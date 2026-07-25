Новата бойна стратегия на Киев! Въздушни удари нанесоха щети за милиарди долари на руската икономика

Украйна промени тактиката на удари с голям обсег на руска територия, преориентирайки атаките от петролната инфраструктура към логистичните комплекси на най-големия руски пазар Wildberries. Новата кампания е предназначена не само да нанесе икономически щети, но и да демонстрира на руснаците, че войната все повече засяга всеки един от тях, пише The Telegraph, цитиран от Фокус.
Изданието отбелязва, че след серия от атаки срещу петролни депа и петролни рафинерии, украински дронове са започнали да нанасят удари по складовете на компанията, често наричана руския еквивалент на Amazon.
През последните дни са били ударени най-малко седем от съоръженията на Wildberries в Краснодар, Невиномиск, близо до Москва, Санкт Петербург, Твер и в окупирания Симферопол, както и няколко склада на други оператори на електронна търговия. Според оценките това е довело до загуба на приблизително 15% от всички складови площи на компанията.
Украинският президент Володимир Зеленски нарече терминалите на Wildberries легитимна военна цел, тъй като те могат да бъдат използвани за доставка на стоки на руската армия, а на платформата се продават радиостанции, бронежилетки и електронни компоненти, въпреки че руските власти и компанията отричат тези твърдения.
Психологическият ефект от ударите по тези обекти обаче е не по-малко важен. Ръководителят на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди с позивна ''Мадяр'' обясни основната им цел с думите, че е необходимо да се разруши ''илюзията за комфортен, добре хранен мирен живот, на който се радва послушната биомаса на страната агресор''.
Последствията от ударите вече са усетени от хиляди руски предприемачи, след като маркетплейсите премахнаха клаузата за компенсация при щети от дронове. Изданието цитира думите на един от руските търговци, загубил десетки милиони рубли стоки в изгорели складове:
''Лично аз съм на път да фалирам''.
Според оценките на анализатора Сергей Семко от изследователската агенция Data Insight, само в два от повредените складове е имало стока за между 1,92 и 3,01 милиарда щатски долара, а възстановяването на комплексите ще струва на руснаците до 460 милиона долара.
Според The Telegraph разрушаването на инфраструктурата, която засяга ежедневието на руснаците, лишава населението от безразличие към конфликта. Политическият анализатор и бивш писател на речи на Путин Абас Галямов коментира ситуацията пред изданието.
''Преди войната беше периферно явление, което не засягаше пряко живота на обикновените руснаци. Сега тя се проявява под формата на недостиг на гориво и прекъсвания на онлайн пазаруването. Този негативен импулс за руските власти подкопава картината, нарисувана от пропагандата. [Украинските удари] засилват антивоенните настроения. Хората се обединяват около правителството, което печели, а не около това, което губи'', смята Галямов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Михайло Драпати, генерал
Коментиран от #3, #10, #25
11:16 25.07.2026
2 не може да бъде
Коментиран от #18, #33, #73
11:16 25.07.2026
3 за сега
До коментар #1 от "Михайло Драпати, генерал":Само yкpoпи драпат по кратерите от руските ракети.
11:17 25.07.2026
4 Доналд Дък, общественик
Коментиран от #6, #9, #20
11:17 25.07.2026
5 Има още доста
11:18 25.07.2026
6 Хахахаха
До коментар #4 от "Доналд Дък, общественик":На кой запад бе копей? За 5 години рашата стигна от Киев до Донецк! Това са фактите.
Коментиран от #16, #22, #77, #79
11:20 25.07.2026
7 И ся ,последно!
..,,Новина на часа"...?!?!
11:21 25.07.2026
8 стоян георгиев
Коментиран от #11
11:21 25.07.2026
9 Хахахаха
До коментар #4 от "Доналд Дък, общественик":И въобще за какъв фронт пишеш, като ВСУ удря в тила руската икономика? Като тила се разпадне и фронта ще рухне. Вие какво мислите?
Коментиран от #21
11:23 25.07.2026
10 Само питам
До коментар #1 от "Михайло Драпати, генерал":Ти защо пропусна изложението? Не успя от бункера да излезеш навреме?Следващият път бъди точен.
Коментиран от #12
11:24 25.07.2026
11 Православен
До коментар #8 от "стоян георгиев":А украйна с десетилетия....колко ли свирки ги чакат украинките на запад, а това което е останало от украинците - общаци по строежите пак в западна посока ....
Коментиран от #15
11:25 25.07.2026
12 Пак аз бе
До коментар #10 от "Само питам":Нещо си се замотал.Да не си бит с мотика по главата като малък?
