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Путин искаше да направи Русия отново велика, но направи Украйна новата звезда в Европа
  Тема: Украйна

Путин искаше да направи Русия отново велика, но направи Украйна новата звезда в Европа

25 Юли, 2026 19:01 1 614 112

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • крим

По този начин в Украйна сме свидетели на преструктурирането на глобалната система - от доминирания от Съединените щати световен ред след 1991 г. към многополюсен свят

Путин искаше да направи Русия отново велика, но направи Украйна новата звезда в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Conversation The Conversation
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия губи на бойното поле - и на световната сцена, тъй като САЩ и Китай се дистанцират от войната. Това пише в материал за онлайн изданието The Conversation Марк Еделе, професор по история от университета в Мелбърн.

Продължаващата война на Русия срещу Украйна често и подвеждащо се характеризира като конфликт на велики сили. Преобладаващият наратив е, че Русия е започнала война срещу Украйна, защото се е почувствала застрашена от разширяването на НАТО в Източна Европа след 1991 г. Истинският враг са Съединените щати, които са най-малкото "основно отговорни" за войната.

Това тълкуване следва тезите на Кремъл. То взема логиката на Студената война и я пренася в един фундаментално различен съвременен свят. То е опровергано както от политолози, така и от историци.

В действителност войната на Русия е пълната противоположност на конфликт на велики сили. Това е конфронтация между средни сили. Великите сили - Съединените щати и Китай - действат отстрани.

Русия вече не е велика сила

Русия престана да бъде велика сила след разпадането на Съветския съюз през 1989-1991 г. Както отбелязва Еделе в книгата си "Войната на Русия срещу Украйна", Русия е средна сила с комплекс за велика сила.

Тя успешно узурпира наследството на великите съветски сили, включително постоянното си място в Съвета за сигурност на ООН и един от най-големите ядрени арсенали в света. Тя също така проектира визия за себе си като световен лидер, което ѝ спечели известна подкрепа сред консерваторите в глобалния север и критиците на хегемонията на САЩ в глобалния юг.

Но тя вече не може да докаже тези твърдения. Брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия е съвсем малко по-голям от този на Южна Корея и по-малък от този на Канада или Бразилия.

Русия все още има една от най-големите армии в света, с приблизително 1,1 милиона действащи военнослужещи. Но за да я поддържа, тя трябваше да отдели 7,5% от икономиката си - или 190 милиарда щатски долара - за военни разходи през 2025 г.

Междувременно, често критикуваното недостатъчно харчене на европейските страни-членки на НАТО, нито една от които не харчи повече от 4,5% от БВП, се равнява на близо три пъти повече: 559 милиарда щатски долара.

Руският президент Владимир Путин започна война, за да обърне тази реалност и да направи Русия отново велика. Но руската армия не успя да надвие украинската армия във войната, въпреки че Киев има само 880 000 действащи военнослужещи.

Четири години и половина след пълномащабното нахлуване Русия претърпя функционално поражение в Украйна. Около 80% от Украйна остава в украински ръце зад до голяма степен статична фронтова линия. Активността на Москва вече е сведена до провеждане на въздушна атака срещу цивилни - престъпна стратегия на отчаяние с малко исторически примери за успех.

Международното ѝ влияние също намалява. От 2022 г. насам Русия загуби внимателно подбрани съюзници в Сирия, Венецуела и Унгария. Европа, някога доходоносен пазар за руски въглеводороди, се превърна в дългосрочна враждебна среда.

Междувременно Украйна се издигна от малка сила в покрайнините на Европа до дипломатическа и военна средна сила в сърцето на континента.

Макар че все още е финансово зависима от Европа, тя сега е световен лидер в производството на дронове. Неотдавнашната "дипломация на дронове" на президента Володимир Зеленски в Близкия изток - която завърши с десетгодишни споразумения с три държави - допълнително демонстрира как една страна може да се справи много по-добре от очакваното.

