Аламанов: За неясни инфраструктурни проекти има 9 милиарда евро, но няма нищо за Национална детска болница?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Управляващите с пълно мнозинство от ПБ не гласуват специален бюджет за Национална детска болница.

Оправданието им е, че държавата е ограничена финансово и че проектът ще бъде финансиран поетапно.

Т.е. за неясни инфраструктурни проекти има 9 милиарда евро, но няма нищо за Национална детска болница?

Всичко може да се приеме, управляващите може много грешки да направят, много възможности да пропуснат. Но има една грешка, която никога не трябва да се допуска - да се оставят децата накрая на списъка.

Националната детска болница не е поредният инфраструктурен проект. Не е магистрала. Не е стадион. Не е нова административна сграда.

Това е мястото, където родители ще чакат лекарят да каже:

"Детето ви ще живее." Или ще чуят ужасното: "Съжаляваме, направихме всичко възможно."

Именно затова подобен проект не трябва да се обсъжда като поредния бюджетен ред. Той трябва да бъде национален приоритет.

В момента управляващите имат пълно мнозинство. И за тяхно съжаление, вече няма кого да обвиняват. Управлението е само тяхно. Политическият избор е само техен. Приоритетите са само техни.

А бюджетът винаги показва истинските приоритети. Думите вече струват малко, действията разкриват много.

Децата не са "разход".

Децата не са бюджетен параграф.

Децата не са политически аргумент.

Децата са бъдещето на България.

Властта идва и си отива, но всяко изгубено детско бъдеще остава завинаги.

Май постепенно пак ще дойде време да се политизираме. Защото начинът, по който една държава се грижи за децата си, показва какво бъдеще е избрала за себе си.

Спокоен ден!

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук