САЩ и Китай се дистанцират от войната. Това пише в материал за онлайн изданието The Conversation Марк Еделе, професор по история от университета в Мелбърн.
Продължаващата война на Русия срещу Украйна често и подвеждащо се характеризира като конфликт на велики сили. Преобладаващият наратив е, че Русия е започнала война срещу Украйна, защото се е почувствала застрашена от разширяването на НАТО в Източна Европа след 1991 г. Истинският враг са Съединените щати, които са най-малкото "основно отговорни" за войната.
Това тълкуване следва тезите на Кремъл. То взема логиката на Студената война и я пренася в един фундаментално различен съвременен свят. То е опровергано както от политолози, така и от историци.
В действителност войната на Русия е пълната противоположност на конфликт на велики сили. Това е конфронтация между средни сили. Великите сили - Съединените щати и Китай - действат отстрани.
Русия вече не е велика сила
Русия престана да бъде велика сила след разпадането на Съветския съюз през 1989-1991 г. Както отбелязва Еделе в книгата си "Войната на Русия срещу Украйна", Русия е средна сила с комплекс за велика сила.
Тя успешно узурпира наследството на великите съветски сили, включително постоянното си място в Съвета за сигурност на ООН и един от най-големите ядрени арсенали в света. Тя също така проектира визия за себе си като световен лидер, което ѝ спечели известна подкрепа сред консерваторите в глобалния север и критиците на хегемонията на САЩ в глобалния юг.
Но тя вече не може да докаже тези твърдения. Брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия е съвсем малко по-голям от този на Южна Корея и по-малък от този на Канада или Бразилия.
Русия все още има една от най-големите армии в света, с приблизително 1,1 милиона действащи военнослужещи. Но за да я поддържа, тя трябваше да отдели 7,5% от икономиката си - или 190 милиарда щатски долара - за военни разходи през 2025 г.
Междувременно, често критикуваното недостатъчно харчене на европейските страни-членки на НАТО, нито една от които не харчи повече от 4,5% от БВП, се равнява на близо три пъти повече: 559 милиарда щатски долара.
Руският президент Владимир Путин започна война, за да обърне тази реалност и да направи Русия отново велика. Но руската армия не успя да надвие украинската армия във войната, въпреки че Киев има само 880 000 действащи военнослужещи.
Четири години и половина след пълномащабното нахлуване Русия претърпя функционално поражение в Украйна. Около 80% от Украйна остава в украински ръце зад до голяма степен статична фронтова линия. Активността на Москва вече е сведена до провеждане на въздушна атака срещу цивилни - престъпна стратегия на отчаяние с малко исторически примери за успех.
Международното ѝ влияние също намалява. От 2022 г. насам Русия загуби внимателно подбрани съюзници в Сирия, Венецуела и Унгария. Европа, някога доходоносен пазар за руски въглеводороди, се превърна в дългосрочна враждебна среда.
Междувременно Украйна се издигна от малка сила в покрайнините на Европа до дипломатическа и военна средна сила в сърцето на континента.
Макар че все още е финансово зависима от Европа, тя сега е световен лидер в производството на дронове. Неотдавнашната "дипломация на дронове" на президента Володимир Зеленски в Близкия изток - която завърши с десетгодишни споразумения с три държави - допълнително демонстрира как една страна може да се справи много по-добре от очакваното.
Украйна също играе централна роля в продължаващото самоутвърждаване на Европа - и тази седмица направи важна крачка напред към присъединяването си към Европейския съюз.
Защо великите сили се дистанцираха?
Тази война е война между средни сили, а не косвен конфликт между велики сили. Тя не може да се тълкува като някаква голяма игра за "Евразия".
Нито Китай, нито Съединените щати искаха война в Европа през този век. Китай остава фокусиран върху Тайван, докато САЩ се опитват да се справят с последиците от катастрофалното изтегляне от Афганистан и с опасенията си относно възхода на Китай в Индо-Тихоокеанския регион. По време на ескалиращата криза, предизвикана от Русия през втората половина на 2021 г., администрацията на Байдън се опита да деескалира напрежението, да създаде дипломатически възможности и да осуети руските военни планове, като ги направи публично достояние.