Украйна също играе централна роля в продължаващото самоутвърждаване на Европа - и тази седмица направи важна крачка напред към присъединяването си към Европейския съюз.

Защо великите сили се дистанцираха?

Тази война е война между средни сили, а не косвен конфликт между велики сили. Тя не може да се тълкува като някаква голяма игра за "Евразия".

Нито Китай, нито Съединените щати искаха война в Европа през този век. Китай остава фокусиран върху Тайван, докато САЩ се опитват да се справят с последиците от катастрофалното изтегляне от Афганистан и с опасенията си относно възхода на Китай в Индо-Тихоокеанския регион. По време на ескалиращата криза, предизвикана от Русия през втората половина на 2021 г., администрацията на Байдън се опита да деескалира напрежението, да създаде дипломатически възможности и да осуети руските военни планове, като ги направи публично достояние.

След пълномащабното нахлуване в началото на 2022 г. Китай и САЩ останаха предпазливи да не превърнат войната на Путин в конфликт между велики сили.

Китай се възползва от изключително евтините руски енергийни доставки и от пазарите, изоставени от европейските и американските компании. Той се превърна в "решаващ фактор" за руската война, надявайки се да отклони вниманието на САЩ от Азия.

Но Пекин внимаваше да не доставя оръжия на Русия. Той също така публично се обяви против ядрена ескалация и потвърди подкрепата си за "суверенитета и териториалната цялост" на всички участващи страни.

По-важното е, че Китай никога не е налагал санкции на Украйна, която разчита на китайски компоненти и материали за бързо развиващата се индустрия за производство на дронове.

Междувременно Съединените щати се колебаеха в подкрепата си за Украйна.

Първоначално американското разузнаване прогнозираше, че Русия ще спечели войната до няколко дни. Докато Украйна оцеляваше, най-вече благодарение на собствените си арсенали, администрацията на Байдън започна да я подкрепя, макар и с уговорки. Оръжията, които изпращаше, идваха с определени условия, а доставките често се забавяха от страх да не бъде премината някоя руска "червена линия".

Тази война беше дори по-неудобна за Съединените щати, отколкото за Китай. Това усещане само се засили при администрацията на Тръмп. Тъй като САЩ постепенно се отдръпнаха, гъвкава коалиция от демократични средни сили се активизира, за да помогне на Украйна.

По този начин в Украйна сме свидетели на преструктурирането на глобалната система - от доминирания от Съединените щати световен ред след 1991 г. към многополюсен свят. В този свят средните сили играят много по-голяма роля, отколкото по време на Студената война или непосредствено след нейния край.

Лидерите на средни сили като Австралия и Канада постепенно осъзнават тази нова реалност.

За разлика от тях американският президент Доналд Тръмп все още не я е осъзнал. Дори и сега да насочи вниманието си към тази война, ще установи, че разполага с много по-малко козове, отколкото е предполагал.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    25 5 Отговор
    Само Великата Българска цивилизация пречи на Хазарите да владеят Света.

    18:02 25.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    92 26 Отговор
    Кой още не е разбрал ,че руснака направи на пух и пепел НАТО и ЕС

    Коментиран от #7

    18:06 25.07.2026

  • 4 жик так

    83 17 Отговор
    Украйна е звезда от нов тип - ЧЕРНА ДУПКА !!!

    Коментиран от #20

    18:07 25.07.2026

  • 5 В Канада

    62 13 Отговор
    Бягат бандеровските фашисти.
    Така, че този бандера нацист професор друго не може да напише.
    Кога Украйна спечели войната ?
    Боклук Сър Джон

    18:07 25.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    74 14 Отговор
    През ден има някой професор 99% историк - най-ненужната и вредна "професия" в света. Който изръсва безумна пропаганда!

    Истината е, че всъщност Русия напредва на фронта, макар и бавно
    Истината е, че Европейската икономика губи точно толкова, колкото и Руската
    Истината е, че Украйна дори вече няма икономика!

