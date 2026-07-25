Нинова: Бюджет 2026 е приет. Бюджет-катастрофа. Огледало на лъжата

Бюджет 2026 е приет. Бюджет-катастрофа. Огледало на лъжата.
Прогресивна България не изпълни нищо от обещаното преди изборите.
ОБЕЩАНО – ИЗЛЪГАНО
Лъжа №1 – Борба със задкулисието и олигархията**
Обещаха безкомпромисна борба със задкулисието и олигархията. Вместо това бюджетът захранва старите схеми на модела "Борисов – Пеевски". Нито една обществена поръчка не е ревизирана, а за много от тях средствата дори са увеличени – за пътища, лекарства, военни доставки и др. Това е "бюджет на олигархията".
Лъжа №2 – Подкрепа за най-уязвимите групи.
Обещаха подкрепа за най-слабите. Направиха обратното. Замразени са майчинството, детските надбавки, помощите за деца с увреждания, минималната работна заплата и социалните плащания. Това е "най-антисоциалният бюджет".
Лъжа №3 – Без вдигане на данъци
Вдигнаха осигуровките.
Вдигнаха акцизите.
Вдигнаха цената на винетките.
Лъжа №4 – Пълна прозрачност"
В бюджета са заложени "600 млн. евро" за проекти без проектна готовност. За какво ще бъдат похарчени – никой не знае. Премахнаха приложението с общинските проекти, за да разпределят средствата непрозрачно към удобните и послушни кметове. Подготовка за купуване на местните избори.
Лъжа №5 – Нов морал в политиката
Вместо нов морал:
Увеличиха заплатите на премиера, депутатите и президента.
Запазиха високите възнаграждения на калинките и копринките в държавните дружества.
Купиха си нови луксозни автомобили.
Това е "антиморален бюджет на привилегиите".
Лъжа №6 – Фискална дисциплина и икономически растеж**
✔️ Дефицит – 5,7%.
✔️ Нов дълг през 2026 г. – 37 млрд. евро.
✔️ През 2027 г. – 44 млрд. евро.
✔️ През 2028 г. – 50 млрд. евро
Това е дългова спирала
Лъжа №7 – Контрол върху цените
Обещаха да озаптят спекулата и да задържат цените. Вместо това цените продължават да растат всеки месец.
НЕ ЗНАЯТ.
НЕ МОГАТ.
КРАДАТ.
ЗАГРОБВАТ НИ С ДЪЛГОВЕ.
УБИВАТ ИКОНОМИКАТА.
НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА НАРОДЪТ.
Още при първото четене на закона призовах президента Йотова да наложи вето. Това е нейният тест за бъдещ мандат – дали може да мисли самостоятелно, дали може да бъде социално чувствителна и отговорна към държавата и народа. Или ще продължи да обезличава президентската институция и да я превръща в придатък на изпълнителната власт в името на собственото си политическо бъдеще.
Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Права е Корни
10:11 25.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 отйнои
Коментиран от #4, #29
10:13 25.07.2026
4 Добре и
До коментар #3 от "отйнои":Крадев какво промени?
10:16 25.07.2026
5 Държавата на бюрократите
Коментиран от #21, #38
10:17 25.07.2026
6 Перник
10:19 25.07.2026
7 ама коркозабъл
10:19 25.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 така е
10:22 25.07.2026
10 Чиба
10:22 25.07.2026
11 !!!?
10:23 25.07.2026
12 Нинов,
10:26 25.07.2026
13 Ани
Е, сега когато скъсате гума в някоя дупка, спомнете си за Асен Василев и Румен Радев.
10:28 25.07.2026
14 Специалист
10:28 25.07.2026
15 ххххххххххх
Това е истината,не се коалира с Бойко и Пеевски, вдигна пенсии и заплати, икономиката беше във възход. Но тя ни натресе РУ ндьо и Решетников, факт, но и бързо се разграничи от него.
Коментиран от #18, #41
10:28 25.07.2026
16 Активирана
10:29 25.07.2026
17 Изритахте БСП !
На Господа !
Сега Няма кой !
Да защити интересите ВИ !
В Парламента !
Колкото и сакато да се прави това !
