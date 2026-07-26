Близкият изток отново на ръба: ракетният удар на хусите срещу Саудитска Арабия изправя региона пред опасност от мащабна война

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Военната конфронтация между йеменското движение „Ансар Аллах“, известно като хусите, и Саудитска Арабия навлезе в нова, изключително опасна фаза. Йеменските бунтовници предприеха балистична ракетна атака срещу саудитския град Джизан, разположен непосредствено до границата с Йемен, определяйки операцията като пряк отговор на мащабните въздушни удари, нанесени ден по-рано срещу техни позиции в стратегическия пристанищен град Ходейда.

Военното и медийното крило на шиитската групировка потвърди атаката чрез официално изявление, публикувано в своя канал в Telegram. Според съобщението използваните балистични ракети са били насочени към военни и стратегически обекти в района на Джизан.

Първоначалните информации сочат, че системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия са успели да прихванат част от изстреляните ракети. Въпреки това падащи отломки са причинили пожари в промишлените райони на града, а спасителните служби са били мобилизирани незабавно. Към момента няма официално потвърждение за жертви, но ситуацията остава динамична.

Случващото се обаче далеч надхвърля рамките на поредната размяна на удари между две воюващи страни. Според редица анализатори регионът навлиза в нов етап, при който всяко военно действие носи риск от въвличане на още държави и превръщането на локалния конфликт в широкомащабна регионална криза.

Саудитската противовъздушна отбрана отново беше поставена на изпитание

Веднага след засичането на ракетното нападение властите в Рияд активираха американските системи за противовъздушна отбрана Patriot, които защитават южните райони на кралството още от началото на войната в Йемен.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в провинциите Джизан и Янбу, а местните власти издадоха извънредни предупреждения към населението. На гражданите бе препоръчано незабавно да потърсят убежище и да останат на безопасни места.

Военни експерти отбелязват, че подобни нападения вече не са единични инциденти, а представляват част от стратегията на хусите да изтощават саудитската противовъздушна отбрана чрез комбинирани удари с балистични ракети, крилати ракети и безпилотни летателни апарати.

Ответен удар след бомбардировките в Ходейда

Според официалното изявление на хусите настоящата операция е пряк отговор на въздушните удари, извършени предишния ден срещу Ходейда.

Тогава авиацията атакува логистични съоръжения, складове, пристанищна инфраструктура и обекти на остров Камаран в Червено море – район, който има ключово значение за снабдяването на контролираните от хусите територии.

Ходейда е икономическата артерия на движението „Ансар Аллах“. Именно през това пристанище години наред преминаваха гориво, хуманитарни доставки и голяма част от вноса за Северен Йемен. Затова всяка атака срещу този район се възприема от хусите като удар по жизненоважната им инфраструктура и почти неизменно предизвиква ответни действия.

Снимка: WATG

Защо именно Джизан?

Джизан не е избран случайно.

Градът се намира непосредствено до йеменската граница и представлява една от най-важните военни, логистични и индустриални бази на Саудитска Арабия в южната част на страната. Там са разположени военни гарнизони, пристанищни терминали, нефтена инфраструктура и транспортни възли, обслужващи операциите по границата.

Още от началото на войната през 2015 г. Джизан многократно е бил атакуван с ракети, дронове и артилерия. Всяко ново нападение обаче показва, че въпреки милиардите долари, инвестирани в модерни противоракетни системи, абсолютна защита срещу подобен тип асиметрични атаки практически не съществува.

Червено море се превръща в една от най-опасните морски зони в света

Паралелно с ракетните удари хусите продължават да оказват натиск и върху международното корабоплаване.

През последните месеци движението многократно заяви, че ще атакува търговски кораби, танкери и плавателни съдове, които според него подпомагат държавите, участващи във военните операции срещу Йемен.

