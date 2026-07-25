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Нинова: Бюджет 2026 е приет. Бюджет-катастрофа. Огледало на лъжата

Нинова: Бюджет 2026 е приет. Бюджет-катастрофа. Огледало на лъжата

25 Юли, 2026 10:05 1 298 53

  • корнелия нинова-
  • бюджет 2026-
  • огледало-
  • лъжа

Още при първото четене на закона призовах президента Йотова да наложи вето. Това е нейният тест за бъдещ мандат – дали може да мисли самостоятелно, дали може да бъде социално чувствителна и отговорна към държавата и народа. Или ще продължи да обезличава президентската институция и да я превръща в придатък на изпълнителната власт в името на собственото си политическо бъдеще, коментира лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Бюджет 2026 е приет. Бюджет-катастрофа. Огледало на лъжата - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бюджет 2026 е приет. Бюджет-катастрофа. Огледало на лъжата.
Прогресивна България не изпълни нищо от обещаното преди изборите.
ОБЕЩАНО – ИЗЛЪГАНО
Лъжа №1 – Борба със задкулисието и олигархията**
Обещаха безкомпромисна борба със задкулисието и олигархията. Вместо това бюджетът захранва старите схеми на модела "Борисов – Пеевски". Нито една обществена поръчка не е ревизирана, а за много от тях средствата дори са увеличени – за пътища, лекарства, военни доставки и др. Това е "бюджет на олигархията".
Лъжа №2 – Подкрепа за най-уязвимите групи.
Обещаха подкрепа за най-слабите. Направиха обратното. Замразени са майчинството, детските надбавки, помощите за деца с увреждания, минималната работна заплата и социалните плащания. Това е "най-антисоциалният бюджет".
Лъжа №3 – Без вдигане на данъци
Вдигнаха осигуровките.
Вдигнаха акцизите.
Вдигнаха цената на винетките.
Лъжа №4 – Пълна прозрачност"
В бюджета са заложени "600 млн. евро" за проекти без проектна готовност. За какво ще бъдат похарчени – никой не знае. Премахнаха приложението с общинските проекти, за да разпределят средствата непрозрачно към удобните и послушни кметове. Подготовка за купуване на местните избори.
Лъжа №5 – Нов морал в политиката
Вместо нов морал:
Увеличиха заплатите на премиера, депутатите и президента.
Запазиха високите възнаграждения на калинките и копринките в държавните дружества.
Купиха си нови луксозни автомобили.
Това е "антиморален бюджет на привилегиите".
Лъжа №6 – Фискална дисциплина и икономически растеж**
✔️ Дефицит – 5,7%.
✔️ Нов дълг през 2026 г. – 37 млрд. евро.
✔️ През 2027 г. – 44 млрд. евро.
✔️ През 2028 г. – 50 млрд. евро
Това е дългова спирала
Лъжа №7 – Контрол върху цените
Обещаха да озаптят спекулата и да задържат цените. Вместо това цените продължават да растат всеки месец.
НЕ ЗНАЯТ.
НЕ МОГАТ.
КРАДАТ.
ЗАГРОБВАТ НИ С ДЪЛГОВЕ.
УБИВАТ ИКОНОМИКАТА.
НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА НАРОДЪТ.
Още при първото четене на закона призовах президента Йотова да наложи вето. Това е нейният тест за бъдещ мандат – дали може да мисли самостоятелно, дали може да бъде социално чувствителна и отговорна към държавата и народа. Или ще продължи да обезличава президентската институция и да я превръща в придатък на изпълнителната власт в името на собственото си политическо бъдеще.

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Права е Корни

    17 11 Отговор
    Все още вис иедин въпрос: Защо ѝ се наложи да подкрепя кандидата на комунетата от софийската организация, които издигнаха Моше Крадев за резидент през първия му мандат? Щяха да я ритнат от лидерското място в БСП ли? Че те така или иначе по-късно я изритаха, но сега Шиши превзе цялата власт през нещастието Крадев. Понакога личните амбиции на даден партиен лидер са пагубни за цял един народ.

    10:11 25.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 отйнои

    29 5 Отговор
    Парите ги няма. Ограбени са. Неизвестен извършител е ограбил България. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и Шишко си харчат на воля ограбеното, а за българите да затягат коланите че има да плащат??? Това е за нас рания Масон и льотчик. Нищо ама от сърце. И парите ги няма ама и виновни няма. Слава на Господ Иисус Христос дори изританата Корни го разбра.Неизвестен извършител взема по 10 хиляди евро заплати и не върши нищо.

