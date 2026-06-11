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Скандал в Лондон! Британският министър на отбраната подаде оставка заради разходите за отбрана

Скандал в Лондон! Британският министър на отбраната подаде оставка заради разходите за отбрана

11 Юни, 2026 15:46 924 18

  • джон хийли-
  • великобритания-
  • сащ-
  • нато-
  • киър стармър

Забавянето на плана разгневи британската отбранителна промишленост, която казва, че не може да инвестира в дългосрочни програми за сигурността на страната в момент на огромна геополитическа нестабилност

Скандал в Лондон! Британският министър на отбраната подаде оставка заради разходите за отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският министър на отбраната Джон Хийли днес поддаде оставка заради спор за разходите за отбрана и обвини премиера Киър Стармър, че правителството му не е осигурило ресурсите, необходими за отбраната на страната в момент на повишена заплаха, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Вие сте неспособен, а министерството на финансите не желае да отдели ресурсите, от които нацията се нуждае, за да защитава страната в този период на нарастващи заплахи“, се казва в писмо на Хийли до Стармър.

Неочакваната оставка, придружена от изпълнено с критики открито писмо, засилва напрежението върху Стармър в момент, когато той вероятно е заплашен от конкурентна кандидатура за лидерския пост в партията и излага на показ кризата в сърцето на правителството – как то да повиши разходите за отбрана, когато няма излишни пари, отбелязва Ройтерс.

Министерствата на отбраната и на финансите на Великобритания от няколко месеца обсъждат как да отговорят на все по-настоятелните искания за разширяване на военните разходи и Планът за инвестиции в отбраната на Великобритания се бави от миналата година.

Военни лидери подчертава, че планът е необходим за справяне с повишаващото се ниво на заплаха на фона на чести руски нахлувания в британски войни, но правителството вече изпитва трудности да намали дълга, а общата данъчна тежест е на най-високото си ниво от десетилетия.

Оставката на високопоставен член на правителството идва и в момент, когато Стармър се опитва да се задържи на власт, след като здравният министър Уес Стрийтинг подаде оставка през май, а друг негов политически съперник, кметът на Манчестър Анди Бърнам, се опитва да се завърне в политиката на най-високо ниво, за да обяви кандидатурата си за лидер на лейбъристите.

Забавянето на плана за инвестиции в отбраната разгневи британската отбранителна промишленост, която казва, че не може да инвестира в дългосрочни програми за сигурността на страната в момент на огромна геополитическа нестабилност и на фона на оттеглянето на САЩ от ролята им на защитник на Европа.

Американско-израелската война срещу Иран пък извади на показ липсата на военна готовност на Великобритания, тъй като военноморският ѝ флот не успя бързо да разположи модерен военен кораб в региона.

Планът за инвестиции в отбраната има за цел определи финансирането за военно оборудване и услуги, за да гарантира, че въоръжените сили ще бъдат приведени в режим на „готовност за водене на война“ и Стармър вчера заяви, че документът ще бъде публикуван преди срещата на върха на НАТО, започваща на 7 юли.

„Вашата финансова рамка по Плана за инвестиции в отбраната, която за първи път получих в цялост в понеделник следобед тази седмица, е далеч от необходимото за отбраната и за страната в този опасен момент“, пише още Хийли в писмото си.

„Принуден съм да вземам решения, които биха ограничили бойната готовност на нашите сили и биха повишили риска за военнослужещите по време на операции, и биха могли да направят страната по-малко сигурна“, добавя той.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така се прави

    8 3 Отговор
    Тук тикви и други дребни притурки драпат да са вечни

    Коментиран от #15

    15:48 11.06.2026

  • 2 Дядо Ванго

    16 3 Отговор
    И този гррррзник го стигна проклятието Зелен със Ски ,който се е срещал официално с него го очаква същата съдба .

    15:49 11.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    Целият английски флот е извън строя.Голям резил.

    15:49 11.06.2026

  • 4 Реално

    13 4 Отговор
    Това не би трябвало да е изненада. Явно британците очакват някой друг да ги защитава Ние сме в същото положение.Даваме пари за отбраната на чужда държава, но сме позанемарили нашата армия.

    Коментиран от #11

    15:49 11.06.2026

  • 5 хехе

    11 3 Отговор
    Каква отбрана бе охлюФ, ако се стигне до най-лошото ще никнат гъби и острова ще стане новата Атлантида.

    15:50 11.06.2026

  • 6 Дориана

    13 4 Отговор
    Чудесно, Образно казано се оляха да се надпреварват кой повече оръжия да дава на корумпирана Украйна.

    15:50 11.06.2026

  • 7 стопирани подводници

    2 1 Отговор
    --------министерството на финансите не желае да отдели ресурсите--------
    министър на отбраната е загрижен за военните способности на страната си.

    15:52 11.06.2026

  • 8 АнтроПолог

    8 1 Отговор
    Тоя кат го гледам ,100%е с ашкеназко потекло с тези щръкнали уши и остър хищен нос .

    15:52 11.06.2026

  • 9 Факт

    5 1 Отговор
    Нема пари за лапачка

    15:52 11.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    Санкциите действат- Британия остана без ядрени подводници и самолетоносачи❗

    15:58 11.06.2026

  • 11 Полковник в оставка

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Реално":

    Занемарили? Ние си подарихме цялото ПВО на Украйна, ВПК работи на пълни обороти за доставки без заплащане (всъщност срещу минимално заплащане от бюджета). Новите самолети са без ракети, а старите не се ремонтират. В сравнение с Великобритания сме като жаба срещи пати а.

    15:58 11.06.2026

  • 12 Сталин

    5 1 Отговор
    Голям праз,буря в чаша вода на малобританския шерият

    16:00 11.06.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор
    И петте активни ядрени подводници клас Astute на Кралския флот са в пристанище в очакване на ремонт или поддръжка, съобщава The Telegraph, позовавайки се на военноморски източници.

    Шеста подводница от този клас вече е въведена в експлоатация, но все още не е готова за разполагане.❗❗❗

    16:01 11.06.2026

  • 14 адсдса

    0 0 Отговор
    така се прави браво на премиера Киър Стармър.
    тези които мислят само за войни и въоражения са виновни като цяло за положението

    16:08 11.06.2026

  • 15 Пари нема

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така се прави":

    ЦентКом нямат финансови проблеми.

    16:08 11.06.2026

  • 16 Баницата една,

    0 0 Отговор
    Мераклиите много. Нека се избият взаимно.

    16:10 11.06.2026

  • 17 Някой

    0 0 Отговор
    UK е пред фалит, диктатора иска да ти ги даде, ама ги нямат.

    16:11 11.06.2026

  • 18 Един

    0 0 Отговор
    Излишен остров.

    16:13 11.06.2026

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