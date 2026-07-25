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Новата бойна стратегия на Киев! Въздушни удари нанесоха щети за милиарди долари на руската икономика
  Тема: Украйна

Новата бойна стратегия на Киев! Въздушни удари нанесоха щети за милиарди долари на руската икономика

25 Юли, 2026 11:14 1 722 89

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • москва

Украинският президент Володимир Зеленски нарече терминалите на Wildberries легитимна военна цел, тъй като те могат да бъдат използвани за доставка на стоки на руската армия

Новата бойна стратегия на Киев! Въздушни удари нанесоха щети за милиарди долари на руската икономика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Украйна промени тактиката на удари с голям обсег на руска територия, преориентирайки атаките от петролната инфраструктура към логистичните комплекси на най-големия руски пазар Wildberries. Новата кампания е предназначена не само да нанесе икономически щети, но и да демонстрира на руснаците, че войната все повече засяга всеки един от тях, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.

Изданието отбелязва, че след серия от атаки срещу петролни депа и петролни рафинерии, украински дронове са започнали да нанасят удари по складовете на компанията, често наричана руския еквивалент на Amazon.

През последните дни са били ударени най-малко седем от съоръженията на Wildberries в Краснодар, Невиномиск, близо до Москва, Санкт Петербург, Твер и в окупирания Симферопол, както и няколко склада на други оператори на електронна търговия. Според оценките това е довело до загуба на приблизително 15% от всички складови площи на компанията.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече терминалите на Wildberries легитимна военна цел, тъй като те могат да бъдат използвани за доставка на стоки на руската армия, а на платформата се продават радиостанции, бронежилетки и електронни компоненти, въпреки че руските власти и компанията отричат тези твърдения.

Психологическият ефект от ударите по тези обекти обаче е не по-малко важен. Ръководителят на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна ''Мадяр'' обясни основната им цел с думите, че е необходимо да се разруши ''илюзията за комфортен, добре хранен мирен живот, на който се радва послушната биомаса на страната агресор''.

Последствията от ударите вече са усетени от хиляди руски предприемачи, след като маркетплейсите премахнаха клаузата за компенсация при щети от дронове. Изданието цитира думите на един от руските търговци, загубил десетки милиони рубли стоки в изгорели складове:

''Лично аз съм на път да фалирам''.

Според оценките на анализатора Сергей Семко от изследователската агенция Data Insight, само в два от повредените складове е имало стока за между 1,92 и 3,01 милиарда щатски долара, а възстановяването на комплексите ще струва на руснаците до 460 милиона долара.

Според The Telegraph разрушаването на инфраструктурата, която засяга ежедневието на руснаците, лишава населението от безразличие към конфликта. Политическият анализатор и бивш писател на речи на Путин Абас Галямов коментира ситуацията пред изданието.

''Преди войната беше периферно явление, което не засягаше пряко живота на обикновените руснаци. Сега тя се проявява под формата на недостиг на гориво и прекъсвания на онлайн пазаруването. Този негативен импулс за руските власти подкопава картината, нарисувана от пропагандата. [Украинските удари] засилват антивоенните настроения. Хората се обединяват около правителството, което печели, а не около това, което губи'', смята Галямов.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Михайло Драпати, генерал

    24 36 Отговор
    Русаците да ми драпат Орешниците pyнтави 😄

    Коментиран от #3, #10, #25

    11:16 25.07.2026

  • 2 не може да бъде

    50 20 Отговор
    Бандерите пак ли печелят войната!? Всеки месец я печелят, всеки месец имат нов геймчейджър, и резултата е рев за преговори, а фронта се двиэи само на запад.

    Коментиран от #18, #33, #73

    11:16 25.07.2026

  • 3 за сега

    33 12 Отговор

    До коментар #1 от "Михайло Драпати, генерал":

    Само yкpoпи драпат по кратерите от руските ракети.

    11:17 25.07.2026

  • 4 Доналд Дък, общественик

    38 12 Отговор
    Фронтът се мести на запад. На какво се радва зеленски?

    Коментиран от #6, #9, #20

    11:17 25.07.2026

  • 5 Има още доста

    25 8 Отговор
    да лигавят мръвката бандерите и Урсулите...

    11:18 25.07.2026

  • 6 Хахахаха

    20 31 Отговор

    До коментар #4 от "Доналд Дък, общественик":

    На кой запад бе копей? За 5 години рашата стигна от Киев до Донецк! Това са фактите.

    Коментиран от #16, #22, #77, #79

    11:20 25.07.2026

  • 7 И ся ,последно!

