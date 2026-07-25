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''Бандерол''! Какво се знае за новата руска крилата ракета с реактивен двигател
  Тема: Украйна

''Бандерол''! Какво се знае за новата руска крилата ракета с реактивен двигател

25 Юли, 2026 13:53 1 176 44

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Руските сили разполагат с оръжието от 2024 г., като основен носител е ударният дрон ''Орион'', но то се адаптира и за хеликоптери Ми-28Н

''Бандерол''! Какво се знае за новата руска крилата ракета с реактивен двигател - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

За да атакуват украинските градове, руските сили все по-често използват новата крилата ракета ''Бандерол'' — разработка на санкционираната компания ''Кронщат'', предава Дума и дело, пише Фокус.

Град Харков е сред най-често засяганите от изстрелванията на ракетата през последните месеци, като руснаците го атакуват с нея почти всеки ден, пише изданието.

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Характеристики на ракетата ''Бандерол''

''Бандерол'' е нова оперативно-тактическа руска крилата ракета от типа С8000, разработена от санкционираната компания ''Кронщат''. Според украинското разузнаване, компанията използва, наред с други неща, чуждестранни компоненти за създаването ѝ. Клас на ракетата: въздух-повърхност.

Ракетата ''Бандерол'' е способна да поразява цели на разстояние до 500 км, развивайки скорост от около 500 км/ч (максимална скорост - 650 км/ч). Тя е оборудвана с бойна глава с тегло около 150 кг и използва авиационен керосин като гориво. Ракетата е с реактивен двигател Swiwin SW800Pro, произведен в Китай. Дължината и е 5 метра, с размах на крилата 2,2 метра и диаметър на тялото 30 см.

Една от характеристиките на ''Бандерол'' е способността да прави завои с по-малък радиус от другите руски крилати ракети, като същевременно запазва характерната си траектория на полета. Например, тя може да прави обратен завой със скорост 250 км/ч под ъгъл от 90 градуса.

Руските сили разполагат с оръжието от 2024 г., като основен носител е ударният дрон ''Орион'', но то се адаптира и за хеликоптери Ми-28Н.

За първи път използването на ''Бандерол'' стана известно през април миналата година при атаки срещу Одеска област. През юни и юли тази година Русия интензивно атакува Харков, Одеса, техните предградия и града Изюм, причинявайки жертви, десетки ранени и щети по цивилна инфраструктура отново с новата си ракета. По-рано миналата година украинският президент Володимир Зеленски въведе нови санкции срещу физически и юридически лица, доставящи компоненти на АД ''Кронщат'' за производството на боеприпаси, използвани за създаването на ''Бандерол''.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знае се,

    29 5 Отговор
    че Бандерол удря по бандери.

    13:57 25.07.2026

  • 2 оня с коня

    18 3 Отговор
    Това се знае а какво ли не знаем за руското въоръжение
    Най-бързата руска ракета (хиперзвуков ракетен комплекс) е Авангард, който развива скорост до 27–30 пъти скоростта на звука (над 27–30 Маха или около 7–9 км/сек)

    Коментиран от #35

    13:58 25.07.2026

  • 3 Вова,

    12 3 Отговор
    Давай по бандерите, една да не остане!

    14:00 25.07.2026

  • 4 Очаквам

    14 3 Отговор
    Следващата да е зелецид.

    14:01 25.07.2026

  • 5 Стенли

    16 2 Отговор
    Бандерол , да не би да се казва така , щото ще удря бандери

    14:01 25.07.2026

  • 6 Мамашки без прашки, вдовички по пи444ки

    8 19 Отговор
    Сложете кръст на Wildberries! Ozon вече се поти и брои секундите до своя ред. Кървавият карнавал и илюзията за комфортен живот, изграден върху украински кости, приключиха с гръм и трясък. Руската мафия плаче с кървави сълзи. Складовете, пълни с микрочипове и компоненти за дронове, се превърнаха в грандиозни клади. Докато Кремъл праща месо в окопите, мамашките и вдовичките им останаха дори без базовия си китайски лукс – няма прашки, няма вибратори, няма утеха. Пълна и безапелационна катастрофа. Имайте търпение, това е само загрявката преди истинския ад.

