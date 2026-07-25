''Бандерол''! Какво се знае за новата руска крилата ракета с реактивен двигател

За да атакуват украинските градове, руските сили все по-често използват новата крилата ракета ''Бандерол'' — разработка на санкционираната компания ''Кронщат'', предава Дума и дело, пише Фокус.
Град Харков е сред най-често засяганите от изстрелванията на ракетата през последните месеци, като руснаците го атакуват с нея почти всеки ден, пише изданието.
Характеристики на ракетата ''Бандерол''
''Бандерол'' е нова оперативно-тактическа руска крилата ракета от типа С8000, разработена от санкционираната компания ''Кронщат''. Според украинското разузнаване, компанията използва, наред с други неща, чуждестранни компоненти за създаването ѝ. Клас на ракетата: въздух-повърхност.
Ракетата ''Бандерол'' е способна да поразява цели на разстояние до 500 км, развивайки скорост от около 500 км/ч (максимална скорост - 650 км/ч). Тя е оборудвана с бойна глава с тегло около 150 кг и използва авиационен керосин като гориво. Ракетата е с реактивен двигател Swiwin SW800Pro, произведен в Китай. Дължината и е 5 метра, с размах на крилата 2,2 метра и диаметър на тялото 30 см.
Една от характеристиките на ''Бандерол'' е способността да прави завои с по-малък радиус от другите руски крилати ракети, като същевременно запазва характерната си траектория на полета. Например, тя може да прави обратен завой със скорост 250 км/ч под ъгъл от 90 градуса.
Руските сили разполагат с оръжието от 2024 г., като основен носител е ударният дрон ''Орион'', но то се адаптира и за хеликоптери Ми-28Н.
За първи път използването на ''Бандерол'' стана известно през април миналата година при атаки срещу Одеска област. През юни и юли тази година Русия интензивно атакува Харков, Одеса, техните предградия и града Изюм, причинявайки жертви, десетки ранени и щети по цивилна инфраструктура отново с новата си ракета. По-рано миналата година украинският президент Володимир Зеленски въведе нови санкции срещу физически и юридически лица, доставящи компоненти на АД ''Кронщат'' за производството на боеприпаси, използвани за създаването на ''Бандерол''.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Знае се,
13:57 25.07.2026
2 оня с коня
Най-бързата руска ракета (хиперзвуков ракетен комплекс) е Авангард, който развива скорост до 27–30 пъти скоростта на звука (над 27–30 Маха или около 7–9 км/сек)
Коментиран от #35
13:58 25.07.2026
3 Вова,
14:00 25.07.2026
4 Очаквам
14:01 25.07.2026
5 Стенли
14:01 25.07.2026
6 Мамашки без прашки, вдовички по пи444ки
Коментиран от #12, #13, #25
14:01 25.07.2026
7 Фокус
14:02 25.07.2026
8 Дако
14:02 25.07.2026
9 Пхахахаха
14:03 25.07.2026
10 Боздуган
14:03 25.07.2026
11 стоян георгиев
14:03 25.07.2026
12 голям си смешник
До коментар #6 от "Мамашки без прашки, вдовички по пи444ки":И това какво ще помогне на укрите ????
14:03 25.07.2026
13 604
До коментар #6 от "Мамашки без прашки, вдовички по пи444ки":те воените чипове по еконта си ги пращат, въх па може .....те рашите са кухаци по природа
14:04 25.07.2026
14 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Не разбрахте ли, че досега ние сме само кибиците, от които не зависи нищо.
Очаква се към края на годината Зеленски да поиска войници от източна Европа, но тогава бесните русособи по форумите ще си останат по форумите защото нищо не става от тях освен лаладжийство и разтягане на локумите. Най-много да залъжат наркоманчетата от "София Запад" или подобни футболни агитки, и толкова.
България е пред държавен фалит, а вие само с тази тъпа Украйна се занимавате.
