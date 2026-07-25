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След като Йотова обяви кандидатурата си за президент, не виждам политическа логика да се отправят апели към нея

След като Йотова обяви кандидатурата си за президент, не виждам политическа логика да се отправят апели към нея

25 Юли, 2026 16:00 1 440 24

  • илияна йотова-
  • кандидатура-
  • президент-
  • илиян василев-
  • апели-
  • логика

Стратегията на силите, които искат Йотова да спечели, изглежда сравнително ясна. Проксита - Даниел Вълчев и други - трябва да ангажират вниманието и да атакуват бъдещия кандидат на демократичната общност, който все още дори не е излязъл на терена

След като Йотова обяви кандидатурата си за президент, не виждам политическа логика да се отправят апели към нея - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След като Илияна Йотова вече официално обяви кандидатурата си за президент, не виждам нито смисъл, нито политическа логика да се отправят апели към нея - включително за налагане на вето на бюджета. Тя чува посланията, няма нужда от апели, за да действа. Ако не действа, апелите няма да помогнат. Подобни призиви единствено допринасят за легитимирането ѝ като президентски кандидат. А тя вече е политически конкурент.
Стратегията на силите, които искат Йотова да спечели, изглежда сравнително ясна. Проксита - Даниел Вълчев и други - трябва да ангажират вниманието и да атакуват бъдещия кандидат на демократичната общност, който все още дори не е излязъл на терена. В същото време Йотова се позиционира над ежедневните политически сблъсъци, разчитайки на послания, близки до т.нар. „балкански тръмпизъм“, и се стреми да запази образа си на надпартиен кандидат.
По-сериозният проблем е друг. Общият кандидат на демократичната общност продължава да се бави, без да е ясно какво стратегическо предимство носи това. Когато не си фаворит, не разполагаш с институционален ресурс и все още не присъстваш в публичното пространство, трудно можеш да очакваш, че времето работи в твоя полза. Нещо повече - без активна кампания дори няма как реално да бъде измерен потенциалът ти и направят фини настройка на кампанията.
Мнозина очакват ФДД да изиграе ключова роля в този процес. Но възможностите ни са ограничени, докато няма кандидати, които публично и недвусмислено са заявили готовността си да участват в президентската надпревара. Без кандидати няма как да има и реален процес на избор.

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 л гоцев

    6 12 Отговор
    какъв сексапил,какво лице,каква жена!

    Коментиран от #8, #17

    16:02 25.07.2026

  • 2 БКП

    24 5 Отговор
    Пиги е типичен партиен секретар от онова време-компетентна по всичко !!!

    16:11 25.07.2026

  • 3 Без майтап

    17 4 Отговор
    Българи.......мислете. България не само географски е на кръстопът, а и геополитически. От това зависе какъв ще е живота на нас и нашите деца.

    Коментиран от #6

    16:12 25.07.2026

  • 4 Тоз

    18 8 Отговор
    Няма по-страшно бедствие за БГ от тази госпожа.

    16:12 25.07.2026

  • 5 Хмм

    3 7 Отговор
    точно затова ще бъде избрана, защото я свързват с Радев, сега го поддържа, че ѝ трябват неговите гласове, но после ще го предаде като другите преди нея - петков, янев, нинова и като тях ще бъде намразена

    16:15 25.07.2026

  • 6 кпсс-бкп

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "Без майтап":

    от 36г мислим,и пак комунисти си избираме!

    Коментиран от #10, #21

    16:16 25.07.2026

  • 7 Повече

    16 6 Отговор
    от неподходяща , некомпетентна , зависима тотално ненужна в политиката ! Да си пие водката , вместо да жвака клишета и тегне бъдева на джоба на българските граждани .

    16:16 25.07.2026

  • 8 Без майтап

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "л гоцев":

    Забрави за буйната грива. За това под гривата няма да говорим ,то не се вижда.

    16:17 25.07.2026

  • 9 Спецназ

    2 8 Отговор
    Аз ще гласувам за яката Кака!

    16:17 25.07.2026

  • 10 Без майтап

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "кпсс-бкп":

    Това е защото не мислим.

    Коментиран от #12

    16:19 25.07.2026

  • 11 един БЪЛГАРИН

    14 4 Отговор
    Министърът на отбраната заяви, че решението за разполагане на американски самолети не подлежи на промяна.
    Това е първата лястовица на диктатурата.
    Честито на електоратът на Радев.

    16:20 25.07.2026

  • 12 кпсс-бкп

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Без майтап":

    не е вярно,достатъчно е само да отидете до урните,другото е наша работа!