    Коментиран от #4, #29

    10:13 25.07.2026

  • 4 Добре и

    17 6 Отговор

    До коментар #3 от "отйнои":

    Крадев какво промени?

    10:16 25.07.2026

  • 5 Държавата на бюрократите

    12 2 Отговор
    10 000 000 000 Е кредити !!! за огромните заплати на 🧑‍✈️

    Коментиран от #21, #38

    10:17 25.07.2026

  • 6 Перник

    16 13 Отговор
    Този политически труп какво право има да говори ????Изтри БСП от политическата карта , изгони от партията потомствени бесепари и сега да мълчи!!!Кака Кури да каже какви ги вършеше мъжа и по митниците,колко години беше по бордовете/по управлението на ГЕРБ с които тя се бореше/ ,не е лошо да им направят ревизии като физически лица ,разбира се и на всички останали герберасти!!!

    10:19 25.07.2026

  • 7 ама коркозабъл

    16 8 Отговор
    Нинова първите 6 месеца от годината кой харчеше пари от неприетия бюджет, Радев ли?

    10:19 25.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 така е

    13 12 Отговор
    Тая много изгладня, щом се появява непрекъснато по медиите. Вече не е на копанкята.

    10:22 25.07.2026

  • 10 Чиба

    12 6 Отговор
    Мууууу от левия ъгъл....

    10:22 25.07.2026

  • 11 !!!?

    16 2 Отговор
    Огледало на Лъжата...!!!?

    10:23 25.07.2026

  • 12 Нинов,

    5 2 Отговор
    Сега, ще гледате и ще слушате.

    10:26 25.07.2026

  • 13 Ани

    7 6 Отговор
    Това е резултат на дългогодишната борба започната от двете лелички Маята и Нинова още от първото правителство на Бойко Борисов. Конфронтацията и лъжите с които искаха да заглушат факта че Бившия съпруг на Десислава Радева, Георги Свиленски беше сключил договор на три очи в който БСП гласува закон където Васил Божков не плаща данъци за картончетата, като в замяна плаща на БСП под масата. И когато Валери Симеонов повдигна въпроса, а ГЕРБ промени закона, започна черния оркестър където Двете лелички запобнаха да крещят за кражби, Асен Василев за шкафчета и чемеджета, а Румен Радев за кражби и олигархия.
    Е, сега когато скъсате гума в някоя дупка, спомнете си за Асен Василев и Румен Радев.

    10:28 25.07.2026

  • 14 Специалист

    14 10 Отговор
    Като нямаш карти не играеш.Защо още я показвате нея.Тя какво е направила за България като беше в управлението.Нинова да изброи заслугите си за нашата държава

    10:28 25.07.2026

  • 15 ххххххххххх

    9 10 Отговор
    Единствения мъж в българската политика!!!
    Това е истината,не се коалира с Бойко и Пеевски, вдигна пенсии и заплати, икономиката беше във възход. Но тя ни натресе РУ ндьо и Решетников, факт, но и бързо се разграничи от него.

    Коментиран от #18, #41

    10:28 25.07.2026

  • 16 Активирана

    10 10 Отговор
    Много е грозно когато видно са те активирали, защото тулупите знаят че потъват. Тази жена ще остане в историята със закриването на БСП, заедно с еднодневки като Волен, Яне Янев, Каракачанов, Ивелин, шоумена и тн тн тн.... Срама ще го носят деца и внуци, но за щастие зад океана и в купените с народни пари къщи и коли.

    10:29 25.07.2026

  • 17 Изритахте БСП !

    7 4 Отговор
    Сега Се Молете !

    На Господа !

    Сега Няма кой !

    Да защити интересите ВИ !

    В Парламента !

    Колкото и сакато да се прави това !

    10:29 25.07.2026

  • 18 Не тя ни го натресе Рундьото, а

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "ххххххххххх":

    комунетата от БСП-София. Корни беше против Муньо да им е кандидат, но ония почнаха да ѝ клатят стола и тя се сви и примири. Съшото беше и с Григорова за кмет на София.

    10:31 25.07.2026

  • 19 Корнела

    6 9 Отговор
    Аз унищожих БСП, ако бях начело на държавата сега нямаше да има държава България.