    18 3 Отговор
    ,,Извънредно" ли е,или е...
    ..,,Новина на часа"...?!?!

    11:21 25.07.2026

  • 8 стоян георгиев

    20 22 Отговор
    Дори войната да спре утре русия ще се възстановява с години.пълна лудост беше тази война.

    Коментиран от #11

    11:21 25.07.2026

  • 9 Хахахаха

    15 23 Отговор

    До коментар #4 от "Доналд Дък, общественик":

    И въобще за какъв фронт пишеш, като ВСУ удря в тила руската икономика? Като тила се разпадне и фронта ще рухне. Вие какво мислите?

    Коментиран от #21

    11:23 25.07.2026

  • 10 Само питам

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Михайло Драпати, генерал":

    Ти защо пропусна изложението? Не успя от бункера да излезеш навреме?Следващият път бъди точен.

    Коментиран от #12

    11:24 25.07.2026

  • 11 Православен

    22 7 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    А украйна с десетилетия....колко ли свирки ги чакат украинките на запад, а това което е останало от украинците - общаци по строежите пак в западна посока ....

    Коментиран от #15

    11:25 25.07.2026

  • 12 Пак аз бе

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    Нещо си се замотал.Да не си бит с мотика по главата като малък?

    11:25 25.07.2026

  • 13 6548

    20 6 Отговор
    Пишете колко са велики украинците,а после Зеленски реве и иска помощ.

    Коментиран от #28

    11:27 25.07.2026

  • 14 ФАКТ

    8 14 Отговор
    Цяла Русия воюва срещу тъ п@на ря Пусин и шепа не вменяеми копейки

    Коментиран от #23

    11:27 25.07.2026

  • 15 стоян георгиев

    14 20 Отговор

    До коментар #11 от "Православен":

    Украйна няма избор бе другарю пенсионер.тя е нападната.представи си сащ да нападнат друга страна да загубят два милиона мъже и да им спре тока и бензина,доброволно!това освен роба в русия никой друг няма да го направи.

    Коментиран от #30

    11:27 25.07.2026

  • 16 Сметах,сметах

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Вече трябваше да са стигнали до Вашингтон.

    Коментиран от #27, #44

    11:27 25.07.2026

  • 17 Зеленски

    8 11 Отговор
    Мале колко съм глупав, сега все повече руснаци ще искат да се присъединят към армия. Ще има всичко за победата а това го знаем че работи

    Коментиран от #26

    11:27 25.07.2026

  • 18 Ахахах

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "не може да бъде":

    Стигнахте ли Лисабон?

    Коментиран от #68

    11:28 25.07.2026

  • 19 Омбре

    19 7 Отговор
    Ми те и руснаците, ще почнат да бобмят такива цели в украйна. Ще стане като с танкерите и сега реват за пристанищата. укрите започват,радват се ден два и след това рев,че им го връщат. Колкото до руснаците,че нямало да бъдат безразлични или там както се е изказал този мадяр,може да има и обратен ефект,тия да се нервират,че им удрят цивилна мрежа и да се записват доброволци с цел да отмъщение. Та не се знае украта разчита на едно, ама то може да избие в съвсем друга посока.

    11:29 25.07.2026

  • 20 Путин многоходовия

    7 9 Отговор

    До коментар #4 от "Доналд Дък, общественик":

    Мести се май ка ти на околовръстното по цял ден

    11:29 25.07.2026

  • 21 Каунь

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Той тила е в Китай и СК бре, кога ще се разпадне??

    11:29 25.07.2026

  • 22 Хи хи

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Абе левче смотано, копейките ги има, а тебе не !! А зиленото жуже каза че Путин ще дойде на Запад, ти с него ли ще спориш

    11:30 25.07.2026

  • 23 Путин

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    Сорос ни нареди да се евг и да бъдем "многоходови".

    11:30 25.07.2026

  • 24 Може би

    11 8 Отговор
    Засега има паритет на въздушите операции. Руснаците напредват бавно в Донбас.
    Ако Укр надделее значително и Западът победи окончателно си смомням думите на Путин;
    "Защо светът да съществува, ако Русия я няма в него"

    И ще започе от нас, като най-големи евро-либеро-атлантици, пък са им подръка.

    11:30 25.07.2026

  • 25 Мутата

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Михайло Драпати, генерал":

    Имаш ли такива

    11:30 25.07.2026

  • 26 Омбре

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Зеленски":

    Много точен коментар.

