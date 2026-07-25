Аламанов: За неясни инфраструктурни проекти има 9 милиарда евро, но няма нищо за Национална детска болница?

Управляващите с пълно мнозинство от ПБ не гласуват специален бюджет за Национална детска болница.
Оправданието им е, че държавата е ограничена финансово и че проектът ще бъде финансиран поетапно.
Т.е. за неясни инфраструктурни проекти има 9 милиарда евро, но няма нищо за Национална детска болница?
Всичко може да се приеме, управляващите може много грешки да направят, много възможности да пропуснат. Но има една грешка, която никога не трябва да се допуска - да се оставят децата накрая на списъка.
Националната детска болница не е поредният инфраструктурен проект. Не е магистрала. Не е стадион. Не е нова административна сграда.
Това е мястото, където родители ще чакат лекарят да каже:
"Детето ви ще живее." Или ще чуят ужасното: "Съжаляваме, направихме всичко възможно."
Именно затова подобен проект не трябва да се обсъжда като поредния бюджетен ред. Той трябва да бъде национален приоритет.
В момента управляващите имат пълно мнозинство. И за тяхно съжаление, вече няма кого да обвиняват. Управлението е само тяхно. Политическият избор е само техен. Приоритетите са само техни.
А бюджетът винаги показва истинските приоритети. Думите вече струват малко, действията разкриват много.
Децата не са "разход".
Децата не са бюджетен параграф.
Децата не са политически аргумент.
Децата са бъдещето на България.
Властта идва и си отива, но всяко изгубено детско бъдеще остава завинаги.
Май постепенно пак ще дойде време да се политизираме. Защото начинът, по който една държава се грижи за децата си, показва какво бъдеще е избрала за себе си.
Спокоен ден!
Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
13:13 25.07.2026
2 Тралала
13:16 25.07.2026
3 хаха
ХАХАХА
Паплач охвърляна.
13:17 25.07.2026
4 демек по неясни причини няма разследване
и опит за кражби
от спящите органи на хранилка
За неясни инфраструктурни проекти има 9 милиарда евро,
13:17 25.07.2026
5 Дядо Гъдю
Веднага ще се намерят пари и даже Еypoпа ще подхвърли някой грош.После кажете ,,сори",
но вече болницата ще е налице.Проявете малко тарикатлък ,или както е модерно сега да се казва ,,креативност".
13:22 25.07.2026
6 дядо дръмпир
13:25 25.07.2026
7 Чума
13:52 25.07.2026
8 1234
В България трябват поне 6 национални медицински центъра около Университетските болници. 2 в София, Пловдив, СТара Загора, Варна, Плевен. С хоризонтална връзка помежду си, обмен на специалисти, ползване на апаратура и специалисти. Задължителна научна дейност, държавно финасирана. ВЪпрос на преценка е колко лекари, сестри, лаборанти и санитари и администрация са необходими. НАй-добре преценката да се даде на ИИ. След това изграждане на връзки по вертикала. Общински болница и държавни областни в които няма мед. университет. С държавно финансиране. След консултация с ИИ с две трети от сумата, ще се справим
13:59 25.07.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. БЪЛГАРИЯ ПОДАРИ 3 МИЛИАРДА ДОЛАРА НА КАНАДСКИТЕ ЕВРЕИ ОТ ДЪНДИ ПРЕШЪС - БРУКФИЙЛД КАПИТАЛ ... ГУДМАН И БРОМФИЙЛД
.....
А ТЕ ДАРИХА 100 МИЛИОНА ДОЛАРА В ЕДНА ГОДИНА НА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА В ТОРОНТО
И ЕВРЕЙСКАТА БОЛНИЦА В ТОРОНТО
МАУНТ СИНАЙ :)
14:04 25.07.2026