В резултат на това редица международни корабни компании ограничиха преминаването си през Червено море. Все повече кораби се насочват около нос Добра надежда, което удължава маршрутите с хиляди километри, увеличава транспортните разходи, застрахователните премии и времето за доставка.

Паралелно с това международни военноморски сили продължават патрулите си в района, опитвайки се да гарантират свободата на корабоплаването по един от най-натоварените морски маршрути в света. Въпреки това рискът за гражданските кораби остава висок, а всяка нова атака повишава напрежението сред световните транспортни компании.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Конфликтът вече не е само йеменски

Все повече експерти предупреждават, че войната в Йемен постепенно се превръща в част от много по-широкото геополитическо противопоставяне в Близкия изток.

Хусите продължават да бъдат разглеждани от западните държави и Саудитска Арабия като движение, което получава политическа и военна подкрепа от Иран, макар Техеран официално да отрича пряко участие в техните операции. Именно тази връзка превръща всяка ескалация между Рияд и хусите в потенциален фактор за по-широко регионално напрежение.

Ситуацията се усложнява допълнително от войната в Газа, напрежението между Израел и Иран, американското военно присъствие в Персийския залив и честите удари срещу различни въоръжени групировки в региона. Всички тези конфликти започват все по-силно да се преплитат, превръщайки Близкия изток в единна зона на нестабилност.

Заплаха за световната икономика

Протокът Баб ел-Мандеб остава една от най-важните морски артерии на световната търговия. През него преминава значителна част от глобалните доставки на петрол, втечнен природен газ и стоки между Азия, Европа и Африка.

Всяка нова атака увеличава риска от ново поскъпване на енергоносителите, повишаване на транспортните разходи и забавяне на глобалните вериги за доставки. Икономисти предупреждават, че при продължителна нестабилност последствията могат да бъдат усетени далеч извън Близкия изток – включително в Европа, където голяма част от вноса преминава именно през Суецкия канал.

Освен чисто икономическите последици, кризата поставя на изпитание и международната сигурност. Колкото повече се разширява зоната на военните действия, толкова по-голяма става вероятността от неволно въвличане на нови държави в конфликта.

Снимка: Al Jazeera

Регионът навлиза в нова геополитическа реалност

Последните събития показват, че Близкият изток вече се намира в различна стратегическа среда от тази преди няколко години. Днес отделните конфликти трудно могат да бъдат разглеждани изолирано. Войната в Йемен, кризата в Газа, напрежението между Израел и Иран, американското военно присъствие в региона и борбата за контрол върху ключовите морски маршрути постепенно се превръщат в части от една обща геополитическа картина.

Наблюдатели предупреждават, че ако настоящата спирала на ответни удари продължи, не е изключено конфликтът да прерасне в значително по-мащабно противопоставяне, което да засегне не само държавите от Арабския полуостров, но и целия Близък изток.

Ракетният удар срещу Джизан е много повече от поредния епизод в продължаващата война в Йемен. Той показва колко крехък е балансът на силите в Близкия изток и колко бързо една локална ескалация може да прерасне в международна криза. В свят, в който конфликтите все по-често се преплитат, а регионалните играчи действат в сянката на глобалното съперничество между великите сили, всяка нова ракета носи риск не само за държавата, към която е насочена, но и за стабилността на цялата международна система.

Днес залогът вече не е единствено бъдещето на Йемен или сигурността на Саудитска Арабия. Под въпрос са свободата на корабоплаването през едни от най-важните морски коридори, устойчивостта на световната икономика и способността на международната дипломация да предотврати нова голяма война в Близкия изток. Докато политическото решение остава далеч, а езикът на дипломацията все по-често е заменян от езика на оръжията, регионът продължава да се движи по опасната граница между ограничен конфликт и широкомащабна регионална конфронтация. А историята неведнъж е показвала, че именно подобни моменти променят не само съдбата на една държава, а хода на цели епохи.

Оля АЛ-АХМЕД

Снимка: Al Jazeera