    11:30 25.07.2026

  • 27 Сметни колко си умен

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Сметах,сметах":

    троле.
    Поне до 10 можеш да смяташ.
    Или не можеш?

    11:31 25.07.2026

  • 28 :)))

    14 5 Отговор

    До коментар #13 от "6548":

    Гледам икономиката на404 цъфти и връзва. Хахаха.

    Коментиран от #45

    11:32 25.07.2026

  • 29 не може да бъде

    8 7 Отговор
    Действително украинските удари нанесоха големи щети на частния бизнес в Русия и създават предпоставки за проблеми /трудности в снабдяването!?Но според мен има един друг много по-важен аспект -и не мога да разбера защо това се пренебрегва напълно от медиите!?!Омразата м/у украинци и руснаци постепенно се засилваше през годините и сега според мен е на ниво люта ненавист а тези украински удари допълнително вдигат градуса!?При това положение за да имат някаква сигурността на границата и безопасност от нападения от страна на Украйна на руснаците ще им трябват буферни зони ...и излаза на Черно море..без Одеса и Николаев нищо останало няма да струва пет пари!?Сега вече пред Путин няма изход -или взема двата града или в Русия ще се намери някой който да го направи а Путин няма да свърши добре!?Сега някои ще кажат ами САЩ ами Европа -това са подробности съпътстващи неща -ако Европа не е съгласна ще трябва да води война а САЩ просто ще извлекат ползи -как ще видим!?...Тази нова обстановка според мен вече изисква сериозна мобилизация за търсене на приемлив изход за Европа /и за нас разбира се/иначе........!??

    Коментиран от #36

    11:36 25.07.2026

  • 30 Милиони

    10 8 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Кой кого напада. Обянявам:
    Не знаеш ли, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 35години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    А, АТО на бандеровци, убила стотици деца след 2014 г. на собствената си украинска територия.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна с//едмица преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022

    Коментиран от #41, #55, #66

    11:37 25.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Васил

    7 5 Отговор
    Рашистите са мазохисти щом са се оставили на един диктатор да ги манипулира води ги точно към дъното.

    Коментиран от #39

    11:40 25.07.2026

  • 33 нещо още да кажеш

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "не може да бъде":

    Ми то путинерите нали за три дена щяха да маршируват в Киев.?
    Вече пета година затъват ,закъсаха за бензин ве ,другар.

    11:40 25.07.2026

  • 34 Русофил хардлайнарин

    6 4 Отговор
    Русия я пипат с бели ръкавички ✋! Укъpите унищожават бавно красная, а Европа и портокала действат на магучата като бавно я изнемощяват икономически! Всичко се процедира по метода на бавносварената жеба 🐸! Руснеята веке са усятат къв кyркапан са им го тyрили, но веке йе късно за спасенийе! Сгромолясването на магучата е неизбежно!

    11:40 25.07.2026

  • 35 ""БРАВО"" НАРКО КЛОУНЧЕ

    3 4 Отговор
    "БРАВО"Калас КОЯТО ВЧЕРА ПЛАКА И ЧУМОСВА РУСИЯ ЧЕ БОМБАНДИРАЛИ ""БРАВО"" Урсула макрон енглиша дойчето. ПУТИН БОМБИ А ЕВРЕЙЧЕТО СИ СТОИ МИРНО И НЕ БОМБИ. ЗА НЕГО МОЖЕ ДА ХВЪРЛЯ БОМБИ ДА СЕ ХВАЛИ ЧЕ УНИЩОЖИЛ РУСКИ ОБЕКТИ И НАНЕСЪЛ ВРЕДИ НА РУСИЯ ЗА СТОТИЦИ МИЛИАРДИ ЕВРА.

    Коментиран от #84

    11:41 25.07.2026

  • 36 провинциалист

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "не може да бъде":

    "не мога да разбера защо това се пренебрегва напълно от медиите" - защото това вече е откровен тероризъм, а ние - добрите момчета, не правим такива работи...

    11:42 25.07.2026

  • 37 Русофил хардлайнарин

    4 5 Отговор
    Украинските безпилотни фърчила сеги одат на 10 иляду км.! Могат да навлизат в Русия до в на мaйка и мuнджакис!

    11:42 25.07.2026

  • 38 исторически парк

    7 3 Отговор
    само дето забравихте да кажете че русия унищожи всичките украински складове на нова почта за десетки милиарди

    Коментиран от #43

    11:42 25.07.2026

  • 39 Рашка Феодалия

    8 4 Отговор

    До коментар #32 от "Васил":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    11:43 25.07.2026

  • 40 Перник

    7 5 Отговор
    А руснаците сриват Украйна и ще я сринат до край!!! Между другото колко е дизела днес ?!?!Вървим към 2€ !!!Но тъпунгерите -евролиберали се радват в България !!!