10:29 25.07.2026
18 Не тя ни го натресе Рундьото, а
До коментар #15 от "ххххххххххх":комунетата от БСП-София. Корни беше против Муньо да им е кандидат, но ония почнаха да ѝ клатят стола и тя се сви и примири. Съшото беше и с Григорова за кмет на София.
10:31 25.07.2026
19 Корнела
10:37 25.07.2026
20 избирател
Коментиран от #42
10:38 25.07.2026
21 име
До коментар #5 от "Държавата на бюрократите":Само да припомня, че асан василев им вдигна заплатите още лятото на 2023г, след като направиха сглобката.
10:38 25.07.2026
22 Овчаров
Кажи ни тази истина иначе няма кой да ти повярва на лъжливите позиции сега !
Пенсионни вълнения ли са или реалност
10:40 25.07.2026
23 Павел Пенев
10:40 25.07.2026
24 Хайде, бе
10:46 25.07.2026
25 Конспиратор
10:50 25.07.2026
26 Мдаааа
10:54 25.07.2026
27 ма как се радва Другарката
10:56 25.07.2026
28 Дзак
10:58 25.07.2026
29 Айде бе,
До коментар #3 от "отйнои":Всичко знаем за предишните и нищо ново не казваш, но като си започнал да назовааш кражбите и беразборните харчове от парите на народа къде остана Боташ в твоята схема? Може би се опитваш да демонстрираш принципа, за мъртвите или добро или нищо.
10:58 25.07.2026
30 Хаха
Въобще не се отчита ефекта в приходната част от повишените цени на стоки и услуги, успоредно с все още ненамаляващите търсене и потребление!
В разходната част са заложени капиталови разходи, за които от сега е ясно че няма да бъдат извършени, а голяма част от други възстановени на по-късен етап от еврофондове, т.е. няма да са за сметка на бюджета, но се планират като такива и отварят измислен "дефицит"!
Много се канеха да "орежат" разходите за заплати и помощи, въпреки че те почи нямат отношение към общата бюджетна рамка, но там е най-лесно и безболезнено, защото не среща съпротива, сори подкрепа от бизнес лобита!
Дадоха "задна газ" по отношение огромните, без таван заплати в бордове, по отношение на МО, МВР, ДАНС, ДОТИ, ГДБОП и др., които няма да пипат, дори 15000 пенсионери работещи там се оказаха рязко "незаменими" кадри, вероятно някои от тях лични приятели, дори бивши началници на военните Радев, Донев, Миланов...
През декември месец бодро ще обявят отчетен излишък, поради "затягане" на "финансовата дисциплина", който е ясен от сега, че ще се случи! Но ще се разходва с ПМС, по усмотрение на правителството, без обществени поръчки, за "оздравяване" на вечно губещи от над 30 години държавни предприятия, чиито членове на бордове взимат по над 20 бона на месец за са ги "оздраняват", а от там по частни фирми и в офшорки!
Всички плащаме и Курн
Коментиран от #47, #48
10:58 25.07.2026
31 гочето
Те само лаят неистово.
Като ги слушам и все едно съм в някой кучкарник на Еко равновесие!
Голям лай без покритие и перспектива.
Всъщност надеждата им е като на бездомните питомци. Колко по-силно лаеш, толкова по-голям е шанса някой (политик или партия) да те осинови!
Жалка работа.
10:59 25.07.2026
32 Някой
БСП са менте социалисти, Проглесивна България,също са менте социалисти. У нас на практика няма социалистическа партия. Тези които лъжат, че са бг социалисти. На практика са червена боржоазия и рубладжии, а не социалисти. Червени бизнесмени милионери и високоплатени червени "калинки", плащащи срамно ниски регресивни осигуровки и "плоски" ниски данъци.
Крум Зарков се прегърна със Станишев, Първанов, Дончива, Кирил Добрев ... Нищо добро не очаквам от малкия Кацамунски.
11:01 25.07.2026
33 Ехо муциии
Коментиран от #34
11:03 25.07.2026
34 1111
До коментар #33 от "Ехо муциии":Ще го удължим!
11:11 25.07.2026
35 Абе вие не разбрахте ли?