    Коментиран от #36

    18:08 25.07.2026

  • 7 Дзаааак

    34 6 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Оня професор от страната с кенгуру

    18:08 25.07.2026

  • 8 РУСИЯ САМА БЕЗ

    45 8 Отговор
    Никаква помощ от никога ще си вземе поне на 70% това което желае.А ОКРАИНА ЗЕЛЬО СЪ ПОМОЩТА НА ВСИЧКИ ЕВРОЖЕНКИ И НЕ ТОЛКОВА МЪЖКАРИ БАЙ ДРЪН МАКАК ТРЪМПАК ЗАГУБИ И ТЕРИТОРИЯ И ВСИЧКИ ПОЛЕЗНИ СКЪПИ ЗЕМНИ НАРОДНИ БОГАТСТВА. И ТОВА БИЛО ПОБЕДА ЗА ЕВРЕЙЧЕТО И ОКРАИНА. ЛЪЖИ.

    Коментиран от #17

    18:08 25.07.2026

  • 9 Фори

    27 11 Отговор
    СВО върви по план. Най умните руснаци начело с академик Кадиров са предложили плана на Путин ,той го е харесал нанесъл лични корекции и реализира!

    18:10 25.07.2026

  • 10 Съдията

    55 5 Отговор
    Толкова глупости на едно място си е направо талант. Украйна била звезда в Европа. Може, ама само в очите на шайката либерасти, начело на Европа, а те си отиват. Питайте нормалните хора в Европа какво мислят за Украйна и украинците. Уверявам ви, отговорите никак няма да се харесат на западна(лите) политикани. Мъка, мъка либерастка.😂

    18:11 25.07.2026

  • 11 след крайна

    35 6 Отговор
    коя ще е следващата звезда ? англия? германия? франция? полша?

    18:11 25.07.2026

  • 12 И Киев е Руски

    27 5 Отговор
    Описанията на мерзостта на врага и неговото собствено превъзходство. противоречащи на фактите, с които Западът се отдава, нямат никакво значение нито за Руската федерация, нито за самия Запад. По същество това е магическата формула за преамбюла на всяко изявление относно Руската федерация; то не носи никакво значение нито за запознатите с историята на въпроса, нито за тези, които просто са живели в този свят от известно време и са престанали да го търсят в безброй повторения. За Руската федерация формата на нейното възприятие е по-малко важна от липсата на смисъл в диалога със Запада като цяло, поради същата двойственост на думите и действията, несъответствието между съдържание и смисъл в диалозите със Запада. Съединените щати и Иран в момента се лутат: тези шизофренични характеристики на разговорите със западни представители, които не водят до реални резултати, са системни. Пациентът, колкото и да се кара на лекаря, все още е болен, а не здрав. Да се възприемат комуникациите им през морална призма не си струва

    Коментиран от #69

    18:12 25.07.2026

  • 13 Ами НЕ

    38 7 Отговор
    Егати и звездата...от 50 милиона сега са около 25 ...От огромна територия-едва ли ще остане и половината-засега територия колко България е вече руска-засега-и видимо ще става все повече. Европейските граждани вече са против украинците в страните им-факт доказан. Вече открито Полша и Унгария говорят за техните земи които сега са в Украйна...Има още куп критерии които показват точно обратното-никаква звезда на Европа е Украйна-по скоро воденичният камък на евро шията който дърпа Европа на дъното...

