Скандал в Лондон! Британският министър на отбраната подаде оставка заради разходите за отбрана

Британският министър на отбраната Джон Хийли днес поддаде оставка заради спор за разходите за отбрана и обвини премиера Киър Стармър, че правителството му не е осигурило ресурсите, необходими за отбраната на страната в момент на повишена заплаха, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Вие сте неспособен, а министерството на финансите не желае да отдели ресурсите, от които нацията се нуждае, за да защитава страната в този период на нарастващи заплахи“, се казва в писмо на Хийли до Стармър.

Неочакваната оставка, придружена от изпълнено с критики открито писмо, засилва напрежението върху Стармър в момент, когато той вероятно е заплашен от конкурентна кандидатура за лидерския пост в партията и излага на показ кризата в сърцето на правителството – как то да повиши разходите за отбрана, когато няма излишни пари, отбелязва Ройтерс.

Министерствата на отбраната и на финансите на Великобритания от няколко месеца обсъждат как да отговорят на все по-настоятелните искания за разширяване на военните разходи и Планът за инвестиции в отбраната на Великобритания се бави от миналата година.

Военни лидери подчертава, че планът е необходим за справяне с повишаващото се ниво на заплаха на фона на чести руски нахлувания в британски войни, но правителството вече изпитва трудности да намали дълга, а общата данъчна тежест е на най-високото си ниво от десетилетия.

Оставката на високопоставен член на правителството идва и в момент, когато Стармър се опитва да се задържи на власт, след като здравният министър Уес Стрийтинг подаде оставка през май, а друг негов политически съперник, кметът на Манчестър Анди Бърнам, се опитва да се завърне в политиката на най-високо ниво, за да обяви кандидатурата си за лидер на лейбъристите.

Забавянето на плана за инвестиции в отбраната разгневи британската отбранителна промишленост, която казва, че не може да инвестира в дългосрочни програми за сигурността на страната в момент на огромна геополитическа нестабилност и на фона на оттеглянето на САЩ от ролята им на защитник на Европа.

Американско-израелската война срещу Иран пък извади на показ липсата на военна готовност на Великобритания, тъй като военноморският ѝ флот не успя бързо да разположи модерен военен кораб в региона.

Планът за инвестиции в отбраната има за цел определи финансирането за военно оборудване и услуги, за да гарантира, че въоръжените сили ще бъдат приведени в режим на „готовност за водене на война“ и Стармър вчера заяви, че документът ще бъде публикуван преди срещата на върха на НАТО, започваща на 7 юли.

„Вашата финансова рамка по Плана за инвестиции в отбраната, която за първи път получих в цялост в понеделник следобед тази седмица, е далеч от необходимото за отбраната и за страната в този опасен момент“, пише още Хийли в писмото си.

„Принуден съм да вземам решения, които биха ограничили бойната готовност на нашите сили и биха повишили риска за военнослужещите по време на операции, и биха могли да направят страната по-малко сигурна“, добавя той.