    Коментиран от #56

    11:44 25.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 към путинистите

    10 3 Отговор
    Напада ни Турция !Специална военна операция.От никъде помощ...това ще бъде мирно разрешаване на конфликта.
    Така ли го разбирате мира ,другари.?
    Правото на по силния.

    11:46 25.07.2026

  • 43 Свети Илийчо

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "исторически парк":

    Душил ли си смок?

    11:47 25.07.2026

  • 44 Укр от 45 мил е на 19 милиона

    6 7 Отговор

    До коментар #16 от "Сметах,сметах":

    Главните обекти в Киев като летището и др. бяха превзети тогава, но подтиквани от Б.Джонсън украинците се отказаха от подписите са примирие и излъгаха руснаците да се изтеглят.

    Освен това Украйна загуби значително, не спазвайки Минските договори. с
    Те предвиждаха автономия на Луганск и Донецк в рамките на Укр.
    А Крим да се даде на Русия под наем за 30 г.
    Резултата Укр от 45 мил е на 19 милиона. Загуба 20% от триторията си.

    Коментиран от #46, #49, #53

    11:48 25.07.2026

  • 45 Стьопата

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от ":)))":

    Какво имаш в предвид "икономиката на404 цъфти и връзва."? Това не е цъфтеж, а по скоро припламващи петролни рафинерии! Русия мяса на дискотека нощно време!

    Коментиран от #48

    11:49 25.07.2026

  • 46 гру гайтанджиева

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "Укр от 45 мил е на 19 милиона":

    Руски фейкове колега.

    11:49 25.07.2026

  • 47 Оркистан🤮🤮

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Тъпото руско говедо":

    Никой не е очаквал че ще има такава безмислена война 21 век в Европа...от друга страна си представям като са взимали решението орковете генерали да са казавали че войната е добре за тях🤮🤮

    11:50 25.07.2026

  • 48 ......

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Стьопата":

    Киев тоже

    Коментиран от #52

    11:51 25.07.2026

  • 49 Вишис

    9 0 Отговор

    До коментар #44 от "Укр от 45 мил е на 19 милиона":

    Значи 19 млн украинци изтребват 140 млн руснаци! Ха сега изкрещи : СЛАВА УКРАИНЕ!

    11:51 25.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 пламен

    9 3 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    11:52 25.07.2026

  • 52 СБО провал

    8 5 Отговор

    До коментар #48 от "......":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    11:52 25.07.2026

  • 53 Хахахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #44 от "Укр от 45 мил е на 19 милиона":

    Стига с това изтегляне от Киев на рашите, че е мноооого смешно. Ако някой се изтегля, то се изтегля без загуби! А рашата изгуби 65 километра колона с военна техника, обаче се били изтеглили! Руската пропаганда и глупости нямат край.

    11:54 25.07.2026

  • 54 Григор

    4 8 Отговор
    Хубаво ги редите, ама нямат нищо общо с реалностите. До края на годината Русия ще си вземе четирите области, които иска. Какво ще остане от Украйна, ще гледаме. Да не стане тъй,че освен четирите области да загуби и Одеса, защото тогава Украйна ще остане без излаз на Черно море. Дали Русия може да реши въпросите за няколко дни?Може! И Радев съвсем правилно посочи в каква фаза може да навлезе конфликта. Тогава няма да има значение с колко дрона разполагаш. Няма да има кой да ги изстрелва.

    Коментиран от #59, #69

    11:55 25.07.2026

  • 55 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "Милиони":

    Написал си куп лъжи.минскинсъглашения зеленски...войната почна 2014 февруари когато путин нападна крим.тогава нито е имало мински съглашения нито зеленски.

    Коментиран от #65

    11:56 25.07.2026

  • 56 Голям майтап сте това, руските орки

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Перник":

    А при вас в русия колко стана, не е ли близо 5 долара за литър? Милото руско шушони бонбони за загрижило за България и колко плащаме за неруски горива... ами да ти кажа много по-добре сме от когато и да било, добре че се отървахме навремето от вас... сега се опитвате с правителството на Радев да се върнете на власт но няма да ви се получи, българите вече сме вкусили свободата и няма да се примирим с нещо по-малко от свобода... така че си стойте в руската кочина и не се тревожете за нас, ние се чустваме добре. През почивните дни се извиват километрични опашки на границите, защото българите пътуваме свободно навсякъде с автомобилите си... петък, събота, неделя всеки път на различно място, нали схващаш, че България е във Шенген и ние пътуваме където си поискаме из Европа безвизово, без проверки.