    18:12 25.07.2026

  • 14 АМ ЧИ КАТ ГУБИ РУСИЯ

    33 4 Отговор
    ЩО НИ СА РАДВАТЕ БЕ
    АМИ ПИШЕТЕ МАЗНИ СТАТИИКИ
    ДАВАЙТЕ НАПРЕД И СИЧКО ТОЧНО
    ПОС......ЕРКОВЦИ

    18:13 25.07.2026

  • 15 Колко много изговорени глупости

    33 6 Отговор
    а източния фронт се движи на запад и Украйна всеки ден губи територии. Коалицията на лаещите има желание но по последна информация няма възможност да отпусне милиардите. 21 пакет санкции боксува без подкрепата на много страни от ЕС. Цената на горивата в същия върви нагоре диктувам от развоена събитията в ормузкия проток от няколко дни и в протока баб ел мандеп. Всяко правителство започна да се спасява само за да запълни газовите хранилища а подкрепата за руската покрайнка залязва със всеки изминал ден. Това е вследствие на подкрепата която получават от европейските граждани умните в кавички европейски ръководители които навсякъде радушно са приети на табуретки в задните коридори пред кабинетите овален в Щатите Китай на миндерче Русия изобщо не ги....... Сещате се нали. А ние европейците от съюза плащаме масрафа на цялата брюкселска медуза..... Пих тия с тая и тъпо умна.

    18:13 25.07.2026

  • 16 Ами НЕ

    23 6 Отговор
    Егати и звездата...от 50 милиона сега са около 25 ...От огромна територия-едва ли ще остане и половината-засега територия колко България е вече руска-засега-и видимо ще става все повече. Европейските граждани вече са против украинците в страните им-факт доказан. Вече открито Полша и Унгария говорят за техните земи които сега са в Украйна...Има още куп критерии които показват точно обратното-никаква звезда на Европа е Украйна-по скоро воденичният камък на евро шията който дърпа Европа на дъното...

    18:14 25.07.2026

  • 17 Соломон

    8 21 Отговор

    До коментар #8 от "РУСИЯ САМА БЕЗ":

    Това кога ще стане. Да си навия часовника за да не пропусна момента

    18:14 25.07.2026

  • 18 Забравиха

    30 7 Отговор
    Е добре се докара ЕС--нацисти да са им звездите....

    18:15 25.07.2026

  • 19 Иван Бедров

    27 5 Отговор
    За света е важното, че Путин унищожи Ковид-19 за една нощ.
    Докато трае войната нма да могат да ни върнат Ковида, за да си го довършваме, че планът нещо им се провали.

    А за лйбителите на НАТО - прави ли ви впечатление в какво потресаващо съотношение се обменят труповете на вониците - между 20-30 към 1 !!!! Украйна е с намаляло на половина население... според самите власти там. А, и страните от НАТО печатат пари и хвърлят на чиста загуба, защото нищо няма да могат да вземат вече от там.

    18:15 25.07.2026

  • 20 Педро Хан

    26 6 Отговор

    До коментар #4 от "жик так":

    Много точно казано. Там ще потъне ЕС и НАТО, дано да е безвъзвратно.

    Коментиран от #29

    18:16 25.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И Киев е Руски

    24 3 Отговор
    Победата на Украйна става все по-победоносна с всеки изминал ден. Сега те обвиняват войната за всичките си беди. Когато селяните най-накрая осъзнаят, че истинските им проблеми ще започнат едва след края на СВО те ще избягат от страната като плъхове от давещ се кораб. Ще направят Европа щастлива с корумпирания и престъпен манталитет

    18:17 25.07.2026

  • 23 Хаха

    20 4 Отговор
    Големи тъпотии , ама като спонсора е казал,че ще публикувате и ще се излагате така е! По правилно е Европа направи от 404 една територия обитавана от терористи и фашаги!

    18:19 25.07.2026

  • 24 Мишел

    20 6 Отговор
    С 65%загуби на населението си- от 53.4 милиона на 20 милиона, Украйна е умираща държава.

    Коментиран от #30, #33

    18:20 25.07.2026

  • 25 Васил

    11 27 Отговор
    Украйна унижава рашистите ежедневно като им устройва безплатно барбекю.

    18:20 25.07.2026

  • 26 1001

    21 3 Отговор
    Много идиот има на тоя свят!

    18:21 25.07.2026

  • 27 бат Данчо

    22 5 Отговор
    От къде го изровихте този Марк Еделе , миришещ на умряло кенгуру...

    18:22 25.07.2026

  • 28 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш

    9 25 Отговор
    В Русия следва забавянето на заплатите на бюджетните служители, и следва забавянето на пенсиите на пенсионерите в Русия. Защото няма пари ( рубли) . Дефицит за 7 месеца 6 трилиона рубли.

