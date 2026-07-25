Новата бойна стратегия на Киев! Въздушни удари нанесоха щети за милиарди долари на руската икономика

Украйна промени тактиката на удари с голям обсег на руска територия, преориентирайки атаките от петролната инфраструктура към логистичните комплекси на най-големия руски пазар Wildberries. Новата кампания е предназначена не само да нанесе икономически щети, но и да демонстрира на руснаците, че войната все повече засяга всеки един от тях, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.

Изданието отбелязва, че след серия от атаки срещу петролни депа и петролни рафинерии, украински дронове са започнали да нанасят удари по складовете на компанията, често наричана руския еквивалент на Amazon.

През последните дни са били ударени най-малко седем от съоръженията на Wildberries в Краснодар, Невиномиск, близо до Москва, Санкт Петербург, Твер и в окупирания Симферопол, както и няколко склада на други оператори на електронна търговия. Според оценките това е довело до загуба на приблизително 15% от всички складови площи на компанията.

Украинският президент Володимир Зеленски нарече терминалите на Wildberries легитимна военна цел, тъй като те могат да бъдат използвани за доставка на стоки на руската армия, а на платформата се продават радиостанции, бронежилетки и електронни компоненти, въпреки че руските власти и компанията отричат тези твърдения.

Психологическият ефект от ударите по тези обекти обаче е не по-малко важен. Ръководителят на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна ''Мадяр'' обясни основната им цел с думите, че е необходимо да се разруши ''илюзията за комфортен, добре хранен мирен живот, на който се радва послушната биомаса на страната агресор''.

Последствията от ударите вече са усетени от хиляди руски предприемачи, след като маркетплейсите премахнаха клаузата за компенсация при щети от дронове. Изданието цитира думите на един от руските търговци, загубил десетки милиони рубли стоки в изгорели складове:

''Лично аз съм на път да фалирам''.

Според оценките на анализатора Сергей Семко от изследователската агенция Data Insight, само в два от повредените складове е имало стока за между 1,92 и 3,01 милиарда щатски долара, а възстановяването на комплексите ще струва на руснаците до 460 милиона долара.

Според The Telegraph разрушаването на инфраструктурата, която засяга ежедневието на руснаците, лишава населението от безразличие към конфликта. Политическият анализатор и бивш писател на речи на Путин Абас Галямов коментира ситуацията пред изданието.

''Преди войната беше периферно явление, което не засягаше пряко живота на обикновените руснаци. Сега тя се проявява под формата на недостиг на гориво и прекъсвания на онлайн пазаруването. Този негативен импулс за руските власти подкопава картината, нарисувана от пропагандата. [Украинските удари] засилват антивоенните настроения. Хората се обединяват около правителството, което печели, а не около това, което губи'', смята Галямов.