11:14 25.07.2026
36 кури
11:17 25.07.2026
37 Нямаш мнение
11:18 25.07.2026
38 тия си теглят заеми
До коментар #5 от "Държавата на бюрократите":през държавата за да си увеличават заплатите на всеки 3 месеца автоматично против и въздържали се няма?
11:19 25.07.2026
39 Може да протестирате извън парламентарни
11:27 25.07.2026
40 Факти
11:28 25.07.2026
41 Някой
До коментар #15 от "ххххххххххх":Не Нинона, а Асен Василев вдигна пенсиите, по-точто удвои минималната пенсия. Когато стана вдигането на пенсиите Асен имаше 5 пъти повече депутати от Нинова. У нас става това което каже вожда с най-много дипутати. След като дълги години БСП-Нинова и Румен Радев лъжеха пенсионерите.
И странно за мен 1 000 000 пенсионири на минимална пенсия продължиха да гласуват за Румен Радив и БСП. Вместо да гласуват за Асен Василев. Тези 1 000 000 млн бедни пенсионери получиха мизерията да която гласунаха. С,що и 400 000 работищи на минимална заплата получиха мизерията Радив, за която грасуваха.
Българите получихме това, за което гласувахве, получихме мизерия.
Лично аз на тези парламентарни избори не гласувах, защото по низависещи от мен п ичини бях на 200 км от избирателтага ми секция, а у нас няма гласуване по пощата или през телефона. Пък и да има не вярвам, че гласовете се броят честно. Вярвам, че у нас изборните резултати се фалшифицират. И то не от сега, а от над 100 години. С очите си съм видял по ТВ как първо БСП, а после ГЕРБ фалшифицират изборни протоколи. Също преди 15 години кмет на ГЕРБ ми е предрагал да гласувам за него и да му стана застъпник. Кмета даваше 50 лева лично от него за да се гласева за него. И осигуряваше още 50 лева от държавато за,участие в изборите като застъпник.
БГ политиците купувват много гласове напълно законно с пари от държавния бюджет. Властиващите с държавни пари си купуват избиратели. 12 000 СИК, по 10 човека 120 000
11:34 25.07.2026
42 Знайко
До коментар #20 от "избирател":Младите няма какво да му мислят, знаят езици, хващат Терминал 1 или 2. Защото са млади всеки западен капиталист ще ги вдеме на работа. Да му мислят пенсионерите, лекари, учители, милиционерите, фатмаците ... фалиралите държави нямат пори за пенсии и държаввш заплати. Преживял съм го през 1996 година, в по-лека степен го прижшваха гърците през 2010 година. На там са тръгнали румънците, българите бързо ги настигаме и скоро ще ги изпренарим. Омаквам с льотчика начело България да катастрофира преди Румъния.
До 2 години ще видите, ще се случи това, което съм написал.
Коментиран от #44
11:47 25.07.2026
43 Артилерист
11:51 25.07.2026
44 Те не му мислят и заминават
До коментар #42 от "Знайко":А Ръководството подменя населението . Всеки втори е черен циганин от далечна Азия.
11:52 25.07.2026
45 Като гледам как пазаруват чуждестранните
Коментиран от #46
11:55 25.07.2026
46 На чуждестранните работници явно им
До коментар #45 от "Като гледам как пазаруват чуждестранните":Дават някакви пари на ръка защото пазаруват като за последно и "бежанците" са така и мигрантите и малцинствата. Само българите са на минимална работна заплата и един ритник отзад. По точно геноцид. Не може с минимална работна заплата да се плащат здравните разходи. Тя отива само за храна. Няма дори за ток и за вода. Няма за здраве за училище за нищо не стига минималната заплата !?!
.
12:02 25.07.2026
47 Хаха
До коментар #30 от "Хаха":Към дежурните минусатори - какво не е вярно от написаното?
12:05 25.07.2026
48 Не слагам нито минус нито плюс
До коментар #30 от "Хаха":Дълги мнения не чета и не само аз.
12:14 25.07.2026
49 ПЕНКО
12:14 25.07.2026
50 Да живее РУЦО!
12:15 25.07.2026
51 Стига писахте цели статии в
12:18 25.07.2026
52 Дядо Йоцо
12:25 25.07.2026
53 няма да им е за първи път
12:30 25.07.2026