    Коментиран от #62

    18:23 25.07.2026

  • 29 Без майтап

    8 15 Отговор

    До коментар #20 от "Педро Хан":

    Черната дупка е по близко до Русия.

    18:24 25.07.2026

  • 30 Да де

    5 15 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.

    18:27 25.07.2026

  • 31 простотия

    16 5 Отговор
    до шия..все хвалят укропейтриоти..били такива, онакива..губили по 1000-1500 млади укроинци всеки божи ден..и това било гордост за ЕС..

    18:27 25.07.2026

  • 32 !!!?

    13 15 Отговор
    Слава на Украйна !!!?

    Коментиран от #50, #93

    18:27 25.07.2026

  • 33 Соломон

    7 21 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Сметките са ти кръчмарски. Това че населението на Украйна е намаляло е нормално. Все пак се види война. Няколко милиона са извън Украйна,има области които са под руски контрол в които живеят хора които влизат тази бройка но не са в Украйна и накрая има и много убити. Но няма как със сигурност да кажеш колко са защото няма валидно направено преброяване заради войната.

    18:28 25.07.2026

  • 34 Малък Капей

    10 17 Отговор
    Толкова исках Матушка да е силна, а сега тате Капей по цял ден пие ракия и плаче! Нема пари за леп.

    Коментиран от #39, #84

    18:28 25.07.2026

  • 35 Механик

    12 23 Отговор
    А на мен ми бяха надулли главата,че Русия била сила.

    Коментиран от #46, #61

    18:30 25.07.2026

  • 36 Истината е, че във вашите твърдения

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    няма грам истина!

    18:31 25.07.2026

  • 37 Найс трай

    23 5 Отговор
    Само с тъпоумна пропаганда няма да промените действителността западни дегенерати!

    18:32 25.07.2026

  • 38 Проблемът

    15 4 Отговор
    е, че от звездата ще остане черна дупка.

    18:33 25.07.2026

  • 39 Ха ХаХа

    10 1 Отговор

    До коментар #34 от "Малък Капей":

    Как си Духалоф?

    18:34 25.07.2026

  • 40 Ами

    17 3 Отговор
    Забавно четиво :)
    За първи път чувам, че Австралия и Канада са били лидери на средните сили.
    Но поне разбрахме, че някой са разбрали, че се гради могополюсен, а не многополярен свят.
    И че американското разузнаване е очаквало конфликта да приключи за няколко дни.

    18:35 25.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха ха ха

    6 11 Отговор
    Киев за три дня.......

    Коментиран от #47

    18:36 25.07.2026

  • 43 шаа

    14 5 Отговор
    нацизвезда изгря над европа, сатаната гледа с усмивка

    18:36 25.07.2026

  • 44 Тиква

    16 5 Отговор
    Осраина, звезда на тоалетна и евробандерска уСрула, всички умни разбират кои са окрабандеровци.

    18:36 25.07.2026

  • 45 Ми фцйлк

    11 1 Отговор
    Па буферайна си е в централна европа

    18:37 25.07.2026

  • 46 Ха ХаХа

    15 4 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Драпати драпатира ли те укропомако?

    18:37 25.07.2026

  • 47 Арестович

    19 7 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ха ха":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    Коментиран от #100

    18:39 25.07.2026

  • 48 Ах ,ах

    15 3 Отговор
    Интересно. Новата звезда на Европа?!? Ъ?!?
    И с какво е звезда???? Че и нова🤔.
    Мдааа,800 милиона за " правилните" новини.
    Без коментар.

    18:40 25.07.2026

  • 49 пешо

    16 3 Отговор
    вярно е цяла вечер свети като слънце

    18:40 25.07.2026

  • 50 пешо

    15 7 Отговор

    До коментар #32 от "!!!?":

    тая назобената вече не може да скочи 1.90

    Коментиран от #68

    18:41 25.07.2026

  • 51 ОТДАВАНА НЕ БЯХ ЧЕЛ ТУКА

    20 5 Отговор
    Такава глупост - окраина станала звезда?!?! Зеления нацист загуби 50% от населението и 25% от територията. ЗАСЕГА!