След пълномащабното нахлуване в началото на 2022 г. Китай и САЩ останаха предпазливи да не превърнат войната на Путин в конфликт между велики сили.
Китай се възползва от изключително евтините руски енергийни доставки и от пазарите, изоставени от европейските и американските компании. Той се превърна в "решаващ фактор" за руската война, надявайки се да отклони вниманието на САЩ от Азия.
Но Пекин внимаваше да не доставя оръжия на Русия. Той също така публично се обяви против ядрена ескалация и потвърди подкрепата си за "суверенитета и териториалната цялост" на всички участващи страни.
По-важното е, че Китай никога не е налагал санкции на Украйна, която разчита на китайски компоненти и материали за бързо развиващата се индустрия за производство на дронове.
Междувременно Съединените щати се колебаеха в подкрепата си за Украйна.
Първоначално американското разузнаване прогнозираше, че Русия ще спечели войната до няколко дни. Докато Украйна оцеляваше, най-вече благодарение на собствените си арсенали, администрацията на Байдън започна да я подкрепя, макар и с уговорки. Оръжията, които изпращаше, идваха с определени условия, а доставките често се забавяха от страх да не бъде премината някоя руска "червена линия".
Тази война беше дори по-неудобна за Съединените щати, отколкото за Китай. Това усещане само се засили при администрацията на Тръмп. Тъй като САЩ постепенно се отдръпнаха, гъвкава коалиция от демократични средни сили се активизира, за да помогне на Украйна.
По този начин в Украйна сме свидетели на преструктурирането на глобалната система - от доминирания от Съединените щати световен ред след 1991 г. към многополюсен свят. В този свят средните сили играят много по-голяма роля, отколкото по време на Студената война или непосредствено след нейния край.
Лидерите на средни сили като Австралия и Канада постепенно осъзнават тази нова реалност.
За разлика от тях американският президент Доналд Тръмп все още не я е осъзнал. Дори и сега да насочи вниманието си към тази война, ще установи, че разполага с много по-малко козове, отколкото е предполагал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кан Кубрат
18:02 25.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 оня с коня
Коментиран от #7
18:06 25.07.2026
4 жик так
Коментиран от #20
18:07 25.07.2026
5 В Канада
Така, че този бандера нацист професор друго не може да напише.
Кога Украйна спечели войната ?
Боклук Сър Джон
18:07 25.07.2026
6 ДрайвингПлежър
Истината е, че всъщност Русия напредва на фронта, макар и бавно
Истината е, че Европейската икономика губи точно толкова, колкото и Руската
Истината е, че Украйна дори вече няма икономика!
Коментиран от #36
18:08 25.07.2026
7 Дзаааак
До коментар #3 от "оня с коня":Оня професор от страната с кенгуру
18:08 25.07.2026
8 РУСИЯ САМА БЕЗ
Коментиран от #17
18:08 25.07.2026
9 Фори
18:10 25.07.2026
10 Съдията
18:11 25.07.2026
11 след крайна
18:11 25.07.2026
12 И Киев е Руски
Коментиран от #69
18:12 25.07.2026
13 Ами НЕ
18:12 25.07.2026
14 АМ ЧИ КАТ ГУБИ РУСИЯ
АМИ ПИШЕТЕ МАЗНИ СТАТИИКИ
ДАВАЙТЕ НАПРЕД И СИЧКО ТОЧНО
ПОС......ЕРКОВЦИ
18:13 25.07.2026
15 Колко много изговорени глупости
18:13 25.07.2026
16 Ами НЕ
18:14 25.07.2026
17 Соломон
До коментар #8 от "РУСИЯ САМА БЕЗ":Това кога ще стане. Да си навия часовника за да не пропусна момента
18:14 25.07.2026
18 Забравиха
18:15 25.07.2026
19 Иван Бедров
Докато трае войната нма да могат да ни върнат Ковида, за да си го довършваме, че планът нещо им се провали.
А за лйбителите на НАТО - прави ли ви впечатление в какво потресаващо съотношение се обменят труповете на вониците - между 20-30 към 1 !!!! Украйна е с намаляло на половина население... според самите власти там. А, и страните от НАТО печатат пари и хвърлят на чиста загуба, защото нищо няма да могат да вземат вече от там.