    Коментиран от #12, #13, #25

    14:01 25.07.2026

  • 7 Фокус

    10 2 Отговор
    не ти трябва да знаеш, ще го научиш по естествен път.

    14:02 25.07.2026

  • 8 Дако

    11 2 Отговор
    Те укрите нали свалят всичко ?!

    14:02 25.07.2026

  • 9 Пхахахаха

    6 11 Отговор
    Бандерол е хубава ракета,но много бързо се къса главния ластик.

    14:03 25.07.2026

  • 10 Боздуган

    11 0 Отговор
    Как се прави обратен завой с 90 градуса?

    14:03 25.07.2026

  • 11 стоян георгиев

    5 14 Отговор
    Всеки украински дрон има подобни параметри.разликатабе че украйна има старлинг а русия не.

    14:03 25.07.2026

  • 12 голям си смешник

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мамашки без прашки, вдовички по пи444ки":

    И това какво ще помогне на укрите ????

    14:03 25.07.2026

  • 13 604

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мамашки без прашки, вдовички по пи444ки":

    те воените чипове по еконта си ги пращат, въх па може .....те рашите са кухаци по природа

    14:04 25.07.2026

  • 14 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    16 2 Отговор
    Стига с тази война, беееееее!

    Не разбрахте ли, че досега ние сме само кибиците, от които не зависи нищо.
    Очаква се към края на годината Зеленски да поиска войници от източна Европа, но тогава бесните русособи по форумите ще си останат по форумите защото нищо не става от тях освен лаладжийство и разтягане на локумите. Най-много да залъжат наркоманчетата от "София Запад" или подобни футболни агитки, и толкова.

    България е пред държавен фалит, а вие само с тази тъпа Украйна се занимавате.

    Коментиран от #24, #43

    14:05 25.07.2026

  • 15 Гориил

    8 6 Отговор
    Руският военно-промишлен комплекс е най-големият в света и се готви за масово производство на стотици съвременни оръжейни системи, каквито НАТО не притежава. Виждаме слабостта и безпомощността на Украйна и разбираме отлично, че предполагаемите победи на Киев са пропаганда, насочена към промиване на мозъците на европейците.

    Коментиран от #26

    14:05 25.07.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    ЕВТИНО И ГРОЗНО
    .... ДАНО ИРАНЦИТЕ И ХУСИТЕ УСВОЯТ ТЕХНОЛОГИЯТА :)

    14:07 25.07.2026

  • 17 Е, Путин за какви ракети разказваше…

    4 5 Отговор
    Едната беше хиперзвукова и правеше остри завои, избягвайки чуждите радари и бавни ракети, летеше с първа космическа скорост, другата с ядрен двигател, може да лети с месеци, ръсейки радиоактивност върху главите на Колективния запад.

    Коментиран от #19

    14:08 25.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 чипове за перални на килограм

    12 2 Отговор
    Руснаците попиляха укрите с перални , прахосмукачки , хладилници ...
    Нямат свършване тия чипове бе !!

    14:10 25.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 2 Отговор
    Бандерол = Бандер ол инклузив...

    14:11 25.07.2026

  • 23 баба врачка

    6 4 Отговор
    Очаква се в края на 2027 бунтове в Европа .
    А през 2028 година възможен разпад на Ес и нато .

    Коментиран от #30

    14:12 25.07.2026

  • 24 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #14 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    България с резидента радев верно може да фалира.дойде ли някой на вашия акъл и отиваме в блатото веднага.що се отнася до войници срещу русия.на този етап няма да има нужда украйна се справя добре,но ако путлер нападне нато ще си изненадан много.тогава обаче играта с такива като вас ще се промени.