    18:42 25.07.2026

  • 52 Точен

    16 4 Отговор
    Като ги гледам украинците и особено украинките във Варна, направо са черни дупки, част от 25-милионна черна дупка...

    18:43 25.07.2026

  • 53 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    16 6 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф. Нали сте звезди.

    18:45 25.07.2026

  • 54 🇺🇦 УКРАЙНА Е ВЕЛИКА 🇺🇦

    8 21 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌

    Коментиран от #78

    18:46 25.07.2026

  • 55 Цвете

    6 13 Отговор
    ТАКА Е. ДА ЧЕТАТ В КРЕМЪЛ И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ АГОНИЯТА ,КОЯТО ОСТАВИ РУСКИТЕ ЖИТЕЛИ С ПРАЗНИ МАГАЗИНИ И 10 КМ.ОПАШКИ ЗА БЕНЗИН И ТО В ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧЕСТВА. 5 ГОДИНА И, ДОВОЛЕН ЛИ Е КРЕМЪЛ?

    Коментиран от #59

    18:48 25.07.2026

  • 56 Ха ха ха

    5 16 Отговор
    Колко много русофилска мъка има тук....

    18:48 25.07.2026

  • 57 Хмм

    13 2 Отговор
    в нета има снимка как новият главнокомандващ Драпати е приклекнал пред английската посланичка и целува кралската сабя подарена му от нея, опитах се да дам линк, но в нашия сайт линкове не са позволени

    18:49 25.07.2026

  • 58 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш

    3 15 Отговор
    През октомври ще има мобилизация на 500 000 руски войници. И масови протести и гражданска нищета и масови стрелба по свои.

    Коментиран от #63

    18:50 25.07.2026

  • 59 Боа

    9 1 Отговор

    До коментар #55 от "Цвете":

    Грозно цвете си!И то много!

    18:51 25.07.2026

  • 60 Да не съм му студент

    13 2 Отговор
    ТОЯ "ПРОФЕСОР"МАЙ ПРЕПОДАВА НА ДРУГА ПЛАНЕТА ЩОТО ТУК ДРУГО СЕ СЛУЧВА

    18:52 25.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 бай Иван

    12 2 Отговор

    До коментар #28 от "Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш":

    Дефицит за 7 месеца 6 трилиона рубли


    А в Бэлгария от парламента разбрах ,че сме на излишък.Догодина двойни пенсии , заплати и майчинство,нова детска болница в София ,цяла батарея пейтриът , ново пристанище във Варна ,нова АЕЦ .Радев се кандидатира за мястото на Урсула подкрепен от Йотова, Делян Пеевски на мястото на Кьовеши,Борисов сменя Рюте .И това само до следващата година.За по нататък не ми ситгат мечтите.

    18:54 25.07.2026

  • 63 Блатна подлога

    3 4 Отговор

    До коментар #58 от "Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш":

    Аз отивам есента за гъби.Ту ту ти...

    18:54 25.07.2026

  • 64 Оня

    10 3 Отговор
    Ей тоя печели жълтата фланелка! Нема такъв смех! Честно! Не съм се смял отдавна така! Тоя явно е в някаква паралелна вселена! Вдигнете му паметник на тоя " професор" заслужава!

    18:55 25.07.2026

  • 65 Гост

    8 2 Отговор
    Ората кви Професоре имат, а! Яко гладни! Сметайте Бацета тоя клесък от другата страна на Земята колко е закъсал да пише тия комедии!!!

    18:56 25.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Край

    10 1 Отговор
    Чета “ Русия има един от най големите ядрени арсенали” я пак … И си викам - тоя пасквил не ще да е за мен

    18:57 25.07.2026

  • 68 !!!?