18:15 25.07.2026
20 Педро Хан
До коментар #4 от "жик так":Много точно казано. Там ще потъне ЕС и НАТО, дано да е безвъзвратно.
Коментиран от #29
18:16 25.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 И Киев е Руски
18:17 25.07.2026
23 Хаха
18:19 25.07.2026
24 Мишел
Коментиран от #30, #33
18:20 25.07.2026
25 Васил
18:20 25.07.2026
26 1001
18:21 25.07.2026
27 бат Данчо
18:22 25.07.2026
28 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш
Коментиран от #62
18:23 25.07.2026
29 Без майтап
До коментар #20 от "Педро Хан":Черната дупка е по близко до Русия.
18:24 25.07.2026
30 Да де
До коментар #24 от "Мишел":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.
18:27 25.07.2026
31 простотия
18:27 25.07.2026
32 !!!?
Коментиран от #50, #93
18:27 25.07.2026
33 Соломон
До коментар #24 от "Мишел":Сметките са ти кръчмарски. Това че населението на Украйна е намаляло е нормално. Все пак се види война. Няколко милиона са извън Украйна,има области които са под руски контрол в които живеят хора които влизат тази бройка но не са в Украйна и накрая има и много убити. Но няма как със сигурност да кажеш колко са защото няма валидно направено преброяване заради войната.
18:28 25.07.2026
34 Малък Капей
Коментиран от #39, #84
18:28 25.07.2026
35 Механик
Коментиран от #46, #61
18:30 25.07.2026
36 Истината е, че във вашите твърдения
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":няма грам истина!
18:31 25.07.2026
37 Найс трай
18:32 25.07.2026
38 Проблемът
18:33 25.07.2026
39 Ха ХаХа
До коментар #34 от "Малък Капей":Как си Духалоф?
18:34 25.07.2026
40 Ами
За първи път чувам, че Австралия и Канада са били лидери на средните сили.
Но поне разбрахме, че някой са разбрали, че се гради могополюсен, а не многополярен свят.
И че американското разузнаване е очаквало конфликта да приключи за няколко дни.
18:35 25.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ха ха ха
Коментиран от #47
18:36 25.07.2026
43 шаа
18:36 25.07.2026
44 Тиква
18:36 25.07.2026
45 Ми фцйлк
18:37 25.07.2026
46 Ха ХаХа
До коментар #35 от "Механик":Драпати драпатира ли те укропомако?
18:37 25.07.2026
47 Арестович
До коментар #42 от "Ха ха ха":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
Коментиран от #100
18:39 25.07.2026
48 Ах ,ах
И с какво е звезда???? Че и нова🤔.
Мдааа,800 милиона за " правилните" новини.
Без коментар.
18:40 25.07.2026
49 пешо
18:40 25.07.2026
50 пешо
До коментар #32 от "!!!?":тая назобената вече не може да скочи 1.90
Коментиран от #68
18:41 25.07.2026
51 ОТДАВАНА НЕ БЯХ ЧЕЛ ТУКА
18:42 25.07.2026
52 Точен
18:43 25.07.2026
53 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
18:45 25.07.2026
54 🇺🇦 УКРАЙНА Е ВЕЛИКА 🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
Коментиран от #78
18:46 25.07.2026
55 Цвете
Коментиран от #59
18:48 25.07.2026
56 Ха ха ха
18:48 25.07.2026
57 Хмм
18:49 25.07.2026
58 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш
Коментиран от #63
18:50 25.07.2026
59 Боа
До коментар #55 от "Цвете":Грозно цвете си!И то много!
18:51 25.07.2026
60 Да не съм му студент
18:52 25.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 бай Иван
До коментар #28 от "Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш":Дефицит за 7 месеца 6 трилиона рубли
А в Бэлгария от парламента разбрах ,че сме на излишък.Догодина двойни пенсии , заплати и майчинство,нова детска болница в София ,цяла батарея пейтриът , ново пристанище във Варна ,нова АЕЦ .Радев се кандидатира за мястото на Урсула подкрепен от Йотова, Делян Пеевски на мястото на Кьовеши,Борисов сменя Рюте .И това само до следващата година.За по нататък не ми ситгат мечтите.
18:54 25.07.2026
63 Блатна подлога
До коментар #58 от "Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш":Аз отивам есента за гъби.Ту ту ти...
