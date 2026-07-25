Нинова: Бюджет 2026 е приет. Бюджет-катастрофа. Огледало на лъжата

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Бюджет 2026 е приет. Бюджет-катастрофа. Огледало на лъжата.

Прогресивна България не изпълни нищо от обещаното преди изборите.

ОБЕЩАНО – ИЗЛЪГАНО

Лъжа №1 – Борба със задкулисието и олигархията**

Обещаха безкомпромисна борба със задкулисието и олигархията. Вместо това бюджетът захранва старите схеми на модела "Борисов – Пеевски". Нито една обществена поръчка не е ревизирана, а за много от тях средствата дори са увеличени – за пътища, лекарства, военни доставки и др. Това е "бюджет на олигархията".

Лъжа №2 – Подкрепа за най-уязвимите групи.

Обещаха подкрепа за най-слабите. Направиха обратното. Замразени са майчинството, детските надбавки, помощите за деца с увреждания, минималната работна заплата и социалните плащания. Това е "най-антисоциалният бюджет".

Лъжа №3 – Без вдигане на данъци

Вдигнаха осигуровките.

Вдигнаха акцизите.

Вдигнаха цената на винетките.

Лъжа №4 – Пълна прозрачност"

В бюджета са заложени "600 млн. евро" за проекти без проектна готовност. За какво ще бъдат похарчени – никой не знае. Премахнаха приложението с общинските проекти, за да разпределят средствата непрозрачно към удобните и послушни кметове. Подготовка за купуване на местните избори.

Лъжа №5 – Нов морал в политиката

Вместо нов морал:

Увеличиха заплатите на премиера, депутатите и президента.

Запазиха високите възнаграждения на калинките и копринките в държавните дружества.

Купиха си нови луксозни автомобили.

Това е "антиморален бюджет на привилегиите".

Лъжа №6 – Фискална дисциплина и икономически растеж**

✔️ Дефицит – 5,7%.

✔️ Нов дълг през 2026 г. – 37 млрд. евро.

✔️ През 2027 г. – 44 млрд. евро.

✔️ През 2028 г. – 50 млрд. евро

Това е дългова спирала

Лъжа №7 – Контрол върху цените

Обещаха да озаптят спекулата и да задържат цените. Вместо това цените продължават да растат всеки месец.

НЕ ЗНАЯТ.

НЕ МОГАТ.

КРАДАТ.

ЗАГРОБВАТ НИ С ДЪЛГОВЕ.

УБИВАТ ИКОНОМИКАТА.

НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА НАРОДЪТ.

Още при първото четене на закона призовах президента Йотова да наложи вето. Това е нейният тест за бъдещ мандат – дали може да мисли самостоятелно, дали може да бъде социално чувствителна и отговорна към държавата и народа. Или ще продължи да обезличава президентската институция и да я превръща в придатък на изпълнителната власт в името на собственото си политическо бъдеще.

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