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Аламанов: За неясни инфраструктурни проекти има 9 милиарда евро, но няма нищо за Национална детска болница?

Аламанов: За неясни инфраструктурни проекти има 9 милиарда евро, но няма нищо за Национална детска болница?

25 Юли, 2026 13:04 649 9

  • любомир аламанов-
  • национална детска болница-
  • милиарди евро-
  • неяснота

Всичко може да се приеме, управляващите може много грешки да направят, много възможности да пропуснат. Но има една грешка, която никога не трябва да се допуска - да се оставят децата накрая на списъка. Националната детска болница не е поредният инфраструктурен проект. Не е магистрала. Не е стадион. Не е нова административна сграда.

Аламанов: За неясни инфраструктурни проекти има 9 милиарда евро, но няма нищо за Национална детска болница? - 1
Снимка: БГНЕС
Любомир Аламанов Любомир Аламанов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Управляващите с пълно мнозинство от ПБ не гласуват специален бюджет за Национална детска болница.
Оправданието им е, че държавата е ограничена финансово и че проектът ще бъде финансиран поетапно.
Т.е. за неясни инфраструктурни проекти има 9 милиарда евро, но няма нищо за Национална детска болница?
Всичко може да се приеме, управляващите може много грешки да направят, много възможности да пропуснат. Но има една грешка, която никога не трябва да се допуска - да се оставят децата накрая на списъка.
Националната детска болница не е поредният инфраструктурен проект. Не е магистрала. Не е стадион. Не е нова административна сграда.
Това е мястото, където родители ще чакат лекарят да каже:
"Детето ви ще живее." Или ще чуят ужасното: "Съжаляваме, направихме всичко възможно."
Именно затова подобен проект не трябва да се обсъжда като поредния бюджетен ред. Той трябва да бъде национален приоритет.
В момента управляващите имат пълно мнозинство. И за тяхно съжаление, вече няма кого да обвиняват. Управлението е само тяхно. Политическият избор е само техен. Приоритетите са само техни.
А бюджетът винаги показва истинските приоритети. Думите вече струват малко, действията разкриват много.
Децата не са "разход".
Децата не са бюджетен параграф.
Децата не са политически аргумент.
Децата са бъдещето на България.
Властта идва и си отива, но всяко изгубено детско бъдеще остава завинаги.
Май постепенно пак ще дойде време да се политизираме. Защото начинът, по който една държава се грижи за децата си, показва какво бъдеще е избрала за себе си.
Спокоен ден!

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    13 8 Отговор
    Не съм мислил че ще дойде по голям БО,К,ЛУК и продажник от Боко ,но ето че Радев ме опроверга

    13:13 25.07.2026

  • 2 Тралала

    7 6 Отговор
    Стига с тая ненужна болница. Да вземат да постегнат областните болници, че се разпадат, вместо да строят поредната в София.

    13:16 25.07.2026

  • 3 хаха

    3 2 Отговор
    Педиатрите им напускаха вкупом отделенията, ама кухоглавите байганьовци едно си знаят и едно си баят...
    ХАХАХА
    Паплач охвърляна.

    13:17 25.07.2026

  • 4 демек по неясни причини няма разследване

    8 1 Отговор
    съд и за затвор за крадците
    и опит за кражби
    от спящите органи на хранилка

    За неясни инфраструктурни проекти има 9 милиарда евро,

    13:17 25.07.2026

  • 5 Дядо Гъдю

    1 2 Отговор
    Запишете Детската болница като ,,Укрински Детски пионерски лагер".
    Веднага ще се намерят пари и даже Еypoпа ще подхвърли някой грош.После кажете ,,сори",
    но вече болницата ще е налице.Проявете малко тарикатлък ,или както е модерно сега да се казва ,,креативност".

    13:22 25.07.2026

  • 6 дядо дръмпир

    1 3 Отговор
    Когато говорите за Детска болница ,национална трябва да имате лекари педиатри във всички знания и области на медицината.вие ги нямате,а като построите болницата и лекари ли ще си внесете.същото е и със самолетите.имате всичко на всичко 16пилота ,а искате ескадрили със самолети...не беше ли по лесно хиляди дронове и за тях имате стотици хиляди тинейджъри ,които обичат да слагат 3д очилата и да управляват майсторски.правете си ........,но не си облъчвайте нас старците дето знаем какво е туйи онуй...демек знаем какво е жена!

    13:25 25.07.2026

  • 7 Чума

    3 2 Отговор
    Стига с тая детска болница! Малко ли болници има, по скоро трябва да ги намалите, лекари няма, че и още болници да точат и те кацата! Хората хукнаха да получават здравни услуги в Турция все по масово! Постарада някой, бързат линейки и хеликоптери кой кого ще изпревари да открадне пациента и го достави в болницата с която е в сделка! Още малко и ще ви е драго да отидете и легнете в болница!

    13:52 25.07.2026

  • 8 1234

    1 2 Отговор
    Спрете с тази дъвка "Национална детска болница" в София. В София всичко е "Национално"
    В България трябват поне 6 национални медицински центъра около Университетските болници. 2 в София, Пловдив, СТара Загора, Варна, Плевен. С хоризонтална връзка помежду си, обмен на специалисти, ползване на апаратура и специалисти. Задължителна научна дейност, държавно финасирана. ВЪпрос на преценка е колко лекари, сестри, лаборанти и санитари и администрация са необходими. НАй-добре преценката да се даде на ИИ. След това изграждане на връзки по вертикала. Общински болница и държавни областни в които няма мед. университет. С държавно финансиране. След консултация с ИИ с две трети от сумата, ще се справим

    13:59 25.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ОЩЕ ПО ЛОШО
    .. БЪЛГАРИЯ ПОДАРИ 3 МИЛИАРДА ДОЛАРА НА КАНАДСКИТЕ ЕВРЕИ ОТ ДЪНДИ ПРЕШЪС - БРУКФИЙЛД КАПИТАЛ ... ГУДМАН И БРОМФИЙЛД
    .....
    А ТЕ ДАРИХА 100 МИЛИОНА ДОЛАРА В ЕДНА ГОДИНА НА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА В ТОРОНТО
    И ЕВРЕЙСКАТА БОЛНИЦА В ТОРОНТО
    МАУНТ СИНАЙ :)

    14:04 25.07.2026