18:54 25.07.2026
64 Оня
18:55 25.07.2026
65 Гост
18:56 25.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Край
18:57 25.07.2026
68 !!!?
До коментар #50 от "пешо":Ти гледай Путлер да не скочи в трапа...!
18:58 25.07.2026
69 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #12 от "И Киев е Руски":На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #72, #77
18:59 25.07.2026
70 Оня
18:59 25.07.2026
71 Пу Тин
19:02 25.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
19:04 25.07.2026
75 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш
19:05 25.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Някой си
До коментар #69 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Пич сгрешили са ти чипа при операцията трябва да съдиш докторите!
Коментиран от #86
19:07 25.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Гост
Чак и професор Кенгуру драпа за Украйна...
Абе, къде е Сирски?
19:08 25.07.2026
80 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
Използваме зъбен къртач,перфоратор,електрошок и фадрома.
И други.
19:09 25.07.2026
81 Ха ХаХа
19:09 25.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Мухахаха
До коментар #34 от "Малък Капей":Май ти плачеш малък хейчо
19:15 25.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #77 от "Някой си":Благодаря на ФАКТИ...Никога нямаше да повярвам, че са е завъдил такъв русофилец в БЪЛГАРИЯ, ако не виждах коментарите му. Путинофилският цирей се пукна! Доста гной ще изтече, но БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОЧИСТИ ОТ ЗАРАЗАТА И ЩЕ ПРОСПЕРИРА!
Коментиран от #88
19:17 25.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Ха ХаХа
До коментар #86 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Кат бандеровец от Кийиф, където няма вода и ток, вониш но парясани порове
19:24 25.07.2026
89 Крюгер
19:24 25.07.2026
90 Въпрос
19:27 25.07.2026
91 Мухахаха
До коментар #85 от "Гресирана ватенка":За теб без грес само зян да става
19:28 25.07.2026
92 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш
Коментиран от #95
19:28 25.07.2026
93 Ммммм
До коментар #32 от "!!!?":Б. О. К. Л. У. К
19:28 25.07.2026
94 Друг въпрос
19:34 25.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 НЯКОЙ ПАК Е СГОТВИЛ
19:36 25.07.2026
97 1111
19:39 25.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Орк
19:43 25.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Янко Виа
19:48 25.07.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 гост
Безусловно на първо място в този списък е Япония (там сроковете вероятно се отнасят до седмици, не до месеци). В списъка е Южна Корея (Северна Корея повсеместно пропагандира своя ядрен статус). Но не бива да се забравят Тайван (причините са очевидни) и Индонезия. Това е само „шорт листата“, но този въпрос касае най-остро и Австралия. А последната истинска война, която е водил Китай (не съвсем успешно) беше с Виетнам.
В случай на използване от Русия на тактическо ядрено оръжие в Украйна – Китай ще се изправи пред едно напълно различно обкръжение Първоначалната позиция
Коментиран от #105
19:50 25.07.2026
104 И като Европа харчи
19:50 25.07.2026
105 гост
До коментар #103 от "гост":Първоначалната позиция на САЩ и особено в Европа във връзка с нашествието в Украйна беше: „въпреки всичко ние трябва да поддържаме стабилни и предсказуеми отношения с Русия“. Днес светът се намира в друга реалност. За което основната заслуга е на Путин.
И Китай никога няма да прости на Путин, че руската агресия в Украйна „разбуди“ и сплоти Запада !!!!!!!!!
19:51 25.07.2026
106 Поредният шматарок
Коментиран от #111
19:53 25.07.2026
107 Никой
19:56 25.07.2026
108 Доктор
19:56 25.07.2026
109 Едно нещо е ясно
19:56 25.07.2026
110 Звезда
19:57 25.07.2026
111 Винкело
До коментар #106 от "Поредният шматарок":Прави си. Например нашият БВП расте точно с толкова, колкото нов външен заем вземат. Яко. Ако се намери кой да ни даде 500 милиарда заем, ще ударим по БВП всичките европейски земни кълбета. Пък статията - след първото изречение "Русия губи на бойното поле" - изобщо не продължих към второто.
19:58 25.07.2026
112 Янко
19:58 25.07.2026