    10:37 25.07.2026

  • 20 избирател

    6 6 Отговор
    права е другарката нинова бюджета на другаря радев е заробващ да му мислят младите поколения

    Коментиран от #42

    10:38 25.07.2026

  • 21 име

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Държавата на бюрократите":

    Само да припомня, че асан василев им вдигна заплатите още лятото на 2023г, след като направиха сглобката.

    10:38 25.07.2026

  • 22 Овчаров

    2 6 Отговор
    Нинова кажи си кой ти го доведе Радев за да го издигнеш за президент
    Кажи ни тази истина иначе няма кой да ти повярва на лъжливите позиции сега !
    Пенсионни вълнения ли са или реалност

    10:40 25.07.2026

  • 23 Павел Пенев

    7 10 Отговор
    Разбрахте ли че Нинова е станала заместник на Боко в ГЕРБ? Всичките нейни коментари са във възхвала на крадеца- тиква.

    10:40 25.07.2026

  • 24 Хайде, бе

    6 5 Отговор
    Дори не ги чета, не може така да се плюе, а на Нинова дори не й отива

    10:46 25.07.2026

  • 25 Конспиратор

    8 2 Отговор
    Този бюджет от ПБ е толкова катастрофален за страната, че е възмутил даже и Корнелия, която толкова остро не е атакувала дори бюджетите на ГЕРБ.

    10:50 25.07.2026

  • 26 Мдаааа

    5 5 Отговор
    Абе е и да плюваш и да пър.даш.. изпята песен си Корни не вървиш!!!

    10:54 25.07.2026

  • 27 ма как се радва Другарката

    4 2 Отговор
    Нинова на своето творение президент-министър прец. Радев. Румен та червен чак. Да не га засипва с такива хвалебствия, че ше се засегне и ше я викне запас да се разберат кат мъже на каса бира пред Хоремага на мегданя. Кури се е Курица, ма не понимает тази си трансформация.

    10:56 25.07.2026

  • 28 Дзак

    7 0 Отговор
    Критики отляво и отдясно.

    10:58 25.07.2026

  • 29 Айде бе,

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "отйнои":

    Всичко знаем за предишните и нищо ново не казваш, но като си започнал да назовааш кражбите и беразборните харчове от парите на народа къде остана Боташ в твоята схема? Може би се опитваш да демонстрираш принципа, за мъртвите или добро или нищо.

    10:58 25.07.2026

  • 30 Хаха

    1 7 Отговор
    И тая ли е толкова куха, та не забелязва, че този заложен "дефицит" е абсолютно измислено и натаманено число!?
    Въобще не се отчита ефекта в приходната част от повишените цени на стоки и услуги, успоредно с все още ненамаляващите търсене и потребление!
    В разходната част са заложени капиталови разходи, за които от сега е ясно че няма да бъдат извършени, а голяма част от други възстановени на по-късен етап от еврофондове, т.е. няма да са за сметка на бюджета, но се планират като такива и отварят измислен "дефицит"!
    Много се канеха да "орежат" разходите за заплати и помощи, въпреки че те почи нямат отношение към общата бюджетна рамка, но там е най-лесно и безболезнено, защото не среща съпротива, сори подкрепа от бизнес лобита!
    Дадоха "задна газ" по отношение огромните, без таван заплати в бордове, по отношение на МО, МВР, ДАНС, ДОТИ, ГДБОП и др., които няма да пипат, дори 15000 пенсионери работещи там се оказаха рязко "незаменими" кадри, вероятно някои от тях лични приятели, дори бивши началници на военните Радев, Донев, Миланов...
    През декември месец бодро ще обявят отчетен излишък, поради "затягане" на "финансовата дисциплина", който е ясен от сега, че ще се случи! Но ще се разходва с ПМС, по усмотрение на правителството, без обществени поръчки, за "оздравяване" на вечно губещи от над 30 години държавни предприятия, чиито членове на бордове взимат по над 20 бона на месец за са ги "оздраняват", а от там по частни фирми и в офшорки!
    Всички плащаме и Курн

    Коментиран от #47, #48

    10:58 25.07.2026

  • 31 гочето

    5 6 Отговор
    Нинова и Калоян Методиев ако се съберат ще стане наистина голям кучкарник!
    Те само лаят неистово.
    Като ги слушам и все едно съм в някой кучкарник на Еко равновесие!
    Голям лай без покритие и перспектива.
    Всъщност надеждата им е като на бездомните питомци. Колко по-силно лаеш, толкова по-голям е шанса някой (политик или партия) да те осинови!
    Жалка работа.