    16:22 25.07.2026

  • 13 Соломон

    11 6 Отговор
    Срещу жена може да се иправи друга жена.ГЕРБ ще издигне Искра Федосова.А демократичната общност Летящата Кодзила

    Коментиран от #18

    16:24 25.07.2026

  • 14 име

    7 13 Отговор
    Йотова каза много ясно: лъжливото хасковско ромче хасан василев е виновен за дефицита в бюджета. Още като бяха с кака корнела, двамата лъгаха, че икономиката расте, все едно са прости и не разбираха, че "ръста" е само на цифри и се дължи на инфлацията. Затова изгтегли милиарди кредит, щото лихвите били изгодни и сме били богати, за да има за увеличение на пенсиите. После, като министър в сглобката, продължи да тегли кредити за да вдига заплати на полицаи, военни и учители. А като опозиция, крепеше правителството на жулезко водопада и кредитите на теменужка.

    16:34 25.07.2026

  • 15 Червена наглост без край

    9 7 Отговор
    Българи! Веднъж изгоряхме, българи! Изгоряхме, когато "най- младият син на Партията", черевният и в червата наглец Богомил Бонев се кандидатира за президент, за да намали гласовете на Петър Стоянов и да обслужи престъпната и кървава БКП, която го е родила и откърмила! Е, успя, наглеъцт! За жалост, Иван Костов много късно разбара каква змия се беше свила в пазвата му и го измете, ама закъсня! 10 години имахме президент фанатизиран комунист, при това агент - доносник на ДС - Гоце! Та кобургският лакей и пръв царедворец, Вълчевия Даниел, днес е готов да изиграе същата позорна роля на лакей, който просто ще бъде употребен! Да не говорим за тесните вързки на царедвореца Вълчев със знакови престъпници- олигарси, с някои от тях е бил дори съдлужник! Бдете, българи! Бдете! Нито един глас за Йотовата слугиня на Фатмака и за лакея на мадридския комарджия, който най-роболепно се е съгласил да бъде употребен! При това, употребен от фанатизирани комунисти и подлоги на кремълския злодей!

    Коментиран от #22

    16:38 25.07.2026

  • 16 14 - и "прогресивен" наглец

    4 3 Отговор
    Много си мръсно бе, "прогресивно" нищожество, много! Виж какво, наглецо долен и кремълска подлога! ЗаКаПеЧе-то Гълъб с оскубаната перушина, "финансовият" гений на Фатмака от село Славяноов, и срещу Асен Василев да тича, няма да го стигне бе, наглецо прогресивен! Мутрата от СИК и отвратителният мерзавец Симеон Дянков, когото Мутрата от СИК довлече чак от Америка, държаха цели 4 години един миилон пенсионери със 136 лв. на месец! 136 лв. на месец, мерзавецо прогресивен! А Асен Василев увиличи минималната пенсия със 250 лв. само за няколко месеца! Пет хиляди пенсионери се самоубипха от глад и нищета, наглецо прогресивен, пет хиляди, при престъпното управление на СИКаджийския бандит от подезмния свят! Много издишате бе, мерзавецо, много издишате цялата армия от "прогресивни" тролове,! Защото сте прости, ама явно, добре плаща Фатмакът! А Гълъбът е специалист по история на БКП, не по финанси!

    Коментиран от #23

    16:46 25.07.2026

  • 17 Ма много

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "л гоцев":

    е красива! Хубавица е! Мелони пасти да яде. И от Урсула фон дрън-дрън е по-красива.

    16:50 25.07.2026

  • 18 име

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Добре, де, бях останал с впечатлението, че си евроатлантик! А ти що така ги гавриш?

    Коментиран от #24

    17:04 25.07.2026

  • 19 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Американската подлога Йотова ще бъде пометена и унижена на изборите толкова жестоко че няма да посмее да си покаже повече наглата и продажна физиономия.

    17:18 25.07.2026

  • 20 !!!?

    5 2 Отговор
    Значи скоро пак ще целува Корана...пардон - китката на попа на КГБ Киро Гудяев !!!

    17:26 25.07.2026

  • 21 ДрБр

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "кпсс-бкп":

    Колкото и да квичите, ще я изберем.

    17:38 25.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ДрБр

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "14 - и "прогресивен" наглец":

    Тежко е да си петроханец, а!

    17:44 25.07.2026

  • 24 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Аз съм и ше бъда евроатлантик. България е в Европа и нейното място е единствено и само в ЕС и НАТО. И нейната валута е валутата на ЕС. Евро.

    17:52 25.07.2026