    6 9 Отговор

    До коментар #50 от "пешо":

    Ти гледай Путлер да не скочи в трапа...!

    18:58 25.07.2026

  • 69 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 10 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #72, #77

    18:59 25.07.2026

  • 70 Оня

    10 4 Отговор
    Важното е да се повдига духа на укро-ч.ифутската и либерастката из.мет по света.

    18:59 25.07.2026

  • 71 Пу Тин

    4 6 Отговор
    Мейк Украине Грейт Агейн !

    19:02 25.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    8 3 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    19:04 25.07.2026

  • 75 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш

    4 10 Отговор
    Живот на един руски войник на предната фронтова линия е 20 / 30 минути. След това го убиват.

    19:05 25.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Някой си

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Пич сгрешили са ти чипа при операцията трябва да съдиш докторите!

    Коментиран от #86

    19:07 25.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Гост

    6 3 Отговор
    Ама как им го тъкнаха руснаците на всички, а?
    Чак и професор Кенгуру драпа за Украйна...
    Абе, къде е Сирски?

    19:08 25.07.2026

  • 80 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    5 5 Отговор
    Иновации в лечението на рософилия!
    Използваме зъбен къртач,перфоратор,електрошок и фадрома.
    И други.

    19:09 25.07.2026

  • 81 Ха ХаХа

    10 4 Отговор
    Всички подпомогнали наркомана да унищожи българите в Украйна са национални предатели и ги чака Белене.

    19:09 25.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Мухахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Малък Капей":

    Май ти плачеш малък хейчо

    19:15 25.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 6 Отговор

    До коментар #77 от "Някой си":

    Благодаря на ФАКТИ...Никога нямаше да повярвам, че са е завъдил такъв русофилец в БЪЛГАРИЯ, ако не виждах коментарите му. Путинофилският цирей се пукна! Доста гной ще изтече, но БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОЧИСТИ ОТ ЗАРАЗАТА И ЩЕ ПРОСПЕРИРА!

    Коментиран от #88

    19:17 25.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Ха ХаХа

    6 0 Отговор

    До коментар #86 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Кат бандеровец от Кийиф, където няма вода и ток, вониш но парясани порове

    19:24 25.07.2026

  • 89 Крюгер

    5 0 Отговор
    Не всички, които пишат глупости са платени. Глупаци са и си вярват. А това е лошо и много опасно!

    19:24 25.07.2026

  • 90 Въпрос

    5 0 Отговор
    Щом са велики защо живеят в метрото и нямат ток и парно ?

    19:27 25.07.2026

  • 91 Мухахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "Гресирана ватенка":

    За теб без грес само зян да става

    19:28 25.07.2026

  • 92 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш

    0 5 Отговор
    500 000 убити и 1 000 000 ранени руски войници за 4.5 години война .

    Коментиран от #95

    19:28 25.07.2026

  • 93 Ммммм

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "!!!?":

    Б. О. К. Л. У. К

    19:28 25.07.2026

  • 94 Друг въпрос

    3 0 Отговор
    Защо бандерските кораби от три дне изчезнаха от Черно море ?

    19:34 25.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 НЯКОЙ ПАК Е СГОТВИЛ

    6 0 Отговор
    МИСИРСКИ ТЮРЛЮГЮВЕЧ КОЙТО СЕ ВКИСНАТ И НЕ СТАВА ЗА КОНСУМАЦИЯ.

    19:36 25.07.2026

  • 97 1111

    3 0 Отговор
    Минавам само да кажа, че на тия, лудите, само наративи са им в кухите манерки... Кой ще им ги чете тия глупости?