11:25 25.07.2026
13 6548
Коментиран от #28
11:27 25.07.2026
14 ФАКТ
Коментиран от #23
11:27 25.07.2026
15 стоян георгиев
До коментар #11 от "Православен":Украйна няма избор бе другарю пенсионер.тя е нападната.представи си сащ да нападнат друга страна да загубят два милиона мъже и да им спре тока и бензина,доброволно!това освен роба в русия никой друг няма да го направи.
Коментиран от #30
11:27 25.07.2026
16 Сметах,сметах
До коментар #6 от "Хахахаха":Вече трябваше да са стигнали до Вашингтон.
Коментиран от #27, #44
11:27 25.07.2026
17 Зеленски
Коментиран от #26
11:27 25.07.2026
18 Ахахах
До коментар #2 от "не може да бъде":Стигнахте ли Лисабон?
Коментиран от #68
11:28 25.07.2026
19 Омбре
11:29 25.07.2026
20 Путин многоходовия
До коментар #4 от "Доналд Дък, общественик":Мести се май ка ти на околовръстното по цял ден
11:29 25.07.2026
21 Каунь
До коментар #9 от "Хахахаха":Той тила е в Китай и СК бре, кога ще се разпадне??
11:29 25.07.2026
22 Хи хи
До коментар #6 от "Хахахаха":Абе левче смотано, копейките ги има, а тебе не !! А зиленото жуже каза че Путин ще дойде на Запад, ти с него ли ще спориш
11:30 25.07.2026
23 Путин
До коментар #14 от "ФАКТ":Сорос ни нареди да се евг и да бъдем "многоходови".
11:30 25.07.2026
24 Може би
Ако Укр надделее значително и Западът победи окончателно си смомням думите на Путин;
"Защо светът да съществува, ако Русия я няма в него"
И ще започе от нас, като най-големи евро-либеро-атлантици, пък са им подръка.
11:30 25.07.2026
25 Мутата
До коментар #1 от "Михайло Драпати, генерал":Имаш ли такива
11:30 25.07.2026
26 Омбре
До коментар #17 от "Зеленски":Много точен коментар.
11:30 25.07.2026
27 Сметни колко си умен
До коментар #16 от "Сметах,сметах":троле.
Поне до 10 можеш да смяташ.
Или не можеш?
11:31 25.07.2026
28 :)))
До коментар #13 от "6548":Гледам икономиката на404 цъфти и връзва. Хахаха.
Коментиран от #45
11:32 25.07.2026
29 не може да бъде
Коментиран от #36
11:36 25.07.2026
30 Милиони
До коментар #15 от "стоян георгиев":Кой кого напада. Обянявам:
Не знаеш ли, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 35години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
А, АТО на бандеровци, убила стотици деца след 2014 г. на собствената си украинска територия.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна с//едмица преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни 22.02.2022
Коментиран от #41, #55, #66
11:37 25.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Васил
Коментиран от #39
11:40 25.07.2026
33 нещо още да кажеш
До коментар #2 от "не може да бъде":Ми то путинерите нали за три дена щяха да маршируват в Киев.?
Вече пета година затъват ,закъсаха за бензин ве ,другар.
11:40 25.07.2026
34 Русофил хардлайнарин
11:40 25.07.2026
35 ""БРАВО"" НАРКО КЛОУНЧЕ
Коментиран от #84
11:41 25.07.2026
36 провинциалист
До коментар #29 от "не може да бъде":"не мога да разбера защо това се пренебрегва напълно от медиите" - защото това вече е откровен тероризъм, а ние - добрите момчета, не правим такива работи...
11:42 25.07.2026
37 Русофил хардлайнарин
11:42 25.07.2026
38 исторически парк
Коментиран от #43
11:42 25.07.2026
39 Рашка Феодалия
До коментар #32 от "Васил":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ
11:43 25.07.2026
40 Перник
Коментиран от #56
11:44 25.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 към путинистите
Така ли го разбирате мира ,другари.?
Правото на по силния.
11:46 25.07.2026
43 Свети Илийчо
До коментар #38 от "исторически парк":Душил ли си смок?
11:47 25.07.2026
44 Укр от 45 мил е на 19 милиона
До коментар #16 от "Сметах,сметах":Главните обекти в Киев като летището и др. бяха превзети тогава, но подтиквани от Б.Джонсън украинците се отказаха от подписите са примирие и излъгаха руснаците да се изтеглят.
Освен това Украйна загуби значително, не спазвайки Минските договори. с
Те предвиждаха автономия на Луганск и Донецк в рамките на Укр.
А Крим да се даде на Русия под наем за 30 г.
Резултата Укр от 45 мил е на 19 милиона. Загуба 20% от триторията си.
Коментиран от #46, #49, #53
11:48 25.07.2026
45 Стьопата
До коментар #28 от ":)))":Какво имаш в предвид "икономиката на404 цъфти и връзва."? Това не е цъфтеж, а по скоро припламващи петролни рафинерии! Русия мяса на дискотека нощно време!