    11:56 25.07.2026

  • 57 байганйиииии

    3 3 Отговор
    Дизела е 2 € заради глупоста на путин и теъмп и техните срамни войни. Има много други начини да бъдеш велик.

    11:56 25.07.2026

  • 58 Мишел

    4 7 Отговор
    През 2012. ВСУ започнаха тази война, като нахлуха в Донецка и Луганска области с цел осъществяване на геноцид над рускоговорящото население там.

    Коментиран от #64, #67, #76

    11:57 25.07.2026

  • 59 ЩЕКА 🤡🤩

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Григор":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ вече 5та години само ще-та 🤩🤡🍌🍌🍌

    11:57 25.07.2026

  • 60 Артилерист

    2 5 Отговор
    А какво остава още от Киев и пристанищата му?

    11:58 25.07.2026

  • 61 Факти

    6 1 Отговор
    Руснаците са най-простото племе на планетата. Нахвърлят се срещу своите бели братя за да направят кефа на жълтурите. Китайците им източват ресурсите и са нацвъкали десетки биолаборатории близо до границата. Превзеха ги без пушка да пукне.

    11:58 25.07.2026

  • 62 ЗабеляЗЪЛ

    5 0 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и ги лъжат в магазините и битаците.

    11:59 25.07.2026

  • 63 Хайо

    5 2 Отговор
    Вчера, като си бърках в носа, открих вътре малко мазут.
    Благодаря на руските братя освободители, че тайно ме снабдяват с нефтопродукти, въпреки санкциите.
    Аллах здраве да им дава и някакъв живот!
    Машаллах!

    12:00 25.07.2026

  • 64 Тихо пико4!

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #74

    12:00 25.07.2026

  • 65 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Коментар 58 е отговор на коментар 55.

    12:01 25.07.2026

  • 66 Факти

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Милиони":

    А какво да кажем за китайското ядрено оръжие и китайските биолаборатории, разположени до границата с Русия? Китай е далеч по-голяма опасност за Русия от НАТО. Защо товага Путин не напада Китай и не си прави буферни зони? Това е завоевателна война за ресурси и няма нищо общо с НАТО, рускоезичните и т.н. Това са приказки за наивници.

    12:04 25.07.2026

  • 67 ру БЛАТА

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Обективно погледнато ако ВСУ е имало за цел геноцид изобщо не са направили нищо по въпроса защото населението си беше там и живота си вървеше НО дойдоха БЛАТУШКИТЕ 2022 да асвабадят хората от добрия им живот

    Коментиран от #78

    12:04 25.07.2026

  • 68 Боклушенко

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ахахах":

    Стигнах с трактора до Ламанша!! Ще садя картофи!!

    12:06 25.07.2026

  • 69 така мислят

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Григор":

    Ей,това е мислене на български путинист - българомразец ...който всичко глупаво и руско люби,тачи и милее.!

    12:10 25.07.2026

  • 70 Турист от морето

    2 3 Отговор
    СЛАВА УКРАИНЕ! И с това ще свърша! Отивам на плажа на лов за спомени!

    12:10 25.07.2026

  • 71 Хаха

    3 2 Отговор
    Стратегията на Киив е цялото останало в града население да нощува в подземията на Ню Киив, изградени благодарение на СССР...
    Както и да бусифицира всеки появил се на улицата пълнолетен индивид от мъжки пол!

    Коментиран от #80

    12:11 25.07.2026

  • 72 Михайло Драпати, генерал

    1 2 Отговор
    Каквото и да си говорим, с Му-у-у-у-у-у-крайната е свършено.

    12:15 25.07.2026

  • 73 койдазнай

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "не може да бъде":

    Украинците искат преговри, защото това е разумният начин за край на войната! Но кремълските нацисти осъзнават, че не са постигнали нищо, освен безкрайни престъпления, за които ще има сурово възмездие. За това не искат нито преговори, нито мир.

    12:16 25.07.2026

  • 74 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Тихо пико4!":

    Аз съм мъж, но ако искаш, мога де ти направя една бибитка. Михаил.

    12:17 25.07.2026

  • 75 СТРАТЕГИЯТА НА КИЕВ Е

    1 1 Отговор
    Да пожертваме и последния окраинец за интересите на англосаксонците.