Коментиран от #24, #43
14:05 25.07.2026
15 Гориил
Коментиран от #26
14:05 25.07.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ДАНО ИРАНЦИТЕ И ХУСИТЕ УСВОЯТ ТЕХНОЛОГИЯТА :)
14:07 25.07.2026
17 Е, Путин за какви ракети разказваше…
Коментиран от #19
14:08 25.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 чипове за перални на килограм
Нямат свършване тия чипове бе !!
14:10 25.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:11 25.07.2026
23 баба врачка
А през 2028 година възможен разпад на Ес и нато .
Коментиран от #30
14:12 25.07.2026
24 стоян георгиев
До коментар #14 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":България с резидента радев верно може да фалира.дойде ли някой на вашия акъл и отиваме в блатото веднага.що се отнася до войници срещу русия.на този етап няма да има нужда украйна се справя добре,но ако путлер нападне нато ще си изненадан много.тогава обаче играта с такива като вас ще се промени.
Коментиран от #31, #42
14:12 25.07.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "Мамашки без прашки, вдовички по пи444ки":КОРЕЙКАТА КИМ ОТ УАЙЛДБЕРИС
... Е МИЛИАРДЕРКА....
.... КАТО НИЩО МОЖЕ ДА КУПИ И ПОДАРИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ ОТ СЕВЕРНА КОРЕЯ
..... АЗИАТЕЦ ПОБЕСНЯВА САМО АКО МУ УДАРИШ БИЗНЕСА
14:13 25.07.2026
26 Е, как иначе?
До коментар #15 от "Гориил":Украйна днес е сигурно 7 пъти по-малка от Русия по население, излъгаха я да си даде ядреното оръжие срещу гаранция от Кремъл, че няма да посегне на територията ѝ.
Коментиран от #33
14:13 25.07.2026
27 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
28 мдаа
14:14 25.07.2026
29 Софиянец
14:14 25.07.2026
30 врач
До коментар #23 от "баба врачка":Очавка се май к ти да умре от умора на магистралата.
Коментиран от #37
14:15 25.07.2026
31 стоян георгиев
До коментар #24 от "стоян георгиев":Братвежи на отчаяна жълтопаветна сган 😅
Коментиран от #36
14:16 25.07.2026
32 Стойко
14:17 25.07.2026
33 Че то
До коментар #26 от "Е, как иначе?":копчето за управление, червеното винаги е било в Москва, в собственика. В УСССР беше само на склад. Но кой да знае, коооой? И моя склад е във Варна, но централата ми е в София. Работниците ми във Варна нямат собственост.
14:17 25.07.2026
34 Мурка
14:19 25.07.2026
35 Ердоган
До коментар #2 от "оня с коня":Сега изброй руzки неща със същия ентусиазъм,които не са за избиване на хора, а са полезни за човечеството и да са сътрорени от руснак, нефт и газ не се броят защото ги извличат на готово, ако руснацитехбяха на територията на Япония щяха да умрат от глад или еволючията щеше да им даде хриля за да могат да ядат планктон
Коментиран от #39
14:22 25.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 баба врачка
До коментар #30 от "врач":То щото твоята така свърши , а ?
Скоро и ти при нея !
14:25 25.07.2026
38 А50
14:26 25.07.2026
39 оня с коня
До коментар #35 от "Ердоган":Пример и няма да се занимавам!
Менделеев
14:26 25.07.2026
40 томсет
14:26 25.07.2026
41 Въпрос
14:26 25.07.2026
42 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
До коментар #24 от "стоян георгиев":Избягвай да опитваш всякакъв диалог с мен!
Първо си коригирай правописа, а след това се опитвай да пишеш някакви коментари по сайтовете.
Ти трябва да биваш моментално изтриван защото най-малкото такива коментарни секции може да се четат и от деца. Подобна форма хъшлашко писане като теб не бива да се толерира изобщо от издания, които се самоуважават.
14:26 25.07.2026
43 На ни занимавай със сънищата си
До коментар #14 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Иди на психотерапия
14:28 25.07.2026
44 новата крилата ракета Бандерол
явно са я нарекли
може би подигравателно
новата крилата ракета Бандерол
14:29 25.07.2026