Коментиран от #48
11:49 25.07.2026
46 гру гайтанджиева
До коментар #44 от "Укр от 45 мил е на 19 милиона":Руски фейкове колега.
11:49 25.07.2026
47 Оркистан🤮🤮
До коментар #41 от "Тъпото руско говедо":Никой не е очаквал че ще има такава безмислена война 21 век в Европа...от друга страна си представям като са взимали решението орковете генерали да са казавали че войната е добре за тях🤮🤮
11:50 25.07.2026
48 ......
До коментар #45 от "Стьопата":Киев тоже
Коментиран от #52
11:51 25.07.2026
49 Вишис
До коментар #44 от "Укр от 45 мил е на 19 милиона":Значи 19 млн украинци изтребват 140 млн руснаци! Ха сега изкрещи : СЛАВА УКРАИНЕ!
11:51 25.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
11:52 25.07.2026
52 СБО провал
До коментар #48 от "......":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???
11:52 25.07.2026
53 Хахахаха
До коментар #44 от "Укр от 45 мил е на 19 милиона":Стига с това изтегляне от Киев на рашите, че е мноооого смешно. Ако някой се изтегля, то се изтегля без загуби! А рашата изгуби 65 километра колона с военна техника, обаче се били изтеглили! Руската пропаганда и глупости нямат край.
11:54 25.07.2026
54 Григор
Коментиран от #59, #69
11:55 25.07.2026
55 стоян георгиев
До коментар #30 от "Милиони":Написал си куп лъжи.минскинсъглашения зеленски...войната почна 2014 февруари когато путин нападна крим.тогава нито е имало мински съглашения нито зеленски.
Коментиран от #65
11:56 25.07.2026
56 Голям майтап сте това, руските орки
До коментар #40 от "Перник":А при вас в русия колко стана, не е ли близо 5 долара за литър? Милото руско шушони бонбони за загрижило за България и колко плащаме за неруски горива... ами да ти кажа много по-добре сме от когато и да било, добре че се отървахме навремето от вас... сега се опитвате с правителството на Радев да се върнете на власт но няма да ви се получи, българите вече сме вкусили свободата и няма да се примирим с нещо по-малко от свобода... така че си стойте в руската кочина и не се тревожете за нас, ние се чустваме добре. През почивните дни се извиват километрични опашки на границите, защото българите пътуваме свободно навсякъде с автомобилите си... петък, събота, неделя всеки път на различно място, нали схващаш, че България е във Шенген и ние пътуваме където си поискаме из Европа безвизово, без проверки.
11:56 25.07.2026
57 байганйиииии
11:56 25.07.2026
58 Мишел
Коментиран от #64, #67, #76
11:57 25.07.2026
59 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #54 от "Григор":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ вече 5та години само ще-та 🤩🤡🍌🍌🍌
11:57 25.07.2026
60 Артилерист
11:58 25.07.2026
61 Факти
11:58 25.07.2026
62 ЗабеляЗЪЛ
11:59 25.07.2026
63 Хайо
Благодаря на руските братя освободители, че тайно ме снабдяват с нефтопродукти, въпреки санкциите.
Аллах здраве да им дава и някакъв живот!
Машаллах!
12:00 25.07.2026
64 Тихо пико4!
До коментар #58 от "Мишел":Не си компетентен.
Коментиран от #74
12:00 25.07.2026
65 Мишел
До коментар #55 от "стоян георгиев":Коментар 58 е отговор на коментар 55.
12:01 25.07.2026
66 Факти
До коментар #30 от "Милиони":А какво да кажем за китайското ядрено оръжие и китайските биолаборатории, разположени до границата с Русия? Китай е далеч по-голяма опасност за Русия от НАТО. Защо товага Путин не напада Китай и не си прави буферни зони? Това е завоевателна война за ресурси и няма нищо общо с НАТО, рускоезичните и т.н. Това са приказки за наивници.
12:04 25.07.2026
67 ру БЛАТА
До коментар #58 от "Мишел":Обективно погледнато ако ВСУ е имало за цел геноцид изобщо не са направили нищо по въпроса защото населението си беше там и живота си вървеше НО дойдоха БЛАТУШКИТЕ 2022 да асвабадят хората от добрия им живот
Коментиран от #78
12:04 25.07.2026
68 Боклушенко
До коментар #18 от "Ахахах":Стигнах с трактора до Ламанша!! Ще садя картофи!!
12:06 25.07.2026
69 така мислят
До коментар #54 от "Григор":Ей,това е мислене на български путинист - българомразец ...който всичко глупаво и руско люби,тачи и милее.!
12:10 25.07.2026
70 Турист от морето
12:10 25.07.2026
71 Хаха
Както и да бусифицира всеки появил се на улицата пълнолетен индивид от мъжки пол!