    10:59 25.07.2026

  • 32 Някой

    4 2 Отговор
    Дано Нинова успее да направи нова по-истинска социалистическа парти, без стари бесепари като Станишев, Дончева, Манолова, Първанов, Петков, Овчаров ...

    БСП са менте социалисти, Проглесивна България,също са менте социалисти. У нас на практика няма социалистическа партия. Тези които лъжат, че са бг социалисти. На практика са червена боржоазия и рубладжии, а не социалисти. Червени бизнесмени милионери и високоплатени червени "калинки", плащащи срамно ниски регресивни осигуровки и "плоски" ниски данъци.

    Крум Зарков се прегърна със Станишев, Първанов, Дончива, Кирил Добрев ... Нищо добро не очаквам от малкия Кацамунски.

    11:01 25.07.2026

  • 33 Ехо муциии

    5 4 Отговор
    И тази е с изтекъл срок на годност

    Коментиран от #34

    11:03 25.07.2026

  • 34 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ехо муциии":

    Ще го удължим!

    11:11 25.07.2026

  • 35 Абе вие не разбрахте ли?

    1 1 Отговор
    Че всичките които управляват държавата са инструктирани от улица "Мозяк" да правят инфлация, за да ни крадат през банките през обезценяване на спестяванията от секакъф вид. Банките се знае, че не са Български, изключая ФИБ, която също не е Българска, а циг@нск@.

    11:14 25.07.2026

  • 36 кури

    4 1 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    11:17 25.07.2026

  • 37 Нямаш мнение

    3 4 Отговор
    Твоето мнение за нещата в България госпожо го видяхме, изживяхме и отвратихме от двуличието ти. Ти плюеше по всичко и срещу всеки който ти беше насреща. А защо тогава се прегърна с тези по които плюеше? Защото имаше сметка ти, не народа? А защо плюеше по г-н Радев, дори когато бе Президент? Защото не стана както искаше ти, защото изгони твоят доносник и сега двамата се надпреварвате да плюете по него. Ще ти припомним, че като президент той спечели гласове, като никой до сега, а партията която той основа спечели с резултат, който твоя милост не може да преглътне и те издуха. Ще го препишем на възрастта ти, но озапти злобата си, не е коректно.

    11:18 25.07.2026

  • 38 тия си теглят заеми

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Държавата на бюрократите":

    през държавата за да си увеличават заплатите на всеки 3 месеца автоматично против и въздържали се няма?

    11:19 25.07.2026

  • 39 Може да протестирате извън парламентарни

    2 1 Отговор
    Партии нищо не губят от протести. Да Нинова е права. Ми да организира протести. Само че тоз номер не е на дневен ред. Чакат да почнат да падат ракети и да загиват хора че и ранени да има и съборени жилищни сгради.

    11:27 25.07.2026

  • 40 Факти

    2 0 Отговор
    Къде и кога Нинова е казала това ?!?

    11:28 25.07.2026

  • 41 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "ххххххххххх":

    Не Нинона, а Асен Василев вдигна пенсиите, по-точто удвои минималната пенсия. Когато стана вдигането на пенсиите Асен имаше 5 пъти повече депутати от Нинова. У нас става това което каже вожда с най-много дипутати. След като дълги години БСП-Нинова и Румен Радев лъжеха пенсионерите.
    И странно за мен 1 000 000 пенсионири на минимална пенсия продължиха да гласуват за Румен Радив и БСП. Вместо да гласуват за Асен Василев. Тези 1 000 000 млн бедни пенсионери получиха мизерията да която гласунаха. С,що и 400 000 работищи на минимална заплата получиха мизерията Радив, за която грасуваха.

    Българите получихме това, за което гласувахве, получихме мизерия.
    Лично аз на тези парламентарни избори не гласувах, защото по низависещи от мен п ичини бях на 200 км от избирателтага ми секция, а у нас няма гласуване по пощата или през телефона. Пък и да има не вярвам, че гласовете се броят честно. Вярвам, че у нас изборните резултати се фалшифицират. И то не от сега, а от над 100 години. С очите си съм видял по ТВ как първо БСП, а после ГЕРБ фалшифицират изборни протоколи. Също преди 15 години кмет на ГЕРБ ми е предрагал да гласувам за него и да му стана застъпник. Кмета даваше 50 лева лично от него за да се гласева за него. И осигуряваше още 50 лева от държавато за,участие в изборите като застъпник.
    БГ политиците купувват много гласове напълно законно с пари от държавния бюджет. Властиващите с държавни пари си купуват избиратели. 12 000 СИК, по 10 човека 120 000

