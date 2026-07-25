След като Йотова обяви кандидатурата си за президент, не виждам политическа логика да се отправят апели към нея

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След като Илияна Йотова вече официално обяви кандидатурата си за президент, не виждам нито смисъл, нито политическа логика да се отправят апели към нея - включително за налагане на вето на бюджета. Тя чува посланията, няма нужда от апели, за да действа. Ако не действа, апелите няма да помогнат. Подобни призиви единствено допринасят за легитимирането ѝ като президентски кандидат. А тя вече е политически конкурент.

Стратегията на силите, които искат Йотова да спечели, изглежда сравнително ясна. Проксита - Даниел Вълчев и други - трябва да ангажират вниманието и да атакуват бъдещия кандидат на демократичната общност, който все още дори не е излязъл на терена. В същото време Йотова се позиционира над ежедневните политически сблъсъци, разчитайки на послания, близки до т.нар. „балкански тръмпизъм“, и се стреми да запази образа си на надпартиен кандидат.

По-сериозният проблем е друг. Общият кандидат на демократичната общност продължава да се бави, без да е ясно какво стратегическо предимство носи това. Когато не си фаворит, не разполагаш с институционален ресурс и все още не присъстваш в публичното пространство, трудно можеш да очакваш, че времето работи в твоя полза. Нещо повече - без активна кампания дори няма как реално да бъде измерен потенциалът ти и направят фини настройка на кампанията.

Мнозина очакват ФДД да изиграе ключова роля в този процес. Но възможностите ни са ограничени, докато няма кандидати, които публично и недвусмислено са заявили готовността си да участват в президентската надпревара. Без кандидати няма как да има и реален процес на избор.

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