    12:18 25.07.2026

  • 76 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    Така е украйна нападна украйна при янукович.помсмешно нещо отдавна не бях чел.2012 в украйна не е имало никакви проблеми в донбас.играеха се мачове от шампионска лига на стадиона в донецк.

    12:19 25.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хаха

    0 4 Отговор

    До коментар #67 от "ру БЛАТА":

    14000 избити в Донецк, вкл. "Алеята на ангелите" не е "проблем" според теб ли, мозък!? Както и избитите в Одеса!?
    Я кажи сега колко "голям проблем" за Кравария е липсата на "демокрация" в Иран и хипотетичното им "разработване" на ядрено оръжие, кето неясно как ще жи "застраши" от 11000 км. разстояние...
    Заради това ли избиха 140 ученички, 2 годишно дете, майка му, 87 годишен старец и още кой знае колко!?
    "Въобще" не става въпрос за петрол и пари, нали мозък!?
    Да ти имам "стандартите" и "гледната точка"... Като говорящите глави от телевизора си!

    Коментиран от #83, #88

    12:22 25.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хаха":

    Вероятността някой да поиска да отнеме живота на руския президент не е никак малка. Затова няма нищо неочаквано във факта, че Владимир Путин се старае максимално да се изолира от света и да се защити, пише военен блогър . Този факт се видя отчетливо и по време на пандемията от Ковид, когато Путин разговоряше с официални пратеници на други държави на дистанция от по 6 метра. Освен това се знае, че Путин ползва двойници на парада, на срещи за произвеждане на нови генерали и че разполага с множество тайни убежища. Преди 3 години бе разкрито скривалище на Путин в близост до Сочи. Но междувременно се знае и за други подобни убежища и бункери, както заявяват тайни служби на негови бивши охранители, макар че той се старае да не оставя такива живи свидетели.

    В друга вътрешна информация, итекладо "Ал Джазира" се съобщава, че две от скривалищата на Путин се намират в Москва – там той разполага не само със служебно жилище, но и с апартамент под наем. Вече е изключено Путин да пребивава във вилата си в Сочи. Други резиденции на президента се намират в Калининград, Карелия (в близост до финландската граница), в планината Алтай. Имаше и в курорта Ялта на полуостров Крим, но не се знае повече за въпросната вила . Освен това държавният глава разполага с правото да ползва всички резиденции на армията и на президентската администрация.
    „Информациите за бункерите на Путин са известни и постоянно се актуализират. Едно от прозвищата на руския диктатор е „Бункерният Пут

    12:23 25.07.2026

  • 81 az СВО Победа 81

    0 2 Отговор
    На удара по полигона в Капитановка, свързан с чувствителни загуби за режима в Киев и кураторите му от Европа, нацистите отговориха с удар по почивна станция "Алеон", Запорожка област на РФ, в разгара на курортния сезон.
    Убити са 8, в това число две деца. 14 са ранени, сред които още три деца.

    Обикновен фашизъм....

    Коментиран от #86

    12:24 25.07.2026

  • 82 заедно крадем заедно се борим

    1 2 Отговор
    Киев няма никакви загуби.България и ЕС плащат...

    12:24 25.07.2026

  • 83 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Хаха":

    Кога са убити въпросните?дай период!

    12:26 25.07.2026

  • 84 стоян

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от """БРАВО"" НАРКО КЛОУНЧЕ":

    До 35 ком - браво другар - както вие се радвахте че украинците спяли в метрото и нямали ток сега ние се радваме че мюслюманската федерация гори и отива към фалит и разпад - а тази зима в масквабад ще са без ток и горива

    12:27 25.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "az СВО Победа 81":

    Невинни руснаци няма.Не знаеш ли?Така ще е до края на този век.

    12:29 25.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Артилерист

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Хаха":

    Алеята на ангелите е фейк за пред руските крепостни.
    Тази бутафория беше разкрита от руски журналисти, които влязоха в затвора за разследването си.
    Всички урни са празни, а имената са на несъществуващи деца или мъртвородени.
    Фейк, фейк, фейк.
    Материалите за грандиозната манипулация на службите са в Хага.
    Руснаците вече не ползват компрометираната опорка.
    Питане: ти защо го правиш? Какъв ти е проблемът?

    12:30 25.07.2026

  • 89 околяр

    0 0 Отговор
    Да огасят тока на Бродви-Мадяр и на новия Драпак.

    12:30 25.07.2026

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