Коментиран от #80
12:11 25.07.2026
72 Михайло Драпати, генерал
12:15 25.07.2026
73 койдазнай
До коментар #2 от "не може да бъде":Украинците искат преговри, защото това е разумният начин за край на войната! Но кремълските нацисти осъзнават, че не са постигнали нищо, освен безкрайни престъпления, за които ще има сурово възмездие. За това не искат нито преговори, нито мир.
12:16 25.07.2026
74 Мишел
До коментар #64 от "Тихо пико4!":Аз съм мъж, но ако искаш, мога де ти направя една бибитка. Михаил.
12:17 25.07.2026
75 СТРАТЕГИЯТА НА КИЕВ Е
12:18 25.07.2026
76 стоян георгиев
До коментар #58 от "Мишел":Така е украйна нападна украйна при янукович.помсмешно нещо отдавна не бях чел.2012 в украйна не е имало никакви проблеми в донбас.играеха се мачове от шампионска лига на стадиона в донецк.
12:19 25.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Хаха
До коментар #67 от "ру БЛАТА":14000 избити в Донецк, вкл. "Алеята на ангелите" не е "проблем" според теб ли, мозък!? Както и избитите в Одеса!?
Я кажи сега колко "голям проблем" за Кравария е липсата на "демокрация" в Иран и хипотетичното им "разработване" на ядрено оръжие, кето неясно как ще жи "застраши" от 11000 км. разстояние...
Заради това ли избиха 140 ученички, 2 годишно дете, майка му, 87 годишен старец и още кой знае колко!?
"Въобще" не става въпрос за петрол и пари, нали мозък!?
Да ти имам "стандартите" и "гледната точка"... Като говорящите глави от телевизора си!
Коментиран от #83, #88
12:22 25.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Инна
До коментар #71 от "Хаха":Вероятността някой да поиска да отнеме живота на руския президент не е никак малка. Затова няма нищо неочаквано във факта, че Владимир Путин се старае максимално да се изолира от света и да се защити, пише военен блогър . Този факт се видя отчетливо и по време на пандемията от Ковид, когато Путин разговоряше с официални пратеници на други държави на дистанция от по 6 метра. Освен това се знае, че Путин ползва двойници на парада, на срещи за произвеждане на нови генерали и че разполага с множество тайни убежища. Преди 3 години бе разкрито скривалище на Путин в близост до Сочи. Но междувременно се знае и за други подобни убежища и бункери, както заявяват тайни служби на негови бивши охранители, макар че той се старае да не оставя такива живи свидетели.
В друга вътрешна информация, итекладо "Ал Джазира" се съобщава, че две от скривалищата на Путин се намират в Москва – там той разполага не само със служебно жилище, но и с апартамент под наем. Вече е изключено Путин да пребивава във вилата си в Сочи. Други резиденции на президента се намират в Калининград, Карелия (в близост до финландската граница), в планината Алтай. Имаше и в курорта Ялта на полуостров Крим, но не се знае повече за въпросната вила . Освен това държавният глава разполага с правото да ползва всички резиденции на армията и на президентската администрация.
„Информациите за бункерите на Путин са известни и постоянно се актуализират. Едно от прозвищата на руския диктатор е „Бункерният Пут
12:23 25.07.2026
81 az СВО Победа 81
Убити са 8, в това число две деца. 14 са ранени, сред които още три деца.
Обикновен фашизъм....
Коментиран от #86
12:24 25.07.2026
82 заедно крадем заедно се борим
12:24 25.07.2026
83 стоян георгиев
До коментар #78 от "Хаха":Кога са убити въпросните?дай период!
12:26 25.07.2026
84 стоян
До коментар #35 от """БРАВО"" НАРКО КЛОУНЧЕ":До 35 ком - браво другар - както вие се радвахте че украинците спяли в метрото и нямали ток сега ние се радваме че мюслюманската федерация гори и отива към фалит и разпад - а тази зима в масквабад ще са без ток и горива
12:27 25.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ами
До коментар #81 от "az СВО Победа 81":Невинни руснаци няма.Не знаеш ли?Така ще е до края на този век.
12:29 25.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Артилерист
До коментар #78 от "Хаха":Алеята на ангелите е фейк за пред руските крепостни.
Тази бутафория беше разкрита от руски журналисти, които влязоха в затвора за разследването си.
Всички урни са празни, а имената са на несъществуващи деца или мъртвородени.
Фейк, фейк, фейк.
Материалите за грандиозната манипулация на службите са в Хага.
Руснаците вече не ползват компрометираната опорка.
Питане: ти защо го правиш? Какъв ти е проблемът?
12:30 25.07.2026
89 околяр
12:30 25.07.2026