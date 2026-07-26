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Неймар донесе точка на Сантос с гол от дузпа срещу последния в класирането

Неймар донесе точка на Сантос с гол от дузпа срещу последния в класирането

26 Юли, 2026 10:53 306 0

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феновете на Сантос изпратиха отбора с освирквания след последния съдийски сигнал

Неймар донесе точка на Сантос с гол от дузпа срещу последния в класирането - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Сантос измъкна равенство 2:2 срещу Шапекоензе в двубой от 20-ия кръг на бразилското първенство, след като Неймар реализира дузпа в самия край на срещата, съобщава Sportal.bg. Така „Пейше“ избегна второ поражение от тима от Санта Катарина през сезона и запази мястото си над зоната на изпадащите. Лошата новина за домакините е, че Неймар ще пропусне следващия мач, след като получи петия си жълт картон за сезона.

Сантос не впечатли с играта си през първото полувреме, но все пак се оттегли на почивката с аванс. В 37-ата минута Неймар се разписа след отлично двойно подаване с Бареал и даде преднина на своя тим.

След почивката Шапекоензе обърна развоя на двубоя. Треньорът Рафаел Ласерда уцели със смените, като Марсиньо и Джовани Аугусто се включиха отлично. Именно след тяхна комбинация Марсиньо изравни в 51-вата минута, а в 62-рата автогол на Жоао Ананиас донесе пълен обрат за гостите.

Неймар продължи да бъде в центъра на събитията и през второто полувреме. След нарушение срещу него от Бруно Тубарао той влезе в пререкание със съперника си и получи жълт картон. Това беше петото официално предупреждение за нападателя, което означава, че той ще пропусне следващия шампионатен двубой срещу Атлетико ПР.

В заключителните минути Сантос натисна в търсене на изравняването. Решаващият момент настъпи в 89-ата минута, когато съдията отсъди дузпа за нарушение на Бруно Матиас срещу Кабайеро. Неймар застана зад топката и не сгреши, оформяйки крайното 2:2.

Въпреки спасената точка, феновете на Сантос изпратиха отбора с освирквания след последния съдийски сигнал. Шапекоензе вече има 10 точки, но остава на последното място в класирането.


Бразилия
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