    11:34 25.07.2026

  • 42 Знайко

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "избирател":

    Младите няма какво да му мислят, знаят езици, хващат Терминал 1 или 2. Защото са млади всеки западен капиталист ще ги вдеме на работа. Да му мислят пенсионерите, лекари, учители, милиционерите, фатмаците ... фалиралите държави нямат пори за пенсии и държаввш заплати. Преживял съм го през 1996 година, в по-лека степен го прижшваха гърците през 2010 година. На там са тръгнали румънците, българите бързо ги настигаме и скоро ще ги изпренарим. Омаквам с льотчика начело България да катастрофира преди Румъния.

    До 2 години ще видите, ще се случи това, което съм написал.

    Коментиран от #44

    11:47 25.07.2026

  • 43 Артилерист

    2 0 Отговор
    Нинова стана редовно цитирана тук почти колкото комика Зеленски. Значи колкото по-си се изявил като разсипник на заеманата висша длъжност, толкова по-желан събеседник си. Може да си представим колко разсипана е била БСП, щом като нямащата нищо общо с нея преватизаторка Нинова беше избрана за водач на Партията и я държаха толкова много години. Наистина е много жалко, че такава велика Партия трябва да премине през дълъг очистителен период, но съсипията е кардинална. Тя започна още при Т. Живков с тоталната връзкарщина и уреждане на бездарните наследници на номенклатурчиците по ръководните позиции на Партията, измътени още от котилото на комсомола. Никога няма да се примиря с мисълта, че тези уредени некадърници-като оставените за офицери необразовани военно школници от запасната школа-съсипаха някога революционната Партия, предадоха я и съдействаха за изхвърлянето на произвола на съдбата на хиляди стойностни и предани нейни последователи...

    11:51 25.07.2026

  • 44 Те не му мислят и заминават

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Знайко":

    А Ръководството подменя населението . Всеки втори е черен циганин от далечна Азия.

    11:52 25.07.2026

  • 45 Като гледам как пазаруват чуждестранните

    3 1 Отговор
    Работници май минималната заплата е само за българите. И те на всичкото отгоре я замразиха. Въпреки че казаха че няма да я замразяват обаче я замразиха. Излъгаха народа.

    Коментиран от #46

    11:55 25.07.2026

  • 46 На чуждестранните работници явно им

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Като гледам как пазаруват чуждестранните":

    Дават някакви пари на ръка защото пазаруват като за последно и "бежанците" са така и мигрантите и малцинствата. Само българите са на минимална работна заплата и един ритник отзад. По точно геноцид. Не може с минимална работна заплата да се плащат здравните разходи. Тя отива само за храна. Няма дори за ток и за вода. Няма за здраве за училище за нищо не стига минималната заплата !?!
    .

    12:02 25.07.2026

  • 47 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хаха":

    Към дежурните минусатори - какво не е вярно от написаното?

    12:05 25.07.2026

  • 48 Не слагам нито минус нито плюс

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хаха":

    Дълги мнения не чета и не само аз.

    12:14 25.07.2026

  • 49 ПЕНКО

    3 0 Отговор
    ... ПО "И РИБАР СЪМ ..." : .. ОЗЛОБЕНА ;НАРАНЕНА -СЪС ГОЛЯМ ПАРТИЕН СТАЖ - КРАВАТА Ъ СТРЪВНИЦА - ЦЯЛАТА Е КАМУФЛААЖ ..!?!?!?!?!?!?

    12:14 25.07.2026

  • 50 Да живее РУЦО!

    2 0 Отговор
    Той поне има турски пищоф за благодарност, а не турски поток. Кака Корнелиус има тупки, ма за кво и са?

    12:15 25.07.2026

  • 51 Стига писахте цели статии в

    1 0 Отговор
    рубриката"Коментари". Не моете ли да ги напцовате в 1 изречение, та требва да източите мастилото на пишуштата машина за същото текме. Ай сиктьор!

    12:18 25.07.2026

  • 52 Дядо Йоцо

    0 0 Отговор
    Корни искаше да плячкосва заедно с Румен, но Деси не му позволи да дели плячката. Сега Корни ще се облизва като гледа отстрани.

    12:25 25.07.2026

  • 53 няма да им е за първи път

    0 0 Отговор
    Всички тролове дето пишат против Корнела да го засмучат и преглънат както за правили винаги досега.

    12:30 25.07.2026