    Коментиран от #31, #42

    14:12 25.07.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мамашки без прашки, вдовички по пи444ки":

    КОРЕЙКАТА КИМ ОТ УАЙЛДБЕРИС
    ... Е МИЛИАРДЕРКА....
    .... КАТО НИЩО МОЖЕ ДА КУПИ И ПОДАРИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ ОТ СЕВЕРНА КОРЕЯ
    ..... АЗИАТЕЦ ПОБЕСНЯВА САМО АКО МУ УДАРИШ БИЗНЕСА

    14:13 25.07.2026

  • 26 Е, как иначе?

    0 9 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Украйна днес е сигурно 7 пъти по-малка от Русия по население, излъгаха я да си даде ядреното оръжие срещу гаранция от Кремъл, че няма да посегне на територията ѝ.

    Коментиран от #33

    14:13 25.07.2026

  • 27 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 28 мдаа

    1 8 Отговор
    За новата путинска ракетка Бандерол, се знае, че украинците я свалят с 50-годишно оръдие Бофорс.

    14:14 25.07.2026

  • 29 Софиянец

    6 1 Отговор
    Знае се, че много обича да денацифицира прости укри и комплексарини бандеровци 😅

    14:14 25.07.2026

  • 30 врач

    2 6 Отговор

    До коментар #23 от "баба врачка":

    Очавка се май к ти да умре от умора на магистралата.

    Коментиран от #37

    14:15 25.07.2026

  • 31 стоян георгиев

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Братвежи на отчаяна жълтопаветна сган 😅

    Коментиран от #36

    14:16 25.07.2026

  • 32 Стойко

    9 1 Отговор
    Честита нова ракета, с пожелания за много точни удари по фашистки укро изложения с много натовски гости 😂

    14:17 25.07.2026

  • 33 Че то

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Е, как иначе?":

    копчето за управление, червеното винаги е било в Москва, в собственика. В УСССР беше само на склад. Но кой да знае, коооой? И моя склад е във Варна, но централата ми е в София. Работниците ми във Варна нямат собственост.

    14:17 25.07.2026

  • 34 Мурка

    4 0 Отговор
    РАНГА БАНГА ИН А МОРНИНГ ША ЛА ЛА ЛА ЛА ИН ДЪ ИВНИНГДУ ХАСТ ИН А СЪН ШАЙН

    14:19 25.07.2026

  • 35 Ердоган

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Сега изброй руzки неща със същия ентусиазъм,които не са за избиване на хора, а са полезни за човечеството и да са сътрорени от руснак, нефт и газ не се броят защото ги извличат на готово, ако руснацитехбяха на територията на Япония щяха да умрат от глад или еволючията щеше да им даде хриля за да могат да ядат планктон

    Коментиран от #39

    14:22 25.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 баба врачка

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "врач":

    То щото твоята така свърши , а ?
    Скоро и ти при нея !

    14:25 25.07.2026

  • 38 А50

    1 3 Отговор
    Поредната бракма

    14:26 25.07.2026

  • 39 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ердоган":

    Пример и няма да се занимавам!
    Менделеев

    14:26 25.07.2026

  • 40 томсет

    3 0 Отговор
    Ракета предназначена за тотална елиминация на бандеровска зг.ан.Да горят хубаво.

    14:26 25.07.2026

  • 41 Въпрос

    3 0 Отговор
    Защо е това пълно мълчание за положението на бандерите в последните три дни в Черно море ? Ама наистина ли журналята манипулатори и лъжци смятат че те са единственият източник на информация ?

    14:26 25.07.2026

  • 42 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Избягвай да опитваш всякакъв диалог с мен!

    Първо си коригирай правописа, а след това се опитвай да пишеш някакви коментари по сайтовете.
    Ти трябва да биваш моментално изтриван защото най-малкото такива коментарни секции може да се четат и от деца. Подобна форма хъшлашко писане като теб не бива да се толерира изобщо от издания, които се самоуважават.

    14:26 25.07.2026

  • 43 На ни занимавай със сънищата си

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Иди на психотерапия

    14:28 25.07.2026

  • 44 новата крилата ракета Бандерол

    1 0 Отговор
    в чест на бандерите когато биват поразявани
    явно са я нарекли
    може би подигравателно
    новата крилата ракета Бандерол

    14:29 25.07.2026

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