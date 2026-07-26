Антъни Джошуа оцеля след два нокдауна и запази големия сблъсък с Тайсън Фюри (ВИДЕО)

Антъни Джошуа премина през едно от най-драматичните изпитания в кариерата си, след като оцеля след два нокдауна и стигна до победа с нокаут над Кристиан Пренга във втория рунд на галавечерта в Джеда, предава sportal.bg. Британецът се завърна на ринга за първи път след тежката автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, при която загинаха неговите близки приятели Сина Гами и Латиф Айоделе.

Двубоят започна кошмарно за Джошуа. Само 20 секунди след първия гонг той беше свален на пода след мощен ъперкът на аутсайдера Пренга. По-късно в откриващия рунд британецът отново изпадна в нокдаун и изглеждаше на прага на една от най-сензационните загуби в историята на тежката категория. Вместо това бившият световен шампион демонстрира характер, върна инициативата и приключи мача с нокаут във втория рунд, като по този начин запази плановете за дългоочаквания си сблъсък с Тайсън Фюри.

„Това е повече от сила на удара. Това беше дух, това беше Лац, това беше Сина, това бяха семействата. Боли ме дори да говоря за това. Беше тежко“, заяви 36-годишният Джошуа след срещата.

Развълнуван до сълзи, той прекъсна интервюто си за кратко, преди да добави: „Това са моите братя. Не искам да говоря за това.“

Британецът коментира и предстоящия двубой с Тайсън Фюри.

„Уважавам всичко, което е направил и всичко, което е постигнал. Надявам се феновете да получат прекрасно зрелище“, каза Джошуа.

Договорите за мегасблъсъка вече са подписани, но мястото и датата на битката, която боксовите фенове очакват повече от десетилетие, все още не са обявени. С успеха Антъни Джошуа подобри професионалния си баланс на 30 победи и 4 загуби, като това беше неговият 27-и успех с нокаут. За 35-годишния албанец Кристиан Пренга поражението е едва второ на професионалния ринг.

