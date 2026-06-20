„Краля на Севера“ Анди Бърнам се прицелва в премиерския пост

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Анди Бърнам е политик от вътрешния кръг на властта, превърнал се в независим играч, който се стреми да стане следващият министър-председател на Великобритания.

Петдесет и шест годишният Бърнам се представя като обикновен дружелюбен човек от Северна Англия, който предпочита да носи тениски пред костюм и вратовръзка, а в свободното си време играе футбол или пуска музикални хитове от 90-те години по време на DJ състезания.

Но той е и опитен политик, чиято кариера го е отвела от високите постове в правителството до кметския пост на Голям Манчестър, а сега и до прага на премиерския кабинет.

Очаква се Бърнам да предизвика министър-председателя Киър Стармър, след като спечели място в парламента на извънредни избори, които определи като „повратна точка“ за британската политика.

Бърнам е роден и израснал в малък град в Северозападна Англия - между Ливърпул и Манчестър. Баща му е инженер в телекомуникационната компания "Бритиш Телеком", а майка му - рецепционистка.

Анди се присъединява към Лейбъристката партия като тийнейджър, учи в университета в Кеймбридж и за първи път е избран за депутат през 2001 година. В продължение на петнадесет години е депутат, като постепенно се издига в партийната йерархия по времето на премиера Тони Блеър и е член на кабинета на премиера Гордън Браун между 2007 и 2010 година.

Бърнам два пъти се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия - през 2010 и 2015 г. - но и двата пъти претърпява тежка загуба и впоследствие напуска парламента, за да се кандидатира за кмет на Манчестър.

По време на управлението си получава прозвището „Краля на Севера“ - препратка към сериала „Игра на тронове“, която отразява както това, че защитава интересите на родния си регион, така и не особено прикритите му политически амбиции.

Прякорът се налага по време на пандемията от COVID-19, когато той остро критикува консервативния министър-председател Борис Джонсън за това, което нарича „Лондон-центристки“ подход към кризата.

Бърнам ръководи административния регион Голям Манчестър от 2017 г., като оттогава се наблюдава бързо обновяване на града, в който е започнала Индустриалната революция. Центърът на града преживява истински подем, а на мястото на изоставени индустриални терени никнат небостъргачи.

Много жители възхваляват усилията му в полза на града. Той постави под обществен контрол разпокъсаната система на градския транспорт, създаде системата „Бий Нетуърк“ (система за обществен транспорт, чиято идея е регионалната власт да определя маршрутите и тарифите, а не това да е решение на частните партньори – бел.ред.) и подобри нейните услуги.

Политическите му възгледи се смятат за по-левоцентристки от тези на Стармър - нещо, което му носи подкрепата на членовете на Лейбъристката партия. Освен това той е признат за един от най-добрите в общуването сред членовете на партията. В предишните си кампании за лидерския пост той се представяше като скован оратор, докато сега той изгради по-непринуден образ, облечен с дънки и ризи с разкопчана яка.

Трите му победи на изборите за кмет и убедителният му успех на частичните избори вчера в избирателния район Мейкърфийлд, където той разгроми кандидата на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“ Робърт Кениън, затвърдиха репутацията му на политик, който умее да печели. Мнозина членове на партията се надяват, че той може да обърне рязкото спадане на популярността на лейбъристите, откакто Киър Стармър спечели изборите с огромно мнозинство преди две години.

Бърнам обещава да приложи в национален мащаб своята запазена марка, наричана „манчестъризъм“ – политика, която, както той самият обича да казва, поставя хората и местните общности преди партийните интереси и се фокусира върху райони, които дълго време са били пренебрегвани от централната власт в Лондон.

„Това, което изградихме в Голям Манчестър, трябва да се превърне в национален модел“, заяви Бърнам по време на кампанията си. „Знам какво означава да се преобразяват цели общини“, увери той.

Според Тим Бейл, професор по политология в Лондонския университет „Кралица Мери“, тепърва предстои да се разбере дали Бърнам може да спечели подкрепа в цялата страна.

„Когато го наричат „Краля на Севера“, това донякъде според мен повдига въпроса дали той може да бъде и крал на Юга, на Изтока и на Запада“, посочва Бейл. „Въпреки това той сякаш притежава онзи трудно обясним "Х-фактор", който кара хората да го възприемат не като обикновен политик, а като човек, който умее да общува с нормалните хора, говори на разбираем език и до известна степен може да преодолее дълбоко поляризираните идеологически разделения, които в момента създават сериозни проблеми в британската политика“, отбелязва Тим Бейл.

Критици твърдят, че политическите идеи на Бърнам са твърде неясни и не дават отговор на трудни въпроси, като например откъде ще дойдат средствата за изпълнение на обещанията му. Те също така отбелязват, че управлението на държава с население от 70 милиона души е съвсем различно от ръководенето на градски регион с население от 3 милиона.

Въпреки това в момента Бърнам е набрал инерция, която може да го отведе до „Даунинг стрийт“ 10.

„Анди Бърнам вероятно е един от най-популярните политици в страната, макар че, честно казано, това не е кой знае какво постижение“, отбелязва Бейл.

Превод от английски език: Деяна Христова, БТА