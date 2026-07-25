Изпълним и законен ли е планът на Тръмп да въведе такси за преминаване през Ормузкия проток?

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Президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще въведат 20% такса върху товарите, превозвани през Ормузкия проток, въпреки че собствената му администрация досега поддържаше позицията, че подобни такси нарушават международното право, пише "Ню Йорк Таймс".

Той направи изявлението си вчера на фона на ескалиращия сблъсък между Иран и САЩ за контрола над стратегическия воден път - ключова артерия за световните енергийни доставки. През последната седмица двете страни си разменят удари в района на протока, с което на практика сложиха край на едномесечното примирие помежду си.

След американско-израелските удари срещу Иран през февруари, които поставиха началото на войната, Техеран периодично обстрелва търговски кораби, преминаващи през протока, в опит да ги принуди да използват маршрут по-близо до иранското крайбрежие - възможна първа стъпка към налагането на ирански такси за преминаване.

Какво заяви Тръмп?

При обявяването на плана си за въвеждане на такса президентът посочи, че това е начин Съединените щати да възстановят разходите за военната защита, която осигуряват на корабите, използващи този воден път.

"Ормузкият проток е ОТВОРЕН и ще остане ОТВОРЕН - с или без Иран", написа Тръмп в социалните мрежи.

Той добави, че САЩ ще събират 20-процентната такса, за да покриват "всички необходими разходи", и определи мярката като "въпрос на СПРАВЕДЛИВОСТ". Освен това заяви, че Съединените щати ще възобновят блокадата на иранските пристанища.

Това не е първият случай, в който Тръмп заплашва с подобна такса. Той заговори за такава възможност още миналия месец след подписването на временното споразумение за прекратяване на огъня с Иран, въпреки че в документа има текстове, които Техеран тълкува като признаване на неговите правомощия върху протока. В меморандума се посочва също, че в продължение на 60 дни никоя държава няма да събира такси за преминаване, но не се изключва възможността това да стане след изтичането на този срок.

Как би действала американската такса?

Това все още не е ясно.

Тръмп не даде подробности как ще бъде изчислявана 20-процентната такса и по какъв начин ще бъде събирана.

Нито той, нито неговите съветници обясниха защо тази позиция противоречи на твърденията на високопоставени представители на собствената му администрация.

Миналия месец държавният секретар Марко Рубио заяви, че в Ормузкия проток не могат да бъдат налагани такси.

"Нито една държава няма право да събира такси или мита за преминаване през международен воден път. Това е действащото международно право", подчерта тогава той.

Обявената от Тръмп мярка, както и разпореденото възобновяване на блокадата срещу Иран, показват, че възможностите му за намиране на решение на конфликта постепенно се изчерпват.

Как подобна такса би се отразила на корабоплаването и пазарите?

Според експерти 20-процентна такса върху стойността на товара може да увеличи повече от двойно разходите за превоз на петрол през Ормузкия проток.

Например за голям танкер, превозващ два милиона барела петрол, подобна такса би добавила над 30 милиона долара към транспортните разходи.

В крайна сметка това вероятно ще доведе до по-високи цени за потребителите.

Заради високата стойност на таксата някои анализатори се съмняват, че тя изобщо ще бъде въведена. Според експерти за корабните оператори в региона в момента много по-голям повод за тревога е ескалацията на конфликта между Иран и Съединените щати.

Има ли подобни такси другаде по света?

Друг стратегически морски път предлага известен прецедент - Малакският проток в Югоизточна Азия, през който ежедневно преминават около 23 милиона барела петрол.

Корабите, преминаващи през пролива, който се управлява съвместно от Сингапур, Индонезия и Малайзия, заплащат такси само когато използват конкретни услуги, като например буксировка или помощ при навигация в най-тесните участъци.

Самото преминаване през протока обаче не се таксува.

Политическата среда и тази за сигурност в Малакския проток също са коренно различни - трите държави го управляват съвместно без сериозни конфликти и вече около шест десетилетия избягват война помежду си.

Как реагира Иран?

Иранският външен министър Абас Арагчи посочи иронията в това, че Тръмп предлага въвеждане на такса в Ормузкия проток, след като неговата администрация преди това отхвърли идеята Иран да събира подобни плащания.

Според Арагчи Тръмп е "напълно прав", че този, който осигурява безопасното преминаване през протока, трябва да бъде възнаграден - след което повтори твърдението, че именно Иран изпълнява тази роля.

С очевиден сарказъм той добави: "20% са, разбира се, твърде много. Ние ще бъдем справедливи".

След като Иран на практика блокира водния път в по-ранен етап от войната, ирански представители многократно изразиха намерението си да извличат приходи от преминаването през Ормузкия проток.

Съобщава се, че Иран и Оман, който се намира от южната страна на протока, обсъждат механизми, чрез които двете държави да събират такси от корабите, преминаващи през него.

Предложението на Оман е отчасти вдъхновено от модела, използван в Малакския проток. Засега обаче не е ясно дали евентуалните плащания ще бъдат доброволни или задължителни.