    19:39 25.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Орк

    1 0 Отговор
    Аео това е звездата на Европа.... Мале... Какъв е боклучарник самата европа

    19:43 25.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Янко Виа

    2 0 Отговор
    Осрайна е като звезда на надгробен паметник от ерата на Реалния Социализъм 😂😂😂

    19:48 25.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 гост

    1 1 Отговор
    „За Китай в момента приоритет е не незабавното прекратяване на бойните действия в Украйна, а абсолютното изключване на вероятността Русия да използва ядрено оръжие. За Пекин евентуален прецедент с използването на тактически ядрени удари на бойното поле води към рязко деградиране на геополитическата роля на Китай. Това се отнася не само до ядрените средства, но и до използването под каквато и да било легенда на радиоактивни, химически или бактериологически оръжие на бойното поле". Пекин принадлежи към ограничения и елитен клуб на ядрените държави. И това не е въпрос на престиж. Това касае общите въпроси на безопасността и особено отношенията на Китай със съседните държави. В Пекин много добре си дават сметка кои от съседите на Китай ще станат „ядрени държави“ месеци, или в по-благоприятния за Китай вариант – години, след като евентуално Русия използва тактическо ядрено оръжие срещу Украйна.
    Безусловно на първо място в този списък е Япония (там сроковете вероятно се отнасят до седмици, не до месеци). В списъка е Южна Корея (Северна Корея повсеместно пропагандира своя ядрен статус). Но не бива да се забравят Тайван (причините са очевидни) и Индонезия. Това е само „шорт листата“, но този въпрос касае най-остро и Австралия. А последната истинска война, която е водил Китай (не съвсем успешно) беше с Виетнам.
    В случай на използване от Русия на тактическо ядрено оръжие в Украйна – Китай ще се изправи пред едно напълно различно обкръжение Първоначалната позиция

    Коментиран от #105

    19:50 25.07.2026

  • 104 И като Европа харчи

    2 0 Отговор
    За въоръжаване 559 милиарда щатски долара и каква и е ползата от това? То верно и тъпаците право имат книжки да пишат ама не е задължително наши медии безплатно да ги рекламират само защото от някакъв пореден никому неизвестен смахнат русофоб са написани

    19:50 25.07.2026

  • 105 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "гост":

    Първоначалната позиция на САЩ и особено в Европа във връзка с нашествието в Украйна беше: „въпреки всичко ние трябва да поддържаме стабилни и предсказуеми отношения с Русия“. Днес светът се намира в друга реалност. За което основната заслуга е на Путин.

    И Китай никога няма да прости на Путин, че руската агресия в Украйна „разбуди“ и сплоти Запада !!!!!!!!!

    19:51 25.07.2026

  • 106 Поредният шматарок

    1 0 Отговор
    Който си вярва че брутният вътрешен продукт (БВП) е реално някакъв фактор сам по себе си ....пълни глупости ама пълни

    Коментиран от #111

    19:53 25.07.2026

  • 107 Никой

    0 0 Отговор
    Да, прав е "изследователят" - войната е между "средни сили" - от едната страна Русия, а от другата - обединените Украйна, ЕС и НАТО.

    19:56 25.07.2026

  • 108 Доктор

    0 0 Отговор
    Малоумна пропаганда за дебили.

    19:56 25.07.2026

  • 109 Едно нещо е ясно

    0 0 Отговор
    От доминирания от Съединените щати световен ред след 1991 г. вече и следа няма а относно дали Украйна е "новата звезда" в Европа самото съждение ако е вярно е потресаваща подигравка с ЕС

    19:56 25.07.2026

  • 110 Звезда

    0 0 Отговор
    ама падаща! Чудя се все повече по какъв начин може да помогне една медия на Украйна с подобни нелепости, и какво би писала след време по този въпрос...

    19:57 25.07.2026

  • 111 Винкело

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Поредният шматарок":

    Прави си. Например нашият БВП расте точно с толкова, колкото нов външен заем вземат. Яко. Ако се намери кой да ни даде 500 милиарда заем, ще ударим по БВП всичките европейски земни кълбета. Пък статията - след първото изречение "Русия губи на бойното поле" - изобщо не продължих към второто.

    19:58 25.07.2026

  • 112 Янко

    0 0 Отговор
    Професор Марк е време да смени дрогата

    19:58 25.07.2026