Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Антъни Джошуа оцеля след два нокдауна и запази големия сблъсък с Тайсън Фюри (ВИДЕО)

Антъни Джошуа оцеля след два нокдауна и запази големия сблъсък с Тайсън Фюри (ВИДЕО)

26 Юли, 2026 10:27 859 4

  • антъни джошуа-
  • бокс-
  • кристиан пренга-
  • тайсън фюри-
  • титла

Британецът се завърна на ринга за първи път след тежката автомобилна катастрофа в Нигерия през декември

Антъни Джошуа оцеля след два нокдауна и запази големия сблъсък с Тайсън Фюри (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Антъни Джошуа премина през едно от най-драматичните изпитания в кариерата си, след като оцеля след два нокдауна и стигна до победа с нокаут над Кристиан Пренга във втория рунд на галавечерта в Джеда, предава sportal.bg. Британецът се завърна на ринга за първи път след тежката автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, при която загинаха неговите близки приятели Сина Гами и Латиф Айоделе.

Двубоят започна кошмарно за Джошуа. Само 20 секунди след първия гонг той беше свален на пода след мощен ъперкът на аутсайдера Пренга. По-късно в откриващия рунд британецът отново изпадна в нокдаун и изглеждаше на прага на една от най-сензационните загуби в историята на тежката категория. Вместо това бившият световен шампион демонстрира характер, върна инициативата и приключи мача с нокаут във втория рунд, като по този начин запази плановете за дългоочаквания си сблъсък с Тайсън Фюри.

„Това е повече от сила на удара. Това беше дух, това беше Лац, това беше Сина, това бяха семействата. Боли ме дори да говоря за това. Беше тежко“, заяви 36-годишният Джошуа след срещата.

Развълнуван до сълзи, той прекъсна интервюто си за кратко, преди да добави: „Това са моите братя. Не искам да говоря за това.“

Британецът коментира и предстоящия двубой с Тайсън Фюри.

„Уважавам всичко, което е направил и всичко, което е постигнал. Надявам се феновете да получат прекрасно зрелище“, каза Джошуа.

Договорите за мегасблъсъка вече са подписани, но мястото и датата на битката, която боксовите фенове очакват повече от десетилетие, все още не са обявени. С успеха Антъни Джошуа подобри професионалния си баланс на 30 победи и 4 загуби, като това беше неговият 27-и успех с нокаут. За 35-годишния албанец Кристиан Пренга поражението е едва второ на професионалния ринг.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Консерви с домати

    2 0 Отговор
    Тоя шптър пренга по-ояден и от Руиз бе.

    10:37 26.07.2026

  • 2 курбат мамулев

    2 0 Отговор
    тоя ма би много лошо

    10:41 26.07.2026

  • 3 Само така

    0 0 Отговор
    Помаците с български носии. Браво, българи мюсюлмани.

    10:51 26.07.2026

  • 4 МП4

    0 0 Отговор
    Този ще се бие с Фюри ???! 😅🤣🤣😅
    Бате ти получи нокдаун в първите 30 секунди , после падна още 2 пъти. . .този Джошуа имам чувството че брадата му е от слама . Торба мускули , главата му листо. Навремето Майки е Холифилд така удряха , че днешните "профи..." боксьори щяха да ги изкарват на носилка 😂😂 Трагедия!

    11:03 26.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове