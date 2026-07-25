След като Йотова обяви кандидатурата си за президент, не виждам политическа логика да се отправят апели към нея

След като Илияна Йотова вече официално обяви кандидатурата си за президент, не виждам нито смисъл, нито политическа логика да се отправят апели към нея - включително за налагане на вето на бюджета. Тя чува посланията, няма нужда от апели, за да действа. Ако не действа, апелите няма да помогнат. Подобни призиви единствено допринасят за легитимирането ѝ като президентски кандидат. А тя вече е политически конкурент.
Стратегията на силите, които искат Йотова да спечели, изглежда сравнително ясна. Проксита - Даниел Вълчев и други - трябва да ангажират вниманието и да атакуват бъдещия кандидат на демократичната общност, който все още дори не е излязъл на терена. В същото време Йотова се позиционира над ежедневните политически сблъсъци, разчитайки на послания, близки до т.нар. „балкански тръмпизъм“, и се стреми да запази образа си на надпартиен кандидат.
По-сериозният проблем е друг. Общият кандидат на демократичната общност продължава да се бави, без да е ясно какво стратегическо предимство носи това. Когато не си фаворит, не разполагаш с институционален ресурс и все още не присъстваш в публичното пространство, трудно можеш да очакваш, че времето работи в твоя полза. Нещо повече - без активна кампания дори няма как реално да бъде измерен потенциалът ти и направят фини настройка на кампанията.
Мнозина очакват ФДД да изиграе ключова роля в този процес. Но възможностите ни са ограничени, докато няма кандидати, които публично и недвусмислено са заявили готовността си да участват в президентската надпревара. Без кандидати няма как да има и реален процес на избор.
Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 л гоцев
Коментиран от #8, #17
16:02 25.07.2026
2 БКП
16:11 25.07.2026
3 Без майтап
Коментиран от #6
16:12 25.07.2026
4 Тоз
16:12 25.07.2026
5 Хмм
16:15 25.07.2026
6 кпсс-бкп
До коментар #3 от "Без майтап":от 36г мислим,и пак комунисти си избираме!
Коментиран от #10, #21
16:16 25.07.2026
7 Повече
16:16 25.07.2026
8 Без майтап
До коментар #1 от "л гоцев":Забрави за буйната грива. За това под гривата няма да говорим ,то не се вижда.
16:17 25.07.2026
9 Спецназ
16:17 25.07.2026
10 Без майтап
До коментар #6 от "кпсс-бкп":Това е защото не мислим.
Коментиран от #12
16:19 25.07.2026
11 един БЪЛГАРИН
Това е първата лястовица на диктатурата.
Честито на електоратът на Радев.
16:20 25.07.2026
12 кпсс-бкп
До коментар #10 от "Без майтап":не е вярно,достатъчно е само да отидете до урните,другото е наша работа!
16:22 25.07.2026
13 Соломон
Коментиран от #18
16:24 25.07.2026
14 име
16:34 25.07.2026
15 Червена наглост без край
Коментиран от #22
16:38 25.07.2026
16 14 - и "прогресивен" наглец
Коментиран от #23
16:46 25.07.2026
17 Ма много
До коментар #1 от "л гоцев":е красива! Хубавица е! Мелони пасти да яде. И от Урсула фон дрън-дрън е по-красива.
16:50 25.07.2026
18 име
До коментар #13 от "Соломон":Добре, де, бях останал с впечатлението, че си евроатлантик! А ти що така ги гавриш?
Коментиран от #24
17:04 25.07.2026
19 ШЕФА
17:18 25.07.2026
20 !!!?
17:26 25.07.2026
21 ДрБр
До коментар #6 от "кпсс-бкп":Колкото и да квичите, ще я изберем.
17:38 25.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ДрБр
До коментар #16 от "14 - и "прогресивен" наглец":Тежко е да си петроханец, а!
17:44 25.07.2026
24 Соломон
До коментар #18 от "име":Аз съм и ше бъда евроатлантик. България е в Европа и нейното място е единствено и само в ЕС и НАТО. И нейната валута е валутата на ЕС. Евро.
17:52 25.07.2026