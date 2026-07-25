''Бандерол''! Какво се знае за новата руска крилата ракета с реактивен двигател

За да атакуват украинските градове, руските сили все по-често използват новата крилата ракета ''Бандерол'' — разработка на санкционираната компания ''Кронщат'', предава Дума и дело, пише Фокус.

Град Харков е сред най-често засяганите от изстрелванията на ракетата през последните месеци, като руснаците го атакуват с нея почти всеки ден, пише изданието.

Още новини от Украйна

Характеристики на ракетата ''Бандерол''

''Бандерол'' е нова оперативно-тактическа руска крилата ракета от типа С8000, разработена от санкционираната компания ''Кронщат''. Според украинското разузнаване, компанията използва, наред с други неща, чуждестранни компоненти за създаването ѝ. Клас на ракетата: въздух-повърхност.

Ракетата ''Бандерол'' е способна да поразява цели на разстояние до 500 км, развивайки скорост от около 500 км/ч (максимална скорост - 650 км/ч). Тя е оборудвана с бойна глава с тегло около 150 кг и използва авиационен керосин като гориво. Ракетата е с реактивен двигател Swiwin SW800Pro, произведен в Китай. Дължината и е 5 метра, с размах на крилата 2,2 метра и диаметър на тялото 30 см.

Една от характеристиките на ''Бандерол'' е способността да прави завои с по-малък радиус от другите руски крилати ракети, като същевременно запазва характерната си траектория на полета. Например, тя може да прави обратен завой със скорост 250 км/ч под ъгъл от 90 градуса.

Руските сили разполагат с оръжието от 2024 г., като основен носител е ударният дрон ''Орион'', но то се адаптира и за хеликоптери Ми-28Н.

За първи път използването на ''Бандерол'' стана известно през април миналата година при атаки срещу Одеска област. През юни и юли тази година Русия интензивно атакува Харков, Одеса, техните предградия и града Изюм, причинявайки жертви, десетки ранени и щети по цивилна инфраструктура отново с новата си ракета. По-рано миналата година украинският президент Володимир Зеленски въведе нови санкции срещу физически и юридически лица, доставящи компоненти на АД ''Кронщат'' за производството на боеприпаси, използвани за създаването на ''Бандерол''.